DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2

(aktüel görüntülerle geniş haber)

1- AK PARTİ İL BAŞKANI TEMURCİ İSTİFA ETTİ

* Selim Temurci,

\"Dün gece 11\'e çeyrek kala genel merkezden arandım\"

\"Onurla şerefle geldiğimiz AK Parti İstanbul İl başkanlığı görevimden yine büyük bir onurla ve itibarla ayrılmanın mutluluğu içindeyim\"

Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA

AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, görevinden istifa etti. Selim Temurci , Ak Parti İstanbul İl Başkanlığında basın toplantısı düzenledi. Temurci, alkışlar arasında salona girdi.

Temurci, dün gece genel merkezden arandığını söyleyerek sözlerine başladı. \"Bugün benim için çok özel birgün. Dün saat 22.45\'te Genel Merkezimizden arandığımda 8 Şubat\'tı, bugün 9 Şubat. Çok güzel bir tevafuk\" diyen Temurci, \"Genel Başkan değişikliğinden, 1 Kasım\'dan sonra yeni bir dönem başladı İstanbul teşkilatları için.Bu bir taraftan kendi içimizde büyük bir imtihan, diğer taraftan yeni Türkiye\'nin hedefleri için nefislerimizi bir tarafa koyarak çok daha çalışma zamanıydı. Ancak hiçbirimiz 15 Temmuz\'da gerçekleşen o alçak FETÖ terör girişimini, ihanetini beklemiyorduk. O gece işte bu bina direnişin ilk kıvılcımının, ilk talimatlarının verildiği merkezlerden biri oldu. Rabbim, İstanbul, tarih ve sizler şahitsiniz ki biz o gece milletine, devletine, davasına liderine sahip çıkmak için sağına soluna bakmadan \'ben buradayım\' diyen ilk teşkilat AK Parti İstanbul teşkilatı olmuştur. Seçimlerden konuşuyoruz; 15 Temmuz AK Parti İstanbul Teşkilatlarının kazanmış olduğu en büyük zaferdir. Ben buna yürekten inanıyorum. Ve o gece sonucu bekleyenlere inat benim çalışma arkadaşlarım, ilçe başkanlarım, belediye başkanlarım 15 Temmuz destanının adeta görünmez kahramanları olmuştur. Ham dolsun 15 Temmuz gecesinde liderimizle, milletimizle tek yürek, tek yumruk olarak hainlere İstanbul emanetini, AK Parti\'nin kalesi olan İstanbul İl Başkanlığı\'nı teslim etmedik\" dedi.

\"TARİH BUNU MUTLAKA YAZACAKTIR\"

Temurci, \"Ben İstanbul\'da 3 yılda bütün zorluklara rağmen destan yazan, en büyük destanını da 15 Temmuz\'da yazan teşkilatımızın her bir ferdine yürekten teşekkür ediyorum. 15 Temmuz\'un tarihini yazanlar AK Parti İstanbul teşkilatlarının davası için, milleti için, lideri için neler yapabileceğini çok net bir şekilde görmüşlerdir. Tarih bunu mutlaka yazacaktır\" ifadesini kullandı.

\"RABBİM BİZLERE GÖRMEYİ NASİP ETTİ\"

Selim Temurci sözlerini şöyle sürdürdü:

\"16 Nisan referandumunda İstanbul, büyükşehirler içerisinde \'Evet\' bloğunun en yüksek oy oranıyla gerçekleştiği illerden birisi olmuştur. Yaşanan tüm zorluklara rağmen, bu teşkilat referandum sürecinde olağanüstü bir çalışma ortaya koymuştur. \'Evet\' platformunu İstanbul\'da hep birlikte oluşturduk ve burada projelendirdik, tüm Türkiye\'ye adeta \'Evet\' platformu yine bu teşkilatın bir hediyesi oldu. Rabbimize hamdolsun bizleri hiçbir çalışmamızda mahcup etmedi ve Türkiye\'de seçimler, genel başkan değişimleri, darbe derken yönetim modelimizi de değiştiğini görmeyi Rabbim bizlere görmeyi nasip etti.\"

\"DAVAMIZ BİZİM HAYATIMIZDIR\"

\"Başarı ya da başarısızlık işe kattığınız samimiyetle ve gayretinizle ilgilidir\" diyen Temurci, \"Rabbim o samimiyeti yakinen bilendir. O bize bizden daha yakındır. Önemli olan ona mahcup olmamaktır. Bizim davamız rakamlara sığmayacak kadar büyük bir davadır. Hep söyledim bizler sırat-ı müstakimin yolcularıyız. Davamız bizim hayatımızdır. Davamız bizim geleceğimizdir. Bizi yoktan var eden yüce Mevlamız her olayda bizi farklı bir imtihana tabi tutar ve AK Parti Teşkilatları olarak, yerel yönetimlerimiz olarak yeni bir imtihanla, imtihanlarla karşı karşıyayız. Kişisel hukukların, teşkilat hukukunun, dava hukukunun korunması bu süreçlerin partimiz adına zaferle sonuçlanması için hayati bir önem arz etmektedir\" şeklinde konuştu.

\"BÜYÜK BİR ONURLA VE İTİBARLA AYRILMANIN MUTLULUĞU İÇİNDEYİM\"

Selim Temurci, \"Ülkemiz 2019 seçimlerine doğru hızla yol alıyor. Recep Tayyip Erdoğan, bu partinin kurucu lideri, davamızın lideri ikinci göreve gelmesinden sonra partimiz bir yenilenme ve değişim süreci içine girmiştir. Bu yeni dönemin partimiz için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız görevden ayrıldı. Hamdolsun İstanbul\'a ve onun beyefendiliğine yakışan bir süreçte bu olay gerçekleşti. Birilerinin adamı değil, tüm kardeşlerimiz kucaklayarak bu davanın adamı olmak teşkilatlarda bizim yüklendiğimiz en önemli misyon olmuştur. Bu yolda eğilmeden, bükülmeden, makam hırsına kapılmadan, inandığı doğruları söyleyecek cesareti bizlere veren, sabrın en güzelini bizlere yaşatan Rabbime sonsuz şükürler olsun. Allah\'a hamd ediyorum. Onurla, şerefle geldiğimiz AK Parti İstanbul İl Başkanlığı görevimden hamdolsun yine büyük bir onurla ve itibarla ayrılmanın mutluluğu içindeyim\" ifadelerini kulllandı.

\"ŞÜKRANLARIMI ARZ EDİYORUM\"

\"Teşkilatımızın bütün mensuplarına bu dava için, bizimle birlikte döktükleri alın teri için, gayretleri ve samimiyetleri için en kalbi şükranlarımı arz ediyorum\" diyen Selim Temurci, \"Kırdığımız, üzdüğümüz kardeşlerimiz olabilir. Ben bu anlamda sizlerden, bütün teşkilat mensuplarından bizlere de haklarını helal etmelerini istirham ediyorum\" ifadesini kullandı.

\"BU BEYAZ GÖMLEĞE BEN BİR LEKE DEĞDİRMEDİM\"

Temurci, \"Doğduğumuzda, yuva kurduğumuzda, öldüğümüzde üzerimizde hep bir beyaz gömlek olur. Bu dava mensuplarının giydiği giysi aslında hep bu beyaz gömlektir. Partiye üye olduğum gün görevim boyunca ve üzerimde beyaz gömleğim oldu. Allah\'a hamdolsun sizler de buna şahitsiniz bu beyaz gömleğe ben bir leke değdirmedim. Benim vereceğim en önemli hesap budur\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Selim Temurci\'nin açıklamaları

-Genel ve detaylar

09.02.2018 - 11.36 Haber Kodu : 180209050

09.02.2018 - 12.03 Haber Kodu : 180209060

09.02.2018 - 12.04 Haber Kodu : 180209061

09.02.2018 - 12.05 Haber Kodu : 180209062

09.02.2018 - 12.46 Haber Kodu : 180209073

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2- ESENLER\'DE SAHTE İLAÇ OPERASYONU KAMERADA



Haber-Kamera: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA

Esenler\'de düzenlenen sahte ilaç operasyonunda 205 bin 396 kutu sahte ilaç ele geçirildi. 3 kişi gözaltına alındı.Operasyon anı polis kamerası tarafından görüntülendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya ve bir çağrı merkezi üzerinden cinsel içerikli ilaçların piyasaya sürüldüğünü belirleyerek çalışma başlattı. Polis ekipleri, Esenler İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleriyle birlikte 7 Şubat\'ta Esenler\'de 4 adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda polis ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda cinsel içerikli hap, saç serumu, zayıflatıcı çay, kilo aldırıcı besin takviyesi ve kişisel bakım ürünlerinin de arasında bulunduğu 205 bin 396 kutu sahte ilaç ile 25 bin 200 bandrol, 20 bin 3 boş fatura ve 141 cep telefonu ele geçirildi.



PİYASA DEĞERİ 8 MİLYON LİRA

Polis ekipleri, ele geçirilen sahte ilaçların yaklaşık 8 milyon lira değerinde olduğunu tespit etti. Ele geçirilen sahte ilaçlar 5 kamyona doldurularak emniyete getirildiği öğrenildi. Ele geçirilen ürünlerden bazı numuneler basın mensuplarına gösterildi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin Vatan Caddesi\'nde bulunan Güvenlik Şube Müdürlüğü\'ndeki işlemleri devam ediyor.

SAHTE İLAÇLAR İNCELEMEYE YOLLANDI

Polis ekipleri, ele geçirilen sahte ilaçlardan çeşitli numuneler alarak incelemek üzere İl Sağlık Müdürlüğü\'ne gönderdi. Sahte ürünlerle ilgili bazı ünlü firmalarında şüphelilerden şikayetçi oldukları öğrenildi.



OPERASYON ANI POLİS KAMERASINDA

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi. Polis ekiplerinin adreslerde yaptığı aramalar ve ele geçirdiği sahte ürünler görüntülendi. Polis ekipleri çağrı merkezi olarak kullanılan işyerinde de inceleme yapması ve satışa hazır kutulanmış ürünler olduğu kameralara yansıdı. Polis ekiplerinin ele geçirdiği sahte ilaçların taşınması ve kamyonetlere yüklenmesi kameralar tarafından kaydedildi.



Görüntü Dökümü

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POLİS KAMERASI

-Polis ekiplerinin işyerlerine yaptığı operasyon

-Ekiplerin adreslerdeki aramaları

-Çağrı merkezinin görüntüsü

-Ele geçirilen sahte ilaçların kamyonlara yüklenmesi

-Genel ve detaylar

AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Sergiden görüntü

-İlaçlardan görüntü

-Çuvallar içindeki ilaçlarından görüntü

-Polis ekiplerinin sahte ilaçları göstermesi

-Genel ve detaylar



09.02.2018 - 12.48 Haber Kodu : 180209075

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(ÖZEL)

3- PROF. DR. ONUR HAMZAOĞLU GÖZALTINA ALINDI

Haber- Kamera : Alper KORKMAZ İSTANBUL(DHA)-

İstanbul\'da yapılan operasyonda aralarında Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Sözcüsü Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu\'nun da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde belirlenen adreslere düzenlediği operasyonlarda çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü. Hamzaoğlu\'nun Ankara\'da başlatılan soruştarma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Hamzaoğlu\'nun sağlık kontrolüne getirilişi

-Hastaneden görüntü

-Diğer detaylar

09.02.2018 - 10.32 Haber Kodu : 180209031

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(ÖZEL)

4- KALDIRIMI YOLA ÇEVİRDİLER; YAYALARI YOK SAYDILAR...

* D-100 karayolu Haramidere mevkiinde trafik yoğunluğundan kaçmak isteyen araçlar, kaldırımı adeta ek bir şerit olarak kullanıyor.

* Kaldırımda yürüyen yayalara aldırış etmeden ilerleyen, aralarında özel halk otobüslerinin de olduğu araçlar kazaya davetiye çıkarıyor.

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA

İş çıkış saatlerinde yoğunlaşan İstanbul trafiğinin kilit noktalarından birisi de hiç şüphesiz D-100 karayolu. Ana yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, sürücüler trafikten kaçmak için çeşitli yollara başvuruyor. Karayolunun Haramidere mevkii, Beylikdüzü istikametinde ise ilginç görüntüler kayda geçti. Yayaların kullanması için yapılan kaldırım, sürücüler tarafından adeta ek bir şerit olarak kullanılıyor. Yoğunluğun olduğu saatlerde kaldırıma çıkan araçlar yaya güvenliğini hiçe sayarak kaldırımda ilerliyor. Bazen ters yönde ilerleyen araçların karşı karşıya geldiği de oluyor. O anlardan birinde telefonuna bakan bir yaya kaldırımda iki aracın arasında kaldı.

HALK OTOBÜSLERİ, SERVİS ARAÇLARI...

Kaldırımı kullanan araçlar arasında özel halk otobüsleri ve servis araçları da var. Trafik güvenliğini tehlikeye atan araçlar normal yolda ilerliyormuş gibi kaldırımı kullanıyor. Bu durumun devamlı yaşandığını belirten çevredekiler, bazen kaldırımda bile araç trafiğinin olduğunu söylüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kaldırımda karşılaşan iki araç ve aralarında kalan yaya

-Otobüslerin kaldırımda hızla ilerlemeleri

-Hususi araçların yaya yoluna girmesi

-D-100\'de oluşan trafik

-Genel ve detay görüntüler

09.02.2018 - 09.57 Haber Kodu : 180209028_

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5- 7 İLDE SAHTE PARA OPERASYONU: 28 GÖZALTI



*5 milyon 200 bin lira sahte para ele geçirildi



Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA

İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen sahte para operasyonunda 28 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 5 milyon 200 bin lira sahte para ele geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun yürüttüğü soruşturma kapsamında sahte para basan kişilerin gözaltına alınması için yakalama kararı verdi. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iddiaya göre liderliğini K.C. isimli bir şüphelinin yaptığı 51 kişinin yakalanmasına yönelik İstanbul, Çanakkale, Kocaeli, Van, Kars, Kayseri ve Samsun\'da bulunan 62 adrese sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 28 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, Vatan Caddesi\'nde bulunan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne getirildi.



SAHTE 5 MİLYON 200 BİN LİRA ELE GEÇİRİLDİ

Polis ekipleri yapılan aramalarda yaklaşık 5 milyon 200 bin lira sahte para, 2 pompalı tüfek, 2 tabanca, 150 uyuşturucu hap ile sahte kimlikler ve ehliyetler ele geçirdi. Hakkında gözaltı kararı bulunan 23 kişinin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Şüpheliler hakkında \'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak\', \'Kurulan Örgüte Üye Olmak\' ve \'Parada Sahtecilik\' suçlarından işlem yapılacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

FOTOĞRAF

-Ele geçirilen paralar



09.02.2018 -12.02 Haber Kodu : 180209058

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(havadan görüntülerle)

6- PÜRTELAŞ SAKİNLERİ CİHANGİR CAMİİ\'NİN SİLÜETİNİ BOZACAK BİNAYA KARŞI

Haber: Ali AKSOYER-Özgür Deniz KAYA-Kamera: Harun UYANIK-İSTANBUL DHA

Beyoğlu\'na bağlı Pürtelaş Mahallesi\'nde mahkeme kararıyla daha önce ruhsatı iptal edilen inşaat, yoğunluk yaratacağı ve Cihangir Camii\'nin görüntüsünü etkileyeceği endişesiyle mahalle sakinlerinin tepkisini çekiyor. Mahalleliler, inşaat bittiği takdirde Kanuni Sultan Süleyman döneminde yapılan Cihangir Camii\'nin silüetinin bozulacağını söylediler.Restorasyon çalışmaları devam eden Cihangir Camii\'nin son hâli, devam eden inşaat çalışmaları ile havadan görüntülendi.

DAHA ÖNCE RUHSATI İPTAL EDİLDİ

Beyoğlu Koruma Amaçlı İmar Planları doğrultusunda , mahkeme kararıyla ruhsatı iptal edilen inşaat, Beyoğlu Belediyesi tarafından yeniden ruhsatlandırıldı. İstanbul 8. İdare Mahkemesi\'nin ruhsatını iptal etmesine rağmen yeni ruhsatla devam eden inşaat için mahalle sakinleri yeniden yargıya başvurdu.

MİMAR SİNAN\'IN ESERİ OLAN CİHANGİR CAMİİ\'NİN ÖNÜNDE YÜKSELECEK

İnşaatın devam ettiği mahallede Kanuni Sultan Süleyman döneminde 1559 yılında Mimar Sinan\'a inşa ettirilen Cihangir Camii bulunuyor. Mahalleli, restorasyonu devam eden caminin silüetini bozacağı gerekçesiyle inşaata tepki gösteriyor.

AVUKAT ATALAY: RUHSAT DERHAL İPTAL EDİLMELİ

Bölgede yaşayanlar adına hukuki sürecin takipçisi olan Avukat Can Atalay, \"İstanbul\'un Beyoğlu ilçesinin en önemli camilerinden birisini ve onun silüetini, kentten görünüşünü doğrudan etkileyecek bir inşaat hukuka aykırı olarak tekrar başladı. 2009\'da Beyoğlu\'nu koruma amaçlı nazım imar planı, İstanbul 10. İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmişti. Danıştay, yeni bilirkişi incelemesi yaptırılması gerekir, diyerek bu kararı bozdu. Bilirkişi incelemesi yeniden yaptırıldı ve plan yeniden iptal edildi. İlk iptal kararından sonra, sözünü ettiğimiz alandaki inşaata esas ruhsat, İstanbul İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. Fakat Danıştay \"bilirkişi incelemesi yapılması gerekir, koruma amaçlı nazır imar planını tekrar incelemen gerekir\" dediği için, arada bir boşluk oldu. O boşlukta, İstanbul\'un ve caminin görünümünü doğrudan etkileyecek inşaat, tekrar başlatıldı. İlk kararda imar planı iptal deniyordu. Dolayısıyla ruhsat iptal edilmek durumunda. Bugün de bu durum geçerlidir\" dedi.

Atalay, \"Muhtemelen ileride tazminat davaları ortaya çıkacak. En iyi bilinen talihsiz örnek Zeytinburnu 16/9 binaları. Dayanak imar planı iptalse, kamunun zarara uğramaması , kent silüetinin zarar görmemesi için ruhsatın iptal edilmesi gerekir. Beyoğlu Belediyesi, kamunun zarara uğramaması için inşaatı durdurmalı\" ifadelerini kullandı.

BÖLGE HALKI: CAMİNİN SİLÜETİNİ BOZACAK YAPILAŞMA İSTEMİYORUZ

DHA\'ya konuşan mahalle sakinleri de duruma tepki gösterdi. Bir mahalle sakini, \"Yapı caminin önünde yükseliyor. Cami tamamen bozulacak. Bu yapıyı istemiyoruz\" dedi. 16 yıldır Cihangir\'de oturan bir diğer mahalle sakini ise \"Burada bir bina yapılmaya başlandı. Daha sonra durduruldu. Çalışmalar son bir aydır tekrar başladı. Binanın 6 katlı ve cam bir bina olacağı söyleniyor. Biz Cihangir\'i güzelleştirmeye çalışıyoruz derken, tamamen cam bir binanın buraya yapılması, caminin ve bütün Cihangir\'in silüetini bozacak\" diye konuştu.

İnşaat alanındaki güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğunu söyleyen bir başka mahalle sakini, \"İnşaat alanına yapılan tahtaların üzerinde kavgalar, oluyor. Geceleri gürültüden uyuyamıyoruz. Uyarmamıza rağmen herhangi bir önlem alınmadı. Her gece kalp çarpıntısıyla uyanıyorum. Yetkililerden daha güvenli ve doğru bir çalışma yapılmasını talep ediyorum\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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HAVADAN GÖRÜNTÜLER

-Camiden görüntü

-Çalışmalardan görüntü

-Detaylar

AKTÜEL GÖRÜNTÜLER

-İnşaattan çalışmalar

-Beyoğlu Pürtelaş Mahallesi sakinleri ile röportaj

-Avukat Can Atalay ile röportaj

-Cihangir Camii\'nin havadan görüntüleri

09.02.2018 - 12.47 Haber Kodu : 180209074