DHA İSTANBUL- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇAPA'DA (1)

Haber: Özgür ALTUNCU - Kamera: Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji bölümüne geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 14.00\'da Kısıklı\'daki evinden çıktı. Erdoğan\'ın arefe günü mezarlık ziyaretinde bulunması bekleniyordu. Erdoğan sürpriz bir şekilde Fatih Çapa\'ya geçti. Erdoğan, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji bölümüne uğradı.

Görüntü Dökümü:

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-Konvoyun gelişi

-Erdoğan\'ın binaya girişi

-Detaylar

