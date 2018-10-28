DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3

(HAVADAN ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLERLE)

1- BÜYÜK AÇILIŞ YARIN... İSTANBUL YENİ HAVALİMANI\'NI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇACAK

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) DÜNYANIN sıfırdan inşa edilen en büyük havalimanı unvanına sahip İstanbul Yeni Havalimanı\'nın açılışı yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek. Açılışa konuk cumhurbaşkanlarının yanı sıra, sanatçılar ve çok sayıda davetli katılacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nda açılışı gerçekleştirilecek İstanbul Yeni Havalimanı\'nda hazırlıklar bugün de aralıksız devam ediyor. Yarın havalimanının 90 milyon yolcu kapasiteli ilk fazı faaliyete başlayacak. İstanbul Yeni Havalimanı\'nın terminal büyüklüğü 1.3 milyon metrekare, toplam inşaat alanı ise 76,5 milyon metrekarelik bir alan üzerine kuruldu. Bütün fazlar tamamlandığında İstanbul Yeni Havalimanı 6 bağımsız pist, 500 uçak kapasitesi 70 bin araçlık açık ve kapalı otoparkı ve yıllık 200 milyon yolcusu ile dünyanın en büyük havalimanı olacak. Buradan 250 havayolu şirketi uçuşlarını gerçekleştirecek.

Limak, Kolin, Cengiz, Mapa, Kalyon İnşaat ortak girişiminde 26 milyar 140 milyon Euro\'luk yapım, işletme ve devir bedelleriyle ihalesi kazanılan İstanbul Yeni Havalimanı\'nda birinci fazı için 6 milyar Euro\'luk yatırım yapıldı. İhaleyi kazanan konsorsiyumun İstanbul Grand Airport (İGA) ismini vererek kurduğu şirket 5 yıldır yeni havalimanı inşaat çalışmasını yürütüyor. Bu arada İGA, açılış nedeniyle yolcuların otoparklardan iki ay boyunca ücretsiz yararlanacağını açıklamıştı.

AÇILIŞA KİMLER KATILACAK

İstanbul Yeni Havalimanı\'nın açılışına çok sayıda konuk cumhurbaşkanı da katılacak. Açılışa, Arnavutluk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ilir Meta, Katar Devleti Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad Al-Thani, Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sooronbay Jeenbekov, Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Makedonya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Prof. Gjorge Ivanov, Moldova Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Igor Dodon, Pakistan İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Dr. Arif Alvi, Sırbistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sudan Cumhurbaşkanı Feldmareşal Omar Hassan Ahmad Al Bashir, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı (Başbakan) Dr. Denis Zvizdic, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma ve İletişimden Sorumlu Bakanı, Slovenya Başbakan Yardımcısı ve Altyapı Bakanı Alenka Bratusek, Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani (heyet başkanı), İran Dışişleri Bakanı Dr. Muhammed Cevad Zarif (heyet başkanı), Moldova Cumhuriyeti Gagauz Özerk Yeri Başkanı Irina Vlah katılacak. Açılışta, ayrıca birçok ülkenin ulaştırma bakanları ile konuk devlet ve hükümet başkanlarına eşlik edecek dışişleri bakanları da yer alacak.

İLK SEFER BOEİNG 777 TİPİ UÇAKLA YAPILACAK

Açılışın ardından ilk sefer, 31 Ekim\'de saat 11.30\'da gerçekleştirilecek Türk Hava Yolları\'nın (THY) İstanbul-Ankara seferi olacak. THY ilk seferini Boeing 777 tipi geniş gövdeli uçakla icra ederken, ikinci sefer ise Boeing 737-800 tipi uçakla Ercan Havalimanı olacak. İstanbul Yeni Havalimanı\'na ilk iniş yapacak olan Ankara-İstanbul seferini yapan yolcu uçağının saat 14.15\'de piste teker koyması planlanıyor. THY, İstanbul Yeni Havalimanı\'ndan Ankara, Ercan ve Bakü seferlerini gerçekleştirecek. Seferler zamanla kademeli olarak attırılacak.

310 POLİS, 100 GÜMRÜK MEMURU OLACAK

Güvenliğin son teknoloji ile sağlanacağı yeni havalimanında ilk kez yer radarları kullanılacak. Hareketlilik 2,5 kilometre mesafeden başlayarak tespit edilecek. 60 metrede bir sabit kamera olacak, 360 metrede bir PTZ kameralar, 720 metrede bir kurulan termal kameralar ve fiber optik sensörler ile hareket kaynağı bulunacak. 9 bin akıllı kamerayla 8 kusurlu hareket tanımlandı. Ayrıca havalimanında ilk etapta 35 pasaport polisi olmak üzere toplam 310 emniyet mensubu görevlendirildi. Terminal binası içinde güvenliği polis, dış çevre emniyetini ise jandarma sağlayacak. Ayrıca 100 gümrük memuru da yakın bir zamanda yeni havalimanında görev yapmaya başlayacak. Ayrıca terminal içerisinde 3 bin 500 özel güvenlik personeli de görev yapacak.

ULAŞIM LÜKS ARAÇLARLA OLACAK

İstanbul Yeni Havalimanı\'nda her anlamda yenilikler ile karşılaşacak olan yolcular, ulaşımda farklılıkları gözlemleyecek. İstanbul Yeni Havalimanı ulaşım ihalesini kazanan Otobüs A.Ş, 18 noktadan 150 lüks otobüsle yolcu taşıyacak. Ayrıca İstanbul Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi 660 taksiyle yeni havalimanında görev yapacak. 3 yaşını geçmemiş araçlar filoda yer alacak. Filo içerisinde 30 adet D segmenti, 50 adet E segmenti 580 adet C segmenti lüks araçlar yer alacak.

Görüntü dökümü:

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-Havadan çekilen görüntüler

28.10.2018 - 15.36 - Haber Kodu : 181028093

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(Geniş haber)

2- NUMAN KURTULMUŞ: TÜRKİYE\'YE KARŞI GELECEK OLAN TERÖR SALDIRILARINI KAYNAĞINDA YOK EDECEĞİZ

Haber- Kamera: Cansel KİRAZ- İlkay DİKİCİ, İSTANBUL (DHA)

ZEYTİNBURNU Belediye Başkanlık Binası ve Sanat Galerisi açılışında konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, \"İki tane temel gayemiz var. Bir; Türkiye\'nin Suriye\'nin kuzeyinden ya da herhangi bir yerinden Türkiye\'ye karşı gelecek olan terör saldırılarının tamamını kaynağında yok edeceğiz. Oradan hiçbir şekilde Türkiye\'ye karşı bir tehdit olmayacak. İkincisi ise, Suriye\'nin paramparça hale getirilerek Türklerin, Kürtlerin, Sünnilerin, Şiilerin, Alevilerin birbirlerine düşman haline getirilmesine asla rıza göstermeyeceğizö dedi.

Zeytinburnu Belediye Başkanlık Binası ve Sanat Galerisi AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ömer Arısoy, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, parti üyeleri ve vatandaşların katılımıyla açıldı.

Binanın açılış töreninde konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 31 Mart 2019 seçimlerinin Türkiye için sadece yerel seçim olma özelliği taşımadığını belirterek, şunları söyledi:

\"Türkiye\'nin iktidarda olduğu 17 yıl boyunca büyük reformlar ve hizmetler yapan, halkın önünü açan, milletin iradesini her türlü iradenin üzerine koymayı başaran AK Parti iktidarlarının Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yapmış olduğu en büyük reform olan cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine geçtikten sonraki ilk seçimini yapıyoruz. Türkiye\'de uzun yıllar cumhurbaşkanının seçilmesinin bir şekilde olay olduğu, bir şekilde siyasi krizler haline dönüştürüldüğünü hepimiz biliyoruz. Yıllarca Türkiye\'de verilen siyasi mücadelenin temelinde milletin iradesinin cumhurbaşkanlığı seçimlerine yansıtılması bulunuyordu. 1961\'de Ali Fuat Başgil\'in cumhurbaşkanı adayı olmasına dahi müsaade edilmeyen Türkiye\'den, 2007\'de mecliste çoğunluğu olmasına rağmen AK Parti\'ye cumhurbaşkanının seçtirilmediği bir Türkiye\'den artık cumhurbaşkanının doğrudan doğruya halkın oylarıyla seçildiği, cumhurbaşkanıyla birlikte cumhurbaşkanı yönetim sisteminin hükümetinin de sandıkta belirlendiği bir sisteme geldik.ö

\"31 MART SEÇİMLERİNİ ŞİMDİDEN TEBRİK EDİYORUMö

\"1961\'i, 1971\'i, 1980\'i daha sonraki dönemde 2007\'de yaşadıklarımızı şöyle kısaca göz önünde bulundurursak; bugün geldiğimiz nokta milli hakimiyet bakımından milletin doğrudan doğruya egemenliği bakımından fevkalade önemli bir gelişmeö diyen Kurtulmuş, \"Bu büyük reformu sağlayan parti AK Parti\'dir. Başörtülü öğrencilerin üniversitelerin kapısından giremediği, İmam Hatip okullarına dahi gidemediği, başörtülü milletvekillerinin mecliste yemin edemediği Türkiye\'den bugün başörtülü arkadaşlarımızın milletvekili, bakan olduğu, her yerde bulunduğu bir Türkiye\'ye geldik. 81 milyonun içinde ne varsa, hepsi siyasetin her yerinde olacak. İnsanların kimlikleri üzerinden, ana dilleri üzerinden, kültürleri üzerinden bir şekilde ötekileştirildiği, ikinci sınıf vatandaş haline getirildiği o eski Türkiye\'nin defterleri kapanmıştır. Kimsenin mezhebine, meşrebine, etnik kökenine bakılmadığı özgür insanların yaşadığı bir Türkiye\'deyiz. 31 Mart seçimlerini şimdiden tebrik ediyorum. İnşallah AK Parti İstanbul\'da Büyükşehir Belediyesi ile, ilçe belediyeleri ile 2019 seçimlerinde büyük bir zafer elde edecekö şeklinde konuştu.

\"İKİ TEMEL GAYEMİZ VARö

Dün İstanbul\'da yapılan 4\'lü zirveye de değinen Kurtulmuş, şöyle devam etti: \" Türkiye\'nin gelişmekte olan gücünü bir kere daha bütün netliğiyle görüyoruz. Rusya Devlet Başkanı Putin, Almanya Şansölyesi Sayın Merkel\'in, Fransa Cumhurbaşkanı Macron\'un sayın cumhurbaşkanımızın öncülüğünde İstanbul mutakabatıyla sonuçlanan toplantıda bir araya gelmesi tarihi bir adım, tarihi bir zirvedir. Suriye sorununun çözülmesinin hemen hemen imkansız hale getirildiği bir dönemde Türkiye olarak, başta İdlib olmak üzere, Suriye\'deki sorunun çözülmesi için büyük gayret sarf ediyoruz. Astana ile birlikte başlayan süreç Soçi ile devam eden ve en sonunda bir önceki İstanbul toplantısıyla İdlib\'te bir savaş yapılmayan ve çatışmasızlık bölgesi oluşturulmasına gelen süreç çok önemliydi. İki tane temel gayemiz var. Bir; Türkiye\'nin Suriye\'nin kuzeyinden ya da herhangi bir yerinden Türkiye\'ye karşı gelecek olan terör saldırılarının tamamını kaynağında yok edeceğiz. Oradan hiçbir şekilde Türkiye\'ye karşı bir tehdit olmayacak. İkincisi ise, Suriye\'nin paramparça hale getirilerek Türklerin, Kürtlerin, Sünnilerin, Şiilerin, Alevilerin birbirlerine düşman haline getirilmesine asla rıza göstermeyeceğiz.ö

\"ZEYTİNBURNU\'NUN DEMOGRAFİK ZENGİNLİĞİNDE KATKISI VARö

Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın ise açılış konuşmasında binanın tarihinden bahsetti. Aydın, \" Bulunduğumuz mekan Kazlıçeşme. Karşımızdaki restorasyonu tamamlanan, şu an başkanlık binası olarak nitelendirdiğimiz bina 1800\'lü yılların başlarında askeri hastane olarak yapılıyor.Tarihi kayıtlardan edindiğimiz bilgiye göre bazı dönemler burada 100\'den fazla sağlık görevlisi görev yapmış. 1950\'li yılların başına kadar burası hastane olarak hizmet vermiş. 1956 yılından sonra yurt olarak hizmet vermiş. Doğu Türkistan ve Rumeli\'den gelen gruplara misafirhane olarak hizmet vermiş. Zeytinburnu\'nun demografik yapısının zenginliğinde bu binanın muhtemelen katkısı varö dedi.

\"ASKERİ LOJMANLAR YAKINDA YIKILACAKö

Aydın, şunları söyledi: \"1989 yılında Zeytinburnu Belediyesi Başkanlık Binası olarak hizmet vermeye başlamış. Biz de epey süre Zeytinburnu\'na burada hizmet verdik. Son 3 yıllık tarihi içerisinde de restorasyona başladık. Bu binanın bulunduğu yerde çalışmalar yapılırken ortaya çıktı ki, milattan sonra muhtemelen 4\'üncü asırlar, yazlık tekfur sarayları varmış. Yüklenici firma 3 yıla varan süre içerisinde buranın restorasyonunu tamamladılar. Mesai arkadaşlarıma, hemşerilerimize teşekkür ediyorum. 4 buçuk sene önce, verdiğimiz sözlerden bir tanesi askeri lojmanların askeri lojmanların Millet Bahçesi haline dönüştürülecek olmasıydı. Kahraman askerlerimize ev sahipiliği yapan lojmanlarımız yıkılacak. Askerlerimizin taşınacağı yer Başakşehir\'de tamamlanmak üzere. Askerlerimiz kısa süre içerisinde oradan taşınacaklar. Biz de oradaki beton yığınlarını kaldırıp Millet Bahçesi\'ni Zeytinburnu ve İstanbul\'un hizmetine sunmuş olacağız. Askeri lojmanlarımız yakında yıkılacak. Askerlerimizin taşınacağı yer Başakşehir. Biz de oradaki beton yığınlarını kaldırıp Millet Bahçesi\'ni hizmetinize sunacağız.ö

Konuşmaların ardından binanın açılış kurdelesi kesildi ve sanat galerisi gezildi.

Görüntü dökümü:

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- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş\'un konuşması

-Kurdela kesimi

-Genel ve detaylar

28.10.2018 - 13.58 - Haber Kodu : 181028066

28.10.2018 - 14.43 - Haber Kodu : 181028077

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(YENİ GÖRÜNTÜLER VE EK BİLGİLERLE)

3- ARNAVUTKÖY\'DE KAPKAÇ DEHŞETİ KAMERADA

- Kapkaççılara direnen 3 kişi yerde sürüklendi.

- Kapkaççılar 260 bin lira bulunan çantayı alarak kayıplara karıştı

Haber: Taylan ERGÜN-Kamera: İSTANBUL,(DHA)

Arnavutköy\'de kapkaç dehşeti yaşandı. Kapkaççılara çantasını vermek istemeyen Burhan Doğan canından oluyordu. Parayı gasp eden kapkaççılar hızla kaçarken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Arnavutköy İslambey Mahallesi Hükümet Sokak\'ta yaşandı. Arnavutköy Tapu Müdürlüğü\'nde işlem yapan Burhan Doğan kendisini takip eden gaspçıların hedefi oldu. Tapu müdürlüğünden çıkışından itibaren takip ettikleri Burhan Doğan\'ın aracını park etmesiyle kapkaççılar harekete geçti.

Burhan Doğan ve yanındaki iki kişi araçtan indi. 3 kişi ilerlerken çalıntı araçlı kapkaççılar yanlarına yaklaştı. Doğan\'ın elinden, içerisinde 260 bin lira olan çantayı alan kapkaççılar hızla uzaklaştı. Çantayı vermek istemeyen Doğan ve yanındakiler canlarından oluyordu. Üç kişi biranda yere düştü. Kapkaççılar para dolu çanta ile uzaklaştı. 3 kişi oldukları düşünülen kapkaççılar aracı İmrahor\'da terk etti.

Polis, kapkaççıların yakalanması için araştırmalarını sürdürüyor. Öte yandan Doğan polis ifadesinde \"4 çocuğumun hayatını çaldılar. Hayatımın tüm birikimini çaldılar\" dediği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Kapkaç anı

27.10.2018 - 15.17 Haber Kodu : 181027139

28.10.2018 - 16.17 - Haber Kodu : 181028107

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4- TAKSİM\'DE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI NEDENİYLE TÖREN DÜZENLENDİ

Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Taksim\'deki Cumhuriyet Anıtı\'nda tören düzenlendi. Resmi törenin ardından sivil toplum kuruluşlarının anıta çelenk bırakması esnasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle Taksim Meydanı\'nda bulunan Cumhuriyet Anıtı\'na çelenk bırakıldı. Cumhuriyet\'in kuruluşunun 95. yılı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen törene son kararname ile Ankara\'ya atanan İstanbul Valisi Vasip Şahin\'in yanı sıra, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri gaziler katıldı. Törende çelenklerin konulmasının ardından saygı duruşunun bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

TAKSİM MEYDANI\'NDA ÇELENK BIRAKMA GERGİNLİĞİ YAŞANDI

Bu arada resmi törenin ardından Cumhuriyet Anıtı\'na çelenk bırakmak isteyen Atatürk Vakfı Kurucu Başkanı Osman Şentürk\'e polis tarafından izin verilmedi. Yaşanan kısa süreli gerginliğin ardından Şentürk, anıta üzerinde \"Atatürk Vakfı\" yazan çelengi bıraktı.

Görüntü Dökümü:

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-Resmi tören

-Valinin çelenk bırakması

-İstiklal Marşı

-Osman Şentürk\'ün görüntüsü

-Çelengi götürmesi

-Genel ve detaylar

28.10.2018 - 15.30 - Haber Kodu : 181028091

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(EK GÖRÜNTÜLER)

5- ÇENGELKÖY\'DE SİLAHLI KAVGA: 1 YARALI

* Çengelköy\'de parkta yaşanan silahlı kavga sırasında bir kişiyi yaralayan saldırgan kebapçıya girerek çalışanları rehin aldı. Polisin ikna ettiği saldırgan gözaltına alındı.

*Dışarıdaki kalabalığın kebapçıya taş atması ve silah sesleri bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Çengelköy\'de bir parkta iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine gruptan bir kişi yanında getirdiği pompalı tüfekle etrafa ateş açtı. Açılan ateş sonucu diğer gruptaki bir kişi yaralandı. Saldırgan otomobile binip kaçmak isterken diğer gruptakilerin taşlı sopalı saldırısına uğradı. Kaçan saldırgan 300 metre ilerideki kebapçı dükkanına girerek içeridekileri rehin aldı.

Kısa sürede polis ekipleri tarafından ikna edilen saldırgan gözaltına alındı. Parkta yaralanan kişinin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

Olay, Üsküdar Çengelköy Güzeltepe Mahallesi Yıldırım Beyazıt Parkı\'nda saat 00.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, parkta toplanan iki grup aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine gruptan bir kişi yanında getirdiği pompalı tüfekle etrafa ateş açtı. Açılan ateş sonucu diğer gruptaki bir kişi yaralandı. Saldırgan otomobile binip kaçmak isterken diğer gruptakilerin taşlı sopalı saldırısına uğradı. Kaçan saldırgan 300 metre ilerideki kebapçı dükkanına girerek içeridekileri rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KEBAPÇIDA ÇALIŞANLARI REHİN ALDI

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önemli aldı. Diğer gruptan toplanan kişiler de saldırgana kebepçı önünüde tepki gösterdi. Bu sırada rehin alan şüpheli de havaya ateş açtı. Bir süre sonra saldırgan polis ekipleri tarafından ikna edildi. Gözaltına alınan saldırgan polis merkezine götürüldü.

YARALININ DURUMU İYİ

Parkta yaşanan olayda yaralanan kişi ise Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldığı ve durumun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri gruptaki kişileri sakinleştirerek olay yerinden uzaklaştırdı. Olay yeri inceleme ekipleri park ve otomobilde incelemesinin ardından kebapçı dükkana gelerek delil araştırması yaptı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

O ANLAR KAMERADA

Kebapçı dükkanında çalışan bir kişi de içeride yaşanan anları videoya çekerek sosyal medya hesabından paylaştı.

Görüntüleri çeken çalışan o anları şöyle anlattı: \"Rutin bir gündü, müşterilerimiz ile siparişlerimiz ile ilgileniyorduk. Bir tane adam içeriye pompalı tüfek ile girdi, peşinden de bir grup geldi. Dışarıya ateş etmeye başladı bir anda. Kalabalık içeriye girmeye çalıştı. Daha sonra polis ekipleri geldi. Şahsı etkisiz hale getirdi, kalabalığı dağıttı, şahsı da gözaltına aldı\" diye konuştu.

EK GÖRÜNTÜLER

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-Dışarıdaki kalabalık

-Taş atanlar

-Silah sesleri

-Genel ve detaylar

Görüntü Dökümü

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(Sosyal medya da paylaşılan görüntüler)

-Dışardaki polis ve kalabalık

-Saldırgan kebapçıda elinde pompalı tüfekle

-Detaylar

(AKTÜEL)

-Otomobilden detaylar

-Kebapçı dükkanından detay

-Kovanlardan detay

-Taş ve cam kırıklarından detay

-Otomobilde kurşun isabetleri

-Olay yeri inceleme ekipleri

28.10.2018 - 03.19 - Haber Kodu : 181028006

28.10.2018 - 15.56 - Haber Kodu : 181028099

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6- 49 AYRI SUÇTAN ARAMA KAYDI BULUNAN İNTERNET DOLANDIRICISI YAKALANDI

Haber-Kamera: İSTANBUL,(DHA)

İnternette sanal mağaza açarak vatandaşları dolandıran bir kişi, Pendik\'te yakalandı. 49 suçtan aranma kaydı bulunan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Edinilen bilgilere göre, A.D., R.K isimli bir kadının banka kartını kullanarak internet sitelerinde sanal mağaza açtı. İkinci el ürünleri sattığını söyleyen A.D. vatandaşları dolandırdı. Dolandırıcılık ihbarı üzerine Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. A.D\'nin sosyal medya üzerinden özel bir yemek şirketini kullanarak sipariş verdiği tespit edildi. Ekipler, yemek şirketi üzerinden A.D\'nin Pendik\'te oturduğu adresi tespit etti. Yapılan baskında T.A isimine düzenlenmiş sahte sürücü belgesiyle yakalanan A.D. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahsın \"dolandırıcılık\", \"banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık \" ve \"sesli yazılı veya görüntülü hakaret\" suçlarından 49 aranma kaydı olduğu tespit edildi. A.D., emniyetteki işlemlerinini ardından 26 Ekim\'de sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü dökümü:

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-Şüphelinin polis merkezine getirilmesi

28.10.2018 - 13.32 - Haber Kodu : 181028063

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7- FATİH\'TE FİLİSTİN\'E DESTEK YÜRÜYÜŞÜ

Haber- Kamera: Murat SOLAK - Melih OKUMUŞ / İSTANBUL,(DHA)

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyesi bir grup Gazze ve Batı Şeria\'da gösterilerde ölen ve yaralanan için Filistinlilerin başlattığı \'Büyük Dönüş Yürüyüşü\'ne destek vermek amacıyla bir yürüyüş düzenledi. Öğle namazının ardından Fatih Camii avlusunda toplanan Anadolu Gençlik Derneği üyesi yaklaşık 500 kişi ellerinde pankartlarla sloganlar atarak Saraçhane parkına geldi. Tekbir getiren kalabalık, \"Mavi Marmara Onurumuzdur\", \"Katil İsrail Filistin\'den Defol\" sloganları attı. Parka gelen grup burada dualar okuyarak İsrail bayrağı yaktı.

\"ULUSLARARASI HUKUK HİÇBİR ZAMAN FİLİSTİN HALKININ LEHİNE İŞLEMEDİ\"

Grup adına basın açıklaması yapan Anadolu Gençlik Derneği İstanbul Şube Başkanı Yunus Genç, \"İşgalci İsrail tarafından Filistinlilere karşı uygulanan abluka, ambargo, saldırı ve tutuklamalar tüm dünyaya \"güvenlik politikaları\" olarak servis edilmektedir. Haklıdan yana değil, güçlüden yana olan uluslararası hukuk işgalci İsrail\'in varlığını da, saldırganlığını da normalleştirmek üzere kararlar almaktadır. Uluslararası hukuk hiçbir zaman Filistin halkının lehine işlemedi. Kazara vicdan sahipleri tarafından Filistin halkının lehine bir karar alındığında da bu karar uygulanmadı. Çünkü uluslararası hukuk tam olarak Siyonist kurgunun hizmetleridir. İşgalci İsrail tüm varlığıyla Filistin halkına zulmetmektedir. Filistin topraklarının %85\'i İsrail işgali altındadır ve işgalci her geçen gün Filistin topraklarında kendine yeni yerleşim birimleri açmaktadır\" dedi.

Sözlerine devam eden Genç, \"Yaklaşık 7 ay önce 30 Mart 2018\'de toprak gününün 42. yılında, Filistinliler hem yaşadıkları drama dikkat çekmek, hem de taleplerini uluslararası toplum tarafından dikkate alınmasını sağlamak amacıyla \"Büyük Dönüş Yürüyüşü\" başlatmışlardır. Siyonist İsrail, Gazze sınırına gelen tüm göstericilere karşı acımasızca yine silah kullanmışlardır. Zaten son derece elverişsiz koşullarda yaşam mücadelesi veren Filistinliler, \'Büyük Dönüş Yürüyüşü\'nden vazgeçmemiş ve sınırdaki gösterilere ısrarla devam etmişlerdir.\" ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü:

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-Cami önünde toplanan grup

-Grubun Saraçhane parkına yürümesi

-Grubun sloganlar atması

-Basın açıklaması

-İsrail bayrağının yakılması

-Genel ve Detay

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8- SOKAKTA YÜRÜRKEN KAMYONETİN ALTINDA KALDI

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)

Zeytinburnu\'nda sokak üzerine yürüyen bir kadın halk pazarına balık taşıyan bir kamyonetin altında kaldı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla hastaneye kaldırılan kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, Yeşildirek Mahallesi 57/6 sokakta meydana geldi. Ediinilen bilgiye göre; mahallede kurulan pazara balık taşıyan 34 NA 4793 plakalı kapalı kasa kamyonetin sürücüsü, sokakta geriye doğru hareket ederken bir kadına çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Vatandaşların yardımıyla kamyonetin altından çıkarılan kadın, ambulansla özel bir hastaneye götürüldü. Kamyonetin sürücüsü polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Mahallede oturan bir görgü tanığı \"Kamyonetin çarptığını görmedim: Ben geldiğimde kadın kamyonetin altındaydı. Polis geldi, halkla beraber aracın altından kadını çıkardılar, ambulansla hastaneye götürdüler, durumu ağırdı\" dedi.

Hastaneye kaldırılan kadın\'ın üzerinden kimlik çıkmadığı ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Kazaya karışan kamyonetten görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Hastaneden görüntü

-Genel ve Detaylar

