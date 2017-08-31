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DHA İSTANBUL- (EK GÖRÜNTÜ) HAYVAN PAZARINDAN KAÇAN BOĞA KARŞIDAN KARŞIYA GEÇEN KADINA SALDIRDI

  *O anlar cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı

31 Ağustos 2017 02:28

 

*O anlar cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı. 

Haber: Ramazan EĞRİ - Kamera: İstanbul DHA
Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi Bağdat Caddesi\'nde 13.30 sıralarında meydana geldi. Maltepe Tugay yolu\'nda bulunan hayvan pazarından kaçan boğa, minübüs yoluna girdi. Uzun süre sahipleri tarafından kovalanan boğa, karşıdan kaşıya geçmekte olan bir kadına saldırdı. Boğanın arkasından gelişini fark etmeyen kadını vatandaşlar uyarması yeterli olmadı. Ayakları yerden kesilen kadın, düştü. Yaralı kadına çevreden gelen vatandaşlar ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Özlem Erdem\'i hastaneye kaldırdı. Kartal Lütfü Kırdar Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Erdem\'in kalçasında kırık olduğu tespit edildi. Erdem tedavisinin ardından taburcu edildi. 

EK GÖRÜNTÜ:
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-Bir esnaf ile röp
-Olay yeri
-Genel ve detaylar

Görüntü dökümü:
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-Cep telefonu kamerası
-Boğanın saldırma anı
-Yere düşen kadın
-Güvenlik kamerası
-Kadının ayakalarının yerden kesilmesi
-Etrafına toplanan kalabalık 
-Genel ve detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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