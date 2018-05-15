DHA İSTANBUL BÜLTENİ -2 

1- TAKSİM\'DEKİ DEV TÜRK BAYRAĞI YARIYA İNDİRİLDİ

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)

İsrail\'in Kudüs\'teki saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için Türkiye\'de üç gün süreyle ulusal yas ilan edildi. Ulusal yas nedeniyle Taksim Meydanı\'ndaki dev Türk bayrağı da yarıya indirildi.

ABD\'nin Tel Aviv\'de bulunan elçiliğini Kudüs\'e taşımasının ardından yaşanan olaylarda İsrail\'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinliler için üç gün süreyle ulusal yas ilan edildi. Ulusal yas nedeniyle Taksim Meydanı\'ndaki dev Türk bayrağı ve Cumhuriyet Anıtı önündeki bayrak da yarıya indirildi.

Görüntü Dökümü:

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-Taksim Meydanı\'ndan görüntü

-Dev Türk bayrağından görüntü

-Taksim Cumhuriyet Anıtı\'ndan görüntü

-Genel ve detaylar

15.05.2018 - 09.23 Haber Kodu : 180515019

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2- İSTANBUL\'DA DEAŞ OPERASYONU: 54 GÖZALTI

Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHA

İstanbul\'da terör örgütü DEAŞ\'a yönelik düzenlenen operasyonda 54 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri terör örgütü DEAŞ\'a yönelik gece saatlerinde operasyon düzenledi. TEM ekipleri 13 ilçede 19 adrese bastın yaptı. Yapılan operasyonda 54 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde çok sayıda dijital veri ile örgütsel dökümanlar ele geçirildi. Gözaltına alınan 54 şüphelinin işlemleri Vatan Caddesi\'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'nde devam ediyor. TEM ekipleri şüphelilerin Suriye\'de bulunan çatışma bölgelerine gitme hazırlığında olan kişiler olduğunu değerlendiriyor.



Görüntü Dökümü:(ARŞİV)

-Operasyona giden polisler

-Baskın yapmaları

-Evlerde yapılan aramalar

-Gözaltına alınanlar

-Detaylar

15.05.2018 - 09.50 Haber Kodu : 180515023

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3- KANSER TEDAVİSİ İÇİN İSVİÇRE\'YE GİDECEKTİ; HAVALİMANINDA HAYATINI KAYBETTİ

Haber-Kamera:Hüseyin ASLIYÜCE-İSTANBUL DHA

Kanser tedavisi için İsviçre\'ye gitmek için Atatürk Havalimanı\'na gelen kadın yolcu hayatını kaybetti.

Kanser hastası olduğu öğrenilen Döndü Biffiger (65) Adana Şakirpaşa Havalimanı\'ndan İstanbul Atatürk Havalimanı\'na geldi.

Zürih\'e gitmek için pasaport işlemlerini yaptıran Biffiger, oğlu ile beraber dış hatlar gidiş katında uçağı beklemeye başladı. Uçağa yolcu alımı sırasında Biffiger fenalaştı. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen Biffiger hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Biffeger\'in cenazesi özel bir hastanenin morguna kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

-Uçak görüntüsü

-Sağlık ekibinden görüntü

-Polislerden görüntü

-Hayatını kaybeden Döndü Biffiger\'den

-Oğlunun cenazenin başında beklemesi

-Cenazenin taşınması

-Ambulansa konulması

-Döndü Biffiger pasaport görüntüsü

-Genel ve detay görüntü



15.05.2018 - 09.31 Haber Kodu : 180515020

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4- BİRLİKTE YAŞADIĞI ADAMI ÖLDÜREN KADINA 12.5 YIL HAPİS CEZASI

Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA

Avcılar\'da geçen yıl birlikte yaşadığı İdris Çakır\'ı (27) ekmek bıçağıyla çıkan tartışma sırasında öldürdüğü iddia edilen Fatma Demir\'in (52) yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme heyeti, \"Kasten öldürme\" suçundan sanık Fatma Demir\'i önce müebbet hapis cezasına çarptırdı. Eylemde \"haksız tahrik var\" diyerek sanık Fatma Demir\'e verilen cezayı 15 yıla düşüren mahkeme heyeti, \"iyi hal\" indirimi de uygulayarak cezayı 12.5 yıla indirdi. Üye hakim Halil Serin de Fatma Demir\'in yaşadığı şiddetli elemde haksız fiilin ağırlığı ve sürekliiliği de gözönüne alarak alt sınırdan ceza tayini ile sanığa 10 yıl hapis cezası verilmesi gerektiğini belirterek, \"Sayın çoğunluğun alt sınırdan uzaklaşarak hüküm kurmasına muhalifim\" dedi. Sanık Fatma Demir ise son sözünde çok pişman olduğunu belirtti.

\"ADALETE GÜVENİYORUM, PİŞMANIM\"

Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmada söz alan sanık Fatma Demir, \"Bu yaşa kadar ben karınca dahi incitmedim.Çok pişmanım. Hiç iyi değilim. Şu an konuşamıyorum. Adalete güveniyorum\" dedi.

SANIĞIN AVUKATI: EN ÜST HADDEN TAHRİK İNDİRİMİ UYGULANSIN

Fatma Demir\'in avukatı da müvekkilinin halen olayın şokunda olduğunu belirterek, \"Eşi öğretmendir. 2 çocukları vardır. Şahıs müvekkilin kanına girip tecavüz etmiştir. Defalarca dövmüştür ve zorlamıştır. Oğlunu öldürmekle tehdit etmiştir. Müvekkili yuvasından koparıp İstanbul\'a getirmişlerdir. İstanbul\'da çöp toplayarak geçindirmiştir. Maktül asabidir. Tanıklarımızı dinletmiştik. Onlar da beyanlarında müvekkilin olay tarihinde \'Yapma, etme\' gibi sözlerini, ağlama seslerini duyduklarını belirtmişlerdir. Bunlar savunmamızı doğrular niteliktedir. Şahıs müvekili öldürmek istemiştir. Müvekkil haksız saldırıyı defetmek için bu eylemi gerçekleştirmiştir. Şahsın yaralandığını düşünerek kaçmıştır. Bu şahıs müvekkili öldürecekken o an müvekkil kendisini korumuştur. Müvekkil bir yıl geçmesine rağmen olayın acısını sıkıntısını çekmektedir. En üst hadden tahrik indirimi uygulansın. Müvekkilin yattığı süre de dikkate alınarak tahliyesini talep ediyoruz\" diye konuştu.

SANIK FATMA DEMİR 12 YIL 6 AY HAPİS

Sanık Fatma Demir\'i \"Kasten öldürme\" suçundan müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, eylemin haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddetin etkisi altında haksız tahrik ile gerçekleştiğinin anlaşıldığını kaydederek, cezayı 15 yıla indirdi. Sanık Demir\'e, iyi hal indirimi de uygulayan mahkeme heyeti, sanık Demir\'in cezasını 12 yıl 6 aya düşürdü. Sanık Demir\'in tutukluluk halinin de devamına karar verildi.

ÜYE HAKİM KARARA MUHALEFET ETTİ

Üye hakim Halil Serin, sanık Fatma Demir\'e verilen cezaya muhalefet etti. Hakim Serin muhalefet şerhinde \"TCK 61. maddesinde cezanın belirlenmesindeki kriterler suçun işlendiği zaman ve yer, failin kastının ağırlığı, failin güttüğü amaç ve saik ve TCK 29. maddesinde de uygulanırken maktülün yaşam şekli, geçinme şekli, yaşadıkları süreç, olayın meydana çıkma nedeni, failin yaşadığı şiddetli elemle haksız fiilin ağırlığı ve sürekliliği de gözönüne alınarak sanığa ceza verilirken alt sınırdan ceza tayini ile 12 yıl hapis cezası verilmesi ve ayrıca TCK 62. maddesi uyarınca indirim yapılarak neticeden 10 yıl hapis cezası ile cezalandırılması görüşündeyim. Bu nedenle sayın çoğunluğun alt sınırdan uzaklaşarak hüküm kurmasına muhalifim\" ifadelerini kullandı.

İDDİANAME

İddianameye göre 11 Şubat 2017\'de meydana gelen olay şöyle oldu: Başkasıyla evli olan Fatma Demir (52) ile birlikte yaşadığı İdris Çakır (27) arasında ekonomik nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Fatma Demir de eline geçirdiği ekmek bıçağı ile İdris Çakır\'a kalp hizasında vurarak öldürdü. Fatma Demir, daha sonra avukatıyla emniyete giderek, İdris Çakır\'ı öldürdüğünü itiraf edip, teslim oldu. Soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede Fatma Demir\'in \"Kasten öldürmeö suçundan müebbet hapis cezası isteniyordu.

Görüntü Dökümü:

-Fatma Demir\'in fotoğrafı

-İdris Çakır\'ın fotoğrafı



15.05.2018 - 10.07 Haber Kodu : 180515024

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5- ŞİLE\'DEKİ KURSLA OKUR YAZAR OLDULAR

Haber-Kamera: Nurcan KIRCALI/İSTANBUL DHA

Şile Halk Eğitim Merkezi\'nde 2017- 2018 Eğitim yıl sonu programlarında \"Okuma Yazma Kursu\" gören 130 kişi belgelerini aldı.

Şile Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ömer Faruk Uçer, \"Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşlerinin talimatıyla ülkemiz genelinde başlatılan okuma yazma seferliği kampanyasında biz de Şile\'de başlatacağımız kurs öncesinde yaptığımız araştırmalara göre, İlçemizde 220 kişinin okumaz, yazmaz olduğunu tespit ettik. Öğretmenlerimizle birlikte yaklaşık üç ay gibi bir sürede 116\'sı bayan 14\'ü erkek olmak üzere toplamda 130 kişi okur yazar yapmayı başardık\" dedi. Uçer\'in konuşmasından sonra kursiyerler kendi yazdıkları şiirleri okudu.

Şile Kaymakamı Salih Yüce de \"İlçemizde okumaz yazmazların bu kadar çok olması üzücü ayrıca bizlerin de ayıbı. Ancak geç de olsa bu ayıbı ortadan kaldırdık.Tüm kursiyerlerimize ve emeği geçen tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum\" dedi. Kursiyerler kurs bitirme belgelerini Şile Kaymakamı Salih Yüce, Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Ali Beşir ve Belediye Başkan Yardımcısı M. Turan Temel\'den aldılar.

Görüntü Dökümü:

-Halk eğitim müdürü bilgilendirme açıklaması

-Kursiyerlerin kendi yazdıklarını okuma detayları

-Şile Kaymakamı konuşması

-Sertifika töreni

-Detaylar



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