DHA İSTANBUL- CUMHURİYET DAVASI TANIK İFADELERİYLE DEVAM EDİYOR..(1)

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

Gazeteciler Can Dündar, Ahmet Şık, Kadri Gürsel ve Musa Kart\'ın da sanıkları arasında bulunduğu Cumhuriyet Gazetesi\'nin yönetici ve yazarlarına yönelik açılan 20 sanıklı davaya devam ediliyor.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmada, tutuklu sanıklar Akın Atalay, Murat Sabuncu, Kadri Gürsel, Ahmet Şık, Ahmet Kemal Aydoğdu ve Yusuf Emre İper hazır bulundu. Öte yandan Bülent Utku\'nun da aralarında bazı tutuksuz sanıklar da duruşmaya katıldı.

CHP\'li Milletvekilleri Mahmut Tanal, Ali Şeker, Eren Erdem, Barış Yarkadaş, İlhan Cihaner ile HDP\'li Milletvekili Garo Paylan, ressam Bedri Baykam, Berkin Elvan\'ın annesi Gülsüm Elvan ve çok sayıda kişi duruşmada izleyici olarak hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı Abdurrahman Orkun Dağ, salonunun tıka basa dolması üzerine ayakta kalan izleyicilerin salonu boşaltmasını istedi. Ancak bir avukatın itiraz edip \"Karar alın\" demesi üzerine Mahkeme Başkanı Dağ, ara vererek avukat sınırlaması getireceğini belirtti.

Aranın ardından tanıkların dinlenmesine geçildi. Sesli ve Görüntülü Sistem (SEGBİS) aracılığıyla Bursa\'da tutuklu bulunan Fatih Aytuğ\'un ifadesi alındı. Aytuğ\'a , Twitter\'da \"jeans biri\" lakabını kullanan Ahmet Kemal Aydoğdu ile ilgili sorular yöneltildi. Duruşmada, Alev Coşkun ve Rıza Zelyut da tanık olarak dinlenecek.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu\'nca hazırlanan iddianamede, 1924\'te Atatürk\'ün talimatıyla kurulan gazetenin son üç yıllık dönemde özellikle 15 Temmuz darbe teşebbüsüne uzanan süreç ve sonrasında yayın politikası, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu\'nda yaşanan değişiklikler ile eş zamanlı olarak 90 yıllık geçmişinin ve kuruluş felsefesinin tam aksi yönde değişime uğradığı ileri sürülüyor. Cumhuriyet gazetesine silahlı terör örgütü FETÖ/PDY tarafından özellikle 2013 yılından itibaren adeta el konulduğu kaydedilen iddianamede, \"Şüpheli Can Dündar\'ın gazetenin başına geçmesi ile birlikte gazetenin, amaç ve hedeflerinin dışına çıkarak farklı bir yörüngeye oturduğu belirlenmişti\" deniliyor. Gazete bu dönemde adeta FETÖ/PDY, PKK/KCK ve DHKP/C terör örgütlerinin savunucusu ve kollayıcısı olduğu belirtilen iddianamede, \"Basın özgürlüğü ve evrensel hukukun sağladığı ağır eleştiri içeren haber ve yorum yapma hakkının çok ötesinde geçmiş, kayıt dışı illegal siyasete zemin hazırlayarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ı asimetrik savaş yöntemleriyle hedef tahtası haline getirmek üzere yoğun bir algı operasyonu başlatmıştır\" ifadelerine yer veriliyor.



CEZA İSTEMLERİ

İddianamede, PKK terör örgütü elebaşlarından Cemil Bayık ile Kandil\'de yaptığı röportaj, Savcı Mehmet Selim Kiraz\'ı şehit eden teröristlerle telefon görüşmesi yapması ve bu görüşmeyi haberleştirmesi, MİT TIR\'ları savcısının cezaevinden gönderdiği yazıyı haberleştirmesi ve sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımları delil gösterilen gazeteci Ahmet Şık\'ın \"PKK ve DHKP/C Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etmek\" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor.

Halen yurtdışında olan Can Dündar ile birlikte Mehmet Murat Sabuncu, Mehmet Kadri Gürsel, Aydın Engin, Bülent Yener ve Günseli Özaltay\'ın da \"Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme\" suçundan 7,5 yıl 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor. Gazetenin İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, Mehmet Orhan Erinç ve Önder Çelik\'in \"Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme\" ve \"Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma\" suçlarından ayrı ayrı 11,5 yıldan 43 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor. Şüpheliler Bülent Utku, Hacı Musa Kart, Hakan Karasinir, Mustafa Kemal Güngör, Hikmet Aslan Çetinkaya\'nın ise \"Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme\" ve \"Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma\" suçlarından 9,5 yıldan 29 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor.

Şüpheliler Güray Tekinöz ve Turhan Günay\'ın \"Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme\" ve \"Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma\" suçlarından 8,5 yıldan 22 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor. Twitter\'daki \"jeansbiri\" hesabının sahibi olduğu iddia edilen Ahmet Kemal Aydoğdu\'nun da \"Silahlı terör örgütünün yöneticisi olmak\" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla; firari şüpheli İlhan Tanır\'ın \"Silahlı terör örgütüne üye olmak\" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi talep ediliyor.



