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DHA İSTANBUL- DİNK CİNAYETİNDE KAMU GÖREVLİLERİNİN İHMALİ DAVASI: SAVCI 4 SANIĞIN TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ (1)

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA  Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fethullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, jandarma ve eski emniyet görevlileri ile ana dava hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 85 sa

06 Ekim 2017 18:20

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA 
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink\'in öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fethullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, jandarma ve eski emniyet görevlileri ile ana dava hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 85 sanıklı davada, duruşma savcısı tutuklu sanıklar Samsun emniyet görevlileri Metin Balta ve Ahmet Çetiner ile Trabzon jandarma görevlileri Gazi Günay ve Ergün Yorulmaz\'ın tahliyesini talep etti. Savcı mütalaasını verirken rahatsızlanan sanık Ergün Yorulmaz salon dışına çıkarıldı. Yorulmaz, kısa bir süre sonra jandarmalar eşliğinde salona getirildi. Mahkeme heyeti, sanık ve avukatlarının taleplerini aldıktan sonra talepler konusunda karar vermek üzere duruşmaya ara verecek.

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