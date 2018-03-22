DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 5

(ÖZEL)

1- EVİNİN YANIŞINI GÖZYAŞLARI İÇİNDE İZLEDİ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ-İSTANBUL DHA

Pendik\'de 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın rüzgarın etkisiyle binanın tamamını sardı. Evinin yanışını gözyaşyarıyla izleyen Gülbahar Çelik\'i komşuları teselli etmeye çalıştı.

Yangın saat 16.00 sıralarında Ramazanoğlu Mahallesi Kaynarca Caddesi Varlık Sokak\'ta meydana geldi. 3 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfiaye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri vatandaşları uzaklaştırarak çevre güvenliği aldı. Pendik, Tuzla, Kartal ve Kurtköy itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucunda yangını söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

EVİNİN YANIŞINI GÖZYAŞLARI İÇİNDE İZLEDİ

İşteyken evinin yandığını öğrenip olay yerine gelen Gülbahar Çelik evinin yanışını göz yaşlarıyla izledi. Komşuları gözü yaşlı kadını teselli etmeye çalıştı. Polisin yangınla ilgili soruşturması devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

-Binadan yükselen alevler

-İtfiayenin müdahalesi

-Çevredeki vatandaşlardan görüntü

-Ev sahibinin görüntüsü

-Ağlaması

-Çevrdeki vatandaşlar ile röp

-Genel ve detay görüntüler



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2- ORTAKÖY\'DE EĞLENCE MEKANININ KURŞUNLANMASINDA \"İNTİKAM\" SALDIRISI İDDİASI

- 9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Haber: Ali AKSOYER-İSTANBUL DHA

Ortaköy\'de 2 ay önce bir kişinin ölümüyle sonuçlanan gece kulübü kurşunlanması ile ilgili 9 kişi gözaltına alındı.

23 Ocak\'ta Beşiktaş Ortaköy\'deki gece kulübüne motosikletle gelen iki kişi rastgele ateş açtı. Gece kulübünde büyük paniğe neden olan saldırısı sırasında eğlence mekanında koruma olarak çalıştığı öğrenilen Erhan Kayatekin vurularak hayatını kaybetti. Saldırıda iki kişi de ağır şekilde yaralandı. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan soruşturmada olayın Şişli\'de bir başka eğlence mekanın kurşunlamasına yönelik \'intikam saldırısı\' olduğu tespit edildi. Cinayet Büro Amirliği\'ne bağlı ekipler yaptıkları soruşturmanın ardından saldırıyla ilgili 9 kişiyi gözaltına aldı. Sorguya alınan 9 kişinin işlemleri devam ediyor.

Görüntü Dökümü: (ARŞİV)

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Olay yeri

Yerdeki boş kovanlar

Polis ekipleri

Özel harekat polisleri

Güvenlik Önlemleri

Olay yeri inceleme polislerinin çalışmaları

Genel ve Detaylar

22.03.2018 - 16.42 Haber Kodu : 180322155

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(ek bilgilerle)

3- PENDİK\'TE AVM\'DE YANGIN ALARMI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA

Pendik\'te bulunan bir alışveriş merkezi çıkan küçük çaplı yangın nedeniyle boşaltıldı.

Yangın saat 15.15 sıralarında çıktı. Alışveriş merkezinin birinci katında bulunan bir restoranın bacasında çıkan yangın nedeniyle alışveriş merkezinin içini duman kapladı. Alışveriş merkezi kısa sürede boşaltıldı. İhbar üzerine Kurtköy, Yenişehir ve Sultanbeyli itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından yangın söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Görüntü Dökümü:

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-AVM\'den görüntü

-Yükselen dumanlar

-Dışarı çıkanlar

-İtfaiyenin müdahalesi

-Detaylar

22.03.2018 - 16.04 Haber Kodu : 180322134

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4- BAHÇELİEVLER\'DE 2 ARACI KUNDAKLAYAN 4 KİŞİYE OPERASYON



Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

Bahçelievler\'de 2 aracın kundaklanmasıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

17 Mart saat 04.00\'da meydana gelen olayda park halindeki 2 araç kundaklanmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından başlatılan çalışmalarda şüphelilerin terör örgütü PKK\'nın üniversite yapılanmasından olan kişiler olduğu tespit edildi. TEM ekipleri sabah saatlerinde İstanbul ve Kocaeli\'de bulunan 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 4 kişi gözaltına alındı. Bir evde bulunan 18 yaşından küçük M.B., Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. M.B.\'nin örgütün kırsal alanına katılım için şüphelilerin evlerinde gizlendiği değerlendiriliyor. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.



Görüntü Dökümü:(arşiv)

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- Olayın meydana geldiği yer

- İtfaiye ekiplerinin çalışması

- Polis ekiplerinin olay yeri çalışması

- Vatandaş ile röp.

- Genel ve detaylar

22.03.2018 - 17,00 Haber Kodu : 180322157

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5- YOLCU RAHATSIZLANDI, THY UÇAĞI İZLANDA\'YA ACİL İNİŞ YAPTI

Haber:İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)

Los Angeles-İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları (THY) uçağı, yolculardan birinin rahatsızlanması üzerine İzlanda Keflavik Havalimanı\'na acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Edinilen bilgiye göre, Türk Hava Yolları\'nın TK-10 sefer sayılı, TC-JJL kuyruk tescilli Boeing 777 tipi yolcu uçağı İstanbul seferini yapmak üzere yerel saatle 19.30\'da Los Angeles Havalimanı\'ndan havalandı. Uçak İzlanda Hava Sahası üzerindeyken yolculardan biri aniden rahatsızlandı. Yolcuya ilk müdahele uçakta yapılırken, kaptan pilot İzlanda Keflavik Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek acil iniş için izin istedi. Uçak Türkiye saatiyle 15.30\'da sorunsuz bir şekilde Keflavik Havalimanı iniş yaparken, rahatsızlanan yolcu hastaneye kaldırıldı.

