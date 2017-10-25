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DHA İSTANBUL -(Ek görüntü ve bilgilerle) İSTANBUL'DA YAĞMUR ETKİSİNİ GÖSTERMEYE BAŞLADI

Mehmet İlkay ÖZER - Nurcan KIRCALI - Zeki GÜNAL - İbrahim AKTÜRK / İstanbul DHA İstanbul'da beklenen yağmur etkisini göstermeye başladı

25 Ekim 2017 23:02

Mehmet İlkay ÖZER - Nurcan KIRCALI - Zeki GÜNAL - İbrahim AKTÜRK / İstanbul DHA
İstanbul\'da beklenen yağmur etkisini göstermeye başladı. Yağmurla birlikte rüzgar da şiddetli esiyor. Taksim\'de yağmurdan korunmak için şemsiye taşıyanlar rüzgar nedeniyle zorluklar yaşadı. Şile\'de öğleden sonra başlayan yağmur zaman zaman etkisini gösterdi. Şile açıklarında avlanan balıkçılar, havanın bozmasıyla birlikte Şile Balıkçı barınağında yağmur ve fırtınanın durmasını beklemeye başladı.
Şile sahillerinde dalgalar yükseldi.
Eminönü\'nde 19.00 sıralarında başlayan yağış rüzgarında etkisiyle dışarıda olanlara zor anlar yaşattı. Bazıları şemsiye ile yağmurdan korunmaya çalışırken bazıları ise buldukları poşetlerle kendilerini korumaya çalıştı. 

İBB\'DEN YAĞIŞ AÇIKLAMASI
İstanbul\'da sağanak etkisini sürdürürken, Çatalca Terkos civarında gün içinde metrekareye 107 kilogram yağış düştüğü bildirildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nden yapılan açıklamada, \"Çatalca Terkos civarında gün içinde metrekareye 107 kilogram yağış düştü. Yağış akşam saatlerinden sonra şehir merkezinde etkili olacak.\" denildi.

Görüntü Dökümü:
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-Araçların trafikte ilerlemesi
-Yağmurdan şemsiye ile korunanlar
-Yağmurdan kaçmaya çalışanlar
-Şile\'den yağmur görüntüsü
-Balıkçı barınağında bekleyen balıkçılar
-Sahilde dalgaların yükselmesi
-Metrobüs durağında yağmur
-Genel ve detay görüntü

25.10.2017 - 19.56 Haber Kodu : 171025224
25.10.2017 - 18.50 Haber Kodu : 171025209
25.10.2017 - 17.15 Haber Kodu : 171025181
 

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