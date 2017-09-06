T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA İSTANBUL- FATİH'TE KAPKAÇA  SUÇÜSTÜ 

  Çağatay KENARLI, İstanbul DHA İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri dün saat 16

06 Eylül 2017 14:42

 

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA
İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri dün saat 16.00 sırlarında Fatih\'te şüpheli hareketler yapan bir kişiyi takibe aldı. 
Polisin takibindeki şüpheli, Ürdün uyruklu bir çifte yaklaşıp  23 yaşındaki kadının çantasından cep telefonunu aldığı sırada yaklandı. Gözaltına alınan Bulgaristan uyruklu 26 yaşındaki K.D. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. 

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA
Kapkaç anı çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin Ürdünlü kadının çantasından cep telefonunu aldığı an ve polisin müdahalesiyle yakalanması görülüyor. 


Görüntü Dökümü
------------------------------
(Güvenlik Kamerası)
-Ürdün uyruklu çiftin yürümesi
-Kapkaççının telefonu alması
-Kapkaççının bir dükkana yönelmesi
-Polislerin kapkaççının üstüne atlayarak yakalaması
-Genel ve detaylar

dhafeed

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KENARLIDHA İstanbul Güven TimleriMüdürlüğüFatihGözaltınaBulgaristanANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA KapkaçGörüntülerdeDökümü Güvenlik Kamerası Ürdün

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24