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DHA İSTANBUL -(Ek görüntülerle geniş haber) KAĞITHANE'DE BİR OTOMOBİLİN LPG TANKI PATLADI

Haber - Kamera: Hasan YILDIRIM - Özgür EREN / İSTANBUL DHA Kağıthane'de park halindeki LPG'li otomobilde çıkan yangın kısa sürede büyüdü

10 Ekim 2017 19:03

Haber - Kamera: Hasan YILDIRIM - Özgür EREN / İSTANBUL DHA
Kağıthane\'de park halindeki LPG\'li otomobilde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Büyük bir gürültüyle patlayan otomobilden çıkan parçalar etrafa yayıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken 2 otomobil, 1 ev  ve 1 işyerinde maddi zarar meydana geldi.
Olay, Kağıthane Gürsel Mahallesi Doğandere Sokak üzerinde 15.00\'de meydana geldi. Sokak üzerinde park halinde duran otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Alevler kısa sürede tüm otomobili sardı. Alevler LPG tankına ulaşınca büyük bir patlama meydana geldi. Tankın patlamasıyla alevler dördüncü kata kadar çıktı. Çevredeki evlerin ve işyerlerinin camları kırıldı. Patlayan otomobilin tavanı ise bir sokak ileri fırladı.
  
OTOMOBİLDEKİ PATLAMA KAMERADA
Yanan otomobildeki patlama anı ise cep telefonu ile kaydedildi. Yangını cep telefonu ile kaydetmeye çalışan mahalle sakinleri yaşanan patlama nedeniyle korku dolu anlar yaşadı. Alevler içinde yanan otomobil bir anda patladı. Yaşanan panik anı ve alevlerin evin duvarı boyunca yükselmesi an be an kaydedildi. 
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınırken 2 otomobil yangında zarar gördü.

BİZ OTOMOBİLLERİ KAÇIRDIK
Görgü tanığı Servet Boztepe \"Yangını görerek müdahale eden \"Ben evden çıktım. Parka doğru gidiyordum. Arabadan dumanlar çıktığını gördüm. Bakkalla birlikte yangına müdahale ettik. Ama alevler otomobili sardı. Biz diğer otomobilleri uzaklaştırdık. Daha sonra LPG tankı patladı\" dedi.

Görüntü Dökümü:
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Yanan otomobilden görüntü
Otomobilin patlama anı
Yaşanan panik
Aktüel görüntü
Yanan otomobilden görüntü
Etraftaki ev ve işyerindeki hasar
Yangında zarar gören otomobiller
Patlama nedeniyle evin duvarının zarar görmesi
Mahalle sakinlerinden görüntü
Görgü tanığı ile röp.
Genel ve detaylar
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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