DHA İSTANBUL BÜLTENİ -3

- BAKAN ÖZLÜ VE ELVAN AR-GE VE İNOVASYON ZİRVESİNE KATILDI

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi\'nde düzenlenen 2. MMG(Mimar ve Mühendisler Grubu) Ar-Ge İnovasyon Zirvesi ve Sergisi\'nin açılışını yaptı.

AR-GE\'YE 20 MİLYAR

Açılışta konuşan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye\'nin bulunduğu coğrafya nedeniyle güçlü olması gerektiğini dile getirerek karşılaşılan sorunlarla mücadele ederken hiç bir şekilde kalkınmadan ve yatırımlardan vazgeçilmeyeceğini ifade etti. Elvan, \"Elbette iç ve dış terörle mücadele edeceğiz, elbette milli iradenin önündeki engelleri kaldırmaya devam edeceğiz, elbette Türkiye\'nin huzuruna ve istikrarına yönelik tehditleri bertaraf edeceğiz. Bütün bunları yaparken hiçbir şekilde kalkınmamızdan teknolojiye, Ar-Ge (Araştırma- Geliştirme)\'ye, projeye yatırım yapmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Yoksa koyduğumuz hedeflere ulaşmamız mümkün değil\" diye konuştu.

2023 hedeflerine ulaşmak için odaklanacakları temel alanlardan birinin Ar-Ge ve inovasyon olacağını ifade eden Elvan, Türkiye\'nin araştırma altyapısın geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Elvan, \"Bugün biz aşağı yukarı 20 milyar lira civarında araştırma ve geliştirmeye kaynak ayırıyoruz. Bunun yaklaşık 10 milyar lirası kamu tarafından kalan 10 milyar lirası ise özel kesim tarafından harcanıyor. Bugün biz milli gelirimizin yüzde üçünü kaynak olarak ayırsak bu kaynağı kullanacak araştırma ve geliştirme altyapısına sahip değiliz. Onun için araştırma ve geliştirme altyapısını ve kapasitemizi güçlendirmek zorundayız\" şeklinde konuştu.

\"DİĞER ÜLKELERLE DE YARIŞIYORUZ\"

Türkiye\'nin büyüyüp güçlendiğini ve son yıllarda araştırma geliştirmeye ayrılan kaynağın da arttığını ifade eden Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye\'nin karşılaştığı sorunlara rağmen 2016 yılında 2,9 oranında büyüdüğünü, önümüzdeki dönemde de bu büyümenin güçlenerek sürmesini istediklerini dile getirdi.

Tam zamanlı araştırmacı sayısında 4 kattan daha fazla artış olmasına rağmen bu artışın kendileri için yeterli olmadığını söyleyen Elvan, araştırma geliştirme alanında da mutlaka tam rekabetin sağlanması gerektiğini şu sözlerle anlattı:

\"Tam zamanlı araştırmacı sayısına baktığımızda dört kattan daha fazla bir artış söz konusu. Ama bu bizim için yeterli değil. Çünkü biz diğer ülkelerle de yarışıyoruz. Onlardan daha hızlı araştırmacı yetiştirmek, daha hızlı teknoloji geliştirmek zorundayız. Bunun için de olmazsa olmazların başında gelen husus rekabet. Mutlaka araştırma ve geliştirme alanında da tam rekabetin sağlanması gerekir.\"

Türkiye\'deki araştırma merkezlerinin sayısını önümüzdeki günlerde arttıracaklarını da sözlerine ekleyen Lütfi Elvan, üniversitelerde master ve doktora yapan öğrenci sayısının da arttırılması gerektiğini söyledi.

\"HERŞEY YENİ BAŞTAN ORGANİZE EDİLİYOR\"

Elvan\'dan sonra söz alan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ise Türkiye\'nin hem özel sektörüyle hem de kamu sektörüyle Ar-Ge ve izolasyonun ne denli önemli olduğunun farkında olduğunu belirterek dünyanın artık yeni bir döneme doğru ilerlediğini ifade etti. Özlü, teknolojide, bilişimde, dijitalleşmede ve sanayide gerçekleşen bu ilerlemenin baş döndürücü bir boyutta olduğunu dile getirdi. Türkiye\'nin bu yeni dönemin gerisinde kalamayacağını söyleyen Özlü, \"Bilgiyi elinde bulunduran, teknoloji üreten ve bilimi kalkınma için seferber eden toplumlar ekonomi başta olmak üzere her alanda çok önemli avantajlara sahip oluyorlar. Bilgiyi ve teknolojiyi üretmek yerine ithal eden, transfer eden toplumlar ise daima sürecin bir adım gerisinde kalıyorlar. \'Sanayi 4.0\' denilen yeni endüstri dönemini bütün unsurlarıyla birlikte yaşıyoruz. Artık dünya Sanayi 4.0\'ın gerektirdiği teknoloji ve insan kaynağı üzerine bina edilmeye başlandı. Her şey yeni baştan organize ediliyor, yeni baştan kurgulanıyor ve yeni baştan güncelleniyor. Ülkeler ve firmalar bu yeni endüstri anlayışına uygun olarak sanayi politikalarını yeniden planlıyorlar. Açıkça belirtmek gerekirse bizler bu yeni dönemin, yeni gerçekliğin gerisinde kalamayız\" dedi.

Özlü, Türkiye\'yi dünyanın ilk on ekonomisinden biri yapma hedefi doğrultusunda özel sektörün rekabetçi yapısını daha da ileri taşıması için yatırım, teşvik ve desteklerin aralıksız süreceği bilgisini verdi. Türkiye\'deki Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin sayısını arttırmayı hedeflediklerini de dile getiren Özlü, Türkiye\'nin dünyada takip edilen bir ülke olmayı başardığını ve ileri sanayi ülkesi olmaya her zamankinden daha yakın olduğunu sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından her iki bakan etkinlik alanına kurulu stantları gezerek bilgi aldı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, ardından İstanbul Kongre Merkezi\'nde düzenlenen Smart Future Expo açılışına katıldı.

- FURKAN, 60 KM KUZEYDE YENİDEN ARANDI

Deniz polisi 53\'üncü günde Furkan\'ı Arnavutköy Karaburun\'da yine aradı. Beşiktaş Arnavutköy\'de denizde kaybolan Furkan Yıldırım, 60 Km Kuzeyde, Karaburun\'da 53\'üncü günde tekrar arandı. Deniz polisleri Arnavutköy Karaburun\'da dalışlar gerçekleştirdi. Yaklaşık 1 saat süren su altındaki aramalardan sonuç çıkmadı.

53 GÜNDÜR ARANIYOR

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliğine katılmak için arkadaşları ile Beşiktaş\'a gelen Furkan Yıldırım, Arnavutköy Akıntı Burnunda akıntıya kapılarak kayboldu. Furkan Yıldırım\'ı arama çalışmaları 53 gündür aralıksız sürüyor.

ACILI AİLE DE İZLEDİ

Arnavutköy Karaburun\'daki aramaları Furkan\'ın ailesi ve yakınları da izledi. Anne Kezban ile baba Memduh Yıldırım denizden bir an olsun gözünü ayırmadı.

ANNE BABA BEKLİYOR

Günlerdir uyuyamadığını odanın içinde boğulacak gibi olduğunu söyleyen Furkan Yıldırım\'ın babası Memduh Yıldırım, \"Sanki bir karanlığın içindeyiz çıkamıyoruz. Hava hiç aydınlanmıyor bizim için hep karanlık\" diye konuştu.

\"53 gündür biz yaşamıyoruz gözümüz kulağımız her dakika onda. Bayram geldi geçti, bizim için sıradan birgün gibi\" şeklinde konuşan anne Kezban Yıldırım da umutla oğlunun cenazesinin bulunmasını bekliyor.

- BEYOĞLU\'NDA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 9 GÖZALTI...

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Beyoğlu\'nda uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda kokain, esrar, çok sayıda uyuşturucu hap ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı.

Özel Harekat Timlerinin de destek verdiği operasyonda, önceden belirlenen 10 adrese baskın düzenlendi. Operasyon bölgesinde polis helikopteri de havadan denetim gerçekleştirdi.

DİDİK DİDİK ARADILAR

Polis ekipleri baskın yapılan evlerde didik didik arama yaptı. Hacı Mehmet Efendi Mahallesi Şeyh Veli Sokak\'taki operasyon düzenlenen adresde bir miktar kokain, esrar, çok sayıda uyuşturucu hap ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Baskın yapılan diğer adreslerde de uyuşturucu madde bulundu. Operasyonlarda 1\'i kadın 9 kişi gözaltına alındı.

- TEKMELİ SALDIRIYA UĞRAYAN HEMŞİRENİN ADLİ TIP RAPORU \"YAŞAMINI TEHLİKEYE SOKACAK BİR DURUMUN OLMADIĞI...\"

Çekmeköy\'de belediye otobüsünde şort giydiği iddiası ile Abdullah Çakıroğlu tarafından tekmeli saldırıya maruz kalan hemşire Ayşegül Terzi\'ye ilişkin olarak Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan rapor, dava dosyaya geldi.

Adli Tıp Kurumu 2. İhtisas Kurulu tarafından hazırlanan raporda, olayın Ayşegül Terzi\'de yumuşak doku travması ve akut stres bozukluğuna neden olduğu ancak bunun Terzi\'nin yaşamını tehlikeye sokan bir durum olmadığı tespitine yer verildi.

İstanbul Adli Tıp Kurumu 2. İhtisas Kurulu tarafından hazırlanarak davanın görüldüğü 40. Asliye Ceza Mahkemesi\'ne gönderilen raporda, Ayşegül Terzi\'de herhangi bir anatomik ve fonksiyonel bozukluk olmadığı belirtildi.Olayın Ayşegül Terzi\'de yumuşak doku travması ve akut stres bozukluğuna neden olduğu kaydedilen raporun sonuç bölümünde şu görüşlere yer verildi:

\'KİŞİNİN YAŞAMINI TEHLİKEYE SOKAN BİR DURUMUN OLMADIĞI...\'

\"Kişini yaşamını tehlikeye sokan bir durumun olmadığı, kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olduğu, vücudunda kemik kırığı tanımlanmadığı, yüz sınırları içerisinde cilt bütünlüğünü bozan travmatik lezyon tarif edilemediğinden yüzde sabit iz tespitinin yapılamadığı, organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflaması ya da yitirilmesi niteliğinde herhangi bir anatomik eksiklik veya fonksiyonel bozukluk tespit edilemediği oy birliği ile mütalaa olunur.\"

NE OLMUŞTU?

Hemşire Ayşegül Terzi, şort giydiği gerekçesiyle Çekmeköy\'de 12 Eylül 2016 tarihinde bindiği belediye otobüsünde Abdullah Çakıroğlu isimli bir kişinin tekmeli saldırısına uğradı.

Ayşegül Terzi\'nin şikayeti üzerine bir süre tutuklanan Abdullah Çakıroğlu, hakkında, \"İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme\", \"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama\", \"Kasten yaralama\" ve \"Hakaret\" suçlarından 9 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Dava İstanbul Anadolu 40. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde sürüyor.



- PARK HALİNDEKİ SAHTE PLAKALI ARAÇTA UYUŞTURUCU BULUNDU



Beyoğlu\'nda park halinde bir otomobilin üzerindeki plakanın sahte olduğunu tespit eden polis ekipleri araçta yaptığı aramada 700 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi. Aynı mahallede oturan ve aracı kullanan Fırat D.(21) gözaltına alındı. Polis uyuşturucu sattığı iddiasıyla daha önce gözaltına alınan annesi Seval K.\'yı da ifadesini almak üzere arıyor.

Beyoğlu, Örnektepe mahallesinde park halinde bir araçtan şüphelenen polis ekipleri yaptıkları incelemede otomobilin plakasının sahte olduğunu tespit etti. Bunun üzerine araç açılarak içinde inceleme yapıldı. Araçta 700 gram esrar maddesi ile hassas terazi ele geçirildi. Otomobilin sahibinin aynı sokakta oturan Seval K. olduğu tespit edildi. Polis Seval K.\'nın evine yaptığı baskında oğlu Fırat D.\'yi gözaltına aldı. Oto hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüpheli Fırat D.\'nin uyuşturucu ve hassas terazinin kendisine ait olduğunu itiraf ettiği öğrenildi. Polis anne Seval K.\'nın bir süre önce uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alındığını ve denetimli serbestlikle serbest kaldığını tespit etti. Şüpheli Seval K.\'nın olayla ilgili ifadesi alınmak üzere polis tarafından arandığı öğrenildi.

- SARI FIRTINA\'DAN ÇOCUKLARA SÜRPRİZ



Kadıköy Moda Parkı\'ndaki halı sahada futbol tutkunu minikler, günün her saatinde top koşturuyor. Bayramın üçüncü günü akşamı halı sahada top oynayan çocuklar, hoş bir sürprizle karşılaştı. Bir zamanlar yeşil sahaların \'Sarı Fırtına\' lakaplı efsane futbolcusu olan Metin Tekin, futbol oynayan çocukları görünce soluğu sahada aldı. Hemen tek kale maç organizasyonu yapıldı, çocuklar Metin Tekin\'in ayağından topu almak için çaba harcadı. Tek kale maçta çocuklar karşısında zor anlar yaşasa da maçı bitiren gol Metin Tekin\'in ayağından geldi.

