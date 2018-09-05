DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2

1- KUZEY MARMARA OTOYOLUNDA TRAFİK KAZASI: 2 ÖLÜ, 2 YARALI

Haber-Kamera: Murat SOLAK İstanbul DHA

Kuzey Marmara Otoyolu Arnavutköy Mevkii Ankara istikametinde bir kamyon ve bir otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişide yaralandı.

Kaza dün saat 17.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Arnavutköy Mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. İddialara göre İrfan Çakır\'ın kullandığı 34 GS 9975 plakalı plastik hammadde yüklü kamyon seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Kamyon emniyet şeridinde park halindeki Mahfuz Bingöl yönetimindeki 34 RE 7871 plakalı otomobile arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Olaya yerine gelen sağlık ekipleri otomobilde bulunan Yahya Dinlemez\'in olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Yahya Dinlemez\'in ağır bir şekilde yaralanan oğlu Fatih Dinlemez ve kamyon şoförü İrfan Çakır Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü hafif yaralı Mahfuz Bingöl olay yerinde ayakta tedavi edildi. Hastaneye kaldırılan Fatih Dinlemez ise yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

TRAFİKTE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Kaza nedeniyle kamyondan yola plastik hammadde yüklü çuvallar yola saçıldı. Durma noktasına gelen trafik, ekiplerin çalışmalarının ardından Ankara istikametine tek şeritten verildi. Kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları meydana geldi. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü dökümü:

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-Kaza yerinden görüntü

-Kazaya karışan araçlardan görüntü

-Olay yerinde hayatını kaybeden Yahya Dinlemezin cansız bedeni

-Trafikten görüntü

-Genel ve detaylar

04.09.2018 - 18.55 Haber Kodu : 180904161

04.09.2018 - 18.18 Haber Kodu : 180904159

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2- 3 YAŞINDAKİ HİRA SESİNE YENİDEN KAVUŞTU

Özgür Deniz KAYA-Can EROK-Harun UYANIK / İSTANBUL (DHA)

Bahçelievler\'de yaklaşık 1 ay önce evlerinin önündeki parkta oynarken işitme cihazı çalındığı ileri sürülen 3 yaşındaki Hira Su Erdağı, AHBAP Platformu\'nun sosyal medyadan gelen desteği sayesinde yeni cihazına kavuştu. Hira\'nın sevinci, gözlerinden okundu.

Bahçelievler\'de yaklaşık 1 ay önce evlerinin önündeki parkta oynayan 3 yaşındaki işitme engelli Hira Su Erdağı\'nın işitme cihazı kaybolmuştu. İşitme cihazının çalındığı öne süren aile, polise şikayette bulunmuştu. Küçük Hira için sosyal medyadan kampanya başlatıldı. Haluk Levent\'in başkanı olduğu AHBAP Platformu, sponsor arayışına girdi. Aranan sponsor, çok geçmeden bulundu. İşitme cihazı, 3 yaşındaki Hira\'ya yeniden takıldı. Küçük Hira\'nın cihaz takılırken yaşadığı mutluluk, gözlerinden okundu.

\"HALUK LEVENT GİTARINI VERMEYİ TEKLİF ETTİ\"

Sosyal medyadan gelen etkileşimler üzerine harekete geçen AHBAP Platformu İstanbul Başkanı Ayşegül Erkaya ise, \"Bize sosyal medya aracılığı ile ulaşıldı. Çok fazla etkileşim aldık. Genel başkanımız Haluk Bey, durumu paylaştı. Aileyi ziyaret ettik. Sponsor girişimlerine başladık. Çok sayıda kişi bizimle etkileşime geçti. İsminin açıklanmasını istemeyen 4-5 kişilik arkadaş grubundan bir kişi ulaştı. Hatta Haluk bey gitarını vermeyi teklif etti. O kabul etmedi. Birlikte yemek yiyecekler. Hira\'yı bu şekilde mutlu etmiş olduk\" diye konuştu.

\"HİRA TEKRAR DOĞMUŞ GİBİ BİR HEYECAN YAŞIYORUZ\"

Gelen destekler için teşekkür eden Hira\'nın halası Elif Kahramanoğlu da \"Ablasıyla parkta oynarken cihazı çalmışlar. Aramalara başladık, polis çağırdık, tutanağımızı tuttular. Ama cihaz bulunamadı. Sosyal medyadan yardım istedik. Televizyonlara çıktık. Sesimizi duyan AHBAP\'tan Haluk Levent\'in sayesinde Hira\'ya cihaz temin edildi. Cihazımız bugün takıldı. Heyecanlıyım. Duyguların hepsini bir arada yaşıyorum. Aile olarak çok mutluyuz. Bize muhteşem bir hediye verildi. Hira tekrar doğmuş gibi bir heyecan yaşıyoruz\" dedi.

Hira\'nın kardeşi İlayda Buse Erdağı ise, \"İşitme cihazı sanki ilk defa takılıyormuş gibi hissediyorum. Çok mutluyum onun adına. Çok sessizdi. Artık duyabilecek. Cihaz benim yanımda kaybolduğu için kendimi biraz suçlu hissediyordum.Ama şimdi çok mutluyum. AHBAP ve Haluk Levent sayesinde kardeşimin cihazı alındı. Hepsine teşekkür ederim\" diye konuştu.

TEDAVİ İÇİN KARS\'TAN İSTANBUL\'A GELDİLER

Kars\'ta oturan anne Sibel ve Baba Barış Erdağı, 3 yıl önce işitme engelli olarak dünyaya gelen kızları Hira Su Erdağı\'nın tedavisi için İstanbul\'a taşındı. İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde tedaviye başlayan Hira Su Erdağı\'ya, 2016 Temmuz ayında Koklear İmplant ameliyatı yapıldı ve ardından mıknatıslı işitme cihazı takıldı. Tedavinin ardından Küçük Hira duymaya başladı. 7 Ağustos Salı günü küçük Hira, ablası İlayda Buse Erdağı ile birlikte Bahçelievler\'de evlerinin önündeki parka gitti. İddiaya göre, Hira Su parkta bir süre oyun oynadı. Abla İlayda, küçük kardeşini oyun parkında tahterevalliye bindirdiği sırada kulağında cihaz olmadığını fark ederek önce kendi aramaya başladı, ardından polis ekiplerine durumu bildirdi. Polis ekipleri, oyun parkı ve iş yerlerindeki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Olayla ilgili polisin araştırması devam ederken, Erdağı Ailesi Hira Su\'yun yeniden duyabilmesi o cihazının yeniden devlet tarafından karşılanması istedi.

KOKLEAR İMPLANT NEDİR?

Koklear implant, iç kulakta meydana gelen sorunları gidermeye yarayan tıbbi bir cihaz olarak biliniyor. İşitme cihazları, sesin şiddetini yükseltirken koklerar implant, beyne ses sinyallerini göndermede problem yaşayan kokleanın görevlerini yerine getiriyor. Koklear İmplant, sesleri kodlanmış elektriksel uyarımlara dönüştürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Hira\'ya işitme cihazı takıldığı anlar

-AHBAP İStanbul Başkanı Ayşegül Erkaya ile röportaj

-Hira\'nın halası Elif Kahramanoğlu ile röportaj

-Hira\'nın kardeşi İlayda Buse Erdağı ile röportaj

-Cihaz kurulumundan ve Hira\'nın oyun oynadığı anlardan detaylar

-ARŞİV GÖRÜNTÜLER

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(CEP TELEFONU KAMERASI)

-Hira su kulağındaki cihazla çizgi film izlemesi

-Cihazdan detaylar

-AKTUEL GÖRÜNTÜ

-Parktan detaylar

-Hira Su oyun oynaması

-Hira Su babasıyla vakit geçirmesi

-Aile ve Hira su ile detaylar

-Halası ile röp

-Ablasıyla röp.

-Genel ve detaylar

04.09.2018 - 17.26 Haber Kodu : 180904147

04.09.2018 - 17.28 Haber Kodu : 180904152

04.09.2018 - 17.30 Haber Kodu : 180904153

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3- ÇAĞIN TÜRKER SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-İSTANBUL DHA

Yumruklu saldırıya uğradıktan sonra hayatını kaybeden mizah dergisi sahibi Çağın Türker son yolculuğuna uğurlandı.

Geçtiğimiz cumartesi günü Karaköy\'de bir balıkçıda uğradığı yumruklu saldırı sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Çağın Türker son yolculuğuna uğurlandı. Türker için Karacaahmet Şakirin Camiinde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Türker\'in cenazesine ailesi, iş arkadaşları ve sevenleri katıldı. Türker, kılınan namazın ardından Pendik Dolayoba mezarlığında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

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-Cenazeye katılanlar

-Cenaze namazının kılınması

-Cenazenin taşınması

-Genel ve detay



04.09.2018 - 17.54 Haber Kodu : 180904154

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(ÖZEL)

4- İCRA YOLUYLA ÇOCUĞU ALMAYA GİDEN MEMURLARA HAKARET EDEN İŞADAMININ EŞİNE DAVA

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

İşadamı Deniz Kanatlı ile boşanma davası süren Melisa Savgı Kanatlı hakkında, dava sürecinde velayeti kendisinde olan müşterek çocuğu babasına götürmek için evine gelen icra memuru, şoför, pedagog ve stajer avukata hakaret ettiği iddiasıyla 5 yıl 3 aya kadar

hapis istemiyle dava açıldı.Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca hazırlanan iddianameye 20 Mart 2018 tarihinde meydana gelen olay şöyle oldu: Beykoz Adliyesi\'nde görev yapan icra memuru Yavuz Nar, şoför olarak görev yapan Muhammet Kısır, pedagog olarak görev yapan Fatma Kolukırık ve stajer avukat Merve Dilara Kahraman, icra kanalı ile 4 yaşındaki erkek çocuğu babasıyla görüştürmek için Melisa Savgı Kanatlı\'nın oturduğu eve gitti. Eve giden adliye personeli ve stajer avukat Merve Dilara Kahraman, aynı gün savcılığa başvurarak Melisa Savgı Kanatlı\'nın kendilerine sözlü hakarette bulunduğunu belirterek şikayetçi oldu. Soruşturma başlatan savcılık,

Melisa Savgı Kanatlı hakkında, \"Kamu görevlisine alenen hakaret\" suçundan 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. İddianame kabul edildi, şüpheli Kanatlı önümüzdeki günlerde Beykoz 4. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde hakim karşısına

çıkacak.

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5- RADAR ARIZASI UÇUŞLARI ETKİLEDİ

Haber: İbrahim YILDIZ/İSTANBUL DHA

Ankara Hava Sahası\'nda yaşanan radar arızası nedeniyle Esenboğa Havalimanı başta olmak üzere Atatürk Havalimanı\'nda uçuşlarda aksamalar meydana geldi.

Gece Ankara merkezli radar sistemlerinde meydana gelen arıza nedeniyle Atatürk Havalimanı iniş ve kalkışlarda aksamalar meydana geldi. Saat 02.15\'de başlayan radar arızası nedeniyle seferlerde iniş ve kalkışlarda bir saatlik gecikmeler meydana geldi. Arıza nedeniyle Türk Hava Yolları\'nın 20 seferinde gecikmeler yaşandığı belirtildi. Gece 02.15\'de başlayan arızanın 03.30\'a kadar devam ettiği kademeli olarak düzeltildiği ve 04.30\'da tam olarak sorun ortadan kaldırıldığı açıklandı.

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