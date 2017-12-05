DHA İSTANBUL BÜLTENİ -1 

1- İSTANBUL\'DA \'YEDİTEPE HUZUR\' DENETİMLERİ

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Ali Kerem BENGİ-Ersan SAN/İSTANBUL DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı polis ekipleri, \'Yeditepe Huzur\' adı altında il genelinde 34\'üncü asayiş denetimi gerçekleştirdi. Polisler denetimlerde, önceden belirlenen noktalarda şüpheli araçları durdurarak arama ve kimlik kontrolü yaptı.

Denetim yapılan noktalardan bazıları Beyoğlu ve Fatih ilçeleriydi. Denetimlere İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Foto Filim Şube Müdürlüğü ve Havacılık Şube Müdürlüğü personeli katıldı. Polisler şüpheli görülen araçlar üzerinde arama yaptı. Denetimler kapsamında araçlardaki vatandaşlar ve şüpheli görülen kişilerin de üzeri aranıp, Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Aramalara özel eğitimli narkotik köpeği de destek verdi. Aramalar devam ederken özel harekat timleri de uzun namlulu silahlarla çevrede güvenlik tedbiri aldı. Öte yandan bir polis helikopteri de uygulamaya destek verdi. Havadan koordinasyon sağlayan helikopter bazı noktalardan görüntü ve fotoğraf kaydı aldı.

Görüntü Dökümü

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-Çeşitli denetim noktalarından görüntüler

Şişli denetim noktası

-Gelen araç araması

-GBT Sorgulaması

-Arac içindekilerin üst araması

-Helikopter görüntüsü

-Denetime katılan köpekten detaylar

-Genel ve detaylar

04.12.2017 - 21.05 Haber Kodu : 171204190

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2- OKÇULUĞU DÜNYAYA TANITMAYI AMAÇLAYAN \"KEMANKEŞ\" PROJESİ....

* Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan,

\"Türk okçuluğu, Türk okunun devrinin ve hala dünya tarihinde üretilen en iyi yay olması bizim aslında her ne kadar savaş teknolojisinde en ileride olsak da bunu kitle imhası için kullanmayan bir millet olduğumuz gerçeğini bizlere hatırlatıyor\"

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA

Türk okçuluğunu dünyaya tanıtmak amacıyla Okçular Vakfı ve Yunus Emre Enstitüsü\'nün ortaklaşa hazırladığı \"Kemankeş\" projesinin tanıtımı Okçular Tekkesi\'nde yapıldı. İlk etapta toplam 16 ülkede faaliyete geçecek olan projenin tanıtımında, bu ülkelerden gelip, eğitimlerini tamamlayan 45 eğitimciye sertifikaları takdim edildi.

İLK ETAPTA 16 ÜLKEDE FAALİYET GÖSTERECEK

Okçular Vakfı ve Yunus Emre Enstitüsü, \"Türk Okçuluğu dünya sahnesine çıkıyor\" sloganıyla \"Kemankeş\" adı altında ortak bir projeye imza attı. İlk etapta 16 ülkede faaliyete geçecek olan projenin tanıtımı kapsamında Okmeydanı\'nda bulunan Okçular Vakfı\'nda toplantı düzenlendi. Toplantıya, Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş ve projeye katılan 45 kursiyer katıldı.



OKÇULAR VAKFI BAŞKANI HAYDAR ALİ YILDIZ: BUGÜN TARİHİ BİR GÜN

Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, tanıtım toplantısında açılış konuşmasını yaptı. Yıldız, \"Bugün, hem Türkiye\'nin dört bir yanına hem de dünyaya Türk okçuluğunu tanıtma anlamında önemli bir gün. Yunus Emre Enstitümüzle, \'Kemankeş\' projemizin fikir babası Bilal Erdoğan bey. Böyle bir projenin hayata geçirilmesinde gerek Yunus Emre Enstitüsü gerekse Okçular Vakfının gerçekleştirmeyi planladığı amaçlara uygun olacağı düşüncesiyle bu projenin yapılması talimatını verdiler. Gerek Yunus Emre Enstitüsü gerekse Okçular Vakfı bu amacı gerçekleştirmek üzere Türk okçuluğunu dünyanın dört bir yanına yaymak, anlatmak ve orada geleneksel okçulukla ilgili sporcuların yetişmesini sağlamak üzere bugün tarihi bir gün\" diye konuştu.

\"BÖYLE GÜZEL KÜLTÜRÜN BİR AN ÖNCE YURTDIŞINDA TANITILMASI GEREKİYORDU\"

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş ise yaptığı konuşmada, okçuluk kültürünün dünyaya tanıtılmasının önemine dikkat çekerek, \"Yunus Emre Enstitüsü 2009 yılından beri Türkiye\'nin dünyaya açılan kültür köprüsüdür. Yunus Emre Enstitüsü Türkiye\'nin bilinirliğini, tanınırlığını ve itibarını arttırmak için yurtdışında farklı ülkelerde her yıl binden fazla faaliyet yürütmektedir. Okçular Vakfı ile kesişen noktamız ise Okçular Vakfı\'nın Saraybosna\'da gerçekleştirdiği bir serginin akabinde birlikte Türk okçuluğunu yurtdışında tanıtma kararı aldık. Bu vesile ile buraya ilk geldiğimde olağanüstü etkilendim. Çünkü geleneksel değerlerimizi modern ortamda, gençlerin anlayabileceği şekilde tasarlanan böyle güzel bir vakfın bir an önce yurtdışında bu medeniyeti ve kültürün tanıtılması gerekiyordu\" dedi.

BİLAL ERDOĞAN: ÜMİDİM BU ÇALIŞMA BİRÇOK BENZER KÜLTÜREL ÖĞEMİZİN DE DÜNYADA ÖZGÜVENLE TANITILMASINA ÖRNEK OLUR

Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan ise, okçuluğun yanı sıra değişik kültürel öğelerinde dünyaya tanıtılması gerektiğini belirterek, \"Bosna Hersek\'teki \'Kemankeş\' sergisinin ardından böyle bir projeye başlamış olduk. Gerçekten kısa bir sürede 16 ülkeden 40 tane sporcu arkadaşımız buraya gelerek geleneksel okçuluk eğitimlerine başlamış oldular. Bunun bu kadar hızlı olması herhalde iki kurumun başarılı, verimli koordinasyonundan kaynaklanıyor. Hem de şu yaptığımız işin bariz yapılması gerektiğinden kaynaklanıyor. Yunus Emre gibi bir enstitünün 2009 yılında kurulması, hem Okçular Vakfı gibi bir ihyanın gerçekleşmesi ve artık bizim olan değerleri dünyaya tanıtmaya başlamamız sanıyorum o eski hikayenin sonuna gelindiğinin delili olsa gerek. Bugün geleneksel Türk okçuluğunu dünyanın dört bir yanında tanıtıyor olacağız. Yine yakın zamanda UNESCO\'ya geleneksel Türk okçuluğunun somut olmayan kültürel miras listesine alınmasıyla ilgili başvurunun tanıtımını da burada yapmıştık. Dolayısıyla Okçular Vakfı olarak geleneksel Türk okçuluğunun dünyada daha iyi tanınması için çalışmamızı, üzerimize düşeni hakkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Benim ümidim bu çalışma birçok benzer kültürel öğemizin de dünyada özgüvenle tanıtılmasına bir örnek olur\" şeklinde konuştu.

\"BİZİM OKÇULUĞUMUZUN TEMELİNDE KENDİNLE BARIŞIK OLMA VARDIR\"

\"Türk okçuluğu, Türk okunun devrinin ve hala dünya tarihinde üretilen en iyi yay olması bizim aslında her ne kadar savaş teknolojisinde en ileride olsak ta bunu kitle imhası için kullanmayan bir millet olduğumuz gerçeğini bizlere hatırlatıyor\" diyen Erdoğan şöyle devam etti:

Çünkü bugün dünyada kitle imha silahları konuşuluyor. Bunların devletler tarafından kullanıldığını biliyoruz. Devletlerin bir şekilde olanak tanıdığı, bazen desteklediği terörist gruplar tarafından kullanıldığını biliyoruz. Ecdadımız dünyanın en büyük askeri gücü olduğu dönemde en ciddi savaş teknolojilerine sahip olduğu dönemde bunları asla bugün dünyada barıştan, demokrasiden dem vuran Batı medeniyetinin kullandığı gibi kitle imhası için kullanmamıştır. Bizim okçuluğumuzun temelinde kendinle barışık olma, odaklanabilme, bir şeyleri başardığın zaman bunu kendi kabiliyeti ile tamamen kendi imkanlarıyla değil, Allah\'ın ona tanıdığı imkanlarla yaptığını idrak etme vardır.

Konuşmaların ardından projedeki 16 ülkede eğitim verecek olan 45 kişiye sertifikaları verildi. Daha sonra 45 kursiyer basın mensuplarına özel gösteri yaptı.

Görüntü Dökümü:

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-Salondan detay

-Okçular Vakfı Başkanı Yıldız\'ın açıklamaları

-Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Ateş\'in konuşması

-Bilal Erdoğan\'ın açıklamaları

-Kursiyerlere sertifikalarının verilmesi

-Kursiyerlerin ok atışı yapmaları

-Genel ve detay görüntüler

04.12.2017 - 20.52 Haber Kodu : 171204189



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3- ATATÜRK KÖPRÜSÜ TRAFİĞE KAPATILDI

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,(DHA)

Atatürk Köprüsü (Unkapanı Köprüsü) bakım ve onarım çalışması nedeniyle saat 00.00 itibariyle yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Çalışmalar tamamlandıktan sonra Atatürk Köprüsü saat 04.30\'da yeniden trafiğe açıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı ekipler saatler 00.00\'ı gösterdiğinde Atatürk Köprüsü girişlerine uyarı levhaları ve dubalar koyarak köprüyü onarım için araç ve yaya trafiğine kapattı. Polis ekipleri sürücüleri ise farklı güzergâhlara yönlendirdi. Öte yandan Atatürk ve Yeni Galata Köprüleri saat 02.30\'dan 03.30\'a kadar deniz trafiğine de açık kaldı. Atatürk Köprüsü\'ndeki çalışmalar tamamlandıktan sonra saat 04.30 itibariyle yeniden araç ve yaya trafiğine açıldı.

Görüntü Dökümü

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-İBB\'ye bağlı ekipler

-İşcilerin yola duba koymaları

-Köprü trafiğe kapatılması

-Trafik polisi

-Köprüde çalışmalar

-Galata köprüsünün deniz trafiğine açılması

-Atatürk köprüsünün açılması

-Genel ve detaylar

05.12.2017 - 01.23 Haber Kodu : 171205002

05.12.2017 - 07.59 Haber Kodu : 171205006

