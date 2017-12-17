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DHA İSTANBUL- ÇİMENTO YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ, YAN YOL TRAFİĞE KAPANDI

Haberİbrahim AKTÜRK - Kamera: Murat SOLAK  / İstanbul, DHA Başakşehir TEM otoyolu yan yolda, virajı alamayan çimento yüklü kamyon sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti

17 Aralık 2017 14:57

Haberİbrahim AKTÜRK - Kamera: Murat SOLAK  / İstanbul, DHA
Başakşehir TEM otoyolu yan yolda, virajı alamayan çimento yüklü kamyon sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyon yan yattı. Kamyonun dorsesinde taşınan çimento yola döküldü. Kaza nedeniyle TEM yan yol yaklaşık 2 saat trafiğe kapandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza saat 10.00 sıralarında TEM otoyolu İkitelli mevkii, yan yol üzerinde, Edirne istikametinde meydana geldi. 34 DU 2326 plakalı çimento yüklü kamyonun sürücüsü Zeki Aktaş, viraja girdiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyon, devrilerek yan yattı. Devrilen kamyonun dorsesindeki çimento yola savruldu. Kaza nedeniyle TEM otoyolu Edirne istikametindeki yan yol trafiğe kapandı. Kazada hafif yaralanan sürücü, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Görgü tanıkları, sürücünün virajda hızlı olduğu için kazanın meydana geldiğini öne sürdü. Kaza yapan kamyon çekiciyle olay yerinin kaldırıldı. Yola dökülen çimento belediye ekipleri tarafından temizlendi. Kaza nedeniyle TEM oto yolu yan yol yaklaşık 2 saat trafiğe kapatıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü dökümü
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-Devrilen kamyondan görüntü
-Yola savrulan çimentodan detay görüntü
-Sürücüye ambulansta sağlık ekipleri tarafından müdahale edilmesi
-Muhabir anonsu
-Çimento taşıyan diğer kamyonlardan görüntü
-Polis ekiplerinden detay görüntüler
-Trafikten genel görüntü
-Röportajlar
-Kamyonun çekiciyle kaldırılması
-Genel ve detaylar


 
 

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