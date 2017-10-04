DHA İSTANBUL -(EK BİLGİ VE GÖRÜNTÜLERLE) SULTANGAZİ'DE CİNAYET ŞÜPHELİSİ 3 KİŞİ YAKALANDI

Sinan BİLGİLİ / İstanbul DHA

Sultangazi Yunus Emre Mahallesi\'nde bulunan bir evde DJ Celal Doğancık\'ı boğularak öldürülmesi ve evin yakılması olayıyla ilgili 3 kişi Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı

Cinayeti şüphelilerden Vezir Çatraş\'ın, J Celal Doğancık\'ı eşiyle ilişkisi olduğunu öne sürerek işlediği belirlendi. Cinayet faili Vezir Çatraş\'ın, 25 Aralık 2015 günü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nde intihar girişiminde bulunan kişi olduğu ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın konvoyunun geçtiği sırada yaşanan olaya Cumhurbaşkanı aracını durdurarak müdahale etmiş, Çatraş teşebbüsünü sonlandırmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin emniyetten çıkarılmaları

-Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın intihar girişimine müdahalesi(ARŞİV)