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DHA İSTANBUL- CEZA YAZILAN ÖĞRETMEN ÇIĞLIK ÇIĞLIĞA BAĞIRDI

Haber: İstanbul DHA Fatih'te ehliyetsiz araç kullanırken polis tarafından durdurularak ceza yazılan öğretmen çığlık çığlığa bağırdı

28 Kasım 2018 17:19

Haber: İstanbul DHA
Fatih\'te ehliyetsiz araç kullanırken polis tarafından durdurularak ceza yazılan öğretmen çığlık çığlığa bağırdı. 
Olay sabah saatlerine Balat Sahili\'nde meydana geldi. Denetim yapan polisler bir kadın sürücüyü durdurarak ehliyetini istedi. Ancak ehliyeti olmayan öğretmene ceza yazıldı. Araca ise el konuldu. Ceza yazılan ve aracına el konulan öğretmen çığlık çığlığa bağırdı. Polisler öğretmeni sakinleştirmek istese de başarılı olamadı. O anlar sosyal medyadan paylaşıldı. 

Görüntü Dökümü:
-Öğretmenin bağırması
-Detaylar
 

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