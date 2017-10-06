DHA İSTANBUL- (ek görüntü ve bilgilerle) BEYAZIT POLİS MERKEZİ YAKININDA HAREKETLİ DAKİKALAR



* Gözaltına alınan H.B (44) sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.



Haber / Kamera: Sinan BİLGİLİ, İstanbul DHA

Beyazıt Polis Merkezi yakınında gözaltına alınan şüphelinin 44 yaşındaki H.B olduğu belirlendi. \"Üzerimde bomba var\" diye yürüdüğü sırada gözaltına alınan şüphelinin üzerinde suç unsuruna rastlanmamış, ilk incelemede akli dengesinin yerinde olmadığı değerlendirilmişti. H.B sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.



Görüntü Dökümü:

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-Polis merkezinden çıkışı

-Polis aracına binişi

-Aracın gidişi

-Detaylar

