DHA İSTANBUL BÜLTENİ 4

1- ENİS BERBEROĞLU\'NA YURTDIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI

Haber: Özden ATİK - Şengüler YEŞİL / İstanbul, DHA

MİT TIR\'larına ait görüntülerin yayınlanmasına ilişkin CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve eski Cumhuriyet Gazetesi Ankara temsilcisi Erdem Gül\'ün \"Terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte yardım\" suçundan yargılandıkları davaya devam edildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde basına kapalı olarak görülen 8\'inci celseye, tutuksuz sanıklar Enis Berberoğlu ile Erdem Gül ve avukatları katıldı. Halen yurtdışında bulunan sanık Can Dündar\'ın eşi Dilek Dündar ise duruşmaya izleyici olarak katıldı. CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş ise duruşmanın bitmesini adliye koridorlarında beklediler.

YURTDIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI KONULMUŞ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın 27 Eylül 2018 tarihli talebiyle mahkemenin, Enis Berberoğlu hakkında yurtdışına çıkış yasağı koyduğu öğrenildi. Yaklaşık bir saat süren yargılama sonunda Enis Berberoğlu\'nun yargılamanın durmasına ilişkin taleplerinin bir sonraki celse değerlendirilmesine karar verilerek Berberoğlu hakkındaki yurtdışına çıkış yasağının devamına karar verildi. Sanıklar Can Dündar ve Erdem Gül\'ün avukatlarının savunma yapmaları için bir sonraki celseye kadar süre verilmesine de hükmeden mahkeme, sanık avukatlarının kapalı oturumun sonlandırılması yönündeki taleplerini ise dava konusun kamu güvenliğiyle ilgili olması nedeniyle reddetti. Duruşma, 6 Şubat\'a ertelendi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Can Dündar ve Erdem Gül, MİT TIR\'larına ilişkin yayımladıkları haber ve görüntüler nedeniyle 92 gün tutuklu kalmışlardı. 6 Mayıs 2016\'da İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki yargılamada hakim karşısına çıkan Dündar ve Gül, \"Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgileri açıklamak\" suçundan 6 Mayıs 2016\'da ceza almışlardı. Dündar 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılıken; Gül\'e 5 yıl hapis cezası verilmişti. Mahkeme heyeti, \"Silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım etme\" suçundan ise \"FETÖ/ PDY örgütünün varlığı yönünde kesin bir yargı hükmü mevcut olmadığı, varlığı yönünde henüz kesin bir yargı hükmü mevcut olmayan bir örgüte yardım etmek şeklinde yüklenen suçtan herhangi bir suretle hüküm kurulamayacağı\" gerekçeleriyle sanıklar hakkındaki bu dosyanın ayrılmasına karar vermişti.

Yargılanma sürecinde Can Dündar\'ın \"Bana görüntüleri solcu bir milletvekili verdi\" şeklindeki açıklaması ve cezaevinde tutukluyken yazdığı \"Tutuklandık\" adlı kitaptaki bilgileri değerlendiren savcılık, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında soruşturma açmıştı. Can Dündar ve Erdem Gül\'ün , \"örgüte yardım\" suçundan yargılanması devam ederken, görüntüleri Dündar\'a verdiği iddia edilen CHP milletvekili gazeteci Enis Berberoğlu hakkında, \"Siyasal veya askeri casusluk\" ve \"Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek\" suçundan 20 yıldan 30 yıla kadar hapis istemi ile açılan dava, bu dava ile birleştirilmişti. Berberoğlu, 14 Haziran 2017\'de görülen duruşmada, \"Siyasi ve askeri casusluk maksadıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklama\" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırılarak tutuklanmıştı. Can Dündar, Erdem Gül ve Enis Berberoğlu hakkında \"Silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım etme\" suçundan ise ayrı bir dava dosyası üzerinden yargılamanın devam etmesine karar verilmişti. Davanın 20 Aralık 2017\'deki duruşmasında sunulan savcılık mütalaasında, sanıklar Dündar, Gül ve Berberoğlu\'nun, \"amaç ve eylem birliği ve bütünlüğü içinde, terör örgütünün hiyerarşisine dahil olmaksızın terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme\" suçunu işledikleri belirtilerek, her birinin 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Öte yandan Yargıtay 16. Ceza Dairesi, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu\'na, \"Devletin güvenliği, iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklamak\" suçundan verilen 5 yıl 10 ay hapis cezasını onamıştı. Daire ayrıca, Anayasa\'nın 83/3. maddesi uyarınca milletvekilliği sona erinceye kadar Berberoğlu\'nun cezasının infazının durdurulmasına ve salıverilmesine karar vermişti.

2- KÜÇÜKÇEKMECE\'DE BIÇAKLI KAVGA KAMERADA

* Sığındığı esnaf hayatını kurtardı

Haber-Kamera : Alper KORKMAZ /İSTANBUL , (DHA)

Küçükçekmece\'de bıçaklı saldırıya uğrayan genç, bir mobilya mağazasına sığındı. Yaralanan genç, esnafın müdahalesiyle saldırgandan kurtulurken o anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay saat 14.30 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi Karanfil sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Suriye uyruklu olduğu öğrenilen 4 kişi henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Bir kişi belinden çıkardığı bıçakla tartıştığı kişiye saldırdı. Bıçak darbelerinden kurtulmaya çalışan kişi hemen yakında bulunan bir mobilya mağazasına sığındı. Mağaza sahibi, gencin daha fazla bıçak darbesi almasını önlem için kapıyı kapatarak saldırgana engel oldu. Karnından yaralanan genç olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayı anlatan esnaf, \"Tartıştılar, birbirlerine kemerle vurmaya başladılar. Sonra biri diğerine bıçakla saldırdı. Yaralıyı içeri aldım bıçaklayanı da dışarı attım. Beni de bıçaklayabilirdi ama o an onu düşünmedim\" diye konuştu.

3- İBB BAŞKANI MEVLÜT UYSAL: ÖNÜMÜZDEKİ 50 YIL SU SORUNU YAŞAMAYACAĞIZ

Haber- Kamera: Gökhan ÇELİK / Harun UYANIK, İSTANBUL DHA

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, Uluslararası Su Kongresi ve Fuarı tanıtım toplantısında konuştu. İstanbul\'da önümüzdeki 50 yıl su sorunun yaşanmayacağını söyleyen Uysal, kongrede dünyada yaşanan ve yaşanabilecek su problemine karşı çözümlerin tartışılacağını söyledi.

11 - 13 Ekim tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi\'nde yapılacak olan Uluslararası Su Kongresi ve Fuarı tanıtım toplantısı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı\'nda yapıldı. Törene, İBB Başkanı Mevlüt Uysal, İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan, Arap Su Birliği Genel Sekreteri Khaldon Khasman, İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi İzzet Öztürk ve çok sayıda yerli ve yabancı davetli katıldı. Törende ilk sözü alan İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan, kongrenin içeriğine dair bilgi verdi. Turhan \"Suyu sadece teknik anlamda konuşuyor olmayacağız, suyun her halini değerlendireceğiz. Ayrıca suyun teknolojik hali ve kültürel taraflarını da konuşacağız ve en önemlisi hayatla ilgili kısmını konuşacağız. Bu anlamda kültürel sunumlarımız da olacak. Tabii ki geleceğimizin temennisi çocuklarımız ile ilgili de etkinliklerimiz olacak\" dedi.

\"İSTANBUL ÖNÜMÜZDEKİ 50 YIL SU PROBLEMİ YAŞAMAYACAK\"

İBB Başkanı Mevlüt Uysal, \"Dünyamızın 3\'te 2\'si su. Ancak bu oranın yalnızca yüzde 3\'ü içilebilir konumda. Dolayısıyla su insanoğlunun her zaman karşısına bir problem olarak çıkmıştır. Hele ki 3 tarafı su ile çevrili İstanbul, dünyada en eski kentlerden biri olan kentler arasında olmuş ve belki zamanına göre en iyi, en ileri çözümler üreten bir şehir olmuştur. Baktığımızda İstanbul insanlık tarihi içinde suya kavuşma mücadelesinde kullanılabilir suyu elde etme mücadelesinde en güzel örneklerin yaşandığı bir şehirdir. Bu organizasyonu İBB iştiraki olan İSKİ Genel Müdürlüğü yapıyor. Günümüzde İstanbul kalabalık bir şehir ve yakın çevresinde su kaynakları az olan bir şehir, önümüzdeki 50 yıl su problemi yaşamayacak ve yaşanabilecek sorunlara karşı çözüm üretebilen bir şehirdir\" şeklinde konuştu

\"22 ÜLKEDEN 3 BİN KATILIMCI OLACAK\"

Uysal, \"Su da kullanılan en son teknolojileri ve şehirdeki kullanılan suyun yönetimi konusunda en son tecrübelerin paylaşılacağı bir kongre olacak. Bu kongre İstanbul\'a güzel bir katkısı olacak. Bütün dünyada su ile ilgili yaşanan sorunlar tartışılacak ve bunlara çözüm arayacağız. Su gıdadan daha önemli bir ihtiyaçtır. Su insan için olmazsa olmazı. Gelecek içinde su olmazsa olmaz. Gelecek için suyun önümüzde bir sorun olmaması için kongre yapacağız. 22 ülkeden 3 bin katılımcı olacak. Belki bağlayıcı olmasa bile yol gösteren bir kongre olur. Su konusunda İstanbul adına, ciddi sorunlar yaşayan ülkeler adına, insanlık adına hayıtlı olmasını diliyoruz\" ifadelerini kullandı.

KONGRE 3 GÜN SÜRECEK

İstanbul Su Kongresi\'nde; su kaynaklarının yönetimi ve arıtma teknolojileri, su yönetiminde döngüsel perspektif, atık su arıtma ve yeniden kullanım, kentsel altyapıda verimli bakım uygulamaları, kazısız teknolojiler ve altyapı rehabilitasyonu, atık su arıtma çamurundan sıfır atığa, çamur yönetimi, akıllı şebekeler-su endüstrisi konuları ele alınacak. Kongreye Uluslararası Su Birliği Başkanı Prof. Dr. Helmut Kroiss, Türkiye Su Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Mete Saatçi, Su Vakfı Başkanı Prof. Dr. Zekai Şen, kimyasal kirleticiler, su kaynakları gibi alanlarda önemli araştırmaları bulunan ve Water 4.0 kitabının yazarı, Çevre Mühendisi David Sedlak, su idarelerinin temsilcileri, akademisyenler ve bilim insanları katılacak.



4- TURİZMDE YENİ HEDEF NİTELİKLİ TURİST

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)

TÜRK Hava Yolları ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen \'Direkt Turizm Hamlesi\' kapsamında, Türkiye\'nin gözde turizm merkezleri olan Antalya, İzmir, Dalaman ve Bodrum Milas havalimanlarından yurt dışındaki 11 ülkedeki 34 noktaya 67 tarifeli sefer düzenlenerek ülkeye nitelikli turistin gelmesi sağlanacak.

Türk Hava Yolları Genel Müdürlük Binası\'nda düzenlenen \'Direkt Turizm Hamlesi\' konulu iş birliği imza törenine Turizm ve Kültür Bakanı Mehmet Ersoy, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ve diğer ilgililer katıldı. İşbirliği kapsamında Türk Hava Yolları 2019 yılı planlaması çerçevesinde; Antalya Havalimanı\'ndan 13 destinasyona 50, Milas- Bodrum Havalimanı\'ndan 4 destinasyona 5, İzmir Adnan Menderes Havalimanı\'ndan 5 destinasyona 9, Dalaman Havalimanı\'ndan 2 destinasyona 3 frekans olmak üzere toplam 34 noktaya 67 frekans tarifeli yurt dışı seferi icra etmeyi planlıyor. Bu ülkeler ve sefer sayıları ise İngiltere (8), Almanya (14), Rusya (14), Azerbaycan (7), Suudi Arabistan (3), Kuveyt (4), Ürdün (4), Ukrayna (1), Cezayir (3), İsrail (5), Lübnan (4) olarak açıklandı.



NİTELİKLİ TURİST TARİFELİ VE BUSİNESS CLASS İSTİYOR

Törende bir konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, \"Turizm açısından bizde en önemli konu nitelikli turist. Maalesef bizde tatil denildiği zaman dünya genelinde charter destinasyonları geliyor. Ağırlıklı olarak charter seferlerinin yapıldığı turizm bölgeleriyle ünlenmiş durumdayız. Nitelikli turist öncelikli olarak tarifeli seferlerle ve Business Classla gitmek istiyor. Ben burada özellikle başta Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı olmak üzere bütün emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. 2019 Nisan ayı itibariyle 13 hatta 67 frekansta Antalya, Bodrum, Dalaman ve İzmir havalimanlarına önümüzdeki sezondan itibaren Türk Hava Yolları bussines uçuşları başlıyor. 5 yıl içinde 67 olan frekans sayımız 143\'e çıkacak. Bu sayıyı arttırarak devam edeceğiz. Biz de bu noktada Türk Hava Yolları\'na uçtuğu frekanslarda ciddi tanıtım desteği vereceğiz. Çünkü önemli olan bu hatlar açmak değil, bu hatları dolu ve kârlı bir şekilde uçmasını sağlamak. O yüzden biz de Bakanlığımız olarak bu seferlere ciddi tanıtım desteği vereceğiz. İhtiyatlı olarak belirlediğimiz 143 frekans sayısını biz misli ile arttırmak istiyoruz.\" dedi.

YATIRIMLARA ÜST KURUL KARAR VERECEK

Turizmin gelişmesi için yeni bir çalışma başlattıklarının da altını çizen Bakan Ersoy şunları söyledi:

Bütün sektörün paydaşlarını içine kapsayan çalışmaları başlattığımız bir üst kurulu hayata geçireceğiz. Bu kurulla birlikte sektörün ciddi oyuncuları STK\'lıların da yer alacağı bir karar mekanizması yapacağız. Bundan sonra tanıtım ve yatırım programlarının da bu üst kurul tarafından yapılmasını istiyoruz. Yeni ekonomik programla birlikte yatırımların ivme kazanması açısından gerekli alt yapıyı oluşturmaktır.

1 MİLYON YOLCU HEDİYE EDECEĞİZ

Türkiye turizminin gelişmesinde yapılan bu iş birliği hamlesinden büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, \"Hem Türk Hava Yolları ailesi için hem Türkiye turizmi için burada bir kazan kazan olduğunu da yatırımcılarımıza özellikle ifade etmek isterim. Bu turizm hamlesi çok anlamlı ve yerinde. İş birliği kapsamında Milas- Bodrum Havalimanı\'ndan 4 destinasyona 5, İzmir Adnan Menderes Havalimanı\'ndan 5 destinasyona 9, Dalaman Havalimanı\'ndan 2 destinasyona 3 frekans olmak üzere toplam 34 noktaya 67 frekans düzenleyeceğiz. Bu bağlamda 950 bin ile 1 milyon yeni yolcu senelik hediye edeceğiz\" dedi.



ENFLASYON İLE MÜCADELEDE THY OLARAK BİZ DE VARIZ

THY Yönetim Kurulu Başkanı İker Aycı, bir soru üzerine yaptığı açıklamada, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı\'nda THY\'nin de yer aldığını, bunun ilgili bir çalışma hazırladıklarını belirterek şunları söyledi:

Bizim, ülkemizin en önemli hususlarında, ülkemizden ayrı bir konumda pozisyon almamız asla beklenemez. Milli bayrak taşıyıcının olması gereken yerde, olması gereken konumda her zaman durduğuna bugüne kadar nasıl şahit olunduysa, şimdi de öyle olacak. Detayları çalışmamız tamamlanınca kamuoyu ile paylaşırız. Şu anda detaylarını tam olarak bitirmedik ama bizim bir taslağımız var. Hazırlık taslağımızın arkadaşlarımız tarafından çalışmaları yapıldı. Son rötuşlarını yapıp, onu son haline getireceğiz. Bu anlamıyla da THY de buradaki enflasyonla mücadele kapsamında, ülkemizin duruşuna, politikalarına yine hizmet vermeye devam edecektir ama bizim aynı zamanda küresel operasyon yapan, küresel oyuncu tarafımız da var. O tarafımızla bunun çelişmeden, dengeleyerek yönetmek gibi de bir yönetimde incelik göstermemiz gerekiyor. Bunu da altını çizerek, söyleyeyim.



5- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, RUANDA BAŞBAKANINI KABUL ETTİ

Haber: Gülseli KENARLI / İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beşiktaş\'ta bulunan Dolmabahçe çalışma ofisine Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome Wirtu görüşmesinin ardından Ruanda Bas¸bakanı Edouard Ngirente\'yi kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme 45 dakika sürdü.

6- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, HALBUSİ\'Yİ KABUL ETTİ

Haber: Gülseli KENARLI / İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş\'ta bulunan Dolmabahçe çalışma ofisinde Etiyopya Cumhurbaşkanı Wirtu ve Ruanda Bas¸bakanı Ngirente\'yi kabulünün ardından Irak Temsilciler Meclisi Bas¸kanı Muhammed Halbusi\'yi kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme 45 dakika sürdü.

