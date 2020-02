DHA İSTANBUL BÜLTENİ -1

1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BEYOĞLU\'NDA KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, \"Bay Muharrem BMW fabrikasını gezeceğine gel bizim İHA, SİHA fabrikasını gez. Türkiye buraya nasıl ulaştı onu gör. Amerika İHA, SİHA vermiyordu\" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kartal, Maltepe, Ataşehir, Üsküdar, Sarıyer ve Gaziosmanpaşa mitinglerinden sonra Beyoğlu\'na geldi. Beyoğlu\'nda kendisini bekleyen kalabalığa bir konuşma yapan Erdoğan, \"Evinde buzdolabı, fırını olmayan kaldı mı? Çamaşır makinesi olmayan kaldı mı? Benim anacığım ne çileler çekti. Çocuk bezinin girmediği ev kalmadı. Ama bay Muharrem çocuk beziyle dalga geçiyor. Senin de çocuk bezlerin olsun ya. Çocuk bezinin olması niye garibine gidiyor? Bu ülke Amerikan bezi denilen çaputların kullanıldığı döneme mi dönecek? Biz onları geride bıraktık. Modern döneme giriyoruz. Türkiye olarak biz bu modernitenin gerisinde kalamayız. Şu anda biz yerli ve milli otomobil diyoruz. Benim için 20 yıl geride kaldı diyor. Bay Muharrem BMW fabrikasını gezeceğine gel bizim İHA, SİHA fabrikasını gez. Türkiye buraya nasıl ulaştı onu gör. Amerika İHA, SİHA vermiyordu. Senato reddetti diyorlardı. Bak kötü komşu bizi ev sahibi yaptı. Daha dün Irak\'ta Kandil\'de İHA\'larımız, SİHA\'larımız koordinat verdi ve F-16\'lar bunların işini bitirdi. Kimlerin? Teröristlerin. Şu anda bay Muharrem icazet aldığı an ilk gittiği yer Edirne\'de cezaevi oldu. Kimi ziyaret etti? Teröristlerin arkasında olduğu Demirtaş\'ı ziyaret etti. Hale bak ya. Senin orada ne işin var? Bir lafı oldu mu terörle ilgili? FETÖ\'yle ilgili lafı oldu mu? El ele kol kola yürümediler mi Ankara\'da? Bunların terörle ilgili derdi yok. Ama bizim var? Kıran kırana içerde de dışarıda da veriyoruz. Afrin\'de 4 bin 600\'ü aşkın teröristi etkisiz hale getirdik. Cerablus\'ta 3 bini aşkın DEAŞ\'lıyı etkisiz hale getirdik. \'Kandil\'e giremezler\' dedi. Niye? \'ABD\'den izin almaları lazım\'. Zavallı bu ya. \'İran\'la görüşmesi lazım\'. Bundan cumhurbaşkanı adayı nasıl oldu ya? Ama olur, normaldir\" diye konuştu.

2- CUMHURBAŞKANI SARIYER\'DE KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5. ilçe mitingini Sarıyer\'de gerçekleştirdi.

Erdoğan \"Bitti mi UBER işi? Bir açıklamayla bitti mi? UBER\'in patronu ziyaret etmek istedi. Ama sizleri kıramazdım. Kabul etmedim.\" dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kartal, Maltepe, Ataşehir, Üsküdar mitinglerinden sonra Sarıyer\'e geldi. Erdoğan, \"Beyefendiye Amerika\'dan telefon geliyormuş. Ne kadar Amerika\'nın yolunu bilir bilemiyorum. Sana kimden telefon geldi. Büyük ihtimal bunların orada bir ofisi var. Büyük ihtimal oradan buna telefon gelmiştir. Neymiş bizim gönderdiğimiz 85 koli gazete kupürüymüş. Sonra ne oldu. Dediler ki, \'biz adamlarımızı gönderelim. Adalet Bakanlığı\'nda bunları incelesinler.\' Geldiler incelediler. Bay Kemal dedi ki: \'Bu raporlarla Amerika FETO\'yu Türkiye\'ye vermesi lazım. Ama Cumhurbaşkanı adayı başka konuşuyor. Bay Kemal başka konuşuyor. Bunların hangisine inanacağız. Ondan sonra özür dilediler mi? Dilemediler. Bu milletin adalet bakanlığına güvenmiyorlar. Maalesef George\'a güveniyorlar\" dedi.

\"BİZ DE ÜLKEMİZİ UÇURMAYA DEVAM EDELİM\"

Şu anda 16 yıllık tecrübe ile bu evladınız karşınızda diyen Erdoğan, \"4 yıllık İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığıyla da bu evladınız karşınızda. Pazar günü bu kardeşinize bu evladınıza tekrar devam talimatını, icazeti verin ve biz de ülkemizi uçurmaya devam edelim. Çünkü bunların hiç birinde devlet tecrübesi, devlet deneyimi, yönetim böyle bir şey yok. Dükkanınız olsa bu dükkanınızı bir çırağa teslim eder misiniz? Ya bunlar çırak bile değil. Böyle bir riske girilebilir mi? Ne diyor Genel Başkan \'Gel bakalım Muharrem\'. Bu şekilde yaklaşılan insana bu ülke teslim edilebilir mi? Aynı Genel Başkan pazardan sonra ne diyecek; \'Git bakalım Muharrem\' Niye o da çünkü neticeyi görüyor. Ama ben sizlere güveniyorum\" ifadelerini kullandı.

\"UBER\'İN PATRONU ZİYARET ETMEK İSTEDİ\"

Erdoğan, \"Taksicilere UBER\'den kurtuldunuz değil mi? Bitti mi UBER işi. Bir açıklamayla bitti mi? UBER\'in patronu ziyaret etmek istedi. Ama sizleri kıramazdım. Kabul etmedim. Ama sizden de bir ricam var. O da arabalarınız tertemiz olsun. Pırıl pırıl olsun. Arabaların içinde ne siz sigara için ne de müşteriye sigara içirtin. Her şey dört dörtlük olsun. Bize bu konuda da şikayet gelmemeli\" şeklinde konuştu.

3- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN\'IN 6. DURAĞI GAZİOSMANPAŞA OLDU

*Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

\"Biz, özgürlüklerin partisiyiz, özgürlüklerin hareketiyiz. Bizde Türk\'ü, Kürt\'ü, Laz\'ı, Çerkez\'i, Gürcü\'sü, Abaza\'sı, yerlisi, yabancısı yok. Alevisi, Sünnisi yok.\"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilçe mitinglerinin altıncısını Gaziosmanpaşa Küçükköy\'de gerçekleştirdi.

Erdoğan Üsküdar\'dan Kıyı Emniyeti\'ne ait bir tekne ile Sarıyer\'e geçerek Anadolu Yakası\'ndaki mitinglerini tamamladı. Sarıyer\'in ardından ise Gaziosmanpaşa\'ya geldi. Erdoğan\'a Gaziosmanpaşa\'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak eşlik etti.

Erdoğan miting öncesi, alanda bulunanlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Erdoğan konuşması öncesinde kendisini çaya davet edenlere, \"Çay seçim sonrası, şimdi işimiz çok\" diye yanıt verdi.

\"FIRIN YOKTU\"

Burada bir konuşma yapan cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Şimdi çamaşır makinesi olmayan ev kaldı mı? Fırın yoktu. Şimdi fırın olmayan ev kaldı mı? Nereden nereye... Geçen gün bir dostum, \'Ya söyle bunların söylediklerine bakma. Bizim ne araba, ne şu ne bu aklımızdan geçmezdi. Şimdi benim arabam var, oğlumun arabası var. Hanım da tutturdu, o da araba alıyor.\' diyor. Nereden nereye geldik. Daha da iyi olacak. Bu bizim refah düzeyimizi gösteriyor. Şimdi Gaziosmanpaşa\'nın sokaklarına bakalım. Sokaklarda arabayı park edecek yer var mı? Niye yok? Önüne gelen araba alıyor da onun için yok. Allah nasip eder, inşallah Mart 2019 tekrar belediyeyi biz alacağız inşallah. Artık park sistemlerini yaygınlaştıracağız yani mahallelerin ortak park alanları olacak ve araçlar o parklara park edecekler, sokağa değil. Araçlar o parklarda park etmek suretiyle modern bir şehirciliği biz ikame edeceğiz. Bu pazar aynı zamanda Mart 2019\'un işaret fişeğidir. Onu da bilin. Bu seçimle sadece belediye seçimi yapmıyoruz. Aynı zamanda Mart\'ta yerel seçimin de ön adımlarını atıyoruz\" şeklinde konuştu.

\"RAHMETLİ ERBAKAN HOCA MEZARDAN ÇIKSA, BUNLARI MEZARA GÖMER\"

Erdoğan, \"Şimdi çıkmış bir tanesi ne diyor? \'Yüksek hızlı tren istemem.\' İnanın rahmetli Erbakan Hoca mezardan çıksa, bunları mezara gömer. Çünkü hayatı yüksek hızlı tren, bu tür şeylerle geçti. Şimdi onun arkasından geldiğini söyleyenler diyor ki, \'Neden yüksek hızlı tren olsun? Bu göçü artırır.\' diyor. Basmıyor, basmıyor. Bir diğeri köprüye karşı, bir diğeri şehir hastanelerine karşı. Şehir hastanelerine nasıl karşı olursun? Buralarda modernite, şifa, sağlık var ve burada benim vatandaşım huzurla, mutluluk içerisinde tedavi oluyor\" dedi.

\"BİZ, ÖZGÜRLÜKLERİN PARTİSİYİZ\"

Erdoğan, \"Biz, özgürlüklerin partisiyiz, özgürlüklerin hareketiyiz. Bizde Türk\'ü, Kürt\'ü, Laz\'ı, Çerkez\'i, Gürcü\'sü, Abaza\'sı, yerlisi, yabancısı yok. Alevisi, Sünnisi yok. Biz yaratılanı, yaratandan ötürü sevdik. Bırakın o uydurmaları. Yok bilmem Alevi\'ymiş, Kürtçü\'ymüş, şucuymuş, bucumuymuş. Yaratılanı yaratandan ötürü sevmek... Onun için tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bunun için bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız\" şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan son mitingi ise Beyoğlu Kasımpaşa\'da gerçekleştirecek.

4- MERAL AKŞENER ESENYURT\'TA KONUŞTU

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Esenyurt\'ta miting düzenledi.

Meral Akşener buradaki konuşmasında, \"Ben sizin adayınız olarak 250 bin imzayla aday olmakta diretmeseydim, bugün bu meydanlarda bu çalışmalar ve seçmenin geleceğine ilişkin projeler konuşulur muydu? Sayın Erdoğan\'ın birinci turda kaç oy alacağının dışında herhangi bir yorum duyacak mıydınız televizyonlarda? Duyamayacaktık. İYİ Parti\'yi millet kurdu. İYİ Parti Meral Akşener\'i de millet imzalarıyla aday yaptı. Allah bin kere razı olsun. İyi ki sizi dinlemişim, iyi ki size güvenmişim.\" diye konuştu.

Akşener, propaganda sürecinde siyasilerin kullandığı dili eleştirerek, şunları kaydetti:

\"Bir seçim yapılıyor. Seçmene yönelik fikirlerin ve projelerin yarışması gereken seçimde küfürlerin havada uçuştuğu, her türlü hakaretin edildiği, iktidar tarafından ağır bir asabiyetle muhalefette duran her şahsa ve partiye hakaret ve iftira edildiği bir seçim atmosferini yaratmaya çalışan bir iktidar var.\"

5- MERAL AKŞENER BÜYÜKÇEKMECE\'DE KONUŞTU

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Büyükçekmece\'de miting düzenledi.

Buradaki konuşmasında, kendisini dinlemeye gelenlere teşekkür eden Akşener, iyileştirilmiş bir parlamenter sistemi getireceklerini söyledi.

Akşener, eğitim sisteminde iyileştirmeler yapacaklarını yineleyerek, \"Türkiye\'nin kaynaklarının çarçur edildiği bir gerçektir. Doğru tespit ve teşhislerle doğru çözümlerin üretildiği bir anlayışın oylandığı ve karar verildiği bir seçimdir bu. Ya demokrasiden yana karar alınacak ya da tek kişinin iki dudağı arasına her şeyin sıkıştırıldığı, her gücün onun eline verildiği ve \'Padişahım çok yaşa.\' demek zorunda kaldığımız bir sistem arasında karar vereceksiniz.\" değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomik kalkınma için her yıl 50 milyar dolarlık sanayi yatırımı yapacaklarını dile getiren Akşener, şöyle devam etti:

\"Türkiye çiftçisini, tarımını ve sanayisini ayağa kaldırmak zorundadır. \'Kaynak nerede?\' diyorlar. Kaynak çok. Gitti, Suriye\'nin iç işlerine karıştı. 4 milyon Suriyeli ülkemizde mülteci. 150 milyar Türk lirası para harcandı. Yaşlılar için söylüyorum 150 katrilyon para harcanmış. Kaç tane fabrika, yol, köprü, tüp geçit demek? Hem de bedava geçilecek. Seçildiğimde ilk işim Suriye ile ilişkileri düzeltip Suriyeli kardeşlerimizin vatanlarında mutlu olmaları için memleketlerine göndermek olacaktır.\"

Akşener, ilçe mitinglerinin yayımlanması için 10 ilçede izin alarak dev ekranlar kurdurduklarını belirterek, Arnavutköy\'de kendilerini engellemeye çalıştıklarını savundu.

6- KARAMOLLAOĞLU EYÜPSULTAN\'DA KONUŞTU

Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, Eyüpsultan Meydanı\'nda yaptığı mitingde, \"Bu ülkede 90 yılda kurulan fabrikaların, Erbakan hocamızın temelini attığı, tamamladığı, faaliyete geçirdiği fabrikaların yüzde 95\'ini yıkmakla işe başlamaz, bunun yanına yenilerini ekleriz. Bunların yıktıklarından en az üç, beş mislini iki, üç senede yeniden inşa edeceğiz\" dedi.

Temel Karamollaoğlu, Eyüpsultan\'da miting düzenledi. Mitinge Saadet Partisi\'nin İstanbul Milletvekilleri adayları ile partililer katıldı. Karamollaoğlu, \"Saadet Partisi mensupları olarak, seçimleri kesinlikle bir kavganın, husumetin parçası olarak görmüyoruz. Seçimler halkımızın kendisini yönetecek, kendisine hizmet edecek siyasiler arasında tercihte bulunma zamanıdır. Bu tercihi yaparken, biz birbirimize karşı sadece sevgi ve saygı beslemek mecburiyetindeyiz\" dedi.

\"BİZ YOLUMUZDAN DÖNMEYİZ\"

Seçim döneminde kendilerine iftiralar atıldığını aktaran Karamollaoğlu, \"Ne yazık ki bazı arkadaşlarımız fikir bazında karşımıza geçip, bizi politikalarımızla tenkit edeceklerine sadece suçlayarak, iftiralarda bulunarak, hakaret ederek, susturmaya çalışıyorlar. Biz yolumuzdan dönmeyiz. Haksızlığa rıza göstermeyiz. Her zaman bu milletin emrinde olmaktan, hizmet etmekten iftihar duyarız. Biz Erbakan hocamızın talebeleriyiz\" diye konuştu.

\"ADALET OLMADAN ÜLKEMİZDE CİDDİ BİR KALKINMA OLMAZ\"

Karamollaoğlu Ak Parti\'ye eleştirilerde bulunarak, \"Biz Batı\'nın önünde, İsrail\'in önünde onların dediklerini yaptıktan sonra milletimizin karşısına geçip, sanki onlarla husumet içindeymişiz gibi bir oyunun içine girmeyiz. Adalet olmadan, sosyal adalet sağlanmadan ülkemizde ciddi bir kalkınma olmaz. Bu ülkenin maddi meselelerini tek tek çözeceğiz. İşsizliği ancak biz çözeriz. 15 yıl iktidarda kaldıktan sonra işsizlik tabiidir diyenlere şaşıyorum. Her üniversite mezunu iş bulmak mecburiyetinde değilmiş. Bırakınız üniversite mezununu ilkokul mezununa bile iş temin edecek politikaları üretmek mecburiyetindesin\" dedi.

\"ÜLKEMİZİ AVRUPA\'NIN EN KALKINMIŞ ÜLKELERİ ARASINA SOKACAĞIZ\"

Saadet lideri, şöyle devam etti:

Problemleri çözmekteki acziyetini itiraf edip, çözüm yolu arayacağına halkı, garibanı suçlamaya kalkıyorsunuz. Biz tarımı ve hayvancılığı öyle bir noktaya getireceğiz ki; et ithal eden, buğday ithal eden değil, bunların ihracatını yapıp, ülkemize döviz kazandıran bir noktaya getireceğiz. Fabrikaları yıkarak değil, kimse unutmasın bu ülkede 90 yılda kurulan fabrikaların, Erbakan hocamızın temelini attığı, tamamladığı, faaliyete geçirdiği fabrikaların yüzde 95\'ini yıkmakla işe başlamaz, bunun yanına yenilerini ekleriz. Bunların yıktıklarından en az üç, beş mislini iki, üç senede yeniden inşa edeceğiz. Ülkemizi Avrupa\'nın en kalkınmış ülkeleri arasına sokacağız.

\"KALBİMİZİ BÜTÜN İSLAM ALEMİNE, MAĞDURLARA AÇACAĞIZ\"

Karamollaoğlu, \"Bu arkadaşlarımız Erbakan hocamızı terk ettiklerinde bedenen onu terk etmediler. Kalplerinden, zihinlerinden onu sildiler. Onun fikirleri yerine Batının çürümüş fikirlerini inşa ettiler. İşte biz buna karşıyız. Biz yeniden kalbimizi bütün İslam alemine, mağdurlara açacağız\" diye konuştu.

7- TAKSİCİNİN KADIN TURİSTE TEPKİSİ KAMERADA

* Kadın turistin bavulunu indirip yolun ortasına bıraktı.

Nişantaşı\'nda, bir taksicinin kadın turist yolcusuna gösterdiği tepki, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, bugün saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bir taksici biraz daha geride inmek istemeyen kadın turist yolcusuna tepki gösterdi. Taksici, trafiğin ilerlememesi üzerine aracından inerek kadın turistin bavulunu indirip yolun ortasına bıraktı. Bunu gören çevredekilerin tepki gösterdiği taksici, \"100 metre aşağıda inmiyor, in diyorum orada, beni buraya sokuyor ya. 100 metre kalmış 100 metre sanki topal\" şeklinde bağırdı. Turist kadının İngilizce olarak, \"Paramı ver, para üstünü ver\" demesi üzerine sinirlenen taksici küfürler savurdu. Turist kadının tekrar tekrar \"Para üstünü ver\" demesi üzerine de taksici, \"Verdim 35 lira verdim, vermem daha hadi. Vermiyorum polis çağır\" dedikten sonra \"Sokuyor beni bu trafiğe ya, şuraya bak ya.\" şeklinde tepki gösterdi. Taksici ile kadın turist, ardından kadın ve çocukların da bulunduğu sokak ortasında karşılıklı küfürleşti. Sokak ortasında tüm yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

8- LEYLA BİLGİNEL: ATATÜRK\'ÜN DE DEDİĞİ GİBİ NE VARSA TÜRK HEKİMLERİNDE VAR



Bir süredir yaşadığı Tayland\'da sivri sinek ısırması sonucu hastanelik olan ve tedavi için Türkiye\'ye getirilen Leyla Bilginel hastane odasında, yaşadıklarını basın mensuplarına anlattı. Hastalığının 22\'inci gününde olduğunu ifade eden Bilginel, \"Burada olmak ve güvende hissetmek her şeyden psikolojimi düzeltti. Mucize diyorum şuanda ayakta olmam. Atatürk\'ün de dediği gibi \'Ne varsa Türk hekimlerinde var\' biz yıllardır biliyoruz.\" diye konuştu.

Leyla Bilginel, bir süredir yaşadığı Tayland\'da sivri sinek ısırması sonucu hastanelik olmuştu. \'Dengue Fever\' isimli hastalığa yakalanan Leyla Bilginel, gözyaşları içinde yardım istemişti. Bilginel, Fatih Samatya\'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde tedavi altına alındı. Bilginel\'in sağlık durumu ile ilgili Hastane Başhekimi Prof.Dr.Özgür Yiğit ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Nagihan Didem Sarı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



\"HAYATİ TEHLİKESİ YOK\"

Hastane başhekimi Prof.Dr.Özgür Yiğit, \"Leyla Bilginer adlı hastamız Phuket\'te yaşıyor. Hastamız, Mayıs aylarının sonlarına doğru baş ağrısı ve bulantı, kusma şikayetleriyle hastaneye başvuruyor ama hastamızda migren de olduğu için bu rahatsızlığı migren, baş ağrısı gibi düşünülüyor. Eve gönderiliyor ama vücut ağrıları başlayınca Haziran ayının 12\'sinde orada hastaneye yatırılıyor. Sağlık Bakanlığımızın duyarlılığı sayesinde bir şekilde haberdar olunuyor ve hastamız Türkiye\'ye davet ediliyor. O da Türkiye\'ye gelmeyi kabul ediyor. Bugün saat 13.30 itibariyle hastanemize naklediliyor. Genel durumu iyi. Kırgınlıkları düzelmiş. Bilinen adıyla dang hastalığı ön tanısıyla orada takip edilmiş. Bir dönem orada sıkıntılar çekmiş, vücudunda ödemler oluşmuş. Nefes darlığı oluşmuş. Şuan hastalığı gerilemiş vaziyette. Enfeksiyon uzmanları tarafından hastanemizde takip ediliyor. Hayati tehlikesi yok. Genel durumu düzgün. Umarım en kısa zamanda iyileşir. Bu hastalığın belirgin bir ilacı yok. Bulaşıcılığı yok, o dönemi geçmiş durumda.\" diye konuştu.



\"TÜRKİYE\'DE BU HASTALIĞI TAŞIYACAK SİVRİ SİNEK YOK\"

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr.Nagihan Didem Sarı ise, \"Sivri sinek Türkiye\'de bulunmayan bir cins. Bizim açımızdan bulaşıcı bir riski yok şuan. Bu hastalık, tropikal iklimler, yurt dışı seyahatler içeren gidişler olduktan sonra bizde de görülmeye başladı. Hastamızın yeni tetkiklerini aldık. Karaciğer enzim yüksekliği var. Ama tehlikeli bir durumu yok. Türkiye\'de bu hastalığı taşıyacak sivri sinek yok. Bu nedenle burada bu hastalığın bulaşma riski yok. Leyla hanım, kritik aşamayı geçirmiş görünüyor. Çocukluğunu burada geçirmiş olduğu için bu mikroba alışkın değil.\" dedi.



\"BİZDE, KIRIM-KONGO KANAMALI ATEŞİ HASTALIĞI VAR\"

Sarı, \'Ülkemizde bu tür hastalıklara rastlanıyor mu\" şeklindeki bir soruya ise, \"Bizde buna benzer Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı var. Bizimki daha ölümcül seyrediyor. Bu hastalığın normal süreci 20 ile 25 gün sürüyor. Kritik süreç ise 3-4 gün sürmekte.\" Şeklinde konuştu.



\"MUCİZE DİYORUM ŞU ANDA AYAKTA OLMAM\"

Doktorların açıklamasının ardından Leyla Bilginel de hastane odasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bilginel, \"Hastalığın 22. günündeyim. Tabi ki bir süredir devam eden semptom var. Ama burada olmak ve güvende hissetmek her şeyden psikolojimi düzeltti. Mucize diyorum şu anda ayakta olmam ve karşınızda olmam işin gerçeği\" dedi.



\"ATATÜRK\'ÜN DE DEDİĞİ GİBİ \'NE VARSA TÜRK HEKİMLERİNDE VAR\"

Bakanlığın daha önce hatta özel uçak gönderip aldırmak için teklifte bulunduğunu ifade eden Bilginel \"Çok aradılar ilgilendiler. Oradan uçamazlar dediler. Çünkü kan değerlerim çok düşüktü. Kan değerlerim 100 binin üstüne gelmeden gelemedim ben buraya işin gerçeği ben çok istememe rağmen. Çünkü ne olursa olsun çok istememe rağmen hepinizin bildiği bir şey Dünya\'da birçok konuda ülkeyi de, Avrupa\'yı da eleştiriyoruz, söylüyoruz. Her konuda Türkiye\'de birçok yanlışlıklar, kötülükler gittikçe artıyor, yükseliyor. Atatürk\'ün de dediği gibi \'Ne varsa Türk hekimlerinde var\' biz yıllardır biliyoruz. Ben onu ilk keşfettiğimde İngiltere\'de çok ağır bir alerjik vaka geçirdim. İlk kez yabancı bir hastaneye girdiğimde bu nasıl bir şey dedim. Çünkü orada insanlar bizim gibi değil.\" dedi.



\"NE OLURSA OLSUN KİMLİĞİMDE BİR TC YAZIYOR\"

Bilginel sözlerine şöyle devam etti: \"Ben hep şöyle bir şey diyorum. Dünya insanıyım. Ayrımlaşmak istemiyorum. Bunu kabul etmek istemiyorum. Ne olursa olsun kimliğimde bir TC yazıyor. TC evladı doğurdum ben dünyaya, ne olursa olsun sahip çıkılması insana güven veriyor. İyiyim şükür, atlattım ama tabi ki bu zehir çok ağır bir zehir. Bu tetkiklerimin yapılması kafamın rahat olması ayrı bir mutluluk. Çok teşekkür ediyorum. \" dedi.



\"ÇOK FAZLA SEVENLERİM VARMIŞ\"

Bilginel, \"Tayland\'a tekrar geri dönmeyi düşünüyor musunuz?\" sorusuna ise, \"Ben çok istiyorum. Ama annem ölümü çiğnersin diyor. Tüm ülke \'biz seni özledik\' diyor. \'Yeter artık, gittin, 4 yıl dinlendin ekranlara dön\' diyorlar. Çok fazla sevenlerim varmış.\" diye konuştu.



\"DÖRT YILIN SONUNDA BÖYLE BİR ŞEY OLDU\"

Bilginel, \"Ben bugün şunu söyleyeyim. Ben çok inançlarıyla var olan bir insanım. Allah der Allah yatar Allah ile kalkarım. Dört yıldır burnumuzun ucu kanamadı bizim. Dört yılın sonunda bir sineğin şeyine o da sinek, sivrisinek çok öldürdüm. Şeylerini aldılar diyorum artık. Dört yılın sonunda böyle bir şey oldu. Çok şükür ölmedim mucizelerle detaylarını ben bilmiyorum. Çünkü ölümün ucuna girdiğim anlar oldu. Oradaki doktorlar beni eve gönderdi. Ateşim yok diye çözemediler. İki gün sonra tekrar gittiğimde hemen alarm verildi zaten apar topar aldılar beni. O arada yine bir sürü saçma sapan şeyler yaşandı.\" dedi.



\"ONU YAZANLARIN VİCDANSIZLIĞINDAN DOLAYI GİTMİŞ OLABİLİR MİYİZ ACABA\"

Konuşması sırasında gözyaşlarını tutamayan Bilginel, \"Ayaktayız ya, nasıl döneyim. Ben bu soruyu hepinize soruyorum. Ben nasıl döneyim. Ben bugün hasta yatağımda sizlerden dua istiyorum diye sadece bir mesaj atıyorum. Ben ne oğlum kaldı. Ne vatan hainliğim kaldı. Ne demediğim şey kaldı. Cımbızla seçip içinden söylüyorlar. Bugün benim evladım çok mutlu ve onun mutluluğu için elimden geleni yaparım. 40 yaşında bir insan şan, şöhret, para, pul her şey burada varken bırakıp niye gider. Bir onu sorun. Oradaki onu yazanların vicdansızlığından dolayı gitmiş olabilir miyiz acaba.\" diye konuştu.



