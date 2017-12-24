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DHA İSTANBUL- DERİ İMALATHANESİNDE YANGIN...

Haber: İbrahim AKTÜRK - Kamera: Murat SOLAK / İstanbul, DHA Esenler'de, deri imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı

24 Aralık 2017 14:13

Haber: İbrahim AKTÜRK - Kamera: Murat SOLAK / İstanbul, DHA
Esenler\'de, deri imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Edinilen bilgiye göre, yangın Çiftehavuzlar Mahallesi\'nde bulunan 4 katlı deri imalathanesinin çatı katında, saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın nedeniyle, imalathanenin çatı katında maddi hasar oluştu. İşyerinde hafta sonu olması nedeniyle kimsenin olmadığı öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.


Görüntü dökümü
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-Yangından detay görüntüler
-İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları
-Yükselen dumanlar
-İtfaiye ekiplerinden detay görüntüler
-Genel ve detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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