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DHA İSTANBUL- BÜYÜKADA DAVASINDA 10 SANIK HAKKINDAKİ ADLİ KONTROL TEDBİRİ KALDIRILDI 

Haber: Ümit TÜRK / İstanbul DHA  Büyükada'da 5 Temmuz 2017'de yapılan toplantıya ilişkin insan hakları örgütlerinin temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 1'i tutuklu 11 sanığın yargılandığı davanın ikinci celsesi sona erdi

22 Kasım 2017 20:30

Haber: Ümit TÜRK / İstanbul DHA 
Büyükada\'da 5 Temmuz 2017\'de yapılan toplantıya ilişkin insan hakları örgütlerinin temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 1\'i tutuklu 11 sanığın yargılandığı davanın ikinci celsesi sona erdi. Mahkeme heyeti, İzmir\'deki ByLock soruşturmasından tutuklanan ve bu dava dosyasıyla birleşen sanık Taner Kılıç\'ın tahliye talebini reddetti. Tutuksuz tüm sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirinin ise kaldırılmasına karar verdi. 
İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yapılan duruşmanın öğleden sonraki oturumunda sanık avukatlarının talepleri dinlendi. Daha sonra taleplere ilişkin görüşü sorulan duruşma savcısı, Taner Kılıç\'ın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, mevcut delil durumunu dikkate alarak tutuklu sanık Taner Kılıç\'ın bu halinin devamına karar verdi. Heyet, tutuksuz 10 sanık hakkındaki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına hükmetti. Sonraki celse gizli tanığın da aralarında bulunduğu bazı tanıkların dinlenmesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 31 Ocak\'a erteledi. 

İDDİANAME
İddianamede, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Temsilcisi Taner Kılıç hakkında \"Silahlı terör örgütü üyeliği\" suçlamasıyla, diğer şüpheliler hakkında ise, \"Silahlı terör örgütüne yardım etme\" suçlamasıyla 7,5 yıldan 15\'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Sanıkların Adalet Yürüyüşü\'nü kaosa çevirmeye çalışmak istedikleri, PKK, DHKP-C ve FETÖ terör örgütleriyle irtibatlarının bulunduğu ve bu örgütlere yardım kastıyla hareket ettikleri ileri sürülüyor. 


 

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