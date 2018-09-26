DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2

1- FETÖ\'NÜN TSK YAPILANMASINA OPERASYON: 71 GÖZALTI KARARI

Haber: Özden ATİK - İSTANBUL DHA

FETÖ\'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada 71 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu\'nca, FETÖ\'nün sözde TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgüt içinde ankesör veya sabit hatlardan iletişim kuran ve alınan itirafçı beyanları doğrultusunda 36\'sı muvazzaf olmak üzere 61 asker ile askerlerden sorumlu 10 \"mahrem imam\" dahil toplam 71 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Savcılığın talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 ilde operasyon düzenliyor. Şu ana kadar 33\'ü asker, 6\'sı sivil olmak üzere 39 kişi gözaltına alındı. Diğer şüphelileri yakalama çalışması sürüyor. Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 24\'ünün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı\'nda, 23\'ünün Kara Kuvvetleri Komutanlığı\'nda, 11\'inin Hava Kuvvetleri Komutanlığı\'nda, 3\'ünün Jandarma Genel Komutanlığı\'nda görev yaptıkları kaydedildi. Şüphelilerden 1\'inin yarbay, 13\'ünün binbaşı, 10\'unun yüzbaşı, 7\'sinin üsteğmen, 12\'sinin teğmen, 12\'sinin astsubay ve 6\'sının askeri okul öğrencisi olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü: (arşiv)

-Fetö operasyonu



26.09.2018 -09.07 Haber Kodu : 180926015

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2- KÜÇÜKÇEKMECE\'DE ŞÜPHELİ PAKET ALARMI (2)

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA

Küçükçekmece\'de yol ortasına bırakılan şüpheli paket fünye ile patlatıldı. Paketten herhangi birşey çıkmadı.

Olay saat 08.45 sıralarında meydana geldi. İkitelli Caddesi\'nde folyo ile kaplı paketi görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek caddeyi trafiğe kapattı. Bir süre sonra gelen bomba imha uzmanı, koruyucu kıyafeti giyerek pakete fünye yerleştirdi. Fünye ile patlatılan paketten herhangi birşey çıkmadı. Yaklaşık bir saat sonra cadde yaya ve araç trafiğine açıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Şüpheli paketin görüntüsü

-Caddeden görüntü

-Trafikten görüntü

-Polis ekipleri

-Bomba imha uzmanı

-Fünye yerleştirmesi

-Paketin patlatılması

-Caddenin açılması

-Meraklı kalabalık

-Önlemler

-Detaylar

26.09.2018 - 09.04 Haber Kodu : 180926013

26.09.2018 - 09.28 Haber Kodu : 180926016

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3- HACİZLİ ARAÇLARI SAHTE EVRAKLA SATAN ŞÜPHELİLERE OPERASYON (1)

Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri hacizli ve el konulan araçların üzerindeki şerhleri kaldırarak sahte evrakla satışını yapan 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon başlattı. Şüpheliler hakkında \'Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak\', \'Kurulan örgüte üye olmak\', \'Nitelikli dolandırıcılık\' ve \'Resmi belgede sahtecilik\' suçlarından işlem yapılacağı öğrenildi.

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4- 18 BİN OKUL SERVİSİNE 9 AYDA 29 BİN 510 CEZA KESİLDİ

ALİ AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) İSTANBULDA 2018 yılı içinde yapılan denetimlerde okul servislerine ceza yağdı. 18 bin kayıtlı okul servisinin bulunduğu İstanbul\'da 9 ay içinde 29 bin 510 adet ceza kesildi. Servislere kesilen cezalar arasında aşırı hız, emniyet kemeri takmama, emniyet şeridi ihlali , kırmızı ışık ihlali, seyir halinde cep telefonuyla konuşmak, yönetmeliğe aykırı araçlarla taşımacılık var.

29 bin 510 ADET CEZA KESİLDİ

İstanbul\'da kayıtlı 66 bin servis minibüsünün 18 bini okul servisi olarak çalışıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü istatistiklerine göre denetimler sırasında 9 ay içinde okul servislerine 29 bin 510 adet ceza kesildi. Cezalar arasında 3 bin 635 adetle emniyet şeridi ihlali birinci sırada yer alıyor. Trafik işaretlerine uymamak suçundan 3 bin 362 sürücüye ceza kesilirken, muayene yaptırmadan öğrenci taşıdığı belirlenen 2 bin 776 sürücüye de ceza uygulandı.

EMNİYET KEMERİ TAKMAYAN 2 BİN 419 SÜRÜCÜ

Yapılan kontroller sırasında 2 bin 419 sürücünün emniyet kemeri takmadan araç kullandığı tespit edildi. Kırmızı Işıkta ihlali yaptığı tespit edilen 2 bin 173 sürücüye de ceza kesildi.

AŞIRI HIZ YAPAN 2 BİN 549 SÜRÜCÜYE CEZA KESİLDİ

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2018 yılı içinde 25 Eylül tarihine kadar tutulan istatistiklerde aşırı hız yapan 2 bin 549 sürücüye de ceza kesildiği belirtildi. Aynı süre içinde okul servisi kullanırken cep telefonu ile konuşan 932 sürücüye, trafik sigortası yaptırmadan araçlarıyla trafiğe çıkan 375 sürücüye ceza kesildiği belirtildi.

Okul servis şoförlerinin işlediği diğer suçlar arasında araçlarında \"DUR\" yazısı bulundurmamak, okul servislerinde hostes bulundurmamak, yönetmeliğe aykırı araçlarla okul taşımacılığı yapmak, yasak yere park etmek gibi suçların bulunduğu öğrenildi. Trafik denetleme şube müdürlüğü yetkilileri okul servisleriyle ilgili denetimlerin aralıksız sürdüğünü belirttiler.

Görüntü dökümü:

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-Arşiv görüntüler

-Trafikteki servis araçları

-Trafik polislerinin denetlemelerinden detaylar

26.09.2018 - 09.47 Haber Kodu : 180926019

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5- DEPREM UZMANI GÜNDOĞDU: MARMARA SAKİN, AKDENİZ\'DEKİ NORMAL FAYLANMA

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ-İSTANBUL DHA

İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Jeofizik Uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu \"Depremlerin büyüklük ve yerlerine bakınca ben endişeden uzaklaştım. Bunlar, Marmara\'daki 1-2 yıldır olan aktivitelerinin devamı niteliğinde. Çok küçük mikro depremlerin aktivitelerine bakıp da \'Deprem oluyor\' diye ayağa fırlanacak bir şey değil\" dedi.

Olası afete hazırlık amacıyla düzenlenen programa katılan Gündoğdu, Marmara ve Akdeniz Bölgesi\'ndeki son depremleri değerlendirdi. Gündoğdu, Marmara ve Akdeniz\'deki son depremlerle ilgili ortada endişe edecek bir gelişme bulunmadığını söyledi. Marmara Bölgesi\'nde Yalova ve Bursa\'daki yer sarsıntılarının yanı sıra İstanbul\'da Silivri açıklarında Richter ölçeğine göre, 3.6 büyüklüğünde kaydedilen depremlerin ardından \"Ne oluyor, bir yerde kırılma mı olacak?\" diye baktıklarını belirten Jeofizik uzmanı Oğuz Gündoğdu, \"Depremlerin büyüklük ve yerlerine bakınca ben endişeden uzaklaştım. Bunlar, Marmara\'daki 1-2 yıldır olan aktivitelerinin devamı niteliğinde. Çok küçük mikro depremlerin aktivitelerine bakıp da \'Deprem oluyor\' diye ayağa fırlanacak bir şey değil\" dedi.

Akdeniz\'de son dönemde Antalya açıklarında 4.8 ve 5.2 büyüklüklerinde depremler olduğunu kaydeden Gündoğdu, \"Onların mekanizma süzmesi de yapıldı. Normal faylanma. Geçti gitti. Ancak, Akdeniz\'deki depremlerin büyüklüğü ve sayısı büyüyor\" diye konuştu.

ERKEN UYARI SİSTEMİ

Gündoğdu, toplantıda Kandilli\'de yapılan çalışmalar sırasında olası depremi 8 saniye önceden haber veren erken uyarı sisteminin geliştirildiği halde buna hemen hiç alıcı çıkmadığına dikkat çekti. Gündoğdu, \"Şimdiye kadar olmadı ama uçakların iniş sırasında depreme yakalanmayacağı anlamına gelmez. 8 saniye içerisinde inişe geçen uçağı alarm sistemi sayesinde yeniden havalandırabilirsiniz. İstanbul\'daki metrobüslerin şoförlerine elektrik hızında alarm sistemi ile ulaşarak 80 kilometrelik araç hızlarını düşürebilirsiniz\" ifadelerini kullandı

Görüntü Dökümü:

-Gündoğdu\'nun açıklamaları

-Detaylar

26.09.2018 - 09.37 Haber Kodu : 180926017

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6- İSTANBUL\'DA YAĞMUR

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ/İSTANBUL DHA

İstanbul\'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış kentin Anadolu Yakası\'nda etkili oldu. Yağış nedeniyle D-100 karayolu- Harem istikametinde bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.



Görüntü Dökümü

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-Durma noktasına gelen trafik

-Yağmurda yürüyen insanlar

-Yüksek yerden trafik görüntüsü

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7- OYUNCU ALİ ERKAZAN HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul DHA

Ünlü oyuncu Ali Erkazan, meslektaşı Hakan Meriçliler\'e katıldığı bir televizyon programında hakaret ettiği iddiasıyla hakkında açılan dava kapsamında ilk kez hakim karşısına çıktı. 4 yıla kadar hapsi istenen Erkazan hakaret kastının olmadığını belirtti.

İLK DURUŞMA GÖRÜLDÜ

Bakırköy 20. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Ali Erkazan ve avukatı hazır bulundu. Sanık Erkazan savunmasında, \"Benim yayınlarda müştekiye yönelik olarak bu sözleri söylediğim gerçektir. Ancak ben bunları yorum olarak söyledim. Asla hakaret kastım yoktur. Beni kamuoyu tanır. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Ben hakaret amaçlı söylemedim. Eleştiri anlamında söyledim. Bazı katıldığım programlarda genel amaçlı olarak bu yorumları yaptım\"dedi. Sanık avukatı da ifadelerin eleştiri olduğunu, söylemlerden yalancı sözünün Yargıtay kararları ile suç oluşturmadığının sabit olduğunu kaydederek, \"Dolasıyla atılı hakaret suçu oluşmamıştır. Bildireceğimiz tanıkların dinlenmesini talep ediyoruz\" diye konuştu. Duruşma tanıkların dinlenmesi için ertelendi.

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Ali Erkazan\'ın programda sarf ettiği sözlerin müşteki Hakan Meriçliler\'i kamuoyu ve toplum önünde küçük düşüren şeref onur ve saygınlığını zedeleyen nitelikte olduğu belirtiliyor. Hakaret suçunun yasal unsurlarının oluşturduğu kanaatine varıldığı ifade edilen iddianamede şüpheli Erkazan\'ın \"Hakaret\" suçundan 4 aydan 4 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

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