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DHA İSTANBUL-  ESKİ İSTANBUL VALİSİ MUTLU SAVUNMA YAPIYOR  (1)

  Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA  15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklanan Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ile Eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın da aralarında bulunduğu 14'ü tutuklu 1

24 Ağustos 2017 13:14

 

Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA 
15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklanan Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ile Eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın\'ın da aralarında bulunduğu 14\'ü tutuklu 15 eski vali ve kaymakamın yargılamasına devam ediliyor. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, Silivri Ceza ve İnfaz Kurumu karşısında bulunan salonda başlayan duruşmanın ikinci gününde 14 sanık hazır bulundu. Duruşmada, Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu\'nun savunmasını yapıyor. 
15 eski vali ve kaymakam hakkında, \"Anayası ihlal\", \"Hükümeti devirmeye teşebbüs\" ve \"TBMM\'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs\" suçlarından 3\'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor. Sanıklar hakkında ayrıca, \"Silahlı terör örgütü üyeliği\" ve \"Terörizmin finansmanının önlenmesi kanununa muhalefet\" suçlarından da 7,5 yıldan 25\'er yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası talep ediliyor. 
 

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