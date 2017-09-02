DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: \"YA ÖLECEĞİZ YA OLACAĞIZ HEDEF BU OLMALI\"

*Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan :

*\"Son yıllarda terörle mücadele operasyonlarında ve 15 Temmuz darbe girişiminde yurdumuza alçakları uğratmamak için gövdelerini siper eden şehit ve gazilerimize özellikle şükranlarımı sunuyorum\"

*\"Suriye\'de ve Irak\'ta sahnelenen senaryoyu çökertmek için elimizden geleni yapıyoruz. Balkanlar\'da, Kafkasya\'da Körfez bölgesinde de bu oyunlara rıza göstermeyeceğiz\"

*3 gündür Arakan ile ilgili olarak devlet başkanlarını, BM Genel Sekreteri\'ni aradım. Bir duyarlılık istiyorum. 19\'undan itibaren BM Genel Kurulu toplanıyor. Onları burada çok daha farklı bir şekilde dile getireceğiz. BM Genel Kurulu\'ndan tüm dünyaya bunu anlatacağız.

Haber: Hakime TORUN-Özgür ALTUNCU-Kamera: İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ak Parti bayramlaşma töreninde yaptığı konuşmada, \"Suriye ve Irak başta olmak üzere bölgemizdeki gelişmeler karşısındaki mücadelemizi sahada yer alarak ve siyasi, diplomatik duruşumuzla sürdürmek zorundayız. Ülkemizin herhangi bir şehrinde patlayan herhangi bir terör örgütünün bombası veya saldırısı ile Suriye, Irak\'ta yaşananların hiçbir farkı yoktur. Hepsi de aynı amaca yöneliktir. Ya tüm gücümüzle mücadele edeceğiz ya da teslim olup başımıza geleceklere razı olacağız. Ya öleceğiz ya olacağız hedef bu olmalı. Burada hiçbir arkadaşım teslim olmaz. Siyasi, askeri, diplomatik, ekonomik gücümüzle mücadele edeceğiz\" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ak Parti bayramlaşma töreninde konuştu. Terörle mücadele vurgusu yapan Erdoğan, \"Bir başka bayram yaşıyoruz. Bir tarafta terörle mücadele bir tarafta omuz omuza bir bayram yaşıyoruz. İnşallah iyi olacak. Son yıllarda terörle mücadele operasyonlarında ve 15 Temmuz darbe girişiminde yurdumuza alçakları uğratmamak için gövdelerini siper eden şehit ve gazilerimize özellikle şükranlarımı sunuyorum. Son günlerde şehit ve gazilerimiz arasında ayrımcılık fitnesi çıkartmaya çalışanlar olduğunu görüyorum. 15 Temmuz konusundaki hassasiyetimizin sebebi Kurtuluş Savaşımızdan bu yana bağımsızlığımıza ve geleceğimize yapılan en büyük saldırı olması sebebiyledir. FETÖ ihanet çetesinin gerçekleştirdiği bu saldırıyı genci, yaşlısı kadını, erkeği ile tek vücut olarak ödemiş olması tarihte eşine ender rastlanan bir cesaret ve başarı örneğidir\" diye konuştu.



\"TÜM ŞEHİT VE GAZİLERİMİZİN BİZİM NAZARIMIZDAKİ YERİ AYNIDIR\"

Erdoğan, \"Tüm şehit ve gazilerimizin bizim nazarımızdaki yeri aynıdır. Şehitler bunlarla ilgili kimlerin ayrım yaptığı, yapacağı bellidir. Çanakkale\'de şehitlerimizin yattığı o topraklarda malum ana muhalefet partisinin yaptığı toplantıda nelerin olduğunu gördünüz. Ayrımcılık işte onlarda var. Onlarda şehide saygı yok. Gaziye saygı yok. Onlar bu ülkede her zaman ne yazık ki bu anlayışla yürüdüler. Bu yeni değil, bunlar değil miydi bizim mescidlerimizi, camilerimizi ahıra çeviren. Bütün bunlar delil olarak elimizde mevcut\" ifadelerini kullandı.

\"TERÖR ÖRGÜTLERİ ELİ İLE KURDUKLARI TUZAKLARI BİRER BİRER BOZUYOR, BOZACAĞIZ\"

Erdoğan, \"Dünyanın farklı bölgelerinde hep aynı oyunları oynayıp ülkeleri böldüler, milletleri parçaladılar ve herkesi kendilerine mahkum ettiler. Türkiye devleti ve milleti ile bu oyuna düşmeyi reddettiği için ellerindeki tüm imkânlar ile üzerimize geliyorlar. Paralel devlet, paralel yapı, Anadolu\'yu bölmek dediler tutmadı, tutmayacak. Bunu böyle bilesiniz. Terör örgütleri eli ile kurdukları tuzakları birer birer bozuyor, bozacağız\" dedi.

\"SURİYE\'DE VE IRAK\'TA SAHNELENEN SENARYOYU ÇÖKERTMEK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ\"

Erdoğan, \"Suriye\'de ve Irak\'ta sahnelenen senaryoyu çökertmek için elimizden geleni yapıyoruz. Balkanlar\'da, Kafkasya\'da Körfez bölgesinde de bu oyunlara rıza göstermeyeceğiz\" dedi.

\"İSLAM DÜNYASININ DA SESSİZ KALMASI AYRI BİR DRAMDIR\"

Arakan\'daki katliama değinen Erdoğan, \"Hatta Arakan gibi mesafe olarak bize uzak gözükse de aslında benzer bir senaryonun tatbik edilmeye çalışıldığı coğrafyalarda da mücadelemizi sürdüreceğiz. 3 gündür Arakan ile ilgili olarak devlet başkanlarını, BM Genel Sekreteri\'ni aradım. Bir duyarlılık istiyorum. 19\'undan itibaren BM Genel Kurulu toplanıyor. Onları burada çok daha farklı bir şekilde dile getireceğiz. BM Genel Kurulu\'ndan tüm dünyaya bunu anlatacağız. İkili görüşmelerde de yine anlatacağız. Kimse konuşmasa da biz konuşacağız. Zaman zaman gazetelerde, sosyal medyada \'Arakan\'ın bizimle ne ilgisi var, niye karışıyoruz?\' bu tür serzenişlerde bulunanları görüyorum. Bu tür ifadeleri dile getirenler tarihlerini bilmiyorlar. Bunlar bizim Myanmar\'da şehitliğimiz olduğunun bile farkında değiller. Belki Arakan bize coğrafi olarak uzaktır ama orası da gönül dünyamızın sınırları içerisindedir. Eski adıyla Burma bugünkü adıyla Myanmar Çin ile Hindistan arasında önemli bir geçiş güzergahı olması nedeniyle önemli bir noktadadır. Arakan Müslüman devlet adamları tarafından yönetilmiştir. Bugün 1.5 milyon vatandaşlık dahil her türlü haktan mahrum ve 1.5 milyonu da çevredeki ülkelerde yaşayan Arakanlı kalmıştır. Katliam ve baskılarla Arakan Müslümanlarının geçmişi Myanmar\'dan silinmeye çalışılıyor. Hayatlarını kurtarmak için çaldıkları tüm kapılar yüzlerine kapanan Arakanlıların radikal terör örgütlerine yönelmelerinin adeta teşvik edilmesi ise üzerinde ayrıca düşünülmesi gereken bir durum. Kadim İslam medeniyeti yok edilmeye çalışılıyor. İnşallah bu kanlı oyun Arakan\'da bozulacaktır. Yaklaşık bir asır önce bize yardım için aralarında topladıkları 35 bin altını çeşitli yollar ile gönderen bu kardeşlerimize bütün dünya gibi sırtımızı dönemeyiz bu böyle bilinmeli. Arakan Müslümanlarını biz de bugün yalnız bırakmayacağız. Aynı zamanda vefa borcumuz var. Bölgenin stratejik önemi nedeniyle Myanmar devletini yanlarına almak isteyen güçlerin hiçbiri de bu insanlık suçunu durdurmak için caydırıcı adımlar atmıyor. Orada bir soykırım var. Sesiz duruyorlar. Sadece Arakan Müslümanları değil diğer etnik, dini gruplar da ciddi baskı altında. Demokrasi maskesi altında yürütülen bu soykırıma göz yumanlar katliama ortaktır. Dünya medyası da yaşanan katliamın ortağıdır. İslam dünyasının da sessiz kalması ayrı bir dramdır. Türkiye olarak bu konudaki hassasiyetimizi dile getiriyor, bölgede insani yardım faaliyeti yürütüyoruz. Çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu katliamlara İslam dünyası yeterli ilgiyi göstermediği için çabalarımızda yeterli neticeyi çoğu defa alamıyoruz. Bu meselenin takipçisi olacak Arakanlı Müslümanlara hem insanlık borcumuzu ödeyecek hem de Türk milleti olarak tarihten gelene vefamızı göstereceğiz\" diye konuştu.

\"80 MİLYON OLARAK BİR VE BERABER OLMAK ZORUNDAYIZ\"

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Erdoğan, \"Tüm bu yaşananlar bize Türkiye olarak güçlü olmak zorunda olduğumuzu gösteriyor. 80 milyon olarak bir ve beraber olmak zorundayız. Kendi aramızda dargın küskün olmayacağız. Birbirimizi para, pul, makam, mevki için sevmeyi atın bir kenara. Birbirimizi sadece ve sadece Allah için seveceğiz. Ülkemize 81 vilayetimize sımsıkı sarılmak zorundayız. Çok çalışacağız\" dedi.

\"YA ÖLECEĞİZ YA OLACAĞIZ HEDEF BU OLMALI\"

Erdoğan, \"Suriye ve Irak başta olmak üzere bölgemizdeki gelişmeler karşısındaki mücadelemizi sahada yer alarak ve siyasi, diplomatik duruşumuzla sürdürmek zorundayız. Ülkemizin herhangi bir şehrinde patlayan herhangi bir terör örgütünün bombası veya saldırısı ile Suriye, Irak\'ta yaşananların hiçbir farkı yoktur. Hepsi de aynı amaca yöneliktir. Ya tüm gücümüzle mücadele edeceğiz ya da teslim olup başımıza geleceklere razı olacağız. Ya öleceğiz ya olacağız hedef bu olmalı. Burada hiçbir arkadaşım teslim olmaz. Siyasi, askeri, diplomatik, ekonomik gücümüzle mücadele edeceğiz\" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

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-Erdoğan\'ın konuşması

-Detaylar

01.09.2017 - 18.46 Haber Kodu : 170901200

01.09.2017 - 18.47 Haber Kodu : 170901201

01.09.2017 - 18.50 Haber Kodu : 170901202

01.09.2017 - 19.05 Haber Kodu : 170901210

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2- BAYRAMIN BİRİNCİ GÜNÜNDE YOLLAR BOŞ KALDI

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER, Yüksel KOÇ İstanbul DHA

Kurban Bayramı\'nın birinci gününde İstanbul\'un yolları boş kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nin trafik yoğunluk haritasının gün içinde yüzde 17\'lere kadar düştüğü görüldü.

Geçtiğimiz Cuma gününden itibaren başlayan Bayram tatilinin ardından İstanbul yollarında alışılmışın dışında bir tenhalık gözleniyor. Kurban Bayramı\'nın birinci gününde ana yollarda araç yoğunluğu gözlenmiyor. D-100 karayolu Maltepe mevkiinde akıcı bir trafik var. Aynı şekilde Avrupa yakasında da trafik akıcı. Ancak bazı noktalarda yine birikmeler yaşanıyor. Birikmenin yaşandığı noktalardan birisi ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü. Köprünün Anadolu-Avrupa ve Avrupa-Anadolu girişlerinde her zaman ki kadar olmasa da trafik oluştu.

\"KEŞKE HER GÜN BAYRAM OLSA AMA ÜÇ GÜN SONRA TRAFİK YENİDEN BAŞLAR\"

Gebze-Harem seferi yapan bir minibüs şoförü yolların boşluğu nedeniyle sefer süresinin kısaldığını belirterek, \"Şu anda trafik rahat. İstanbul boşaldı. Gebze\'den Harem\'e normalde bir buçuk saat olan seferim bir saate kadar düştü. Yollar bomboş. Normalde iki saati bulan akşamüstü seferlerimiz bir saate kadar düştü\" diye konuşurken Maltepe Köprüsü altında müşteri bekleyen bir taksici, \"Yollardan gayet memnunum. Bomboş yollar. Keşke her gün bayram olsa ama üç gün sonra trafik yeniden başlar\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-D-100 Maltepe mevkiinden trafik akışı

-Minibüs şoförü, taksici ve kadın sürücü ile röportaj

-15 Temmuz Şehitler köprüsü giriş ve çıkışında oluşan trafik

-Okmeydanı D-100\'de trafik akışı

-Genel ve detaylar

01.09.2017 - 18.51 Haber Kodu : 170901203

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3- BAHÇE DUVARINA ÇARPAN ARAÇTA SIKIŞAN SÜRÜCÜYÜ İTFAİYE TARAFINDAN KURTARILDI

*Ortaköy\'de virajı alamayan araç bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi. Kazada araç içerisindeki iki kişiden biri araç içerisinde sıkıştı. Sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye götürüldü.

Haber-Kamera: Özgür EREN-Ezgi ÇAPA İSTANBUL (DHA)

Kaza Beşiktaş Ortaköy Mahallesi Portakal Yokuşu Caddesi üzerinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. 34 PG 8430 plakalı hafif ticari araç sürücüsü Murat Aydıncılar iddialara göre cadde üzerinde viraja hızlı girince direksiyon hakimiyetini kaybederek bir evin bahçe duvarına çarptı.

SÜRÜCÜ ARAÇ İÇERİSİNDE SIKIŞTI

Çarpmanın etkisi ile araç sürücüsü şoför mahallinde sıkıştı. Yolcu koltuğunda oturan kişi ise yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye,polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yolcu koltuğunda oturan kişi sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan sürücüye müdahale etti. Sıkıştığı yerden çıkartılan Aydınlar ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle cadde kısa bir süre trafiğe kapanırken,kazada apartmanın bahçe duvarının bir kısmı yıkıldı.

\'BEN EVDE YATIYORDUM GÜMBÜRTÜYE KALKTIM\'

Apartman sakinlerinden Sedat Nergis \'Ben evde yatıyordum, sonra gümbürtüye kalktık. Baktık araç duvardan içeriye girmiş. Tatil zaten buralar boş. Arabadakilerin durumu kötüydü. Bilinçleri yerindeydi,birinin ayağı kırık birinin de göğsünde problem vardı\' diye konuştu.

Kaza yapan aracın bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından cadde trafiğe açılırken polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Araç içerisinde sıkışan sürücüden görüntü

-İtfaiye ekiplerinin sürücüyü kurtarmaya çalışması

-Sağlık ekiplerinin sıkışan sürücüye araç içerisinde müdahale etmesi

-Sürücünün araçtan çıkartılıp ambulansa götürülmesi

-Ambulansın gidişi

-İtfaiye araçları ve ekiplerinden görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Yıkılan duvardan genel ve yakın detaylar

-Kaza yapan araçtan genel ve yakın detaylar

-Sedat Nergis ile röportaj



01.09.2017 - 18.18 Haber Kodu : 170901190

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4- VALİ ŞAHİN: İSTANBUL\'DA KURBANLIK KESİMİ SIRASINDA 47 YARALANMA VAR

Haber-Kamera: Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL(DHA)

İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Atatürk Havalimanı Jandarma Koruma Bölük Komutanlığını Kurban Bayramı dolayısıyla ziyaret etti. Şahin, ziyarette görev yapan askerlerle ve komutanları ile tek tek tebrik ederek, ellerini sıktı. Şahin, kurbanlık hayvanların kesimi sırasında 47 yaralanma olayının kendilerine intikal ettiğini, geçen senelere göre mukayese edildiğinde bu sayının çok düşük olduğunu açıkladı. Daha sonra Atatürk Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğünü geçen Şahin, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin sorusu üzerine, kurbanlık hayvanların kesimi sırasında meydana gelen yaralanmalarda geçen seneye göre büyük azalma olduğunu söyledi. Bunun çok sevindirici olduğunu ifade eden Şahin, \"Şu ana kadar bana 112\'den intikal eden rakam toplam 47 vaka. Geçen senelere göre mukayese ettiğimizde bu çok düşük bir rakam. Bunların içerisinde kendiliğinden hastaneye müracaat eden hastalarımızın sayısı henüz yok. Onlar ileriki günlerde daha da netleşecek ama görüntü şu anda eskiye göre çok büyük bir düşüş var.\" dedi.

Vali Şahin, bu düşüşte alınan tedbirlerin çok önemli olduğunu, ilgili kurum ve belediyelerin bu konuda çalışmalar yaptığını bildirdi. Vatandaşların da uzman kasaplara daha çok rağbet ettiğini ifade eden Şahin, bundan dolayı İstanbullulara teşekkür etti.

TRAFİK KAZALARINDA AZALMA VAR

Şahin, şehir dışına giden ya da başka ilden gelenleri dikkatli olmaları ve kurallara uymaları noktasında uyararak, sürücülerin ve araçtakilerin can güvenliğinin her şeyden çok önemli olduğunu vurguladı. Trafik kazalarında da bu yıl azalma olduğunu aktaran Şahin, bir soru üzerine yasak alanlarda kurban kesimlerinin alınan tedbirlerle en aza indiğini kaydetti.

Şahin, bu duruma sevindiklerini dile getirerek, \"Bir taraftan da kamu kurumlarımızın, belediyelerimizin aldığı fiziki tedbirler de bunda çok önemli fayda sağladı ama vatandaşımız da gittikçe bunun önemini fark etti. Hem hijyenik hem de ibadetin nezaketine uygun bir kesim hem de daha sağlıklı, insanların yaralanmadığı, daha ustaca bir kesim, hepsini bir arada yaşıyoruz.\" şeklinde konuştu.

Görüntü dökümü:

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-Vali Şahin ve heyetin jandarma binasına giriş görüntüsü

-Vali Şahin askerlerle tokalaşma görüntüsü

-Vali yürüyüş görüntüsü

-Vali\'nin Havalimanı emniyet binasından çıkış görüntüsü

-Vali Şahin röp

-Genel ve detay görüntü

01.09.2017 - 18.20 Haber Kodu : 170901191



