DHA İSTANBUL BÜLTENİ -4

1- TOPBAŞ\'IN VETO ETTİĞİ 5 İMAR DOSYASI MECLİSTE AYNEN KABUL EDİLDİ



Ezgi ÇAPA/İSTANBUL, (DHA)

İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Kadir Topbaş\'ın, tekrar görüşülmek üzere Meclise iade ederek veto ettiği 5 imar değişikliği dosyası İBB Meclisi\'nde kabul edildi. AK Partili ve CHP\'li Meclis Üyeleri arasında sert tartışmaların yaşandığı oturumda, Pendik Gökçebeyli Mahallesi\'ndeki orman alanı; Beşiktaş Ortaköy\'de bin 641 metrekare büyüklüğündeki arazi; Kartal Soğanlık mahallesindeki park alanı; Sarıyer Zekeriyaköy\'deki anaokulu alanı ve Bayrampaşa Orta Mahaldeki arazilerle ilgili imar planı değişiklikleri oy çokluğuyla kabul edildi.



TOPBAŞ\'IN VETOSUNA \'VETO\'

İBB Belediye Başkanı Kadir Topbaş\'ın veto ettiği 5 imar değişikliği dosyası İBB Meclisi\'nde yeniden görüşüldü. AK Parti grubu Topbaş\'ın veto ettiği dosyaları, Topbaş\'ın dosyaları \'gerekçe göstermeden\' veto etmesini öne sürerek meclisten geçirdi. CHP ve MHP\'li Meclis üyeleri olumsuz oy kullandı.

\'TOPBAŞ SİZE 17 ADIM MESAFEDE. VETO GEREKÇESİNİ GİDER SORARDINIZ\'

Mecliste söz alan CHP Grup Başkanvekili Ertuğrul Gülsever, 20 yıllık belediye başkanı Topbaş\'ın deneyiminin AKP grubu tarafından hiçe sayıldığını savundu. Gülsever\'in AK Parti grubunun Topbaş ile ters düşmeyi alışkanlık haline getirdiğini söylemesi gerginliğe neden oldu. Topbaş\'ın iyi bir mimar olduğunu ve 20 yıllık belediye başkanlığı tecrübesi bulunduğunu, söz konusu dosyalarla ilgili bir sakınca görmüş ise bunun AK Parti grubu tarafından dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Gülsever, \"AK Parti grubu, Topbaş\'ın gerekçe belirtmediğini savunuyor. Başkanın makamı size 17 adım mesafede. Gerekçesini gerçekten öğrenmek istiyor olsaydınız gider sorardınız\" dedi.

AK PARTİ: BURADAN CHP\'YE BİR EKMEK ÇIKMAZ

Sert tartışmaların yaşandığı ve iki grup üyelerinin birbirine bağırdığı oturumda Gülsever\'in ardından söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Temel Başalan, Başkan Topbaş\'ın iade gerekçesini belirtmediği için konunun ilgili komisyonlarda görüşülerek geçirilip Meclis gündemine getirildiğini söyledi. Başalan şunları söyledi: Buradan CHP\'ye bir ekmek çıkmaz. Onlar kendi işlerine baksınlar.

OYÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ

Konuşmaların ardından İBB Meclis Başkanı Göksel Gümüşdağ, Meclis\'te 175 AK Partili üyeden 159 kişinin hazır bulunduğunu ve salt çoğunluğun olduğunu ifade edilerek oylamaya geçti. 103, 104, 105, 106 ve 107 nolu dosyalar tek tek oylandı. Maddeler oy çokluğuyla kabul edilerek Meclis\'ten geçti.

VETOLU İMAR DOSYALARI

Topbaş\'ın veto ettiği dosyaların başında Pendik Gökçebeyli Mahallesi\'ndeki özel orman alanları ile ilgili. Çiftlik Kent Arsa ve Konut Yapı Kooperatifine ait yapılaşmış tarla ve özel orman vasıflı arazilerin bir kısmı, park, köy meydanı ve ibadet alanı olarak ayrılmıştı. Mağdur olanların yapmış olduğu itirazların bir kısmı, İBB Meclisi tarafından Temmuz ayında kabul edilmişti.

İkinci imar dosyası Beşiktaş Ortaköy\'deki bin 641 metrekare büyüklüğünde arazi ile ilgili. Söz konusu imar değişikliği ile arazinin inşaat hakkı yaklaşık 500 metrekare arttırılmıştı.

Üçüncü dosya Kartal Soğanlık mahallesinde 2 bin 400 metrekarelik park alanının ticaret ve konut alanına alınmasıyla ilgili. Söz konusu imar değişikliğine İBB\'nin Yeşil Alan ve Tesisler Müdürlüğü ile Ulaşım Planlama Müdürlüğü karşı çıkmasına karşın, İBB Meclisi AKP\'li meclis üyelerinin oylarıyla talebi kabul etmişti.

Dördüncü imar dosyası Sarıyer Zekeriyaköy\'deki anaokulu yapılmak üzere ayrılmış olan yaklaşık bin metrekarelik parselin konut alanına alınmasıyla ilgiliydi. İBB Meclisi\'nin anaokulu alanının konut alanına alınmasını da veto etti.

Beşinci imar dosyası ise Bayrampaşa Orta Mahaldeki 2 parselle ilgili. Toplam 5 bin 500 metrekarelik parsellerde yapılan fonksiyon değişikliği ile kamusal sağlık tesis alanı iptal edilmiş bunun yerine özel sağlık tesis alanı planlara işlenmişti.

Görüntü Dökümü

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- Meclisten görüntü

- CHP Grup Başkanvekili Ertuğrul Gülsever\'in konuşması

- AK Parti Grup Başkanvekili Temel Başalan\'ın konuşması

- Mecliste yaşanan tartışmalardan görüntü

- Oylamadan görüntü

- AK Partili Meclis üyelerinden görüntü

- Genel ve detay görüntüler

21.09.2017 - 18.00 Haber Kodu : 170921173

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2- TUTUKLU CHP MİLLETVEKİLİ ENİS BERBEROĞLU TEDAVİ İÇİN HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

Maltepe Cezaevi\'nde tutuklu bulunan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu bir sağlık problemi sebebiyle bugün hastaneye kaldırıldı.

Saat 14.30\'da Pendik Marmara Eğitim Araştırma hastahanesine götürülen Berberoğlu tedavisinin ardından 16.30 sıralarında tekrar cezaevine geri getirildi.

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3- KARTAL\'DA HURDAYA AYRILMIŞ GEMİ YANGINI

Ramzan EĞRİ / İstanbul DHA

Kartal Yunus Mevkii\'nde kıyıda demirleyen hurdaya ayrılmış geminin kaptan kamarasında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kısa sürede söndürüldü.

Kartal Yunus Mevkii kıyısında demirleyen hurdaya ayrılmış geminin kaptan kamarasında saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Gemiden dumanların yükseldiğini görenlerin bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahele ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Daha önce battığı için hurdaya ayrılığı öğrenilen ve kimsenin olmadığı gemideki yangının sebebi araştırlıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yangından görüntüler

-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

21.09.2017 - 16.03 Haber Kodu : 170921133

21.09.2017 - 16.11 Haber Kodu : 170921139

21.09.2017 - 16.31 Haber Kodu : 170921149

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4- ÇİÇEKÇİ MEHMET EMİN KAYA\'NIN ÖLÜMÜNE NEDEN OLMAKTAN YARGILANAN SANIĞIN SAHTE RAPOR DAVASI



Haber: Yüksel KOÇ/İSTANBUL,(DHA)

Kadıköy\'deki çiçekçi Mehmet Emin Kaya\'ya kaldırımda çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle 7 yıl hapis cezasına çarptırılan Murathan Öztürk hakkında, ceza aldığı dosyaya sahte alkol raporu sunmaktan açılan davaya devam edildi.

Mehmet Emin Kaya\'yı öldürme davasından hüküm giydiği için bir önceki duruşmaya cezaevinden getirilen Murathan Öztürk\'ün, 5 Nisan 2017 tarihinde denetimli serbestlik kapsamında tahliye olduğu öğrenildi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen laboratuvar teknisyeni Nimet Sezgin, diğer sanık Mehmet Latif Yaşlı\'nın sonradan Murathan Öztürk için kendisinden alkol testine ilişkin raporu istediğini belirterek, \"Hastane sahibinin ismini vererek alkol raporu çıkarmam konusunda telkinde bulundu. Ben, \'gerekirse işten ayrılırım istediğiniz raporu veremem\' dedim\" iddiasında bulundu.

İstanbul Anadolu 42. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın ikinci duruşmasına, tutuksuz yargılanan sanıklar Murathan Öztürk ile sahte alkol raporunun düzenlendiği öne sürülen özel hastanenin laboratuar sorumlusu Özlem Erkan katıldı. Diğer sanık olan hastane personelleri Mehmet Latif Yaşlı ile Sevilay Özgün duruşmaya katılmadı.

BU KEZ TUTUKSUZ GELDİ

Çiçekçi Mehmet Emin Kaya\'yı öldürmekten aldığı 7 yıllık hapis cezasını Kartal Açık Cezaevi\'nde çektiği için 4 Nisan 2017 tarihinde yapılan duruşmaya tutuklu sanık olarak katılan Murathan Öztürk, bu duruşmaya tutuksuz sanık olarak katıldı. Öztürk\'ün, denetimlik serbestlik süresini 1 yıldan 2 yıla çıkaran 671 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname\'den yararlanarak 5 Nisan 2017 tarihinde tahliye edildiği öğrenildi.

\'GEREKİRSE İŞTEN AYRILIRIM İSTEDİĞİNİZ RAPORU VEREMEM\'

Murathan Öztürk için sahte alkol raporunun düzenlendiği öne sürülen hastanenin laboratuvar teknisyeni Nimet Sezgin tanık olarak dinlendi. Sanık Murathan Öztürk, diğer sanık Mehmet Latif Yaşlı ve yanlarında bir kaç kişinin test için saat 18.20 sıralarında yanına geldiklerini söyleyen Nimet Sezgin, \"Mehmet Latif Yaşlı, alkol ve uyuşturucu testi yapılmak istendiğini söyledi. Ben de dış laboratuarı arayarak bilgi aldım. İdrar tahlilinin yeterli olacağını söylediler. Bunun üzerine Murathan Öztürk numune vererek hastaneden ayrıldı. Saat 18.20 sıralarında hastaneye gelmişlerdi. Aradan bir hafta geçtikten sonra Mehmet Latif Yaşlı beni arayarak eksik numune aldığımı, alkol raporunun çıkmadığını söyledi. Bana, \'hatanı bir şekilde telafi et ve o raporu ver\' dedi. Ben de öyle bir işlem yapamayacağımı, söyledim. Hastane sahibinin ismini vererek alkol raporu çıkarmam konusunda telkinde bulundu. Ben, \'gerekirse işten ayrılırım istediğiniz raporu veremem\' dedim. Bundan sonra olanlar hakkında benim bilgim yoktur\" dedi.

Murathan Öztürk\'ün rapor için gittiği hastanede arayarak yanına çağırdığı akrabası Abdurrahman Öztürk de tanık olarak dinlendi. Murathan Öztürk\'ün kazadan sonra kendisini aradığını, rapor için hastanede olduğunu söylediğini belirten tanık Abdurrahman Öztürk, \"Yanına gittiğimde kazadan haberdar oldum. Alkol ve uyuşturucu testi için tahlil verdiğini söyledi. Ertesi gün sonuçları almak için hastaneye gittim. Sonuçları alıp avukata götürdüm. Avukatı alkol raporunun olmadığını söylemesi üzerine hastaneye geri gittim. Alkol raporunun eksik olduğunu söyledim. 20-25 dakika bekledikten sonra alkol raporunu verdiler, geri götürüp avukata verdim\" dedi.

Duruşmaya katılan tutuksuz sanık Özlem Erkan söz alarak, \"Uyuşturucu tahlilinin sonucu ertesi gün çıkmaz. Bu nedenle beyanları doğru değildi\" dedi. Mahkeme, \"Resmi belgede sahtecilik\" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan sanıklara yüklenen bu suçun vasfının değişebileceği ihtimaline karşı tüm sanıklara ek savunma hakkı vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 11 Temmuz 2015 tarihinde Kadıköy\'de kaldırımda yürüyen çiçekçi Mehmet Emin Kaya\'ya çarparak ölümüne neden olan Murathan Öztürk\'ün, aynı gün özel bir hastaneye giderek uyuşturucu ve alkol testi amacıyla idrar örneği verdiği, üç dört gün sonra sonuçları almaya gittiğinde alkol testine ilişkin raporun düzenlenmediğini gördüğü, bunun üzerine hastane müdürü olarak görev yapan diğer şüpheli Mehmet Latif Yaşlı\'dan alkolsüz olduğuna dair rapor istediği belirtiliyor.

Mehmet Latif Yaşlı\'nın da diğer şüpheli Özlem Erkan\'ı arayarak sanki kan alınmış ve kanda alkol çıkmamış gibi sahte rapor düzenlemesini istediği, Özlem\'in de bir doktorun bilgisayarından rapor çıktısı alıp imzalamadan diğer sanık Sevilay Özgün\'ü götürdüğü, Sevilay Özgün\'ün de raporu paraflayarak Murathan Öztürk\'ün yakınlarına verdiği belirtiliyor. İddianamede tüm sanıkların, \"Resmi belgede sahtecilik\" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor.



Görüntü Dökümü:

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-Olayla ilgili arşiv görüntüler

21.09.2017 - 16.05 Haber Kodu : 170921134

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5- MARMARA ÜNİVERSİTESİ\'NDE \"REFERANDUM\" PROTESTOSU



Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA

Kuzey Irak\'ta 25 Eylül\'de yapılması planlanan referandum, Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi\'nde bir grup öğrenci tarafından protesto edildi. Bölgede ikinci bir İsrail\'in oluşturulmaya çalışıldığını ifade eden öğrenciler, Türkiye\'nin somut adımlar atarak referandumu durdurmasını istedi.

Marmara Üniversite Göztepe Yerleşkesi\'nde ellerinde Türk bayraklarıyla çıkan grup, \"Ne Mutlu Türküm Diyene\" ve \"Kerkük Türktür Türk Kalacak\" şeklinde slogan attı. Grup üzerinde \"Ankara\'yı Irak\'a Teslim Etmeyiz, Bu topraklarda Terör Devleti Kurulmasına İzin Vermeyiz, Kerkük Düşerse Türkiye Düşer\" yazılı pankart açtı.

Öğrenciler adına basın açıklaması yapan Anıl Solmaz, \"Bugün Kerkük\'te yaşananlar uzunca bir süredir oynanan oyunun devamıdır. ABD 90\'lı yıllarda bölgeye geldiğinden beri amacı milli devletleri bölmek ve kukla devletler yaratmaktır. Kerkük ve Musul\'da yaşananlar Irak\'ın bölünme sürecinin devamıdır. Bölgedeki milli devletleri bölerek ikinci İsrail oluşturulması planlanmaktadır. Bu yüzden Irak\'ın bütünlüğü Türkiye\'nin bütünlüğüdür. Kuzey Irak referandumundan sonra PYD/PKK terör kantonları da önlerine referandum kararı koymuştur. Buradaki amaç Ortadoğu\'nun enerji kaynaklarını Akdeniz\'e taşıyacak bir terör devleti kurmaktır. Bu terör devletinin kurulmasının engellemek Türkiye\'nin ve bölge ülkelerinin somut adımlarıyla sağlanacaktır\" dedi.



Görüntü Dökümü;

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-Grubun görüntüsü

-Üniversiteden çıkması

-Açılan pankart ve dövizler

-Açılan bayraklar

-Slogan atmaları

-Basın açıklaması

-Alınan güvenlik önlem

21.09.2017 - 15.23 Haber Kodu : 170921119

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6- GALATASARAY MEYDANI\'NDA ÇERKEZ EYLEMİ

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA

\"Çerkes Dernekleri Federasyonu\" üyesi bir grup, Beyoğlu Galatasaray Meydanı\'nda Rusya\'nın Kafkasya\'da bulunan Çerkezlere karşı sindirme politikası uyguladıkları iddiasıyla açlık grevi yapan Ruslan Gvaşe\'ye destek eylemi düzenledi. Grup, \"Ruslav Gvaşe onurumuzdur\" şeklinde slogan attı. Grup zaman zaman Çerkezce\'de slogan attı.

Grup slogan attığı sırada sağanak yağmur başladı. Grup yağmura aldırış etmeden eylemine devam etti.

Görüntü Dökümü:

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- Grubun görüntüsü

- Grubun slogan atması

- Yağmur altında eylem yapmaları

- Detaylar

21.09.2017 - 15.22 Haber Kodu : 170921118

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7- FERHAT GÖÇER DOKTORLUKTAN EMEKLİ OLDUĞUNU AÇIKLADI

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - ŞARKICI Ferhat Göçer, 25 yıldır yaptığı doktorluktan emekli olduğunu açıkladı. Göçer, \"Başta sayın vekilimiz olmak üzere, yetkililerimizin asıl meşgul olmaları gereken hayati meselelere odaklanmasını sağlamak amacı ile hekimlikteki çalışma hayatımı emeklilikle taçlandırmaya karar verdim\" dedi.

Asıl mesleği doktorluk olan Ferhat Göçer, 25 yıldır icra ettiği doktorluktan emekli olduğunu duyurdu. Yazılı bir açıklama yapan Göçer, şu ifadeleri kullandı:

\"İstanbul Tıp Fakültesi\'nden mezuniyetimle başlayan 25 yıllık hekimlik hayatımda birbirinden onurlu görevler icra ettim. Emeklilik süremi doldurmuş olmama rağmen, hiçbir maddi beklentimin, ihtiyacımın, çıkarımın olmadığını kamuoyunun çok iyi bildiğinden eminim. Bu nedenle gerek sanatçı, gerek hekim kimliğimle faydalı olacağıma inandığım, canımdan çok sevdiğim ülkeme ve insanlarıma hizmet etmek üzere Sağlık Bakanlığı tarafından bana bahşedilmiş bu onurlu görev için büyük bir heyecan ve özveri ile çalıştım. Son dönemde yapılan acımasız, vicdansız, anlamsız, popülist kalitesiz bir siyasi ve medya algı operasyonu ile linç edilmeye çalışıldığıma şahit oluyoruz. Bu sebeple ne Sağlık Bakanlığımızın, ne de onurumla 25 yıl icra ettiğim genel cerrahi hekimliğimin bu tarz çirkin tartışmalarla saygınlığını incitecek kötü niyetin emeline ulaşmasına müsaade etmeyeceğim. Ülkemizin içinden geçtiği bu sıkıntılı dönemde, başta meclise benim için soru önergesi vermiş olan sayın vekilimiz olmak üzere, yetkililerimizin asıl meşgul olmaları gereken hayati meselelere odaklanmasını sağlamak amacı ile hekimlikteki çalışma hayatımı emeklilikle taçlandırmaya karar verdim. Bundan sonraki süreçte sanatçı kimliğimle ülkemiz insanlarının hoşgörülü birliği beraberliği, kardeşliği adına güzel şeyler yapmaya devam edeceğim.\"