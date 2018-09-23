DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 1

1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KASIMPAŞA\'DA ÇOCUK EVLERİ SİTESİ\'Nİ ZİYARET ETTİ

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST\'in ardından Kasımpaşa\'ya geçerek, burada ziyaretlerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Yeni Havalimanı\'nda düzenlenen TEKNOFEST\'in ardından doğup büyüdüğü Kasımpaşa\'ya geçti.

Erdoğan\'ın ziyaretlerine İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ile Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan eşlik etti. Erdoğan ilk olarak burada bulunan bir kahvehane ve berbere uğradı. Çevrede bulunan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a sevgi gösterilerinde bulundu. Erdoğan da buradan ayrılmadan önce vatandaşlarla sohbet ederek, çocuklara oyuncak hediye etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Kasımpaşa Çocuk Evleri Sitesi\'ni ziyaret etti. Çocuklara hediyeler dağıtan Erdoğan, çocuklarla sohbet etti. Erdoğan\'ın burada çocukları ziyareti sırasında Çalışma Bakanı Zehra Selçuk da hazır bulundu.

Görüntü Dökümü:

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-Erdoğan\'ı çocukların karşılaması

-Çocukların ellerindeki hediyeler

-Erdoğan\'ın çocuklara hediye vermesi

-Toplu fotoğraf çekimi

-Erdoğan\'ı bekleyen vatandaşlar

-Erdoğan\'ın çıkışı

-Vatandaşlarla sohbet etmesi

-Çocuklara oyuncak hediye etmesi

-Erdoğan\'ın konvoyunun buradan ayrılması

-Genel ve detaylar



22.09.2018 - 21.35 - Haber Kodu : 180922195

22.09.2018 - 19.25 - Haber Kodu : 180922187

22.09.2018 - 18.52 - Haber Kodu : 180922178



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2- EMİNE ERDOĞAN BEZMİALEM VALİDE SULTAN SÖYLEŞİSİNE KATILDI

Haber: İSTANBUL,(DHA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın eşi Emine Erdoğan, Bezmialem Valide Sultan Söyleşisi\'ne katıldı. Dolmabahçe Sarayı Meşkhane Salonu\'nda Emine Erdoğan\'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, Osmanlı tarihinde en çok vakıf kuran kadın olarak

bilinen Sultan Abdülmecid\'in annesi Bezmialem Valide Sultan\'ın hayatı, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arzu Terzi tarafından tüm yönleriyle anlatıldı. Toplantının sonunda davetlilerle sohbet eden Erdoğan, vakıf kuran

hayırsever kadınların örnek olması gerektiğini ifade etti.

Toplantıya Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay , Ayşe Cevahir, Demet Sabancı Çetindoğan, Leyla Alaton, Hülya Koçyiğit ve Demet Şener\'in de aralarında bulunduğu iş, sanat ve akademi dünyasından isimler katıldı. Emine Erdoğan\'ın benzeri tarih ve kültür sohbetlerine ev sahipliği yapmaya devam edeceği öğrenildi. Programda ayrıca İstanbul Üniversitesi Osmanlı Dönemi Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi (OMAR) mensupları, Bezmialem Valide Sultan\'ın yaşadığı döneme ait musiki eserlerinin yer aldığı mini bir konser verdi.

Görüntü dökümü:

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-Emine Erdoğan\'ın görüntüsü

-Davetlilerle selamlaşması

-Sunumdan detaylar

-Davete katılanlardan detaylar

-Mini konserden detaylar

22.09.2018 - 22.08- Haber Kodu : 180922196

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3- İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU YENİKAPI\'DA DÜZENLENEN TRABZON GÜNLERİ\'NE KATILDI

Mehmet İlkay ÖZER-İlkay DİKİCİ/İSTANBUL DHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yenikapı Etkinlik Alanı\'nda düzenlenen Trabzon Günleri\'ne katıldı. Stantları tek tek gezen Bakan Soylu, vatandaşlarla sohbet etti.

Yenikapı Etkinlik Alanı\'nda \"Trabzon Günleri\' adı altında Trabzon şehrinin tanıtımını amaçlayan bir etkinlik düzenleniyor. Etkinlik kapsamında alanda Trabzon\'un yöresel ürünlerinin , doğal güzelliklerinin ve kültürel özelliklerinin tanıtımı yapılıyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'da bu akşam etkinlik alanına gelerek, stantları ziyaret etti. Stantları tek tek gezen Soylu\'ya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Görüntü Dökümü:

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-Bakan Soylu\'nun standları gezmesi

-Soylu ile fotoğraf çekilenler

-Detaylar

22.09.2018 - 22.39 - Haber Kodu : 180922200

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4- OTOMOBİLDE ÇAKMAK GAZI PATLADI: 3 YARALI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,(DHA)

Bahçelievler\'de park halindeki bir otomobilde bulunan çakmak gazının patlaması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay Cumhuriyet Mahallesi Metin Sokak meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki 34 GK 6837 plakalı otomobil içerisinde bulunan çakmak gazı tüpü henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı patladı. Patlamanın etkisi ile araç içinde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan biri Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2\'si ise Cerrahpaşa Tıp Fakültesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri araç içinde ve dışında incelemelerde bulundu. Polis ekipleri aracın bulunduğu yere güvenlik şeridi çekerek detaylı olay yeri çalışması yaptı. Polis ekipleri araç içinde ve dışında yaptığı incelemeler sonucunda topladığı bulguları delil torbalarına koydu.

Yaralananların aracın sahibi İsa Şener\'in yeğenleri olduğu öğrenilirken, Şener, \"Gençler oturmuşlar. Şaka mı yapmışlar, ne yapmışlar onu bilmiyorum artık. Birisi yoğun bakımda. Diğerlerinin durumunu bilmiyorum\" dedi.

Polisin soruşturması devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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-Olay yeri

-Patlama olan araç

-Olay yeri inceleme ekipleri

-İsa Şener\'in aracına binmesi

-Röp

-Aracın içinden detaylar

-Delil torbaları

-Genel ve detaylar

23.09.2018 - 01.18 - Haber Kodu : 180923003

23.09.2018 - 03.00 - Haber Kodu : 180923005

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5- İSTANBUL BOĞAZI\'NDA SİS ETKİLİ OLUYOR

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM-Taner YENER-Ramazan EĞRİ-Hüseyin COŞKUN-Murat SOLAK-İSTANBUL DHA

İstanbul Boğazı çevresinde etkili olan sis nedeniyle ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü neredeyse görünmez oldu. İstanbul\'da sabah saatlerinden itibaren özellikle Boğaz ve Haliç çevresinde sis etkili oluyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü görünmez oldu.

Görüntü Dökümü:

-Sis içinde kalan Fatih sultan Mehmet Köprüsü

-15 Temmuz Şehitler Köprüsünden görüntü

-Boğaz kenarında balık tutanlar

-Spor yapanlar

-Kız kulesi

-Genel ve detaylar



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