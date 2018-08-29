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DHA İSTANBUL- (Ek görüntülerle geniş Haber) POLİS ARACI DEVRİLDİ: 2 YARALI

Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK - İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL DHA Başakşehir'de virajı alamayan polis minibüsü devrildi

29 Ağustos 2018 18:19

Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK - İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL DHA
Başakşehir\'de virajı alamayan polis minibüsü devrildi. Kazada 1 polis ile gözaltındaki bir şüpheli yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.  Olay 14. 00 sularında Başakşehir İkitelli Başakşehir bağlantı yolu üzerinde yaşandı. İddiaya göre, hızla viraja giren polis minibüsü yağmurun da etkisiyle kayganlaşan yolda devrilerek yan yattı. Kazada 1 polis memuru ile sınırdışı edilmek üzere gözaltına alınan Afganistan uyruklu bir şüpheli hafif yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından Küçükçekmece\'de bulunan Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Ardından kazada yan yatan polis minibüsü çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kaza nedeniyle oluşan trafik de polis minibüsün kaldırılması ile normale döndü.


Görüntü Dökümü:
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-Devrilen polis minibüsü
-Olay yerindeki polis ve sağlık ekipleri
-Ambulansta yaralı afgana müdahale
-Devrilen polis aracının kaldırılması
-Genel ve detaylar 


29.08.2018 - 14.42 Haber Kodu : 180829116

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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