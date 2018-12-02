DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2

1- 700 LİRALIK BORÇ İÇİN DÖVEREK ÖLDÜRDÜLER



Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)

Esenyurt\'ta, kendisine 700 lira borcu olan arkadaşını döverek öldüren Hikmet Ö. ile yardım eden Mehmet K., cinayetten 9 ay sonra yakalandı. Cinayet zanlıları emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, geçtiğimiz 12 Mart\'ta, İncirtepe Mahallesi\'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vahap Acar (24) sokakta, darp edilmiş halde bulundu. Ağır yaralı olarak Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan Acar, burada 11 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Olayın ardından, çevrede araştırma yapan polis, güvenlik kameralarının yardımıyla, Vahap Acar\'ı öldüresiye döven kişilerin, arkadaşları, Hikmet Ö (22). ile Mehmet K. (19) olduğunu tespit etti.

Faillerin peşine düşen polis, yaklaşık 9 ay süren takibin ardından Hikmet Ö. ile Mehmet K.\'yı yakaladı. Polisteki ifadesinde, cinayeti itiraf eden Hikmet Ö., Acar\'ı borcu olan 700 lirayı vermediği için dövdüklerini söylediği öğrenildi.

Cinayet zanlıları, polisteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Görüntü Dökümü:

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-Güvenlik Kamerası şüphelilerin sokak içerisinden kaçışı

-Şüphelilerin emniyette çıkışı ve araç bindirilişi

-Şüphelilerin araç ile götürülüşü

02.12.2018 - 12.41 - Haber Kodu : 181202042

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2- SILA UZLAŞMAK İSTEMEDİ

Haber: Özden ATİK/İSTANBUL,(DHA)

Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu ile oyuncu Ahmet Kural arasında yaşandığı iddia edilen darp olayına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Uzlaştırma Bürosu Savcılığı\'na gönderilen soruşturmada, Sıla Gençoğlu şikayetçi olduğu oyuncu Ahmet Kural\'la uzlaşmayı reddetti.

Sanatçı Sıla Gençoğlu, beraberlik yaşadığı Ahmet Kural\'dan darp, cebir ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi olmuştu. İstanbul Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu da \"Kasten yaralama\", \"Tehdit\", \"Hakaret\" suçlarından yürütülen soruşturma dosyasını, Uzlaştırma Bürosu\'na göndermişti. Uzlaşıp uzlaşmadıkları sorulan taraflardan Sıla Gençoğlu götürülen uzlaşma teklifini reddetti. Böylece uzlaşma teklif aşamasında kaldı. Önümüzdeki günlerde Uzlaştırma Bürosu Savcılığı\'nın iddianame düzenlemesi bekleniyor.

Görüntü dökümü:

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-Olayla ilgili arşiv görüntüler

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(ÖZEL)

3- PLAKASIZ ARAÇLA AKARYAKIT İSTASYONLARINDA HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER KAMERADA

Haber-Kamera: Ersan SAN / İstanbul DHA

Akaryakıt istasyonlarında bulunan marketlerde hırsızlık yaptığı belirlenen üç kişi yakalandı. Genellikle kuruyemiş çalan şüphelilerden ikisi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken biri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, akaryakıt istasyonlarının marketlerinden hırsızlık yapan üç kişinin ihbar edilmesi üzerine harekete geçti. Şüphelilerin son girdiği marketin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

ARAÇTA ANTEPFISTIĞI, CEVİZİÇİ BULUNDU

Polis ekipleri, Avcılar\'da bulunan bir akaryakıt istasyonuna da plakasız araçla gelen üç şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin araçlarında yapılan incelemede marketten, çok miktarda kuruyemiş ürünü çaldıklarını belirledi. Polis şüpheli üç kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi tutuklanırken, biri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Şüphelilerin bir markette yaptığı soygun ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde iki bir kişinin kuruyemiş reyonundan aldığı ürünleri montunun içine sakladığı görülüyor. Şüpheli marketten çıkarak plakasız araca biniyor. Ardında diğer içeri girerek yine kuruyemişleri alıyor ve telefonla konuşarak marketten çıkıyor. Şüpheliler araçlarına binerek akaryakıt istasyonundan ayrılıyor.

Görüntü Dökümü:

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- Market soygunun güvenlik kamerası görüntüleri

02.12.2018 - 12.20 - Haber Kodu : 181202040

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4- TAHTAKALE\'DE KAÇAK ÜRÜN OPERASYONU

250 polisle gerçekleştirilen operasyonda 25 bin ürüne el konuldu.

Haber-Kamera: İSTANBUL,(DHA)

Fatih\'te 250 polisin katılımı ile kaçakçılara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, Türkiye\'ye kaçak yollarla getirilen 25 bin ürüne el konuldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tahtakale\'de 14 ve 15 Kasım tarihlerinde operasyon düzenledi. Hava destekli operasyona toplam 250 polis katıldı. Baskın yapılan iş yerlerinde aramalar yapıldı. Operasyonda Türkiye\'ye kaçak yollarla getirilen 25 bin ürüne el konuldu. Operasyonda 1 Milyon 250 Bin TL\'lik kamu zararına engel olunduğu öğrenildi. Operasyonda 16 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Görüntü dökümü:

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-POLİS KAMERASI

-Operasyondan görüntüler

02.12.2018 - 11.33 - Haber Kodu : 181202027

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(ÖZEL)

5- İKİ KOLU YOK, SOL AYAK PARMAKLARI İLE RESİM YAPIYOR

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)

İstanbul\'da doğuştan iki kolu olmayan 15 yaşındaki Muhammet Uğur Bitkay, sol ayak parmaklarının arasına sıkıştırdığı fırça ile bugüne kadar 45 yağlı boya resim yaptı.

Bitkay\'ı CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi\'nde düzenlenen \'Engelsiz Yaşam Fuarı\'nda Bağcılar Belediyesi standında kendisine ayrılan bölümde sol ayağı ile resim yaparken görenler şaşırdı. Resim yapmayı çok sevdiğini anlatan Muhammet Uğur, \"Annem sayesinde resim yapmaya başladım. 5 yıldır resim yapıyorum. Bir bölümünü sattığımız 45 resim yaptım\" dedi. Küçükçekmece\'deki bir ilkokula devam eden Muhammet Uğur Bitkay, resim yapmaya nasıl başladığını anlatırken, \"Annem benden ayağımla resim çizmemi istedi. Bunu yapabileceğime inanmıyordum. Ancak, çizmeye başladım. Bunun üzerine annem beni Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı\'na getirdi. Orada eğitim görüyorum\" dedi.

\"EBRU YAPARKEN HER YERİMİZ BOYA OLUYORDU\"

Annesi Zeynep Tüzün, oğlunun doğuştan iki kolu olmadığını, resimden önce ebru yapmaya gittiklerini belirterek, \"Ebru yaparken, her yerimiz boya oluyordu. Kulağı çok güzeldi. Bir süre devam ettiğimiz kursta piyano hocası ile biraz sorun yaşadık. Resim yapmaya yöneldik. Yeteneği var. 6-7 yaşında, Bağcılar Halk Eğitim Merkezi\'nde resim yapmaya başladık. Sonra ilk sergiyi Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı\'nda açtı. Oradan devam ediyoruz. Ayağında da biraz aksama var. Ama yürüyor Allah\'a şükür\" dedi.

Görüntü dökümü:

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-İki kolu olmayan çocuk ayağı ile resim yaparken

-İki ayağı olmayan çocuk nasıl resim yaptığını anlatırken

-Annesi oğlunu nasıl yönlendirdiğini ve resim yaptığını anlatırken

02.12.2018 - 11.57 - Haber Kodu : 181202034_

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6- \"ENGELLİLERİN KENDİ ADLARININ YANLIŞ KULLANILMASINA İZİN VERMEMESİNİ İSTİYORUM\"

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL,(DHA)

Başkanlığını görme engelli sanatçı Metin Şentürk\'ün yaptığı Birleşmiş Milletler\'e akredite, Dünya Engelliler Vakfı\'nın Başkan Yardımcısı Necdet Öztürk, \"Engellilerin de kendi adlarının yanlış kullanılmasına izin vermemesini bir engelli olarak ben istiyorum. Gelsinler sivil örgütlerine sahip çıksınlar, yanlışlara engel olsunlar, yanlış kullanımlara, yanlış algılara toplumu götürmesinler\" dedi.

Yeşilköy\'deki Engelsiz Yaşam Fuarı\'nda stant açan vakfın başkan yardımcısı Necdet Öztürk, DHA muhabirinin sorularını yanıtlarken, devlet, yerel yönetim veya üniversitelerin elinde engellilerle ilgili sağlıklı sosyal politika oluşturacakları veri, istatistiki bilgi bulunmadığını söyledi. Öztürk, engelliler ile ilgili 8-10 yıl öncesine ait böyle bir kabaca sayı bulunduğunu anlatırken şöyle konuştu:

\"Devletimizin istatistiki, sağlıklı verileri yeni dönemde gündemine alması, ilgili bakanlığın ilgili politikalarını oluşturabilmesi için birinci şart ülkede ne kadar engelli var, sayısı, grupları, yaşları, istihdam, eğitim, topluma katılım oranları ne kadar? Bütün bunları belirleyebilmek için mutlaka acil bilgi gerekiyor.\"

Öztürk, bunun yanı sıra bütün engelli kuruluşlarının nitelik kazanması ve marjinallikten kurtulmaları gerektiğini ifade ederken, şöyle konuştu: \"Bütün engelli sivil toplum kuruluşlarımıza buradan bir engelli olarak sesleniyor ve rica ediyorum; Lütfen artık kurumsal dilencilik yapmayı bırakın. Baston, sandalye dağıtma, milletken para toplama ile sivil örgütçülük olmaz. Sivil örgütçülük, devletin, yerel yönetimin önünde onların doğru hizmet yapmasını sağlayacak eskortluk hizmeti yapmaktır. Engellilerin de kendi adlarının yanlış kullanılmasına izin vermemesini bir engelli olarak ben istiyorum. Gelsinler sivil örgütlerine sahip çıksınlar, yanlışlara engel olsunlar, yanlış kullanımlara, yanlış algılara toplumu götürmesinler. Medya da engellileri ajite eden duygusal verilerle, görünümlerle toplumun kafasında, şuur altında engelli denilince, aciz, zavallı, ihtiyaç sahibi, muhtaç insan algısını kalıcı kılacak haber ve içerikten uzak durmalı.\"

DÜNYA ERİŞEBİLİR TURİZM MERKEZİ DALAMAN\'DA

Öztürk, Dalaman Belediyesi ile işbirliği yaparak dünyadaki engellileri buraya tatil veya tedavi için çekebilmek için proje hazırladıklarını belirtti. Öztürk, dünyada 2017 itibariyle 650 milyon geceleme yapıldığını ancak, Türkiye\'nin bu büyük turizm hareketinden engellilerin erişebilirlik sorunları nedeniyle gereken payı alamadığını ifade ederken, Dünya Engelliler Vakfı (DEV) ve Dünya Engelliler Birliği\'nin (WDU) hazırladığı \'Accessible Tourism (Erişilebilir Turizm) Projesi\' kapsamında, Dünya Erişilebilir Turizm Merkezi\'nin Dalaman\'da kurulmasına karar verildiğini vurguladı. Öztürk, Dalaman\'da konu ile ilgili duyarlılık gördüklerini, havalimanının yeni ve uluslararası standartlarda erişilebilir, turizme uygun ve merkeze yakın olmasının bu merkezin seçilmesinde rol oynadığını, fuarda engellilere yönelik turizm beklentilerini anket ile belirlediklerini kaydetti.

Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Şaşmaz da Dünya Engelliler Birliği ile kenti ulaşılabilir, erişilebilir, huzurlu ve güvenli kent durumuna getirmek istediklerine değindi. Başkan Şaşmaz, şöyle konuştu: \"Dünyada gerek sağlık veya turizm amaçlı gelebilecek insanların önünü açmamız gerektiğini gördük. Dalaman Ege ve Akdeniz\'in birleştiği noktada, doğal güzelliklerini barındıran denizi, kumu olan hem de 17\'nin üzerinde mineralleri içeren, kas eklem rahatsızlıklarının tedavisinde etkili kaplıca gibi öz kaynakları olan bir ilçe. Dalaman\'da tüm alanlarda ortak çalışmayı sağlayarak engelli yapısının engelsiz hale dönüştürerek dünyada her tür insanın bulunduğu alanda doğru yaşaması gerektiğini söylüyoruz\"

Görüntü Dökümü:

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-Necdet Öztürk ile röportaj

-Dalaman Belediye Başkanı ilçede uygulanacak engelli turizmi projesi ile ilgili bilgi verirken

-Engellilerle anket yapılırken

