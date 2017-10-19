DHA İSTANBUL -(EK GÖRÜNTÜLERLE) İSTANBUL'DA TERÖR OPERASYONU

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Ozan URAL-Çağatay KENARLI /İSTANBUL,(DHA)

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütleri MLKP ve TKP/ML\'ye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 16 kişi gözaltına alındı. Operasyonun polis kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gece saatlerinde İstanbul\'da 20 adreste MLKP ve TKP/ML\'ye operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 3 adet silah ve çeşitli örgütsel dokümanlar ele geçirilirken, 16 kişi de gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sivil polis araçlarıyla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne getirildi. Burada sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler daha sonra Fatih Vatan Caddesi\'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

Operasyonun polis kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, özel harekat polislerinin binalara girişi, evlerde yapılan aramalar ve şüphelilerin gözaltına alınması yer alıyor.

Görüntü dökümü:

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Polis kamerası;

-Özel harekatçıların binalara girişi

-Evde yapılan aramalar

-Ele geçirilen silah ve malzemeler

-Şüphelilerin gözaltına alınması

AKTÜEL

-Şüphelilerin hastaneye getirilmesi

-Genel ve detaylar

19.10.2017 - 06.16 Haber Kodu : 171019010



