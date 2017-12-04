DHA İSTANBUL- FETÖ'NÜN DOĞAN MEDYA İŞGALİ DAVASI

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

Fetullahçı Silahlı Terör Örgütü\'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gün Hürriyet, CNN Türk ve Kanal D\'nin de bulunduğu Doğan Medya Center binasının darbeci askerler tarafından basılmasına ilişkin 19 sanıklı davaya devam edildi. Duruşmada, Doğan Medya Center\'a ikinci posta asker getiren helikopterin pilotu Mehmet Türk\'ün başka bir darbe davasında sanık olması da dikkate alınarak tanık olarak dinlenmesinden vazgeçildi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde 5.celsesi görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Erdal Şeker, Mehmet Akif Aslan ve Süleyman Ahmet Kaya getirildi. Doğan Holding, Başbakanlık, TBMM ve Savunma Bakanlığı\'nın avukatları da müşteki sıfatıyla duruşmada hazır bulundu. Duruşmada, 15 Temmuz gecesi Hürriyet Gazetesi bahçesinde askerlere müdahale eden polislerden Şener Avcı tanık olarak dinledi. Şener Avcı, Hürriyet\'in içindeki askerlerden polis aracına ateş açıldığını duyduğunu, kendisinin ise ikinci helikoptere müdahale ettiğini belirterek \"İkinci helikopter inmeye çalışıyordu, bize doğru ateş ediyordu. Biz de onlara ateş ettik. Böylece aşağı inemeden uzaklaştı\" dedi.

PİLOTU DİNLEMEKTEN VAZGEÇTILER

Mahkeme heyeti, ikinci helikopteri kullandığı tespit edilen Mehmet Türk isimli subayın tutuklandığını ve İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen darbe davası sanıklarından biri olduğu, maktül Vedat Bağcerci\'nin şehit edilmesinde görgüye dayalı muhtemel bilgisi dışında bir bilgisi olmayacağı gerekçesiyle tanık olarak dinlenmesinden vazgeçilmesine karar verdi. Tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını da kararlaştıran heyet, olay yeri keşfiyle ilgili bilirkişi raporunun beklenmesine hükmederek duruşmayı 9 Ocak\'a erteledi.



