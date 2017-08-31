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DHA İSTANBUL- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇAPA'DA (1)

  Haber: Özgür ALTUNCU - Kamera: Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji bölümüne geldi

31 Ağustos 2017 17:36

 

Haber: Özgür ALTUNCU - Kamera: Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji bölümüne geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 14.00\'da Kısıklı\'daki evinden çıktı. Erdoğan\'ın arefe günü mezarlık ziyaretinde bulunması bekleniyordu. Erdoğan sürpriz bir şekilde Fatih Çapa\'ya geçti. Erdoğan, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji bölümüne uğradı. 

Görüntü Dökümü:
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-Konvoyun gelişi
-Erdoğan\'ın binaya girişi
-Detaylar
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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