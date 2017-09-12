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DHA İSTANBUL- (ek bilgilerle)NARKOTİK KÖPEĞİ 'MAYA' UYUŞTURUCUYU İŞTE BÖYLE BULDU  

Haber - Kamera: Erhan TEKTEN / İstanbul DHA Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Beyoğlu'nda bir çok mahallede operasyon yapıldı

12 Eylül 2017 21:04

Haber - Kamera: Erhan TEKTEN / İstanbul DHA
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Beyoğlu\'nda bir çok mahallede operasyon yapıldı. Sokak satıcılarına yönelik yapılan özel harekat polislerinin de destek verdiği baskınlarında çok miktarda uyuşturucu madde, pompalı tüfekler ile kuru sıkı tabancalar ele geçirilirken 8 kişi gözaltına alındı.
Hacı Hüsrev Mahallesi başta olmak birçok mahallede 7 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hacı Hüsrev  Ali Kubuti Caddesi  üzerindeki eve yapılan baskında narkotik köpekli arama yapıldı. \'Maya\' isimli narkotik köpeğin dolabın üst tarafına saklanan uyuşturucu maddeyi bulması DHA kamerasına yansıdı. 
Öte yandan, kaçmak isteyen bir kişi de polisler tarafından baskın yapılan evin yan sokağında yakalandı. Helikopter destekli düzenlenen operasyonda; çok miktarda uyuşturucu madde, 3 adet ruhsatsız tabanca ve bunlara ait çok sayıda mermi, 2 adet pompalı tüfek ele geçirilirken 8 kişi gözaltına alındı.

Görüntü dökümü:
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-Polislerin eve gelmesi
-Özel harekat polislerinin eve girmesi
-Narkotik köpeğinin eve girmesi
-Arama yapılması
-Köpeğin uyuşturucuyu bulması
-Uyuşturucunun görüntüsü
-Köpeğin metruk binadaki aramasıı
-Helikopterin görüntüsü
-Evin görüntüsü
-Genel ve detaylar

12.09.2017 - 16.23 Haber Kodu : 170912145

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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