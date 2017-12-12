DHA İSTANBUL -(Ek bilgilerle) BAŞBAKAN YILDIRIM TACİKİSTAN BAŞBAKANINI KABUL ETTİ

Görüşmeye ilişkin Başbakanlık Basın Merkezi\'nden açıklama yapıldı.

Özgür EREN / İSTANBUL DHA

Başbakan Binali Yıldırım Tacikistan Başbakanı Kohir Rasulzoda\'yı kabul etti. Dolmabahçe\'deki Başbakanlık Ofisi\'nde basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmeye ilişkin Başbakanlık Basın Merkezi\'nden yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Başbakan Yıldırım\'ın, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi toplantısına katılmak üzere İstanbul\'a gelen Tacikistan Başbakanı Kohir Rasulzoda ile bir görüşme gerçekleştirdiği belirtilirken görüşmede, Kudüs\'ün statüsü ve olağanüstü İİT Zirvesi üzerinde durulurken ikili konuların da ele alındığı kaydedildi. Bu çerçevede, Tacikistan\'ın 15 Temmuz sonrasında Türkiye ile sergilediği işbirliği için teşekkür edildiği, ikili ilişkilerin her alanda daha da güçlendirilmesi yönündeki iradenin dile getirildiği ve son yıllarda azalma eğilimi gösteren ikili ticaret hacmimizin 1 milyar dolar seviyesine çıkarılması hedefinin vurgulandığı belirtildi.

Konuk Başbakanın ise, Kudüs konusunda Türkiye\'nin aldığı inisiyatifin isabetine işaret ettiği, ikili ilişkiler bağlamında, FETÖ konusunda Türkiye\'nin yanında olmaya devam edeceklerini ve iki ülke ilişkilerinin gerçek potansiyeline ulaşması için gerekeni yapmaya hazır olduklarını ifade ettiği bildirildi.



Görüntü Dökümü:

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-Başbakan Yıldırım\'ın konuk başbakanı karşılaması

-Kabulden görüntü