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DHA İSTANBUL- EDİRNEKAPI METROBÜS DURAĞI YANINDA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI (3)

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK - Murat SOLAK - Zeki GÜNAL / İstanbul DHA Eyüp'te, D-100 Karayolu'nda seyir halindeki cip, İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB)'ne ait bariyer onarım çalışması yapan kamyonete arkadan çarptı ve zincirleme kaza meydana geldi

16 Kasım 2017 23:40

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK - Murat SOLAK - Zeki GÜNAL / İstanbul DHA
Eyüp\'te, D-100 Karayolu\'nda seyir halindeki cip, İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB)\'ne ait bariyer onarım çalışması yapan kamyonete arkadan çarptı ve zincirleme kaza meydana geldi. 4 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralanırken, Ankara istikametinde trafikte yoğunluk yaşandı.
Kaza, saat 18.00 sıralarında Edirnekapı Metrobüs durağı yanında, Ankara istikametinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 34 HR 3604 plakalı cipin sürücüsü Ahmet Yeşilyurt, İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB)\'ne ait bariyer onarım çalışması yapan bir kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle aynı istikamette ilerleyen 2 aracın daha karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ambulans ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde yoğun trafik oluştu. Öte yandan, yayaların kazayı izlemesi nedeniyle Edirnekapı üst geçitte yaya yoğunluğu meydana geldi. Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından yaklaşık 2 saat sonra trafik normale döndü. 
 
Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
-Kazaya karışan araçlar
-Kamyonetin arkasındaki yön levhasının olay yerinden kaldırılması
-Polis ekiplerinin çalışmaları
-Oluşan trafik
-Üst geçitte yaya yoğunluğu
-Muhabir anonsları
-Kazaya karışan cipin olay yerinden kaldırılması
-Belediye ekiplerinin çalışmalarından görüntüler
-Detaylar
 

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