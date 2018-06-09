DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2

1- BAKAN SOYLU: YENİ BİR DARBE PLANLARI VAR AMA GÜÇLERİ YOK

İstanbul DHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN Türk\'te Hakan Çelik\'in sorularını yanıtladı. Bakan Soylu, FETÖ ile ilgili çok çarpıcı bir açıklama yaparak \"Yakaladıklarımız arasında itiraflar var. Bunların kendi aralarında planlarını öğreniyoruz. Yeni bir darbe, yeni suikast planları var. Ama buna güçleri yok. FETÖ, sübliminal mesajlarla darbe çağrısı yapmaya devam ediyor. Ülke içinde tehdit oluşturabilecek FETÖ hücreleri var\" dedi. Bakan Soylu ayrıca Kandil\'e yönelik operasyonla ilgili de \"İstediğimiz an biz Kandil\'i ele geçirebiliriz. Türkiye çok yakın bir zaman diliminde kahramanlarımızı Kandil\'de görecek\" ifadelerini kullandı.

\"ERDOĞAN DEMİRÖREN NESLİ TÜKENEN İNSANLARDAN BİRİYDİ\"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN Türk\'te Hakan Çelik\'in programına konuk oldu. Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören\'in vefatıyla ilgili üzüntülerini dile getiren Bakan Soylu, \"Sayın Erdoğan Demirören nesli tükenen insanlardan biriydi. Allah rahmet eylesin\" dedi.

\"PKK VE FETÖ\'NÜN ENGELLENEN ÇOK EYLEMİ VAR\"

\"Seçimden sonra Türkiye oturur konuşur OHAL olmadan yoluna devam eder\" diyen Bakan Soylu, FETÖ ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Soylu, \"FETÖ ve terör örgütlerinin şöyle bir özelliği var. Çok konuşuyorlar az eylem yapıyorlar. Gerek PKK gerek FETÖ\'nün engellenen çok eylemi var. FETÖ ile mücadelemizi bir 15 Temmuz\'da yakaladıklarımız var. İki Bylock üzerinden yakalananlar var. Üç ankesörlü telefonlar var. Yakaladıklarımız arasında itiraflar var. Bunların kendi aralarında planlarını öğreniyoruz\" dedi.

\"YENİ BİR DARBE YENİ SUİKAST PLANLARI VAR\"

Bakan Soylu, \"Yeni bir darbe, yeni suikast planları var. Ama buna güçleri yok. Özellikle Balkanlar\'da çok güçlüler. Özellikle dışarıda da lojistik ayağını çözmeye çalışıyoruz. Avrupa\'nın bir kısmında bunları içselleştirmiş durumda. Darbe de dahil bütün bunları kendi içlerinde değerlendiriyorlar. Her hafta terör örgütü lideri subliminal mesajlarla kendi örgünü ayağa tutmak için mesajlar veriyor\" diye konuştu.

\"EN TEHLİKELİLERİ KRİPTO OLANLAR\"

\"Bunlar hala Türkiye\'yi ele geçirebileceklerini sanıyorlar\" diyen Soylu. \"En tehlikelileri kripto olanlar. Biz asil milletiz ama saf bir milletiz. FETÖ Gezi olaylarında var. Türkiye\'deki tüm olaysız olaylarda parmağı var. Sosyal medya üzerinden destek arıyorlar. Bunların Facebook ve Twitter üzerinde etkileri var. Manüpülasyon yapıyorlar. Bunlar Türkiye\'yi belli bir ısıda tutabilmek için dönem dönem yükseltmek dönem dönem eksiltmek için bunları kullandılar. FETÖ\'nün otobanı bizi çok kuşatan bir otaban. Mesela PKK terör örgütü bize karşı bir hat kurmaz. Tamamen Kürt vatandaşlarımıza yönelik bir dil kullanır. Terörle mücadeleye giriyoruz. Tamamen asılsız şehit ve yaralı haberleri yapıyorlar\" şeklinde konuştu.

\"KANDİL ŞİMDİ BİZİM İÇİN YAKIN HEDEF\"

Kandil\'e yönelik operasyonla ilgili de konuşan Bakan Soylu, \"Kandil bundan önce bizim için uzak hedefti. Şimdi yakın hedef. Uygun anı bekliyoruz. Terörün kaynaklarından biri Kandil\'dir. Kandil sadece lojistik bir nokta değil. Terörün uluslararası buluşma merkezidir. Kandil Türkiye\'nin gücünü sınayan psikolojik bir merkezdir. Kandil aleyhine tek laf edemezsiniz. Bu psikolojik baskı Doğu ve Güneydoğu\'da vatandaşlarımızı canından bezdirdi. Bizim oradaki vatandaşlarımıza ayrı terör örgütüne ayrı davranışımız dengeleri değiştirdi\" dedi.

\"YA BU HATTI GERİ ÇEKECEĞİZ YA DA…\"

Bakan Soylu, Şırnak ve Hakkari sınırları hattı düzgün hat olmadığı için fiziki olarak kontrol etmemiz zor. Kaçakçılıkla birleştirmişler. Ağrı hattını kapatınca uzun süre sonra bu hatta eroin yakaladık. Yapmamız gereken bir şey var. Ya bu hattı geri alacağız ya da 25 kilometre ileri gidip bir hat kuracağız. Bazı yerlerde 40 kilometre varsa da ortalama 25 kilometre. Şu an ikincisini yapıyoruz\" şeklinde konuştu.

\"İSTEDİĞİMİZ AN KANDİL\'İ ELE GEÇİREBİLİRİZ\"

\"Kandil eskiden zor hedefti\" diyen Bakan Soylu, \"İstediğimiz an biz Kandil\'i ele geçirebiliriz. Bu bir timing meselesi. Türkiye çok yakın bir zaman diliminde kahramanlarımızı Kandil\'de görecek. Biz şu ana kadar uluslararası meşruiyetini düşünerek adım attık. Kandil operasyonu Afrin operasyonunda önce yapılabilirdi. Zeytin Dalı daha acil hale geldi. Afrin\'de bir hat kurmak istediler. Böylece Kandil\'i sadece Kandil\'de değil Mahmur dahil…\" dedi.

\"MUHALEFETİN TEHLİKELİ BİR KANDİL SÖYLEMİ VAR\"

Muhalefeti eleştiren Bakan Soylu, \"Muhalefetin bir lafı var. Kandil\'i boşalttılar. Bu tehlikeli bir söylem. Bilmeden Kandil\'i muhafaza etmeye ve oradaki yapacağımız işlemi etkisizleştirmeye çalışıyorlar ki bu tehlikeli bir durumdur. İran\'la konuşmadan bu operasyonun yapılamayacağı bilgisi doğru değil. Ama hiç bir ülke teröre karşı yapılan mücadeleye ses çıkarmaz. Etrafımızdaki coğrafyada iş birliklerini kurduk. Kuzey Irak\'la bu coğrafyada yaşıyoruz. Yanlışlar olmuş olabilir. Ama ortak çıkarlarımız ortak duygularımız olduğu için bunlar aşılır\" dedi.

\"HUDUTLARIMIZDA CİDDİ ÖNLEMLER ALINDI\"

Süleyman Soylu, \"Suriye ön görülemeyen ve içi karışık bir alan. Bizim 900 kilometrenin üzerinde bir sınırız var. Hudutlarımızda ciddi önlemler alındı. Ancak DEAŞ\'ta bir nefret birikimi söz konusu. Biz onları yakından tanıyıp takip edebildiğimiz için onları çözebiliriz. Eylem yapamaz diye söylem koymak mümkün değil. Steril olmasına rağmen Londra\'da Paris\'te bile eylem yaptılar. Ancak bunların eylem yapamamaları için bütün eylemleri ortaya koyuyoruz\" dedi.



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2- MEHMETÇİĞİN SINIRDAKİ KALELERİ HAZIR

*Kilis\'in Elbeyli ilçesinde Suriye sınırına yaplan \'Kulekol\' adı verilen 22 gözetleme kulesinin inşası tamamlandı.

Haber-Kamera: Gül KABA - Hüseyin ÇAKMAK - Akın ÇELİKTAŞ/KİLİS, (DHA) -

Kilis\'in Elbeyli ilçesinde Suriye sınırına Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılan \'Kulekol\' adı verilen 22 gözetleme kulesinin inşası tamamlandı. 15 metre yüksekliğinde ve 7 metre genişliğinde yapılan 5 katlı \'Kulekol\'lar havan ve roket saldırılarına karşı dayanıklı malzemeyle örüldü.

Suriye-İran sınırını kapsayan güvenlik hattı projesi kapsamında güvenlik duvarının yanı sıra Gaziantep-Kilis sınır hattında 22 Kulekol yapıldı. Kulekol\'ların içinde askerlerin ihtiyaç duyduğu her şey yer alıyor. Sınırı daha güvenli hale getirmek ve yasadışı geçişleri önlemek için 15 metre yüksekliğinde ve 5 katlı inşa edilen Kulekol\'ların, duvarları havan ve roket saldırılarına karşı dayanıklı özel bir malzemeyle örüldü. Binadaki bütün camlar kurşun geçirmez, kapıların tamamı ise çelikten yapıldı.

DAYANIKLILIK İÇİN C50 BETONU VE DRAMİX TELİ KULLANILDI

Kulekol\'larda, 10 kişilik bir askeri tim her türlü ihtiyacını karşılayıp yaşamını devam ettirebilecek. Birinci katta silahlık, banyo ve tuvalet, ikinci katta elektronik sistemlerin bağlı olacağı üniteler, üçüncü katta kulede bulunan askerler için yaşam alanları, diğer iki katta ise açık ve kapalı gözetleme yerleri var. Her kulenin yeri askeri birlikler tarafından stratejik olarak belirlendi. Kulekol\'lar elektronik gözetleme sistemleriyle uyumlu olarak ASELSAN yetkililerinin de desteğiyle tamamlandı. Duvar kalınlığı 30 santimetre olan kulekolların inşaatında C50 betonu denilen yüksek dirençli beton kullanıldı. Ayrıca betona direncini artıran Dramix teller eklendi. Eski ve yeni kulekollar yan yana duruyor ve hemen yanlarında mayınlı arazi var.

SINIRDA ACİL DURUMLAR İÇİN YÜKSEK GÜVENLİKLİ KAPI İNŞA EDİLDİ

Sınırda acil durumlarda Suriye tarafına geçmek için güvenlik duvarı ve Kulekol\'ların yanı sıra \'yüksek güvenlikli kapılar da yapıldı\'. K12 güvenlik düzeyinde, 7 bin ton ağırlığında bir aracın 80 kilometrelik hızla çarpmasına dirençli Balistik kapı kurşun geçirmiyor. 5 metre genişliğinde ve 3.20 metre uzunluğunda olan kapıdan Suriye sınırında 44, İran sınırında ise 15 adet var.

SURİYE GÜVENLİK DUVARININ 529 KİLOMETRELİK KISMI TAMAMLANDI

Suriye sınırında 564 kilometrelik inşa edilen güvenlik duvarının 529 kilometrelik kısmı tamamlandı. Yaz döneminde Suriye sınır duvarının ve yol inşaatlarının tamamen bitmesi hedefleniyor. Tamamlandığında Çin Seddi ve ABD-Meksika sınırının ardından dünyada üçüncü en uzun duvar olacak. İran sınırındaki 144 kilometrelik güvenlik duvarı ise bitme aşamasında. Bugün itibariyle sınırın 78 kilometrelik kısmı kapatıldı.



Görüntü Dökümü:

-Sınırdan görüntü

-Kulekollardan görüntü

-Çalışmalardan görüntü

-Kulekollerin içinden görüntü

-Detaylar

09.06.2018 - 10,06 Haber Kodu : 180609023

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3- ALARMLARI ETKİSİZ HALE GETİREN GÜRCÜ HIRSIZLAR YAKALANDI

*9 hırsızlık yapan Gürcü hırsızlar son işinde polise yakalandı

*Zanlıların kapı alarmlarını dışardan etkisiz hale getiren bir cihaz ile alarmları etkisiz hale getirirek içeri girdikleri belirlendi

Haber-Kamera: Ali AKSOYER-İSTANBUL DHA

İstanbul\'da girdikleri işyeri ve evlerde bulunan kasaları açarak hırsızlık yaptıkları iddia edilen Gürcistan uyruklu 4 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda kapı alarmlarını dışardan etkisiz hale getiren bir cihaz ele geçirildi. Şüphelilerin bu cihazr kullanarak alarmları etkisiz hale getirdikleri, anahtar kopyaladıkları ve kasaları birkaç dakika içinde açabildikleri öğrenildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bahçelievler\'de polis, Çiğdem B.\'ye ait turizm şirketine giren 4 kişiyi kasayı açmaya çalışırken suçüstü gözaltına aldı. Gürcistan uyruklu olduğu öğrenilen şüpheliler Gedenidze G., Raul T., Michail Z. ve Akagi C., Hırsızlık Büro Amirliği\'ne getirilerek haklarında işlem başlatıldı.

POLİS BİLE ŞAŞIRDI

Polis 4 kişinin kaldığı evde yaptığı aramalarda hırsızlık sırasında kullanıldığı öğrenilen çok sayıda malzeme ele geçirdi. Ele geçen malzemeler arasında kapı alarmlarını dışardan etkisiz hale getiren bir cihazın da bulunduğu öğrenildi. Deneyimli dedektifleri şaşırtan malzemeler arasında anahtar kopyalamakta kullanılan alüminyumlu kağıtlar, kasa kilitlerini bir kaç dakika içinde açabilen özel aparatlar da bulunuyor.

9 HIRSIZLIKLARI TESPİT EDİLDİ

Hırsızlık Büro Amirliği\'nde sorgulanan şüphelilerin parmak izi kayıtlarından Kadıköy, Beşiktaş, Bahçelievler, Zeytinburnu, Sarıyer ve Üsküdar semtlerinde 9 işyeri ve evden hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerin 250 bin liralık hırsızlık yaptığı belirtildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

Görüntü Dökümü:

-GÜVENLİK KAMERASI

-Hırsızlık anı

-İçeri girmeleri

-Detaylar

AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Ele geçirilen malzemeler

-Zanlıların emniyetten çıkışları

-Detaylar

09.06.2018 -11.19 Haber Kodu : 180609041_

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4- DENİZDE KURTARILMAYI BEKLEDİ

*Sahilde yürürken dengesini kaybederek denize düşen kişi, iskele demirlerine tutunarak kurtarılmayı bekledi

*Polisin merdiven ve iple kurtarmaya çalıştığı kişi olay yerine gelen deniz polisi tarafından kurtarılarak karaya çıkartıldı

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA

Kadıköy\'de sahilde yürüdüğü sırada dengesini kaybederek denize düşen bir kişi iskelenin demirlerine tutunarak yardım bekledi. Polisin merdiven ve iple kurtarmaya çalıştığı kişi deniz polisinin gelmesiyle kurtarıldı.

Olay saat 10.00 sıralarında Rıhtım sahil Beşiktaş iskelesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre 24 yaşındaki Suriye uyruklu Muhammed Savas, sahilde yürüdüğü sırada dengesini kaybederek denize düştü. Kendi imkanlarıyla yüzerek Beşiktaş- Adalar İskelesi\'nin kıyısına gelen Savas, bir süre denizden çıkamadı. Olayı gören vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri ve iskele görevlileri merdiven ve ip uzatarak kurtarmaya çalıştı. Ancak çalışmalardan sonuç alınamadı. Bir süre sonra olay yerine gelen deniz polisleri Savas\'ı bulunduğu yerden kurtararak karaya çıkardı.

ISLANAN ELBİSELERİ DEĞİŞTİRİLDİ

Ardından kuru kıyafetler getiren polisler, denize düşen kişinin üzerindeki ıslak kıyafetleri çıkarması için bir süre ikna etmeye çalıştı. Üstünü değiştiren kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Görüntü Dökümü:

-Denize düşen kişinin görüntüsü

-İskele demirlerine tutunması

-Polis ekiplerinden görüntü

-Kurtarma çalışması

-Vatandaş ile röp

-Deniz polisin gelmesi

-Karaya çıkarması

-Polislerin üstü uslanan kişiye gömlek ve pantolon getirmesi

-Üstünün değiştirilmesi

-Ambulansa konulması

-Detaylar

09.06.2018 - 11.39 Haber Kodu : 180609044

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5-RÖNTGENDE GÖRÜNMEDİ, 15 AY KALÇASINDA 10 CM\'LİK KURŞUN KALEM İLE YAŞADI

Haber-Kamera: Buse ÖZEL - Hüseyin ÇAKMAK / İSTANBUL DHA

14 yaşındaki ortaokul öğrencisi H.A. 2017 yılının Şubat ayında karda kayıp düştü. Sert bir şekilde kalçasının üstüne düşen genç kız kalçasında bir ağrı hissetmeye başladı. Eve gittiğinde bir kalem ucu gören genç kız ağrısının nedenini buna bağladı ancak geçmeyince doktora gitti. Röntgen filminde de bir sorun çıkmayan genç kıza doktorlar ağrısının zamanla geçebileceğini söyledi. 15 ay boyunca ağrısı devam edince genç kız birçok hastaneye gitti ve en sonunda İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi\'ne başvurdu. Burada ameliyat edilen genç kızın kalçasına 10 cm uzunluğunda bir kurşun kalem girdiği ortaya çıktı. Ameliyatı gerçekleştiren İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuri Aydın, \"Meslek hayatımda böyle bir olaya şahit olmamıştım\" dedi.

KURŞUN KALEM RÖNTGENDE BELLİ OLMADIĞI İÇİN TESPİT EDİLEMEDİ

15 ay boyunca kalçasında bir kurşun kalem ile yaşayan genç kızın doktoru Prof. Dr. Aydın, ameliyatı şöyle anlattı: \"Hastamızın oturduğunda ağrısı oluyordu. Daha önce birçok doktora gitmiş ve bu ağrının sebebi anlaşılamamıştı. Çok şiddetli ve bazen geceleri bile uyandıran ağrılar yaşamış. Hastayı muayene ettiğimizde kalem olduğuna dair bir bulgu yoktu ancak hasta buzda düştüğünü ve düşme sırasında kalem ucunun batmış olabileceğini bize ifade etti. Röntgende normalde biz metal cisimleri görebiliyoruz ancak bu bir kurşun kalem olduğu için röntgende çok net bir şey görünmüyordu. Hastanın MR\'ını çektik ve orada tümör benzeri bir oluşum gördük. Ne olduğu konusunda bizim de bir fikrimiz olmadı o an ve hastayı ameliyata aldık. Ameliyata aldıktan sonra içeriden Yaklaşık 10 cm uzunluğunda bir kurşun kalemin bütün bir şekilde oraya girdiğini gördük. Açıkçası ben de meslek hayatımda ilk kez böyle bir durumla karşılaştım. Hastadan bu cismi çıkardık ve sağlığına kavuştu.\"

FELÇ DE OLABİLİRDİ

Hastanın birçok hastaneye başvurduğunu söyleyen Prof. Dr. Aydın, daha önce röntgen ile tanıya gidildiği için tespit edilemediğini söyledi ve \"Çok karşımıza çıkan bir durum olmadığı için bu tarz bir batmanın nedeni gözden kaçmış\" dedi.Bacakta kurşun kalemin girdiği bölümde önemli sinirlerin de olduğunu belirten Prof. Dr. Aydın, \"Eğer o bölgedeki sinirlerden biri hasar almış olsaydı ciddi bir felç durumu olabilirdi. Ancak böyle bir şey yaşanmadı ve hastamız normal bir şekilde sağlığına kavuştu\" dedi.

\"AMELİYATTAN SONRA AĞRILARIM YOK OLDU\"

15 ay boyunca kurşun kalem ile yaşayan ve ağrılarına uzun süre çözüm bulamadığı için psikolojisi bozulan H.A. ise komşularının kendisine yanlışlıkla çarpması sonucu kayıp düştüğünü belirtti ve şunları söyledi: \"Evden çıkarken komşumuzun kızının yanlışlıkla çarpması sonucu düştüm. Okula giderken aynı gün bir kez daha düştüm. Sonra okuldan çıkıp hastaneye gittim. Birçok hastane ağrılarımın nedeni konusunda net bir şey söylemedi. Daha sonra Prof. Dr. Nuri Aydın ameliyatımın düşük riskli bir ameliyat olduğunu söyledi. Ameliyat olduktan sonra da ağrılarım yok oldu.\"

Görüntü dökümü:

- Prof. Dr. Nuri Aydın ile röp.

- Hasta ile röp.

- Kurşun kalemin görüntüsü ve röntgen, MR görüntüleri

- Hasta muayene detayı



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6- SANCAKTEPE\'DE İŞ YERİ YANGINI

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA

Sancaktepe\'de galericiler sitesinde bulunan bir işyerinde yangın çıktı. Çok sayıda itfaiyenin müdahale ettiği yangın büyümeden söndürülürken herhangi can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Yangın saat 08.00 sıralarında Eyüp Sultan Mahallesi Yadigar Sokak\'ta bulunan Otemer Galericiler sitesinde çıktı. Bodrum katındaki bir işyerinde çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın nedeniyle işyerini yoğun duman kapladı.Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Bakkalköy, Yakacık ve Sultanbeyli itfaiye ekipleri sevkedildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler oksijen maskesi takarak bodrum kattaki yangına müdahale etti.Yangın, ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Yangında ölen yada yaralanan olmazken işyerinde maddi hasar meydana geldi.

Görüntü Dökümü

-Siteden görüntü

-İşyerinde çıkan duman

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-Çevredeki vatandaşların görüntüsü

-Oksijen maskesi takan itfaiye erlerinin görüntüsü

-Vatandaşlarla röp

-Yangının söndürülmesi

-Genel ve detay görüntüler

09.06.2018 - 09.15 Haber Kodu : 180609017

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7- 40 YIL SONRA YENİDEN KEP ATTILAR

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK İSTANBUL DHA

Boğaziçi Üniversitesi 1978 mezunları, 40 yıl sonra yeniden mezuniyet heyecanını yaşadı. Mezunlar toplu fotoğraf çektirerek kep attı.

Mühendislik, İdari ve Temel Bilimler, Yüksekokul Önlisans mezunu yaklaşık 300 kişi Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü Albert Long Hall\'de buluştu. Sohbet ederek hasret gideren mezunlar törenin yapılacağı salona geçti. Törene Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Mehmed Özkan ile dönemin akademisyenleri de katıldı. Rektör Özkan, \"Her zaman varlığınızı hissettirdiniz, sağolun. Bu tabi bizim geleneğimizin bir parçası.Üniversitemizin akademinin yanı sıra bir de güzel bir birlikteliğimiz var. Bunun da en güzel örneği sizler oldunuz.155 yıllık geçmişin içinde 40 yıl hiç az bir zaman değil. Bu 40 yılda üniversitemiz çok daha iyi yerlere geldi\" dedi. Konuşmaların ardından, 40\'ıncı yıl mezunları bölümlere göre tek tek çağrılarak anı diploması aldı. Mezunlar, toplu fotoğraf çekimlerinin ardından hep birlikte kep attı. Bu sırada mezunların yakınları da o anları cep telefonları ile kaydetti.



Görüntü Dökümü

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-Mezunların salona girmesi

-Rektör Mehmed Özkan\'ın konuşması

-Müh. Mezunu Ruhi Kayaoğlu\'nun konuşması

-Anı diplomasının alınması

-Toplu fotoğraf çekimi

-Genel detaylar

09.06.2018 - 11.09 Haber Kodu : 180609036

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