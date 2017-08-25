DHA İSTANBUL- FETÖ'NÜN "MÜLKİYE YAPILANMASI" DAVASINDA SAVUNMALAR TAMAMLANDI

* Eski Şanlıurfa Valisi Yusuf Yavaşcan,

\" (EVİNDE BULUNAN 1 DOLARLAR) Orada düğünlerde adettendir, davulcuya, düğünlerde bahşiş 1 dolar verilir. Arama yapılsa her evden birkaç yüz dolar çıkar\"



Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA

15 Temmuz darbe girişiminin ardından (FETÖ\'nün \"mülkiye yapılanmasına\" yönelik soruşturmada, haklarında 3\'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açılan Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ile Eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Avni Çapkın\'ın da bulunduğu 14\'ü tutuklu 15 sanığın yargılamasında savunmalar tamamlandı.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce, Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi\'nde görülen duruşmada, 14 tutuklu sanık hazır bulundu. Hakkında yakalama kararı bulunan Eski Denizli Valisi Abdulkadir Demir\'i ise avukatı temsil etti.

Silivri\'deki davalarda duruşmaları takip eden basın mensupları için ayrılan bölüme gazeteciler bu kez alınmadı. Mahkeme başkanı tarafından davayı takip etmek isteyen gazetecilerin izleyici bölümünden takip edilecekleri bildirildi.

Bugünkü duruşmaya, tutuklu sanık Eski Şanlıurfa Valisi Yusuf Yavaşcan savunmasıyla başlandı. Bylock kullandığı iddialarına ilişkin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 4 raporda Bylock kullancısı olmadığının tespit edildiğini ifade eden Yavaşsan, savcılığın sadece Bylock kullancısı olduğunun iddia edildiği bir raporu dikkate aldığını savundu.

Kimse Yok Mu Derneği\'ne yaptığı 5\'er liralık toplam 100 liralık bağışların ise Filistinlilere gönderilmek üzere yapıldığını söyleyen Yavaşcan, “Bu parayı derneğe değil, Filistinli kardeşlerime gönderdim. Asla silahlı terör örgütüne yardım etmedim\" diye konuştu.

Bank Asya\'da yaptığı 200 TL\'lik EFT\'nin ise kızkardeşinin üniversitede okuyan oğlu için gönderdiğini söyleyen Yavaşcan, ev aramasında bulunan 10 adet 1 dolarların ise, 4 yıl görev yaptığı Şanlıurfa valiliği döneminde gittiği sıra geceleri ya da düğünlerde davulculara atılan 1 dolarlar olduğunu savundu. Yavaşcan, “Orada düğünlerde adettendir, davulcuya, düğünlerde bahşiş 1 dolar verilir. Arama yapılsa her evden birkaç yüz dolar çıkar\" dedi.

Hiçbir terör örgütüne finansal destek sağlamadığını, kamu arazilerini FETÖ/PDY\'ye tahsis etmediğini belirten Yavaşcan, tahliyesine karar verilmesini talep etti. Duruşmada sanıkların savunmaları tamamlandı. Avukatların tahliye taleplerine ilişkin beyanlarına geçildi.

