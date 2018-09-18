DHA İSTANBUL BÜLTENİ -2  

1-17 İLDE FETÖ OPERASYONU: 60 GÖZALTI KARARI



Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul\'da FETÖ/PDY\'nin şifreli haberleşme programı \'Bylock\' kullandığı ve örgütün mali yapılanmasında bulunduğu belirtilen 60 kişi için gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılıkları örgütün şifreli haberleşme programı \'Bylock\' kullandığı tespit edilen 43 kişi ile örgütün mali yapılanmasında bulunduğu belirtilen 17 kişinin yakalanmasına yönelik gözaltı kararı verdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri aralarında Ankara ve İzmir\'in de aralarında bulunduğu 17 ilde 60 farklı adrese sabah erken saatlerde eş zamanlı baskın düzenledi. Polis ekiplerinin adreslerdeki aramaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü: (arşiv)

-FETÖ operasyonları

18.09.2018 - 10.28 Haber Kodu : 180918033

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2- İSTANBUL\'DA DÖVİZ BÜROSUNU SOYAN 2 KİŞİ GEMLİK\'TE YAKALANDI



Haber-Kamera Kemal ALEMDAĞ GEMLİK(Bursa),(DHA)

İSTANBUL\'da iki gün önce maskeli ve silahlı girdikleri döviz bürosundan 300 bin lira değerinde döviz ve ziynet eşyası çalan 4 soyguncudan yabancı uyruklu 2 kişi, Bursa\'nın Gemlik ilçesinde gözaltına alındı.

İstanbul\'un Şişli ilçesinde insanların en yoğun olduğu 19 Mayıs Mahallesi Halaskargazi Caddesi üzerinde bulunan döviz bürosu, 15 Eylül\'de silahlı 4 kişi tarafından soyuldu. Güvenlik kamerasına da yansıyan soygunda maskeli 4 soyguncudan 2\'si içeri girerken, 2 kişi ise cadde üzerinde önlem alıyor. Yaklaşık 1 dakika içerisinde gerçekleştirilen soygunda 300 bin lira değerinde döviz ve ziynet eşyası çalan soygunculardan biri havaya ateş açtıktan sonra otomobille olay yerinden kaçtılar.

Olayın ardından çalışma yapan polisler şüphelilerin 2\'sinin Rus vatandaşı Khalik B. ile Ermenistan vatandaşı Gevorg A. olduğunu ve Bursa\'ya kaçtıklarını belirledi. Bunun üzerine Bursa Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçildi. Gemlik ilçe Emniyeti ile birlikte çalışma yapan ekipler şüphelilerin Gemlik\'te bir otelde kaldıklarını belirledi. Zanlıları takibe alan polis, otelden çıkmaları üzerine operasyon düzenledi. İki şüpheli İskele Meydanı\'nda bir çay bahçesinde otururken yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin kaldıkları otel odasında 37 bin 600 TL, 4 bin 561 Dolar, 7 bin 630 Euro, 10 bin Suudi riyali, 1700 katar riyali, 500 Danimarka kronu, 50 bin Irak dinarı, 2 bin dirhem, 200 manat ve çok sayıda yaşamsal malzeme ele geçirildi.

Şüpheliler Gemlik Devlet Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirilirken, ele geçirilen para ve malzemeler valizlerle İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne getirildi. Olayla alakalı soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Zanlıların polis otosuna bindirilmesi

-Soygun paralarından görüntü

-Zanlıların fotoğrafları

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3- İSTANBUL\'DA \"TELE PAZARLAMA\" OPERASYONU (1)

Haber: Çağatay KENARLI - İSTANBUL DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak ve insan sağlığına zararlı ürünleri, \"tele pazarlama\" ile satan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Beylikdüzü\'nde kapılarında \"Apartman yöneticisi\" ve \"Avukatlık Bürosu\" yazan depolar bulunan ve 3 televizyon ile radyo yayını yapan işyerinin yer aldığı rezidansa yapılan baskında 12 bin 500 cep telefonu, 12 bin 500 cep telefonu şarj cihazı, 12 bin 500 cep telefonu bataryası, 3 bin 544 şarjlı elektronik cihazlar, 500 akıllı kol saati ve 200 mesir macunu ele geçirildi. Operasyonla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü:

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-Operasyondan görüntüler

18.09.2018 - 08.34 Haber Kodu : 180918016

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4- OKULLLARI BOYAYAN HÜKÜMLÜLERE TEŞEKKÜR BELGESİ VERİLDİ

* 8 yıl tutuklu kalan boyacı hükümlü Aykut Erdoğan, 24 hükümlü arkadaşına boyacılık mesleğin inceliklerini öğretti

*24 kişi Avcılar\'daki 5 okulu boyayarak eğitime hazır hale getirdi.

* Yaklaşık 250 bin TL tutarında boya giderinin devletin kasasında kalmasını sağlayan hükümlülere teşekkür belgesi verildi.

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL DHA

Denetimli Serbestlik Yasası\'ndan yararlandırılarak \'Eğitime ve Gönüllere Renk Kat Projesi\' kapsamında Avcılar\'daki 5 okulu boyayarak eğitime hazır hale getiren hükümlülere teşekkür belgesi verildi.

Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Avcılar Kaymakamlığı ile hükümlülerin \'Kamuya yararlı işlerde çalıştırılması\' konusunda protokol imzaladı. Yeni öğretim yılı başlamadan onarım ve boya gereksinimi bulunan 6 okul belirlendi. Adli suçtan çeşitli sürelerle yıllarca cezaevinde tutulduktan sonra Denetimli Serbestlik Yasası kapsamında cezalarının son bölümünü kaymakamlık tarafından belirlenen yerlerde 2\'şer saat çalışmaları 1 günlük tutukluğuna eşit sayılan hükümlüler, boyacılık eğitimine alındı. Proje kapsamında seçilen 8 yıl tutuklu kalan boyacı hükümlü Aykut Erdoğan, 24 hükümlü arkadaşına boyacılık mesleğin inceliklerini öğretti ve birlikte çalışarak onlarla cezasının bir bölümünü tamamladı. Daha önce ellerine hiç fırçayı almadıkları halde birer meslek sahibi olan hükümlüler, cezalarını tamamladıktan veya boya yaparak, yaklaşık 250 bin TL tutarında boya giderinin devletin kasasında kalmasını sağladı.

BOYACI HÜKÜMLÜLERE TEŞEKKÜR BELGESİ

Belirlenen saatlerde cezalarını çeken, diğer saatlerde serbest çalışabilen ve evlerine gidebilen hükümlülere \'teşekkür\', bu kişilerden sorumlu memur Mehmet Özdemirci\'ye de \'başarı belgesi\' kaymakamlıkta yapılan törenle verildi.

Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürü Leyla Karaküllah, İstanbul Vali Yardımcılığı\'na atanan Avcılar Kaymakamı Hulusi Doğan\'a hükümlülerin topluma yeniden kazandırılması konusunda verdiği destek nedeniyle teşekkür etti. Doğan da, yasa kapsamında çok sayıda hükümlünün kaymakamlık binasındaki kamu kuruluşlarında, temizlikten, boya, badanaya, yaşlı ve engellilere hizmete kadar her alanda başarı ile görev yaptıklarını söyledi.

ARTIK MESLEK SAHİBİLER

Okulları boyayan hükümlü arkadaşlarına mesleğin inceliklerini anlatan, günde 4 yerine neden 8 saat kamu yararına çalışarak hükümlü boyacı Aykut Erdoğan, \"Hayatımız boyunca bir yokuş çıktık, inşallah şimdi de o yokuşun inişindeyiz. Denetimli Serbestlik uygulaması ve böyle projeler hükümlülere manevi tatmin sağladığı gibi meslek sahibi olmalarını sağlıyor. Hükümlü arkadaşlarımız artık boyacılık yaparak yaşamlarını sürdürebilir hale geldi. Çocuklarımıza yönelik okulların boyandığı bu projede görev verildiği için çok memnun olduk\" dedi.



Görüntü Dökümü:

-Hükümlüler önlüklerini giyerken

-Hükümlüler görev bölümü ve boya yaparken

-Hükümlü boyacı Aykut Erdoğan

-Hükümlüler ile röportaj

-Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürü Leyla Karaküllah konuşması

-Vali Yardımcılığına atanan Kaymakam Hulusi Doğan konuşurken

-Belge alan hükümlülere ve teşekkür belgeleri verilirken

18.09.2018 - 10.27 Haber Kodu : 180918035

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5- YÜZER GES GÜNLÜK 260 HANENİN ENERJİSİNİ KARŞILIYOR

Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK / Cemil ÖZDEMİR, İSTANBUL DHA

Büyükçekmece Gölü üzerinde kurulu olan ve Türkiye\'nin ilk Yüzer Güneş Enerji Santrali (GES), günlük 260 hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak kapasiteye ulaştı. Yüzer Güneş Enerji Santrali\'nin karadaki uygulamalarına göre yüzde 10 daha verimli olduğuna dikkat çeken proje mühendislerinden Uğur Demirel, uygulama ile 1 yılda 164 ton karbondioksit salımını engellediklerini söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nin (İBB) bir iştiraki olan İstanbul Enerji\'nin İSKİ ile birlikte yürüttüğü proje geçtiğimiz yıl Ağustos ayı başında uygulanmaya başlandı. Santralde 960 adet 260 Watt\'lık güneş paneli bulunuyor. Türkiye\'nin ilk yüzer Güneş Enerji Santrali\'nden (GES) toplam 260 ayrı hanenin enerji ihtiyacı karşılanabiliyor. Sistemin uzun ömürlü olması için korozyona yani aşınmaya karşı dayanıklı özel bir malzeme kullanıldı. İBB\'nin Büyükçekmece Gölü\'nün ardından Terkos ve Ömerli barajlarına da kurmayı planladığı yüzer GES\'ler ile geniş yüzey alanına sahip olan su havzalarının ve barajların, İstanbul\'un artan elektrik üretimine katkıda bulunması ve yenilebilir kaynaklardan enerji üretiminin payının arttırılması hedeflenmişti.

YÜZER GES YÜZDE 10 DAHA VERİMLİ

Projenin mühendislerinden Uğur Demirel, projede 1 yıllık hedefin sağlandığını kaydetti. Toplam 240 kilowatt (KW) kapasitelik santralin yılda 315 bin KW saat enerji ürettiğini belirten Demirel,\"Burada 3 farklı sistemimiz var. Birinci sistemimiz, 220 KW gücünde ve 487 panelden oluşmakta, 2\'nci sistem 90 KW gücünde 360 adet panelden oluşmakta ve 3\'üncü sistemimiz de bu yüzer sistemlerin karasal sisteme oranla ne kadar enerji ürettiğinin karşılaşmasının yapılması adına 30 KW gücünde 113 panelden oluşuyor. Şu an yaklaşık 15 aydır faaliyette olan sistemin enerji verilerinin analizi yaparak bir ortaya konuldu. Bu raporda da sudaki sistemimizin karasal sisteme göre yaklaşık yüzde 10\'a kadar daha verimli çalıştığını gördük. Yüzer sistemin karaya göre daha verimli olmasını nedeni, bu sistemin su üzerine olmasından dolayı buradan soğutucu etkisinden yararlanmakta ve bu sayede de karasal sistemden daha fazla enerji üretmekte.öifadelerini kullandı.

\"SİSTEMLE YILLIK 164 TON KARBON DİOKSİT SALIMINI ENGELLEDİK\"

Üretilen enerji ile günlük 260 ayrı hanenin elektrik ihtiyacının karşılayabilecek kapasitede olduğuna dikkat çeken Demirel, \"Üretilen elektrik ile aynı zamanda yıllık 164 ton karbondioksit salımını engellemekteyiz. Ayrıca ülkemiz bu kurmuş olduğumuz tesis ile dünyadaki ilk 10 ülke arasına girmiş bulunmaktadır. Büyükçekmece gölü içme suyu özelliği taşımaktadır. Burada yüzde 22 oranında buharlaşma olmaktadır. Bu anlamda bu tür sistemlerin yaygınlaşması ile su buharlaşmasını engelleyerek su kaynaklarımızın korunmasını da hedefliyoruz. O yüzden bu projenin yaygınlaşması büyük önem taşımaktadır\" dedi.

\"PROJENİN YAYGINLAŞMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ\"

Dünyada en büyük yüzer GES\'in Çin\'de bulunduğunu söyleyen Demirel, \"Sistem 15 aydır aktif durumda ve biz bu süreçte sistemin mekanik dayanımlarını test ettik. Aynı zamanda enerji üretim verilerine ve meteorolojik verilerinin analizlerini tespit ettik. Şimdi bu raporlar neticesinde bir bilimsel çalışma hazırlamayı planlıyoruz. Bu çalışmanın sonucunda da projenin yaygınlaştırılmasına yönelik belirlemeleri ortaya koyacağız\" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Proje Mühendisi Uğur Demirel ile röportaj

-Yüzer Güneş Enerji Santralinden detaylar

-Sistemin havadan ve denizden görüntüsü

-Muhabir anonsu