DHA İSTANBUL BÜLTENİ 5

1- SUUDİ HEYET KAŞIKÇI SORUŞTURMASI KAPSAMINDA KONSOLOSLUKTA

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - Harun UYANIK - İSTANBUL DHA

Suudi Arabistan\'dan bir heyet, gazeteci Cemal Kaşıkçı\'nın kaybolmasıyla ilgili soruşturma kapsamında Levent\'teki Suudi Arabistan

Başkonsolosluğu\'na geldi. İstanbul Başkonsolosluğuna 4 araçla gelen 11 kişi, saat 14.00 sıralarında konsolosluk binasına girdi. Heyet binaya girdikten bir süre sonra araçların üçü binadan boş şekilde ayrıldı. Polis bariyerleriyle çevrili başkonsolosluk binası önünde çok sayıda yerli ve yabancı gazetecinin bekleyişi de sürüyor

Görüntü Dökümü:

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-Heyetin binaya girişi

-Araçların ayrılması

-Bekleyen gazeteciler

12.10.2018 - 15.11 Haber Kodu : 181012140

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2- İSTANBUL\'UN GÖBEĞİNDE TAKSİCİLER BİLDİKLERİNİ OKUYOR

\"5 taksiye sordum, binemedim. Hepsi birbirine yolluyor\"

\"2 taksiciye sordum almadılar. Bir toplantım var yetişemeyeceğim galiba\"

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA

İçişleri Bakanlığı, kısa mesafede yolcu almayan, taksimetre açmayan, fazla ücret almak için güzergahı uzatan taksicilerle ilgili artan vatandaş şikayetleri üzerine, düğmeye bastı. Bakanlık, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9\'ncu maddesine göre vatandaşı mağdur eden taksiciler için, valiliklere \"genel emir\" çıkarma konusunda talimat verdi. Genel emre uymayanlar hakkında, gerekli adli ve idari işlemlerin uygulanması istendi.

\"5 TAKSİYE SORDUM, BİNEMEDİM\"

Ancak Taksim Meydanı\'nda durum değişmedi. Taksiciler, kısa mesafe gidecek kişileri araçlarına almadı. Kameraların da görüntülediği o anlarda yolcuların uzun süre dil dökmesine rağmen taksiciler aldırış etmedi. Beşiktaş\'a gitmek isteyen bir kişi, taksiye alınmayınca sürücüyle bir süre konuştu fakat değişen bir şey olmadı. İş toplantısına gitmeye çalıştığını belirten Cuma Turgut, \"2 taksiciye sordum almadılar. Bir toplantım var yetişemeyeceğim galiba\" dedi. Taksim\'den Nişantaşı\'na gitmeye için taksiye yönelen başka bir kişiyi de sürücüler kabul etmedi. Yoluna yürüyerek devam eden bu kişi, \"5 taksiye sordum, binemedim. Hepsi birbirine yolluyor\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Taksilerin görüntüsü

-Araçlara alınmayan kişiler

-Bu kişilerle röp.

-Detaylar

12.10.2018 -15.40 Haber Kodu : 181012148

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3- LEVENT KIRCA MEZARI BAŞINDA ANILDI

Haber-Kamera: Gamze ŞİMŞEK-İdris TİFTİKÇİ-İSTANBUL DHA

Karaciğer kanseri nedeniyle 3 yıl önce hayatını kaybeden usta tiyatrocu Levent Kırca ölüm yıldönümünde mezarı başında anıldı.

12 Ekim 2015\'te karaciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybeden usta tiyatrocu Levent Kırca, ölümünün 3.yıldönümünde Zincirlikuyu Mezarlığı\'ndaki kabri başında anıldı. Anmaya sevenleri ve Olacak O Kadar ekibinden Ahmet Çevik, Bülent Demir, Müfit Cansaçıntı, Zafer Sabuncu katıldı. Kırca\'nın kabrine karanfiller bırakıldı.

Ahmet Çevik, \"25 senem geçti Levent ustayla. 18 yaşında yanına başlamıştım. Her şeyi ona borçluyum. Ustam, abim, yeri geldi babalık yaptı. 3. senesini anıyoruz. Mekanı cennet olsun inşallah\" dedi.

\"İNANDIĞINI ANLATIYOR VE ANLATTIĞINA İNANIYOR\"

Meslektaşı ve öğrencisi Müfit Cansaçıntı ise \"Levent Kırca hep haklının, halkının, ezilenin, yoksulun yanında bir sanatçı olarak biliniyordu. Bizim yeni başladığımız zamanlarda genç olarak şüphelerimiz vardı acaba gerçekten göründüğü gibi, haklının yoksulun yanında bir sanatçı mı diye. Ne zaman emin oldum. Bir gün yoksul bir adamın hikayesini anlatıyordu. Çocuklarına yılbaşı hediyesi alamamış bir babanın hikayesini anlatırken ağlamaya başladı. Hiç tanımıyordu adamı ama milyonlarca yoksulun acısını içinde hisseti. Ve ben o zaman anladım bu adam halkının haklının yanında bir sanatçı. İnandığını anlatıyor ve anlattığına inanıyor\" dedi

Görüntü Dökümü:

- Levent Kırca\'nın mezarı başında toplanan sevenleri

- Ahmet Çevik anma konuşması

- Müfit Cansaçıntı anma konuşması

- Levent Kırcanın anma konuşmalarını dinleyen sevenleri

- Levent Kırca\'nın mezarındaki karanfiller

- Genel ve detay

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4- RESTORE EDİLEN CİHANGİR CAMİİ İBADETE AÇILDI

Haber: Gamze ŞİMŞEK-Kamera: İdris TİFTİKCİ-İSTANBUL DHA

Beyoğlu\'nda Vakıflar Genel Müdürlüğü\'nce restore ettirilen Cihangir Camisi yeniden ibadete açıldı.

İlk olarak Kanuni Sultan Süleyman tarafından oğlu Şehzade Cihangir için Mimar Sinan\'a yaptırılan, geçirdiği 5 yangından sonra Sultan 2. Abdülhamid tarafından yeniden inşa ettirilen Cihangir Camisi, Vakıflar Genel Müdürlüğü\'nce yürütülen restorasyon çalışmalarıyla tamamen yenilendi. Cihangir Camisi\'nin yeniden ibadete açılması dolayısıyla öğle vakti düzenlenen törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü Mürsel Sarı, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, Kadıoğlu İnşaat Kurucu Ortağı İsmet Kadıoğlu katıldı. İstanbul Müftüsü Yılmaz\'ın yaptırdığı duanın ardından, kurdele kesilerek Cihangir Camii yeniden ibadete açıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ve beraberindekiler daha sonra cuma namazını burada kıldı.

Görüntü dökümü

-Bakanın camiye gelişi

-Kurdele kesilmesi

-Bakanın camiyi gezmesi

-Camiden detay

-Genel ve detay

12.10.2018 - 15.09 Haber Kodu : 181012139

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5- AYNI GİŞEDEN GEÇMEYE ÇALIŞINCA KAZA YAPTILAR

Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHA

Esenyurt\'ta aynı gişeden geçmeye çalışan iki sürücü çarpıştı. Kazada 2 kişi hafif yaralandı.

Kaza saat 14.30 sıralarında Esenyurt Gişeleri\'nde meydana geldi. İddiaya göre OGS gişesine giren sürücü son anda direksiyonu kırarak HGS gişesine yöneldi. Bu sırada HGS gişesine giren sürücünün kullandığı otomobil ile çarpıştı. Kazada iki sürücü de hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücülere ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

-Olay yeri

-Gişelerden görüntü

-Kaza yapan araçlar

-Sürücülerin görüntüsü

-Detaylar

12.10.2018 - 15.13 Haber Kodu : 181012141

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6- ATAŞEHİR\'DE KALDIRIMDA ÇÖKME

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA

Ataşehir\'de bir cadde üzerindeki kaldırımda çökme meydana geldi. Polis ve zabıta ekipleri şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.

Olay saat 14.30 sıralarında Küçükbakkalköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi\'nde meydana geldi. 85 numara önündeki kaldırımda çökme oldu. Vatandaşlar durumu polise ve belediye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler çevredeki vatandaşları uzaklaştırdı. Çökmenin meydana geldiği alana güvenlik şeridi çekildi. Çöken alanın 5-6 metre derinlikte olduğu öğrenildi. Olay yerine tadilat ekiplerinin gelmesi bekleniyor.

Görüntü Dökümü:

-Çökmenin meydana geldiği yer

-Zabıta ve polis ekiplerinden görüntü

-Güvenlik şeridi çekilmesi

-Vatandaşların uzaklaştırılması

-Görgü tanığı ile röp

-Genel ve detay görüntüler

12.10.2018 - 15.21 Haber Kodu : 181012145

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- (geniş haber)

7- ÜNLÜLERİN SOSYAL MEDYA HESAPLARININ ÇALINMASI DAVASI

*Engin Altan Düzyatan\'a zorla getirme kararı verildi

Haber: Özden ATİK - Şengüler YEŞİL / İstanbul, DHA

Sezen Aksu, Tamer Karadağlı, Erdal Özyağcılar, Gamze Özçelik, Berk Oktay, Neslişah Düzyatan, Taruk Mengüç, Balçiçek İlter, Bahadır Tatlıöz, Bülent Şakrak, Pınar Altuğ Atacan gibi isimlerin de bulunduğu 57 kişinin başta Instagram ve twitter olmak üzere sosyal medya hesaplarını ele geçirerek para koparmak amacıyla şantaj yaptığı iddia edilen 3\'ü tutuklu 18 sanığın yargılandığı davada 2 sanık tahliye edildi. Davada \"tanık\" sıfatı bulunan ve sosyal medya hesabı çalınan Neslişah Düzyatan\'ın eşi oyuncu Engin Altan Düzyatan hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı.

İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde 3\'üncü celsesi görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Gökyar Şen, Veysel Demir ve Doğukan Esentürk, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldılar. 7 tutuksuz sanık ve avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Hakim Cemal Kaya, şikayetçi Ayşe Neslişah Düzyatan ile davada \"tanık\" sıfatı bulunan Engin Altan Düzyatan\'ın avukatının bir dilekçe sunduğunu, dilekçede şikayetten vazgeçtiklerini ve \"tanık\" sıfatı bulunan Engin Altan Düzyatan\'ın da dinlenmesinden vazgeçilmesi yönünde talepte bulunduklarını tutanağa geçirdi. Ancak bu talebin kabul edilmediği ve tanığa bu kararın SMS (mesaj) olarak bilgi verildiği de zapta geçti. Bunun üzerine mübaşir, adliye koridoruna çıkarak tanık Engin Altan Düzyatan\'ın orada olup olmadığı yönünde yoklama yaptı. Ancak Engin Altan Düzyatan\'ın duruşmaya gelmediği tutanağa geçti.

NESLİŞAH DÜZYATAN\'IN SOSYAL MEDYA DANIŞMANI İFADE VERDİ

Daha sonra Neslişah Düzyatan\'ın sosyal medya danışmanı olduğunu söyleyen şikayetçi Fatih Gönenç dinlendi. Gönenç, \"Hesabı çalan kişiler, Neslişah hanıma 5 bin lira karşılığında hesabını geri vereceğini söylemişler. Ben bunu Engin Bey\'e sorduğumda, bu parayı verebileceklerini ancak bunun devamının gelip gelmeyeceğini bilmediklerinden bu talebi reddettiler. Hesabı çalan kişilerle kendilerinin muhatap olmasını istemedim. Benim telefon numaramı çalan kişilere vermelerini söyledim\" dedi. Daha sonra Berkay adlı bir kişiyle iletişime geçtiklerini, bu kişiyi ATM\'ye yönlendirdiğini, bu kişinin ATM kamera kaydı görüntülerinin bulunduğunu, ancak sanıklar arasında bu kişinin bulunmadığını, tutuklu sanık Gökyar Şen ile telefonla konuşmadığını söyledi.

TAHLİYE TALEBİNDE BULUNDULAR

Önceki celse ceza ehliyetinin tespiti istenen tutuklu sanık Gökyar Şen\'in Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi\'nden alınan rapora göre, ceza ehliyetinin tam olduğu bildirildi. Söz verilen sanık Gökyar Şen, Ducky ismiyle halen internette hesapların çalındığını öne sürerek \"Bir yıldır tutukluyum. İşim ve çocuğum var. Eşimden ayrıldım. Çocuğuma bakmakla yükümlüyüm. Kimseden kaçmam. Tahliyemi talep ederim\" dedi. Tutuklu sanık Veysel Demir ise, \"Tutukluluğumun eğitim hayatım sebebiyle son bulmasını talep ederim. Sesim birilerine benziyor diye, bir yıldır tutukluyum\" diye konuştu. Tutuklu sanık Doğukan Esentürk de örgüt üyeliği suçlamasını kabul etmediğini , öğrenci olduğunu, bir öğrencinin bu kadar şeyle ilgilenmesinin mümkün olmadığını, kimsenin hesabına girmediğini söyleyerek tahliyesini talep etti.

ENGİN ALTAN DÜZYATAN\'A ZORLA GETİRME KARARI

Mahkeme, usulüne uygun tebliğ yapılmasına rağmen duruşmada hazır olmayan tanık Engin Altan Düzyatan hakkında zorla getirme çıkarılmasına hükmetti. Sanık Gökyar Şen\'in tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, tutuklu sanıklar Veysel Demir ve Doğukan Esentürk\'ün tahliyelerine karar verdi. Duruşma ertelendi.

Görüntü Dökümü: (arşiv)

-Olayla ilgili görüntüler

12.10.2018 - 14.47 Haber Kodu : 181012131

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8- SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANINDAN \'SU BASKINI\' AÇIKLAMASI



İSTANBUL, (DHA) -SİLİVRİ\'de gece saatlerinde etkili olan yağış sonrası sahildeki yollar sular altında kaldı. Konuya ilişkin açıklama yapan Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, \" Suyun çekilmesiyle ekiplerimiz sahilde çevre temizlik çalışmalarına ivedi şekilde başlayacak\" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı hala devam eden Silivri Boğluca Deresi ıslahında kollektör hattı kırıldı. Kolektör hattının kırılmasıyla taşkınlar meydana geldiğini belirten Işıklar, \"Yoğun yağış sonrası, alt yapı ve atık su arıtma tesisi yapımında imalat eksikliğinden kaynaklı kırılmada ilçe sahili sular altında kaldı\" diye konuştu.

Suların çekilmesi için bölgede ekiplerin çalışmasının devam ettiğini söyleyen Işıklar, \"İlçemizde meydana gelen yağışta, İSKİ atık su arıtmasına giden kolektör hattının kırılması sonucu taşkınlar meydana geldi. İBB ekiplerinin, bölgedeki suyun çekilmesine yönelik çalışmaları ekiplerimizin desteği ile koordineli şekilde devam ediyor. Kısa sürede tamamlanacağını umduğumuz çalışmaların ardından, suyun çekilmesiyle ekiplerimiz sahilde çevre temizlik çalışmalarına ivedi şekilde başlayacak\" ifadelerini kullandı.

DERE MENFEZLERİ TEHLİKE YARATIYOR

Boğluca Deresi ıslahı kapsamında yapımı devam eden Tarihi Köprü\'nün restorasyon çalışmalarında menfezlerin kapalı olması sonucu şiddetli yağış için büyük tehlike oluşturuyor. Vatandaşlar ve bölge esnafı, tek menfezi açık köprüde çalışmaların kısa sürede tamamlanarak, bölgedeki görüntü kirliliği ve tehlikenin ortadan kaldırılmasını talep ediyor.

Görüntü Dökümü;

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-Su basan yol

-Işıklar\'ın açıklaması

12.10.2018 - 14.56 Haber Kodu : 181012134

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9- KOCASINI ÖLDÜREN KADINA İYİ HAL İNDİRİMİ

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

Boşandığı eşini bıçakla öldürdüğü gerekçesi ile tutuklu yargılanan Namme Öztürk, \"Haksız tahrik altında kasten öldürme\" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, \"Haksız tahrik indirimi\" uygulayarak cezayı 15 yıla düşürdü. \"İyi hal\" indirimi ile ceza 12 yıl 6 aya düşürüldü. Kadın üye hakim çoğunluk kararına muhalefet şerhi koydu.

İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Namme Öztürk ve avukatları katıldı.

Duruşma savcısı Mehmet Veysi Aktaş, bir önceki celse sunduğu esas hakkındaki mütalaasını tekrarladı.

SAVCI CEZALANDIRILMAMASINI İSTEDİ

Mütalaasında, sanık Namme Öztürk ile maktül Kazım Aydemir\'in 2007 yılında evlendiklerini, 2016 yılında da boşandıklarını belirten Savcı Aktaş, boşandıktan sonra çocuğunu görmek için Namme Öztürk\'ün evine giden Kazım Aydemir\'in Namme Öztürk ile rızası dışında zorla cinsel ilişkiye girdiğini belirtti. Olaydan önceki gece maktülün sanığın evinde kaldığı, sabah tartıştıkları, maktulün sanığı mermiyi namluya sürerek tabanca ile tehdit ettiğini belirten Savcı Aktaş, sürekli olarak maktulün hakaretleri ve olay günü de yine maktül tarafından tehdit edilen sanığın eyleminin meşru savunma sınırları içinde ve zorunluluk hali kapsamında kaldığını belirterek cezalandırılmasına yer olmadığını karar verilmesini istedi.

Söz alan tutuklu sanık Namme Öztürk, olaya tasarlayarak yapmadığını belirterek, \"Gerçekten tasarlasaydım internetten araştırır en kısa ve en etkili öldürme şeklini tespit eder buna göre hareket ederdim. Olay yatak odasında, mutfakta, salonda olmadı, dış kapının orda oldu. Çocukları okula gönderme hazırlığındaydım. Maktül öfkeli ve agresif biriydi\" dedi. Son söz sorulan Namme Öztürk, beraatini ve tahliyesini talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Namme Öztürk\'ü, boşandığı eşi Kazım Aydemir\'i 55 kez bıçakladığını, bu darbelerden 21\'inin tek başına öldürücü nitelikte olduğunu gerekçe göstererek, \"Kasten öldürme\" suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırdı.

12 YIL 6 AY CEZA ALDI

Sanığın suçunu aile içi şiddet nedeni ile etkisinde kaldığı hiddet ve şiddet sonucu işlediğini gerekçe gösteren mahkeme, \"Haksız tahrik indirimi\" uygulayarak cezayı 15 yıla düşürdü. \"İyi hal\" indirimi ile ceza 12 yıl 6 aya düşürüldü.

KADIN ÜYE HAKİMDEN MUHALEFET ŞERHİ

Mahkemenin kararına üye hakim Gülşah Tufan muhalefet şerhi koydu. Muhalefet şerhinde, sanık Namme Öztürk ile maktül Kazım Aydemir\'in 2007 yılında evlediklerini, 2016 yılında da boşandıklarını hatırlatan hakim Tufan, Kazım Aydemir\'in 2016 yılına kadar eşine sistemli olarak fiziksel ve cinsel şiddet uyguladığını belirtti. Tarafların bu nedenle boşandıklarını belirten hakim Tufan, bu şiddetin sanık Namme Öztürk\'te psikolojik olarak olumsuz etkilere yol açtığını, hastaneden alınan rapora göre de sanıkta majör depresif bozukluk, travma sonrası stres bozukluk meydana geldiğini belirtti.

\'KENDİSİNE YÖNELEN VE TEKRARI MUHAKKAK HAKSIZ SALDIRI İLE FİİLİN ORANTILI OLDUĞU...\'

Muhalefet şerhinde, sanığın kendisini yakın tehlikeden korumak amacı ile aldığı bıçakla maktulü yaraladığı kaydedildi. Sanığın kendisine yönelen her türlü fiziksel, cinsel ve psikolojik şiddete karşı kendini ifade edemediğinden boyun eğmek zorunda kaldığı belirtilen muhalefet şerhinde, \"Toplumun kanayan yarası olan kadın cinayetleri birlikte düşünüldüğünde, sanığın kendisini başka türlü kurtarma ihtimali ve imkanın olmadığı, kendisine yönelen ve tekrarı muhakkak haksız saldırı ile fiilin orantılı olduğu\" belirtildi.

Sanığın olay anında yaşadığı psikolojik durumunun göz önünde bulundurulmadan salt olay anı değerlendirilerek çoğunluk tarafından verilen karara katılmadığını belirtti. Tufan, sanığın, \"Haksız tahrik altında\" işlediği suçtan dolayı cezalandırılmasına yer olmadığı görüşünde olduğunu kaydetti.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Namme Öztürk ile maktul Kazım Aydemir\'in 2007 yılında evlendikleri, şiddetli geçimsizlik nedeni ile 2016 yılında boşandıkları, çocuklarının velayetinin anneye verildiği, 25 Temmuz 2016 tarihinde eve çocuğu bırakmaya giden Kazım Aydemir\'in o gece evde kaldığı, tarafların sabah tartıştıkları anlatılıyor.

Tartışma sırasında Namme Öztürk\'ün boşandığı eşini bıçakla öldürdüğü anlatılan iddianamede, Öztürk\'ün, \"Haksız tahrik altında kasten öldürme\" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyordu.

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10- KÜÇÜKÇEKMECE\'DE KARISINA KURŞUN YAĞDIRAN KİŞİ YAKALANDI

Haber-Kamera : Alper KORKMAZ / İSTANBUL , (DHA)

Küçükçekmece\'de geçtiğimiz günlerde eşine çocuklarının gözü önünde kurşun yağdıran koca yakalandı.

Olay geçtiğimiz günlerde Atakent Mahallesi\'nde yaşanmıştı.İddiya göre bir süredir eşiyle sorunlar yaşayan M.Y eşi Z.Y.\'ye oturduğu sitenin kapısının önünde silahlı saldırıda bulunmuş ve olay yerinden kaçmıştı. Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri M.Y\'nin Esenyurt\'ta olduğunu belirleyerek gözaltına aldı. Emniyete getirilen şüpheli buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Emniyet\'ten çıkarıldığı sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösteren M.Y. basın mensuplarının \'neden vurdunuz\' sorusuna ise \"Onlar bilir\" diye yanıt verdi.

Bacaklarından vurulan kadının ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntü

-Şüphelinin çıkışı

-Diğer detaylar

12.10.2018 - 15.19 Haber Kodu : 181012143

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11- KEMAL SUNAL\'IN \'PROPAGANDA\'SI 6\'NCI KEZ BİLİRKİŞİYE GİTTİ



Hayati ARIGAN /İSTANBUL(DHA) - TÜRK sinemasının unutulmaz ismi Kemal Sunal\'ın çocukları Ali ve Ezo Sunal ile eşi Gülderen Sunal\'ın \'Propaganda\' filminden kaynaklanan telif haklarını talep ettikleri dava, bilirkişi çıkmazına girdi. Sunal Ailesi ve yapımcı firma gelen bilirkişi raporlarına karşılıklı itiraz edince dava dosyası 6\'ncı kez bilirkişiye gönderildi.

Plato Film tarafından 1999 yılında çekilen Propaganda filminin başrol oyuncusu Kemal Sunal, o tarihte yapımcıyla oyunculuk sözleşmesi imzaladı. Sözleşmede Sunal\'ın filmin hasılat geliri üzerinden 500 bin kişiye kadar yüzde 10, 500 binin üzerinden sonra ise yüzde 3 pay alması yer aldı. Ayrıca sözleşmede Kemal Sunal\'ın filmin diğer gelirlerinden yüzde 10 pay alması da imza altına alındı.



BABALARININ HAKLARINI İSTEDİLER

Usta oyuncunun 3 Temmuz 2009\'da hayatını kaybetmesinin ardından çocukları Ali ve Ezo ile eşi Gülderen Sunal, Plato Filme dava açarak, filmin gelirinden haklarını istedi. Ancak Sunal Ailesi\'ne ödenmesi gerek miktar bir türlü hesaplanamadı. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi\'nde görülen davada alınan 4\'üncü bilirkişi raporunda filmi bir milyon 239 bin kişinin izlediği, bir milyon 380 bin TL gişe hasılatı yapıldığı anlatılarak, Sunal ailesine yaklaşık 15 bin TL ödenmesi gerektiği bildirildi. Ailenin avukatı rapora itiraz ederek yeniden bilirkişi raporu alınmasını talep etti. Bunun üzerine 5\'nci kez bilirkişi raporu alındı. Bu raporda ise filmin yurt içi ve yurt dışı televizyon satış gelirinden Kemal Sunal\'ın 40 bin dolar, CD ve DVD satışından da 18 bin 375 TL alacağı olduğu bildirildi.



RAPORLAR TARAFLARI MEMNUN ETMEDİ

Son duruşmada ise Sunal Ailesi ve Plato Film\'i avukatları temsil etti. Plato Film\'in avukatı, bilirkişilerin tahmin ve varsayımlara göre hesaplama yaptığını iddia etti. İncelemelerin denetime tabi olmadığını ileri süren avukat, gelen 5\'inci raporu kabul etmediklerini söyleyerek, yeniden rapor alınmasını istedi. Mahkeme de dosyanın 6\'ıncı kez bilirkişiye gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

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12- SU BASKININA UYKUDA YAKALANDILAR

Haber-Kamera: Taylan ERGÜN / İstanbul DHA

Arnavutköy\'de kuvvetli yağış sonrası bazı ev ve işyerlerini su bastı.

İmrahor Mahallesi Cendere Sokak\'ta bulunan gecekondu da su altında kaldı. Bayram Alçım ve Satı Alçım çifti 3 çocuğuyla birlikte güne sel suları ile uyandı. Evlerine dolan su nedeniyle eşyaları kullanılmaz hale geldi. Alçım çifti büyük tehlike atlattıklarını belirterek yetkililerden yardım istedi.

Görüntü Dökümü:

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-Su basan ev

-Alçım çifti ile röp

-Kullanılmaz hale gelen eşyalar

-Bahçeye dolan su



