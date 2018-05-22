DHA İSTANBUL BÜLTENİ -4

(ÖZEL)

1- ACİL SERVİS ÖNÜNDEKİ SİLAHLI SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA

- Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisi önünde 2 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.

* Saldırının nedeninin 8 ay önce okul bahçesinde yaşanan servis kavgası olduğu belirlendi.

* Sarı çiftine kurşun yağdıran kişinin servis kavgası sonrası kayıplara karışan Feyyaz E. olduğu tespit edildi.

* Çiftin tehditler nedeniyle koruma talebinde bulunduğu öne sürüldü.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisi önünde silahlı saldırıya uğrayan Ramazan Sarı ile eşi Suzan Sarı öldü. Saldırı sırasında hastane önünde bulunan 2 kişi de yaralandı.Saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

BAŞINA 6 KURŞUN İSABET ETTİ

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servis önündeki olay saat 12.30 sıralarında meydana geldi.

Tedavisi için hastaneye gelen Ramazan Sarı ile eşi Suzan Sarı silahlı saldırıya uğradı. Saldırganın kurşun yağmuruna tuttuğu Ramazan Sarı başına 6 kurşun isabet etti. Suzan Sarı ise sırtından ve bacağından vuruldu. Saldırı sırasında hastane önündeki iki kadın da seken kurşunlardan yaralandı. Durumları ağır olan Ramazan Sarı ile Suzan Sarı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer iki yaralının durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Olayı duyup hastane önüne gelen akrabaları sinir krizi geçirdi. Akrabalardan biri, çiftin daha önce tehdit aldığını emniyete koruma talebinde bulunduğunu öne sürdü. Bu kişi, taleplere rağmen emniyetin koruma vermediğini iddia etti.

SERVİS KAVGASINDA YARALANMIŞ

Olayla ilgili inceleme başlatan polis, Ramazan Sarı\'nın geçtiğimiz yıl Eylül ayında Ümraniye\'de okul bahçesinde rakip servis firmaları arasında çıkan kavgada yaralandığı öğrenildi. Güvenlik kamerasından yola çıkan polis ekipleri, servis kavgasından sonra kayıplara karışan Feyyaz E.\'nin Sarı çiftine kurşun yağdıran kişi olduğunu belirledi. Polis, kayıplara karışan Feyyaz E.\'yi arıyor.

SALDIRI ANI KAMERADA

Bu arada silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde saldırganın Sarı çiftine yaklaşarak kurşun yağdırdığı görülüyor. Saldırgan yere düşen Ramazan Sarı\'nın başına defalarca ateş etmeye devam ediyor. Çevredekilerin korku dolu bakışları arasında saldırgan kaçarak uzaklaşıyor.

SERVİSÇİLERİN KAVGASINDA 1 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Geçtiğimiz yıl 6 Eylül\'de Ümraniye\'de bir okul bahçesinde servisçiler arasında silahlı kavga çıkmış Cüneyt E. ölürken 3 kişi de yaralanmıştı. Feyyaz E. \'nin Cüneyt E.\'nin akrabası olduğu belirtiliyor.

Görüntü Dökümü;

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-Acil servis önündeki hareketlilik

-Polis ekipleri

-Önlemlerden görüntü

-Görgü tanıkları ile röp.

-Akrabalarla röp.

-Detaylar

-Ölen çiftin fotoğrafları

-Servis kavgasıyla ilgili arşiv görüntü

22.05.2018 - 17.10 Haber Kodu : 180522152

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2- ACİL SERVİS ÖNÜNDE DEHŞET SAÇAN SALDIRGANIN GELİŞ VE KAÇIŞ ANI KAMERADA

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisi önünde silahlı saldırıya uğrayan Ramazan Sarı ile eşi Suzan Sarı öldü. Saldırı sırasında hastane önünde bulunan 2 kişi de yaralandı. Saldırganın acil servis önüne gelişi ve cinayetin ardından kaçışı kameraya yansıdı. Görüntülerde, kapüşonlu saldırganın cinayetin ardından yürüyerek geldiği, cinayetin ardından da koşarak uzaklaştığı görülüyor. Saldırgan ayrıca, kaçarken bir cep telefonu kamerasınca da görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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Güvenlik kamera görüntüleri

-Kapüşonlu saldırganın yürüyerek gelişi

-Cinayetin ardından koşarak uzaklaşması

Cep telefonu kamerasından kaçarken görüntüleri

22.05.2018 - 17.10 Haber Kodu : 180522152

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3- ESENYURT\'TA UBER SÜRÜCÜSÜNE TEHDİT YAĞDIRAN TAKSİCİLERE OPERASYON

- Görüntüler polisi harekete geçirdi, tehdit ve küfürler yağdıran taksicileri yakalamak için operasyon düzenleniyor.

İstanbul DHA

Esenyurt\'ta UBER aracının önü taksiciler tarafından kesildi. Küfürler ve tehditler savuran taksiciler, UBER sürücüsüne sistemine girip bir daha buraya göndermemelerini yazmasını istedi. Tehditler ve küfürler arasında UBER sürücüsü zor anlar yaşadı. Taksicilerin yolu açmasının ardından UBER sürücüsü olay yerinden ayrıldı. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine polis, operasyon düzenledi. Olayın geçtiği bölge çevresindeki taksi duraklarına operasyon düzenleyen polis, görüntülere yansıyan taksicileri arıyor.

Görüntü Dökümü:

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-UBER aracının yolunu kesen taksicilerin tehdit ve küfürler yağdırması

-Polisin yaptığı operasyon

-Detaylar



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4- UBER\'E SALDIRI İDDİASI: 2 TAKSİCİ GÖZALTINA ALINDI

*2 taksici hakkında Tehdit, Hakaret ve Mala Zarar Verme suçlarından ifadeleri alınarak yasal süreç başlatıldı.



Haber: Ersan SAN-İSTANBUL DHA

Esenyurt\'ta örceki gün Uber aracının önünü keserek sürücüyü tehdit ettikleri iddia edilen 2 taksi sürücüsü gözaltına alındı.

Esenyurt\'ta bir AVM önünde meydana gelen olayda bazı taksiciler Uber aracının geçişine izin vermeyerek sürücüyü tehdit ettikleri iddia edilmişti. O anlar Uber yolcuları tarafından cep telefonu ile görüntülenmişti. Olayla ilgili soruşturma başlatan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri müşteki ifadeleri ve kamera görüntülerinden yola çıkarak Ş.K ve İ.B. isimli ticari taksi sürücülerini gözaltına aldı. 2 taksici hakkında Tehdit, Hakaret ve Mala Zarar Verme suçlarından ifadeleri alınarak yasal süreç başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Taksicilerin UBER aracının etrafını sarması.

-Araçta yaşananlar

22.05.2018 - 15.52 Haber Kodu : 180522125_

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5- UBER ARACI SANILAN MİNİBÜSE SALDIRI..

* Taksiciler adına açıklama,

\"Üzgün olduğumuzu belirtiyorum. Ama UBER\'in buradan günde 500 ile 1000 arasında yolcu aldığını, bunları da taksicilerin yanına gelip alması, taksiciler tarafından hoş karşılanmıyor\"

Haber-Kamera: Anıl UÇAN/İSTANBUL, (DHA)

Sabiha Gökçen Havalimanı Taşıma Kooperatifi (SAWKOOP) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çavuş, UBER aracı sanılan siyah minibüse saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Sabiha Gökçen Havalimanı\'nda önceki gün meydana gelen olayda patronunun annesi ile yakınlarını almaya gelen bir şirket çalışanın önü taksiciler tarafından kesilmiş, arbede yaşanmıştı.

O olayla ilgili açıklamalarda bulunan Amet Çavuş, \"Şunu da belirtmemiz lazım. Bir kere üzgün olduğumuzu belirtiyorum. Ama UBER\'in buradan günde 500 ile 1000 arasında yolcu aldığını, bunları da taksicilerin yanına gelip alması, taksiciler tarafından hoş karşılanmıyor. \'Bu iş yasal mıdır, değil midir? Yasal ise bunun yasal olduğu açıklansın. Değil ise bunlara müsaade edilmemesi gerekir. Burası havalimanı, burada sürekli güvenlik güçlerinin olması gerekir. Bu müdahaleleri onların yapması lazım. Bizim vatandaş olarak onlarla muhatap olmamamız lazım. Orada emniyet güçlerinin olmaması ayrı bir eksikliktir. Bir anda taksiciler terörist ilan edildi. Bizlere vatan haini muamelesi yapıldı. Bu taksiciler hatalıdır ama hiçbir zaman vatan haini değildir. Taksiciler her daim İstanbul\'un gece bekçileridir. Bu yönleri de düşünmemiz lazım \" dedi.

\"BELEDİYENİN SORUNU ÇÖZMESİ GEREKİR\"

Çavuş, \"Burada taksicilerle ilgili birçok sıkıntı var. Bu işin çözüm noktası İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'dir. Biz defalarca yazı yazdık. Çözüm önerilerimizi söyledik. Ama İBB bu konuyla alakalı hiçbir adım atmamıştır\" diye konuştu.



Görüntü Dökümü :

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-Çavuş ile röp.

-Olayla ilgili görüntüler

22.05.2018 - 14.42 Haber Kodu : 180522123_

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6- İTÜ\'DEKİ CAMİ İNŞAATINDA YANGIN: 1 İTFAİYE ERİ YARALANDI

- Yangın kısa sürede söndürüldü

- Müdahale sırasında merdivenden düşen bir itfaiye eri yaralandı.

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM-İSTANBUL DHA

İstanbul Teknik Üniversitesi\'nin (İTÜ) Ayazağa yerleşkesinde yapımı devam eden cami inşaatındaki yangın kısa sürede kontrol altına alındı. İTÜ Ayazağa yerleşkesinde yapılan camide izolasyon malzemelerinin tutuşması sonucu saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın olay yerine sevkedilen itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Yangına müdahale sırasında merdivenden düşen bir itfaiye eri yaralandı. İtfaiye eri, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Küçük çaplı yangınla ilgili inceleme sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-İnşaattan görüntü

-İtfaiyenin müdahalesi

-Detaylar

22.05.2018 - 14.36 Haber Kodu : 180522109_

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7- OTOMOBİLDE GİZLİ BÖLMEDE UYUŞTURUCU BULUNDU...



Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

Sultangazi\'de uygulama yapan polis ekipleri, bir otomobilin ön konsolundaki teybin altında bulunan gizli bölmede yaklaşık 13 gram kokain ile bin 150 lira para ele geçirdi. Gizli bölmenin özel olarak yapılmış hidrolik sistemle uzaktan kumandayla açılması polislerin dikkatinden kaçmadı.

Olay, 19 Mayıs\'ta Zübeyde Hanım Mahallesi Gazi Caddesi\'nde meydana geldi. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bölgede şüpheli otomobiller üzerine uygulama yaparken durumundan şüphelendiği 34 BFY 861 plakalı otomobili durdurdu. Polis ekipleri, otomobil sürücüsü Ramazan Doğan(27)\'ı otomobilden indirerek üstünü aradı bu sırada cebinde bir uzaktan kumanda buldu. Kumandanın nereye ait olduğunu söylemeyen sürücü Doğan\'ın davranışlarından şüphelenen polisler, otomobilde arama yapmaya başladı. Ekipler yaptığı incelemede, kumandanın ve şoför tarafında bulunan kablolarla ön konsolundaki multimedya teybin çerçevesinin altında olan gizli bölmeyi açtığı tespit etti.

Gizli bölmede arama yapan polis, 12.98 gram kokain ve bin 150 lira para ele geçirdi. Otomobil sahibi Ramazan Doğan\'ın Sultangazi Asayiş Büro Amirliği\'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.



Görüntü Dökümü

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(Polis Kamerası)

-Polis ekiplerinin gizli bölmeyi açması

-Gizli bölmede bulunan uyuşturucu maddeler

-Genel ve detaylar

22.05.2018 - 16.22 Haber Kodu : 180522134

