DHA İSTANBUL BÜLTENİ -4

1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ÇALIŞMA İZNİ SORUNUNU ORTADAN KALDIRIYORUZ (1)

* Cumhurbaşkanı Erdoğan,

\" (Yabancı öğrencilere çalışma izni) Yakında hem öğrenciler hem mezunlar için çalışma izni sorununu ortadan kaldırıyoruz\"

\"Ülkemize gelen tüm misafir öğrencilerimiz artık eskisi gibi üç ay beklemeden derhal genel sağlık sigortası kapsamına dahil olacaklardır.\"

\"Eskiden kalma sigorta prim borcu olan öğrencilerimizin de gecikme faizleri silindi.\"

\" Arnavutluk maalesef işte o FETÖ terör örgütünün istilası altında. Tabii görüşmelerimiz oluyor. Er veya geç orada da onların o müstevli hareketini çökerteceğiz.\"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, \" (Yabancı öğrenciler) Yakında hem öğrenciler hem mezunlar için çalışma izni sorununu ortadan kaldırıyoruz\" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi\'nde düzenlenen \"UDEF 11. Uluslararası Öğrenci Buluşmalarının Final Programı\"na katıldı. Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Türkiye olarak bizim iş yapma konusunda değil; ama yaptığımız işin icmalini tutma ve sonrasında takibini yapma konusunda ciddi bir eksikliğimizin olduğunu kabul etmek durumdayım. Eskiden beri ülkemizde 100 binlerce misafir öğrenci eğitim-öğretim görmüş ve bunlar ülkelerine dönmüşlerdir. Bizim ilk dönemimizde dahil bu öğrencilerle eğitim-öğretimleri sonrasında ilişkileri devam ettirecek bir mekanizma kurulmamıştır. Misafir öğrenci sayımız bireysel irtibatla takip edilemeyecek kadar çoktur\" dedi.

\"İLK BEŞ ÜLKE ARASINA GİRECEĞİZ\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Dünyanın neredeyse her ülkesinden öğrenciye sahibiz. Hedefimiz ülkemizdeki misafir öğrenci sayısını 350 bine çıkarmaktır. Böylece dünyada en çok misafir öğrenci barındıran ilk beş ülke arasına gireceğiz. Hedefimiz budur\" ifadesini kullandı.

\"Biliyorsunuz Türkiye son yıllarda FETÖ terör örgütünün darbe girişimi dahil pek çok saldırısına maruz kaldı\" diyen Erdoğan, \"FETÖ\'nün en çok üzerinde durduğu konulardan biri de yurtdışından gelen öğrenciler, yani daha teşbih, sizlerdiniz. Misafir öğrencilerimizi kabulden, eğitime ve mezuniyet sonrasına kadar her aşamada İslam\'ın ve Türkiye\'nin düşmanı bu terör örgütünün istismarından kurtaracak tedbirleri aldık, alıyoruz\" şeklinde konuştu.



\"FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN İSTİLASI ALTINDA\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Az önce Arnavutluk\'tan Sabahattin Zaim Üniversitesi\'ndeki kızımızı dinlerken çok duygulandım. Çünkü Arnavutluk maalesef işte o FETÖ terör örgütünün istilası altında. Tabii görüşmelerimiz oluyor. Er veya geç orada da onların o müstevli hareketini çökerteceğiz. Her geçen gün orada mesafe alıyoruz. Ve Maarif Vakfımız Arnavutluk\'ta okulları teslim alma sürecini devam ettiriyor. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığımız öğrenci seçimine çok objektif ve adil kriterler getirdi. Maarif Vakfı\'mız özellikle Afrika\'da, bunun yanında biraz da yavaş da olsa Balkanlar\'da yürüttüğü faaliyetlerle mahallinde eğitim öğretim konusunda önemli mesafe kat etti. Vakfımızın kısa sürede hayata geçirdiği projelerle sadece Afrika\'da 10 bin öğrenciye eğitim öğretim veriyor olmasını önemli görüyorum. Yunus Emre Enstitüsünüz dünya çapında sayıları 55\'e ulaşan Türk Kültür Merkezi ile çok güzel faaliyetler yürütüyor. Esasen hepsi de birbiriyle ilişkili olan faaliyetleri inşallah yeni dönemde çok daha koordineli, çok daha yakın iş birliği içinde ve sürekli çıtayı yükselterek sürdüreceğiz.\"

\"BİZ SİZE NE YAPTIK?\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Bu Fransa var ya. Bunlar Afrika\'yı az mı sömürdüler? Sadece bu Fransızlar, tabii halkı tenzih ederim, Cezayir\'de bunlar 5 milyon insanı katlettiler. Bunlar Libya\'da aynı şeyi yaptılar. Ruanda\'da 10 binleri, 100 binleri katlettiler, Fransızlar. Ama Türkiye\'ye karşı son dönemde yaptıklarını görüyorsunuz. Biz size ne yaptık? Bizimle alıp veremediğini ne? Güçlendiğimizden rahatsız oluyorsanız, isteseniz de istemeseniz de güçleneceğiz. Dürüst, samimi olduğunuz sürece biz de size karşı dürüstüz. Ama dürüst olmazsanız kusura bakmayın gereği ne ise onu yaparız\" ifadelerini kullandı.

\"KORKU ATMOSFERİNİN İÇİNDE YAŞIYOR\"

\"Dünyada hemen hemen bütün ülkeler bir korku atmosferinin içinde yaşıyor\" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Çünkü beş daimi üyeden çok korkuyor çok çekiniyorlar. Ama biz inandığımızı inandığımız gibi söylüyoruz, söylemeye devam edeceğiz. Halbuki şuanda 196 ülkeye diyoruz ki; \'senin de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi\'nde daimi üye olma hakkın yok mu?\'\" diye konuştu.

\"NASIL İŞ BU?\"

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi\'nde halkı Müslüman olan bir ülkenin olmadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

\"Nasıl iş bu? Biz adalet istiyoruz. Birleşmiş Milletler adaleti tesis için kuruldu; ama şuanda böyle bir yaklaşım var mı? Yok. Biz bunu aramaya devam edeceğiz. Biz insanlığın adaletini arıyoruz. Bunu er veya geç inşallah yakalayacağız. İnşallah belki hemen değil; ama bir gün mutlaka dünya mazlumlarının adalet talebinin yerine geldiğini göreceğiz. Bize düşen o güne kadar mücadeleyi kesintisiz sürdürmektir\" dedi.

GENEL SAĞLIK SİGORTASI

\"Türkiye dünyadaki en gelişmiş genel sağlık sigortası ve sağlık hizmeti sistemine sahip ülkedir\" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Ülkemize gelen tüm misafir öğrencilerimiz artık eskisi gibi üç ay beklemeden derhal genel sağlık sigortası kapsamına dahil olacaklardır. Eskiden kalma sigorta prim borcu olan öğrencilerimizin de gecikme faizleri silindi. Sadece ana paralarını ödeyerek bu yükten kurtulabilecekler. Bir başka önemli düzenleme de çalışma izinleri konusunda yapıldı. Eskiden misafir öğrencilere çalışma izni verilmiyordu. Bir süre önce bu konuda hazırlıklara başladık. İnşallah yakında hem öğrenciler hem de mezunlar için çalışma izni sorununu ortadan kaldırıyoruz. Tek milletiz dedik ya, kardeşiz dedik ya. Öyleyse gereğini yapacağız\" şeklinde konuştu.

2- 1.2 MİLYON LİRALIK GASPIN ŞÜPHELİLERİ YUNANİSTAN\'A KAÇARKEN YAKALANDI

İstanbul\'da bir kuyumcu kuryesinin önünü keserek, 1 milyon 200 bin lira gasp ettikleri önü sürülen 2 şüpheli, Edirne\'de, Yunanistan\'a kaçarken yakalandı.

Edirne 54\'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı\'na bağlı Hudut Kartalları ve Jandarma Komutanlığı ekipleri, sınırda yasa dışı yollarla Yunanistan\'a geçmek isteyen 2 kişiyi yakaladı. Yapılan kontrollerinde şüphelilerin, 8 Mayıs Salı günü İstanbul\'da önünü kestikleri kuryenin taşıdığı 1 milyon 200 bin lirayı gasp ederek kaçtığı belirlenen Adem B. ve Yahya D. olduğu ortaya çıktı.

İl Jandarma Komutanlığı\'na götürülen şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nden gelecek ekiplere teslim edileceği belirtildi.

3- GAZİLİK UNVANI İÇİN ANKARA\'YA YÜRÜYORLAR

\"Terörle Mücadele Sırasında Yaralanıp Gazi Sayılmayanlar Derneği\" üyesi bir grup, \"gazilik unvanı\" isteğiyle Ankara\'ya yürüyüş başlattı.

Yaklaşık 250 kişi, Maltepe\'de bulunan dernek binası önünde toplandı. \"Gazilik Onurumuzu İstiyoruz\" yazılı tişörtler giyen gruptakilerin ellerinde Türk bayrakları yer aldı.



\"KANAYAN YARANAN DİNDİRİLMESİNİ İSTİYORUZ\"

Terör Mücadele Yaralanıp Gazi Sayılmayanlar Derneği Başkanı Atilla Polat, \"Bizler Güneydoğu\'da mecburi askerlik görevimizi yaparken teröristlerle girmiş olduğumuz silahlı çatışmada yaralandık. Bir gözünü kaybeden gazi sayılmıyor, kalbinde kurşunla yaşayan gazi sayılmıyor. 300 şarapnel parçasıyla yaşayan gazi sayılmıyor. Ve bu parçalar bizim vücudumuzdan da, alınamıyor. Alınsa sakat kalacağız, felç olacağız\" dedi. \"Sağlık sorunları yaşıyoruz\" diyen Polat, \"Bizler Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yönetmeliği mağduruyuz. Yönetmenlik diyor ki, ben size 1053 sayılı nizamname hükümlerini uygularım. Nizamname hükümleri de yüzde 40 üzeri yaralanmayı gazi sayıyor, yüzde 40 altını gazi saymıyor. Bizler bir an önce bu kanayan yaranın dindirilmesini istiyoruz\" diye konuştu.

\"19 BİN MAĞDUR, GAZİ SAYILMIYORLAR\"

\"Bizler 19 bin kişiyiz\" diyen Atilla Polat, \"Bu 19 bin mağdur, gazi sayılmıyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza sesimizi duyurmak istiyoruz. Bizler İstanbul\'dan Ankara\'ya Cumhurbaşkanlığı Külliyesi\'ne yürüyüş yapma kararı aldık. Bizim yürüyüşümüz 3 günle sınırlı\" şeklinde konuştu. Yürüyüşe katılan Ahmet Özdemir ise, \"Biz yıllar önce gece gündüz demeden terörle mücadele ettik, yaralandık. Yaralanma derecesi gazilikte bir sınır olmaması gerektiği yönünde birçok mücadeleler verdik. Daha sonra dernek kurduk. Yaralanma derecesine bakılmaksızın hak ettiğimiz gaziliği istiyoruz\" ifadelerini kullandı.

Grup açıklamaların ardından Ankara\'ya doğru yürüyüşe geçti.



4- İKİ RUS ASKERİ GEMİSİ BOĞAZDAN ART ARDA GEÇTİ

*Geminin ön bölümünde silahlı askerlerin nöbet tuttuğu gözlenirken diğer askerlerin kıyıyı izleyip cep telefonları ile fotoğraf çektiği görüldü.

İki Rus askeri gemi İstanbul Boğazından art arda geçti. 1,5 saatte geçişini tamamlayan gemiler Marmara Denize açıldı.

Rus donanmasına ait iki askeri gemi saat 13.00 sıralarında art arda boğaza giriş yaptı. 912 borda numaralı askeri mayın tarama gemisi 14.00 sıralarından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altına geldi. Geminin ön bölümünde silahlı askerlerin nöbet tuttuğu gözlendi.

Gemideki askerlerin kıyıyı izleyip cep telefonları ile fotoğraf çektiği görüldü. Mayın tarama gemisinin geçişinin ardında kısa bir süre sonra aynı istikamette MB-304 borda numaralı askeri römorkör gemisi de köprünün altında geçiş yaptı. Askerlerin dürbün ile kıyıyı izlediği görüldü. Gemiler 1.5 saatte boğazdan geçişlerini tamamlayıp Marmara Denizi\'ne açıldı.

5- ŞANZIMAN İÇİNDEN UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ



İstanbul Narkotik polisi Şanlıurfa\'dan bir kamyon içinde getirilen şanzıman içerisinde 120 bin captogon hap ele geçirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri Şanlıurfa\'dan uyuşturucu madde getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Narkotik polisleri takip ettiği kamyonun Küçükçekmece\'de bulunan bir nakliye firmasının deposuna şanzımanları bırakması üzerine operasyon kararı aldı. Polis ekipleri yaptığı baskında şanzımanları getiren N.G.\'yi yakalayarak gözaltına aldı. Getirilen şanzımanları açan narkotik polisleri yaklaşık 21 kilo 500 gram ağırlığında 120 bin captagon hap ele geçirdi. Gözaltına alınan N.G., sorgulanmak üzere Vatan Caddesi\'nde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Narkotik polislerinin kamyon şanzımanını açması ve uyuşturucu hapları bulması polis kameraları tarafından görüntülendi.



6- HEMŞİRELERDEN BEYOĞLU\'NDA AÇIKLAMA

Sağlık Emekçileri Sendikası İstanbul şubeleri, hemşirelik haftası nedeniyle yaptıkları basın açıklamasıyla, haklarının iyileştirilmesini istedi. Sendika üyeleri 12 Mayıs Hemşirelik Haftası nedeni ile Beyoğlu Tünel\'de toplanarak basın açıklaması yaptı. Yazılı açıklamayı SES Aksaray Şube Sekreteri Emine Atar okudu.

\"400 BİN HEMŞİREYE İHTİYAÇ VARKEN AKTİF ÇALIŞAN 130 BİN HEMŞİRE İLE SAĞLIK HİZMETİ VERİLİYOR\"

Sağlık hizmeti sunumundaki artışın son 10 yılda 3 kat arttığı belirtilen açıklamada, \"Hemşire sayısının ihtiyaca yanıt verecek düzeyde olmamasının yükü yine fazla çalışma ile hemşirelere yıkılmaktadır. Bugün yaklaşık 400 bin hemşire istihdamına ihtiyaç varken, 2017 yılı verilerine göre aktif çalışan 130 bin hemşire ile sağlık hizmeti verilmeye çalışılmaktadır. Hemşire eksikliği bir an önce kadrolu ve güvenceli istihdamla tamamlanmalıdır\" denildi.

ÜCRETLİ DOĞUM İZNİNİN 2 YILA ÇIKARILMASI İSTENDİ

Ücretlerinin insanca yaşayacak düzeye yükseltilmesi istenen açıklamada, \"Sağlık ve sosyal hizmet sunan bütün kurumlarda çalışanlara 5 yıla 1 yıl fiili hizmet süresi zammımızı istiyoruz. Her iş yerinde 7 gün 24 saat hizmet veren kreş açılmalıdır. Doğumdan önce 8, doğumdan sonra 8 hafta olan ücretli doğum izinleri 24 hafta olarak düzenlenmelidir. İş yerinde mobbing uygulamaları ile ilgili tanımlamalar ve yasal düzenlemeler daha net hale getirilmeli ve özellikle sağlık hizmetleri ortamındaki mobbing vakaları ile etkili mücadele edilmelidir\" denildi.

7- MODA TASARIM BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN TASARIMLARI DEFİLE İLE SERGİLENDİ

Okul-sanayii iş birliği projesi kapsamında eğitim alan Bayrampaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarım Bölümü son sınıf öğrencilerinin tasarımları defile ile sergilendi.

Bayrampaşa Tekstilci Sanayici ve İşadamları Derneği ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile Bayrampaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarım Bölümü öğrencilerine eğitim verildi. İş ve okul dünyasındaki yakın temas sayesinde mezun olan öğrencilerin hemen hepsi okul bitince işine kavuştu. Mezun olan öğrenciler hazırladıkları tasarımlarını defile ile sergiledi.

Programa İstanbul Vali Yardımcısı Nihat Nalbant, Bayrampaşa Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla Aydıner, İstanbul Hazırgiyim İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, İstanbul Tekstil Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz ve çok sayıda davetli katıldı. Profesyonel mankenler tarafından giyilen ürünler, katılımcılardan tam not aldı. Plaket töreninin ardından hatıra fotoğrafı çekildi.

İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, projeyi gerçekleştiren tüm yetkililere teşekkür etti. aptıkları projenin Türkiye\'ye örnek olduğunu belirten BATİAD Başkanı Şerafettin Kurt ise \"Okul sanayi iş birliği projesi ile meslek lisesinden çıkanları sektöre kazandırıyoruz. Defile ve yarışmalarla öğrencilerimizi sektör içinde tutmaya çalışıyoruz. Çok başarılı geçen defile için tüm öğrencilerimizi kutlarız\" dedi.

Yaklaşık 2 yıldır Bayrampaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nde gönüllü olarak eğitim verdiğini ifade eden ünlü modacı Niyazi Erdoğan ise \"Bu yıl sonu defilesiyle sektör-okul ve basın bir araya geldi. Burada öğrenciler kalıbını çıkarttıkları, diktikleri kıyafetleri sergilediler. Aynı zamanda sektörün önde gelen isimleri buradaydı. İleride bu tip projelerin devam etmesini istiyoruz. Bu yaptığımız defile sayesinde sektörümüzün cazibe merkezi haline gelmesine sebep oluyoruz\" diye konuştu.

