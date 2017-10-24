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DHA İSTANBUL- FETÖ'NÜN MEDYA YAPILANMASI DAVASI: ATİLLA TAŞ VE MURAT AKSOY TAHLİYE OLDU

Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA  FETÖ/PDY'nin medya yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla 23'ü tutuklu 29 kişinin yargılandığı davada, mahkeme, şarkıcı Atilla Taş, gazeteci Murat Aksoy ile Davut Aydın'ın tahliyesine karar verdi

24 Ekim 2017 23:07

Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA 
FETÖ/PDY\'nin medya yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla 23\'ü tutuklu 29 kişinin yargılandığı davada, mahkeme, şarkıcı Atilla Taş, gazeteci Murat Aksoy ile Davut Aydın\'ın tahliyesine karar verdi. 
Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı\'nda bulunan İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davada 23\'ü tutuklu 26 sanık hazır bulundu. Mahkeme başkanı ilgili kurumlardan istenen bazı raporların dava dosyasına ulaştığını açıkladı. 

BANK ASYA HESAPLARI...
Sanıkların Bank Asya\'da hesabının bulunup bulunmadığı, var olan hesaplarda örgüt talimatı sonrasında şüpheli bir durumun olup olmadığına ilişkin bilgilerin yer aldığı raporda, aralarında Atilla Taş\'ın da bulunduğu 6 sanığın Bank Asya\'da hesabının bulunmadığı kaydedildi. Tutuklu 4 sanığın ise Bank Asya\'daki hesaplarının şüpheli olduğu, diğer sanıkların ise bankada hesabının bulunduğu ancak hayatın olağan akışına aykırı bir hareketin söz konusu olmadığı belirtildi. 

6 SANIKTA BİNLERCE KEZ BYLOCK GÖRÜŞME KAYDI İDDİASI
Daha sonra 6 kişinin ByLock kayıdının olduğu yönünde gelen yazı okundu. Yazı içeriğinde sanıklardan Ufuk Şanlı\'nın 3 bin, Davut Aydın\'ın 3 bin 91, Seyit Kılıç\'ın 3 bin 541, Bülent Ceyhan\'ın 5 bin 227, Mutlu Çölgeçen\'in 20 bin 668, Oğuz Usluer\'in 20 bin 119  görüşme kaydının bulunduğu bilgisine yer verildi. 
Daha sonra sanıkların savunmalarına geçildi. Sanık ve avukatları suçlamaları reddederek tahliye talebinde bulundu. Avukatların ardından görüşünü açıklayan duruşma savcısı, Atilla Taş ve Murat Aksoy\'un tahliyesini talep etti.  Mahkeme heyeti verdiği kısa aranın ardından şarkıcı Atilla Taş, gazeteci Murat Aksoy ile öğretmen Davut Aydın\'ın tahliyesine karar verdi. Duruşma, 4 Aralık\'a erteledi.  
 

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