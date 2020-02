DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2

1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 15 TEMMUZ GAZİSİNİ ZİYARET ETTİ...

Haber: Gülseli KENARLI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nde yaralanan Gazi Sabri Gündüz\'ü dün akşam ziyaret etti. Evdeki çocuklara isimlerini tek tek soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklara oyuncak hediye etti.

15 Temmuz günü yaşadıklarını anlatan Gazi Gündüz, kendi sağlığı hakkında bilgi vererek, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a ameliyat olduğu bacağını gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Gazi Gündüz arasında sigara diyaloğu evdekileri güldürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gündüz\'e sigarayı bırakmasını tavsiye etti. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın ziyaretine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da eşlik etti.

2 - CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI TANRIVERDİ: SÖZDE BİZ CUMHURBAŞKANI\'NA GİZLİ ORDU KURUYOR MUŞUZ. NE ALAKASI VAR?

* Adnan Tanrıverdi,



\"Cumhurbaşkanı\'na saldırmak isteyen muhalif gruplar, sözde biz Cumhurbaşkanı\'na gizli ordu kuruyor muşuz... Ne alakası var?\"

\"PYD, DEAŞ, PKK Amerika Birleşik Devletleri\'nin özel askeri şirketidir. O fonksiyonu yapıyor. Malzemesini, parasını veriyor. Taşeron gibi o küresel güçlerin hedefleri olan bölgelerde Amerika\'nın ordusunu göndermiş gibi bunlara iş yaptırıyor\"

\"SADAT, Özgür Suriye Ordusu\'na eğitim vermiyor. Özgür Suriye Ordusu\'na silahlı kuvvetlerimiz eğitim veriyor\"

(Meral Akşener\'in SADAT iddilaları) \"Bizim Türkiye\'de herhangi bir askeri üssümüz yok, silahlı bir unsur eğitmiyoruz. \'Paramiliter yapı oluşturuyor\' derken, sivilleri silahlandırıyor demek istiyor. Böyle bir şey yok. Tamamen safsata, biraz daha ileri gidersek iftira\"

Haber: İhsan YALÇIN

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi, Üsküdar Üniversitesi\'nde katıldığı bir panelde, Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Uluslararası Savunma Danışmanlık Merkezi\'nin (SADAT) kuruluş sürecini ve misyonunu anlattı. Tanrıverdi, PYD, DEAŞ, PKK\'nın Amerika Birleşik Devletleri\'nin özel askeri şirketi olduğunu söyledi.

Üsküdar Üniversitesi, Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER), Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASSAM) ve Uluslararası Savunma Danışmanlık Merkezi (SADAT) iş birliği ile Üsküdar Üniversitesi\'nde \"Özel Askeri Şirketler Paneli\" düzenlendi.

\"SADAT SEYİTLER ANLAMINA GELİYOR\"

SADAT\'ın kuruluş sürecini anlatan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve SADAT Kurucusu Adnan Tanrıverdi, \"SADAT açılım olarak Savunma Danışmanlık Şirketi\'nin kısaltılmışı. Kuracağımız şirkete bir isim ararken kısaltma ne olsun diye paylaşırken SADAT çıktı. Arkadaşımızın biri, \'Bu SADAT Arapça\'da Seyitler anlamına geliyor\' dedi ve biz de orada durduk. Yani ararken bulduğumuz bir kısaltma\" dedi.

\"AMERİKA\'NIN SİLAHIYLA AMERİKA\'YA KAFA TUTAMAYIZ\"

Tanrıverdi, \"Savunma sanayisi milli olmayan bir devletin vatan bağımsızlığını iddia etmek abesle iştigal olur. Amerika\'nın silahıyla Amerika\'ya kafa tutamayız. O bakımdan savunma sanayinin millileşmesi fevkalade önemli. Silahlı kuvvetler sadece savaşma unsuru değildir; barışın garantisidir. Güçlü bir silahlı kuvvetlerimiz yoksa her an her yerden tehlikeyi beklememiz lazım. Değerlerimizi, ekonomimizi, sosyal yapımızı koruyamayız. Silahlı kuvvetler başlı başına barışın garantisidir. Savaşma vasıtası olarak görülür, savaşa hazır değilsek barış ve huzur yoktur. O bakımdan savunma sanayi de mutlaka millileşmesi lazım\" şeklinde konuştu.

\"NE ALAKASI VAR?\"

Adnan Tanrıverdi sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Cumhurbaşkanı\'na saldırmak isteyen muhalif gruplar, sözde biz Cumhurbaşkanı\'na gizli ordu kuruyor muşuz... Ne alakası var? SADAT\'ın esas misyonu; İslam ülkelerine gelen tehdidi belirlemek. Buna karşı o ülkede güç geliştirmek. Bu gücün kullanılmasını planlama konusunda danışmanlık yapmak. Bu konuda silahlı kuvvetlerin ihtiyaç duydukları özel eğitim konularında eğitim danışmanlığı yapmak. Aynı zamanda ihtiyaç duyulan savunma sanayi ürünlerinin dost-müşterek üretilmesini ve de dost ülkelerden tedarikini temin edecek tarzda danışmanlık yapmak için kurulmuş bir şirkettir. Dolayasıyla öyle paralı askerlik, Türkiye içerisinde faaliyet göstermesi için biz bir savunma sanayi sektörünün yanında savunma hizmet sektörünün oluşması konusunda kanun teklifimiz var. Ve bizim devlet ricaline söylediğimiz; \'Bir iki şirketle olmaz. Bu tür şirketlerin sayısını artırınız ve bunu devlet Türk dış politikasının bir enstrümanı olarak kullansın\'\"

\"PYD, DEAŞ, PKK AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ\'NİN ÖZEL ASKERİ ŞİRKETİDİR\"

\"Bugün Irak\'ta 42 özel güvenlik ve askeri şirket var\" diyen Tanrıverdi, \"PYD, DEAŞ, PKK Amerika Birleşik Devletleri\'nin özel askeri şirketidir. O fonksiyonu yapıyor. Malzemesini, parasını veriyor. Taşeron gibi o küresel güçlerin hedefleri olan bölgelerde Amerika\'nın ordusunu göndermiş gibi bunlara iş yaptırıyor. Dolayısıyla bunlara böyle bakmak lazım. Küresel ve emperyalist güçlerin özel askeri şirketleri, o ülkeleri kontrol etmek için o ülkelerde tesis ettikleri askeri varlıklardır. Bu büyük bir tehdittir\" açıklamasını yaptı.

\"SADAT, ÖZGÜR SURİYE ORDUSU\'NA EĞİTİM VERMİYOR\"

Adnan Tanrıverdi, \"SADAT, Özgür Suriye Ordusu\'na eğitim vermiyor. Özgür Suriye Ordusu\'na silahlı kuvvetlerimiz eğitim veriyor. Özgür Özgür Suriye Ordusu\'nun kuruluş safhasında Hatay\'ın güneyindeki mülteci kampında Özgür Suriye Ordusu\'nun ilk kurucusu Albay Riyad Esad isminde bir şahsın olduğunu duyduk ve gittik oraya. O zaman daha Suriye\'de muhalefetin silah kullanmama kararının olduğu bir dönem. Yani aşağı yukarı 1 sene kadar, rejimin zulmüne karşı silahsız muhalefet edecek tarzda direndiler. Biz o zaman bir rapor hazırladık. O raporumuzu devletimize gönderdik. Dedik ki; \'Bunların muhalefet olarak organizasyona ihtiyacı var. Bunu eğer devlet olarak silahlı kuvvetlerimiz üstlenirse 6 ayda bu kargaşa biter. Eğer SADAT\' bu konuda yetki verilirse SADAT\'da 1 sene de anca bitirebilir\'. Ancak o günün koşullarında bu mesele icraata geçirilemedi. Ve o iş orada kaldı. SADAT\'ın Özgür Suriye Ordusu ile herhangi bir fiili ilişkisi olmadı. Somali\'de de silahlı kuvvetlerimiz oraya gitmeden önce Somali\'den bir yetkili SADAT\'tan orada bir üs kurmasını talep etti. Sonra silahlı kuvetlerimiz gidince bize ihtiyaç kalmadı. Zaten biz silahlı kuvvetlerimiz olmadığı, ulaşamadığı yerlere hizmet verelim demiştik. Silahlı kuvvetlerimiz şimdi oraya hizmet verecek bir üssü kurdu\" diye konuştu.

AKŞENER\'İN SADAT\'LA İLGİLİ İDDİALARINA CEVAP

Programın ardından basın mensuplarının soruları üzerine İYİ Parti Meral Akşener\'in SADAT ile ilgili iddialarını da değerlendiren Tanrıverdi, \"Suç duyurusunda bulunduk. Tazminat davası açacağız. Doğru değil. Bizim Türkiye\'de herhangi bir askeri üssümüz yok, silahlı bir unsur eğitmiyoruz. \'Paramiliter yapı oluşturuyor\' derken, sivilleri silahlandırıyor demek istiyor. Böyle bir şey yok. Tamamen safsata, biraz daha ileri gidersek iftira\" dedi.

3 - ÜNLÜ FOTOĞRAF SANATÇISI, GAZETECİ ERGUN ÇAĞATAY SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI...

Haber- Kamera: Çağatay KENARLI

Vefat eden ünlü gazeteci ve usta fotoğraf sanatçısı Ergun Çağatay (81) son yolculuğuna uğurlandı. Zincirlikuyu Camii\'nde öğle vakti düzenlenen cenaze törenine Ergun Çağatay\'ın eşi Kari Çağatay, çocukları Erol Çağatay ve Yasemin Oytaç ile damadı Engin Oytaç, gelini Magelen Çağatay\'ın yanı sıra Fotoğrafçı ve Gazeteci Coşkun Aral ve çok sayıda seveni katıldı. Öğle vaktı kılınan cenaze namazının ardından Ergun Çağatay\'ın Türk bayrağına sarılı tabutu omuzlarda bir süre taşınarak cenaze arabasına konuldu. Çağatay\'ın cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

COŞKUN ARAL: KENDİSİNDEN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM

Fotoğrafçı ve gazeteci Coşkun Aral, Ergun Çağatay\'ın ustalarından biri olduğunu belirterek, \"Kendisinden çok şey öğrendim. 17-18 yaşlarında foto muhabirliğine başladığım zaman bir işte tanışmıştık. Bir süre asistanlığını yaptım. Ergun Çağatay, yerelden ulusala, ulusaldan evrensele uzanan foto muhabirliğinin yüz aklarından birisiydi. Çok güzel işler yapmıştı, yeni projeleri vardı. Projelerini tamamlayamadan bizi terk etti\" dedi. Marmara Üniversitesi Hastanesi´nde geçtiğimiz hafta açık kalp ameliyatı olan 81 yaşındaki Ergun Çağatay, önceki gün aynı hastanede hayatını kaybetmişti.



4- ADIM ADIM TAKİP ETTİĞİ GENÇ KIZA APARTMANDA SALDIRDI

*Zeytinburnu\'nda bir şüpheli, üniversite öğrencisi kızı evine kadar adım adım takip etti. Bina içinde genç kızı tartaklayarak kaçan zanlıyı yakalamak için polis çalışma başlattı.

*Şüphelinin, genç kızı adım adım takip edip apartmana girişi ve hızla binadan çıkışı güvenlik kameralarına yansıdı.

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK

Olay geçtiğimiz Cuma günü öğlen saatlerinde meydana geldi. Merkezefendi Mahallesi G/41 Sokak üzerindeki bir apartmanda oturan üniversite öğrencisi 19 yaşındaki E.Ö, okuldan çıkıp evine gidiyordu. Genç kız, oturduğu dairenin apartman kapısını açtı ve içeriye girdi. Bu sırada şüpheli de kapıyı tutarak aynı apartmana giriş yaptı. Merdivenlerden çıkan genç kızı durduran zanlı, iddiaya göre burada E.Ö.\'nün boğazını sıkıp saçlarını çekti. Genç kız, şüphelinin elinden kurtulup koşarak evine girdi. Zanlı ise hızla olay yerinden kaçtı. Şüphelinin, üniversite öğrencisi kızı adım adım takip etmesi kameralara yansıdı. Görüntülerde genç kızı takip eden kişi arkasından gelerek aynı apartmana giriyor. Saldırgan bir süre sonra apartmandan hızla çıkıp kaçıyor. Olayın ardından, E.Ö. polise giderek şikayetçi oldu. Polisin, zanlıyı yakalamak için çalışması sürüyor.

5 - ATAŞEHİR\'DE RESTORANDAKİ SİLAHLI KAVGA KAMERADA

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ

Ataşehir\'de bir restoranda çıkan ve biri güvenlik görevlisi 3 kişinin yaralandığı silahlı kavga güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde iki kişi ile grup arasında önce sözlü tartışma yaşanıyor. Ardından tartışma kavgaya dönüşüyor. Kavga edenler arasındaki bir kişi diğerine kafa atıyor. Kafasına darbe alan kişi de belinden çıkardığı silah ile ateş ediyor. Açılan ateş sonucunda Zafer Ü. ve Özkan O. ile güvenlik görevlisi Güven B. yaralanıyor.

6- ŞEHİT KIZI, AFRİN ŞEHİTLERİ İÇİN TAKSİM\'DE LOKMA DAĞITTI

Haber - Kamera: Hakan KAYA - Hasan YILDIRIM

Hakkari\'nin Şemdinli ilçesinde, bir operasyon esnasında üzerindeki el bombasının kazayla patlaması sonucu şehit düşen Uzman Çavuş Engin Üstün\'ün 10 yaşındaki kızı Sahra, Afrin Şehitleri için Taksim Meydanı\'nda lokma dağıttı. Türk Milleti Yardımlaşma Derneği (TÜMYAD), Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit düşen askerler için Taksim Meydanı\'nda lokma döktürdü. Dernek üyeleri ellerindeki Türk bayrakları ve Türk boylarını simgeleyen flamalar taşıdı. Şehitler için dökülen lokmayı 2008 yılında Hakkari\'nin Şemdinli ilçesinde, bir operasyon esnasında üzerindeki el bombasının kazayla patlaması sonucu şehit düşen Uzman Çavuş Engin Üstün\'ün 10 yaşındaki kızı Sahra Üstün dağıttı. Dağıtım sırasında şehit kızı \"Şehitlerimiz için Fatiha okuyun\" anonsu yaptı. Lokma için sıraya girenler lokmaları aldıktan sonra şehitler için dua okudu. Lokma dağıtan Sahra, \"Şehitler için lokma dağıtıyoruz. Şehitlerimizin kanı yere dökülmesin. Şehitlerimize Fatiha okusunlar şehitlerimizi yalnız bırakmasınlar başka bir şey istemiyoruz. Benim babam Hakkari Yüksekova\'da 2008 yılında şehit oldu\" dedi.

