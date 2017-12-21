DHA İSTANBUL BÜTENİ - 2

1- TARİHİ ESER KAÇAKÇILARINA YÖNELİK EN BÜYÜK OPERASYON (1)

Haber: Sinan BİLGİLİ - İSTANBUL DHA

İstanbul\'da tarihi eser kaçakçılarına yapılan baskında, 13 şüpheli gözaltına alındı. 26 bin 456 adet tarih eser ele geçirilen operasyonun en büyük tarihi eser kaçakçılığı operasyonu olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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-Ele geçirilen tarihi eserler

21.12.2017 - 11.22 - Haber Kodu : 171221035

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2- SİLİVRİ\'DE 10 KİLOGRAM ALTINI ÇALAN GASP ÇETESİ YAKALANDI

Haber: İhsan YALÇIN / İstanbul DHA

Silivri\'de ateş açarak durdukları araçtan 10 kilogram altını çalan şebeke jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

Gasp çetesi, Çanakkale\'ye altın sevkiyatı yapan kurye aracını üç otomobille Sultanahmet\'ten takibe başladı. Soyguncular, Silivri Semizkumlar mevkiinde araca kaza yaptırıp ateş açarak durdurdu ve 2 milyon lira değerindeki altınları alarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Soyguna karışan araç ile altınların içinde bulunduğu bavullara takılan GPS cihazları yol kenarında bulundu. Şüphelilerin izini süren Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, çevredeki tüm kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Olaya karışanlar belirlendi ve 10 adrese baskın düzenlendi. Operasyonda çok sayıda suç kayıtları olduğu öğrenilen 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda, üç tabanca, altın eritme makinesi, çocuk bezlerinin içine saklanmış vaziyette 98 bin lira, üç samuray kılıcı, çalıntı araçlara ait 10 anahtar ele geçirildi.

İKİ CİNAYET AYDINLATILDI

Ayrıca, Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan araştırmalar neticesinde; şüphelilerin kullandıkları üç aracın da çalıntı olduğu, üzerlerinde yapılan parmak izi ve DNA testleri sonucunda ise araçlardan ikisinin daha önce Maltepe ve Fatih\'te işlenen iki cinayette kullanıldığı anlaşıldı. Jandarma, buradan elde edilen delillerle iki cinayet şüphelisi da yapılan operasyonlarla yakalandı.

Görüntü Dökümü:

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(JANDARMA KAMERASI)

-Soyulan kurye aracı

-Baskın anı

-Şüphelilerin gözaltına alınması

-Şüphelilerin jandarmaya girişi

(GÜVENLİK KAMERASI)

-Olayın ardından çete üyelerinin Esenyurt\'ta bir rezidansta buluşması

21.12.2017 - 09.52 - Haber Kodu : 171221018

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3- İSTANBUL\'DA DEAŞ OPERASYONU: 45 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri terör örgütü DEAŞ\'a yönelik 7 ilçede 12 adreste operasyon düzenledi. Polis ekipleri adreslere yaptığı baskınlarda, terör örgütüne destek sağlayan ve yeni elemanlar kazandırdığı iddia edilen toplam 45 yabancı uyruklu kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında sınırdışı işlemleri başlatıldı.

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4- İBRAHİM KUTLUAY İLE DEMET ŞENER\'E MAHKEME TARİH VERDİ

Haber-Kamera: Ümit TÜRK İstanbul / DHA

Eski Milli Basketbolcu İbrahim Kutluay ile Demet Şener\'in boşanma davasında sona gelindi.

Bugünkü duruşmada tarafların tanıkları dinlendi. Mahkeme 19 Ocak\'ta duruşmayı karara bağlayacağını belirterek erteledi. Demet Şener, \'Karar 19 Ocak\'ta çıkacak Anlaşma yok. Hayırlısı olsun\" dedi.

Demet Şener geçtiğimiz yıl boşanma davası açmıştı. İstanbul Aile Mahkemesi\'nde taraflar arasında çekişmeli olarak görülen davanın bugünkü duruşmasına Demet Şener avukatıyla birlikte katıldı. İbrahim Kutluay ise duruşmaya katılmadı. Gizli görülen ve bir saat süren celsede tarafların tanıkları dinlendi. Mahkeme davanın sözlü tahkikat aşamasının bittiğini belirterek duruşmayı karara bağlamak üzere 19 Ocak\'a erteledi. Avukatıyla birlikte adliyeden ayrılan Şener, \"Karar 19 Ocak\'ta çıkacak. Anlaşma yok. Hayırlısı olsun\" dedi.



Görüntü Dökümü:

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-Demet Şener ve avukatının adliye koridorunda yürümesi

-Genel ve detay görüntüler

21.12.2017 - 11.21 - Haber Kodu : 171221034

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5- CEP TELEFONU TAMİRCİSİNİN ŞANTAJ VE HAKARETTEN 18 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ...

Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul DHA

Beşiktaş\'ta bir çocuk annesi E.M.\'nin (44) tamir için verdiği cep telefonundaki fotoğraf ve görüntüleri izinsiz kopyalayarak, şantaj yaptığı iddia edilen cep telefonu tamircisi C.K. (38) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Tutuklu şüpheli C.K. hakkında \"Zincirleme olarak özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri kayda almak ve ifşa etmek\", \"Zincirleme şantaj\", \"Bilişim sistemine hukukuna aykırı olarak girme ve orada kalma\", \"Zincirleme hakaret\" suçlarından 4,5 yıldan 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. C.K. önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi\'nde hakim karşısına çıkacak.

İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca hazırlanan iddianameye göre, Beşiktaş\'ta 27 Ekim 2017\'de meydana gelen olay şöyle oldu:

E.M., Mayıs ayında cep telefonu tamiri işi yapan C.K.\'nın iş yerine gitti ve cep telefonun ekranına koruyucu film taktırdı. E.M. Temmuz ayında koruyucu filmin zarar görmesi üzerine tekrar aynı iş yerine giderek C.K.\'dan yeni bir koruyucu film takmasını istedi. Bu sırada C.K., E.M.\'den cep telefonun şifresini girerek telefonunu açmasını istedi. Tuş kilidini açan E.M. telefonunu C.K.\'ya verdi. C.K. seyyar tezgahın arkasına giderek yaklaşık 5-10 dakika gelmedi ardından da koruyucu film taktığını söyleyerek, telefonunu E.M.\'ye verdi. Bu tarihten 20 gün sonra C.K. \'0...\' hattından E.M.\'ye ulaştı ve arkadaş olmak istediğini belirtti. E.M. de 23 yaşında oğlu olduğunu kendisinden uzak durmasını söyledi. Ancak C.K., E.M.\'nin cep telefonunu ve iş yeri telefonunu aramaya devam etti. C.K. elinde fotoğraflar olduğunu eğer kendisi ile sevgili olmazsa bunları ailesine, arkadaşlarına ve sosyal medyaya yayacağını söyleyerek E.M.\'yi tehdit etmeye başladı. E.M. bir süre durumu ailesine anlatmadı. Bu süre içinde E.M. iki kez hat değiştirdi; ancak C.K. iletişim bilgilerini tespit ederek E.M.\'ye yine ulaştı. C.K. farklı numaralardan ve farklı zamanlarda \'Beni aramazsan evinin önüne geleceğim, telefonu açmazsan eşini ararım, benimle sevgili olmazsan ben de bulunan uygunsuz resimlerini bütün arkadaşlarına yayarım\' şeklinde tehditlerde bulunup sinkaflı sözlerle hakaret etti. E.M. de durumu ailesine anlattı. C.K. bu kez de sahte Facebook hesabı açarak Messenger üzerinden E.M.\'nin eşine ve çocuklarına E.M.\'nin müstehcen görüntü ve videolarını gönderdi. E.M. de avukatı Funda Sadıkahmet Alp aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'na giderek suç duyurusunda bulundu.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Şüpheli C.K. ifadesinde, E.M. ile 19 Mayıs 2017 tarihinde tanıştıkları, İnstagram\'dan arkadaş olduklarını, müşteki E.M.\'nin başka bir şahısla ilişki yaşadığını öğrendiğini ve bu kişinin kendisine fotoğraf ve videolar gönderdiğini, müştekiyi tehdit etmediğini; fakat ailesine gönderdiğini, kendisini tehdit altında olduğu için bu şekilde davrandığını öne sürdü. İfadesinin ardından C.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SAVCILIK İDDİANAMESİNDE ATILI SUÇLARIN İŞLENDİĞİNİN ANLAŞILDIĞINI BELİRTTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladığı iddianamede, şüpheli C.K.\'nın görüntüleri E.M.\'nin ailesine gönderdiğine dair ikrarı, tanık beyanları ve tüm dosya kapsamında şüphelinin yaptığı iş dolayısıyla müştekinin cep telefonuna rızası hilafına ve hukuka aykırı bir şekilde girerek buradaki fotoğrafları ve videoları elde ettiğini belirtildi. Söz konusu fotoğraf ve görüntüleri müşteki E.M.\'nin kendisi ile sevgili olması hususunda müşteki E.M.\'ye baskı ve tehdit unsuru olarak elinde tuttuğu belirtilen iddianamede, müştekinin talepleri kabul etmemesi üzerine özel hayatına ilişkin müstehcen görüntülerin birden fazla kişinin cep telefonuna gönderdiği iddia edildi.

Şüphelinin atılı suçları işlediğinin anlaşıldığı kaydedilen iddianamede, tutuklu şüpheli C.K.\'nın \"Zincirleme olarak özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri kayda almak ve ifşa etmek\", \"Zincirleme şantaj\", \"Bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme ve orada kalma\", \"Zincirleme hakaret\" suçlarından 4,5 yıldan 18 yıla kadar hapsi talep edildi. İddianame kabul edildi, tutuklu şüpheli önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi\'nde hakim karşısına çıkacak.

Görüntü Dökümü:

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-E.M.\'nin fotoğrafı

21.12.2017 - 11.23 - Haber Kodu : 171221036

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6- BU ÖĞRETMENLER ÇOK FARKLI



Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ / İstanbul DHA

Avcılar Saide Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nde 13 yıllık muhasebe öğretmeni Barış Beşir, 3 öğretmen ve eski bir öğrencisi ile birlikte oluşturduğu \'Grup 4 Göz\', öğrencilere,velilerine ve mesai arkadaşlarına konser verdi. Öğrencileri ile ders ve dışında sosyal açıdan yakınlık sağlayan öğretmen grubunu izleyen gençler derste dikkatle dinledikleri öğretmenlerinin çalıp söylediği şarkılarla yerlerinde duramadı.

Avcılar Saide Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nde görev yapan 2 çocuk babası Barış Beşir, yakın çevresi, okul yöneticileri, öğrenci ve mesai arkadaşlarının desteği ile içindeki müzik tutkusunu harekete geçirdi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Engin ve Okul Müdürü Dursun Yıldırım\'ın da onay vermesi ile derslerin dışında müzik çalışmalarını sürdüren Beşir, müzik öğretmenleri,Bertal Saltik, Yasin Aydın, Hüseyin Man ve eski öğrencisi Mustafa Aydoğdu ile \'Grup 4 Göz\'ü oluşturarak müzik çalışmalarını sürdürdü. Barış Manço Kültür Merkezi\'nde verilen konsere Beşir\'in mesai arkadaşlarının yanı sıra eski mezunlar, öğrencileri, aileleri ile birlikte geldi. Gençler, okulda dikkatle dinledikleri öğretmenlerine bu kez coşkuyla, zaman zaman da oturdukları yerden ayağa kalkarak dans ederek doyasıya eğlendi. Grup solisti Barış Beşir, bir ara eline gitar alıp şarkı söylerken, sahnede espri amacıyla \'Yoklama yapmayı\' ihmal etmedi.

\"ÇOCUKLARA DERSLERİN DIŞINDA MÜZİKLE ULAŞMAK ÇOK FARKLI\"

Konser sonunda öğrencilerin isteklerini kıramayarak selfie çektiren Barış Beşir, müziği müthiş bir tutku olarak gördüğünü, bunu çevresine de yansıttığını düşündüğünü söyledi. Beşir, \"İnsanın mutlaka yaşama tutunabileceği enerji aldığı, bir hobisi olmalı. İnsanların duygularından da böyle beslendiğimi zannediyorum. Muhasebe öğretmeniyim. Mesleğin kattığı çok şey var. Çocuklara nota, müzik, söz şiirlerle ulaşmak benim için daha da farklı bir duygu. Hayat çok güzel, Hayatın bir köşesinde mutlaka bulunmak lazım. Hayatın rengini bırakmamak gerekiyor\" dedi.

Aynı okulda müzik öğretmeni, grup üyelerinden Bertal Saltık da, \"Müzik yaparken öğrencilerimizin de bizi izleyerek aynı ortam içerisinde sınıf dışında da bir araya gelerek ortaya bir şeyler çıkarmaya çalışıyoruz. Konser ortamında nasıl eğlenebileceklerini, nasıl hareket edilebileceklerini bir anlamda göstererek, toplu bir fotoğraf karesi gibi oturtmaya çalıştık. Öğrencilerimiz anne, babaları ile konser izleyerek birlikteliğimizi ortaya çıkardığımızı görüyoruz\" diye konuştu.

\"ALIŞILMIŞIN DIŞINDA İDEAL ÖĞRETMENLER\"

Öğrenciler, \'Alışılmışın dışında ideal öğretmenler\' olarak nitelendirdikleri Barış Beşir ve Bertal Saltık\'ın müfredattaki dersleri öğretirken aynı zamanda kendilerine arkadaş gibi yaklaşarak yaşama hazırladıklarını, sahne performanslarını beğendiklerini söyledi.

Okul Müdürü Dursun Yıldırım, öğrencilerin okul içi ve dışında öğretmenlerini çok sevdiklerini, belirtirken, \"İkisi de sınıf içi ve dışarıdaki uygulamaları ile örnek öğretmen. Kaliteli müzik yapıyorlar. Bizzat izledim ben onları çok güzel iş çıkarıyorlar\" dedi.

Konser sonunda Barış Beşir ve 3 öğretmen ile eski bir öğrencisinin konser vermesi için salonu açan Avcılar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Onur Gülin, izleyicilerin önünde \"Kent Orkestrası kurmak istiyoruz. Bizimle çalışmak ister misiniz? En kısa sürede sizinle görüşelim\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Barış Beşir, muhasebe dersi vermesi

-Konserden görüntüler

-Öğrencilerin röportajları

-Barış Beşir ve öğretmen Bertal Saltık röportajları

-Okul Müdürü Dursun Yıldırım röportajı

-Salondaki öğrenci ve öğretmenlerin coşkusu

-Kültür Müdürünün \'Kent Orkestrası\' teklifi yapması

21.12.2017 - 10.16 - Haber Kodu : 171221020

21.12.2017 - 10.19 - Haber Kodu : 171221021