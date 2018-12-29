DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 5

1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: EN BÜYÜK SİYASİ TEHDİT CHP ZİHNİYETİDİR

Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ - İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul Belediye Başkan Adayları Tanıtım Programı\'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"CHP zihniyeti ne zaman bu şehrin başına musallat olmuşsa, İstanbul acı çekmiş, kıvranmış, vakit kaybetmiştir. İdeolojik olarak bu partiye oy verenler dışında hiçbir vatandaşımız, CHP\'nin İstanbul\'a hizmet sunabileceğine inanmadığı

için 24 senedir o zihniyeti Büyükşehire yaklaştırmadı. Genel başkanından il başkanına, adaylarına kadar şöyle bir baktığımızda CHP zihniyetinin 1994\'ün bir adım ötesine geçemediğini görüyoruz. Sadece konuşuyor, lafazanlık yapıyor, sadece millete hakaret ediyorlar. Ne İstanbul umurlarında, ne Türkiye umurlarında, ne da dünyada ne olup bittiği umurlarında. Varsa yoksa kendi partilerindeki iktidar mücadelesi, adaylık mücadelesi, ekipçilik, hizipçilik mücadelesi. CHP neredeyse sadece bunlardan ibaret bir partidir\" dedi.

\"TRANSFERDEN TRANSFORMASYONA HER TÜRLÜ SİYASİ OYUN BUNLARDA MÜBAHTIR\"

\"Tabii kendileri de bunun farkında olduğu için her seçim şapkadan başka bir tavşan çıkarmanın peşine düşüyorlar\" diyen Erdoğan, \"Bir gün bakıyorsunuz çarşaflı kadınlara rozet takıyor. Bir başka gün müftünün karısı kılığında bir mensuplarıyla tüm insanlara hakaret ediyor. Bir gün bölücü örgütün güdümündeki partiyle el sıkıyorlar, ertesi gün tam tersi görüşleri savunan bir başka partiye göz kırpıyorlar. Velhasıl, her seçim döneminde kılıktan kılığa, şekilden şekle giriyorlar. Transferden transformasyona her türlü siyasi oyun

bunlarda mübahtır. Tek bir hedefleri var AK Parti\'nin önünü kesmek, şahsıma verebilecekleri her zararı vermek, bunun için kendilerini, siyasi duruşlarını inkar dahil, çeviremeyecekleri numara yok. Halbuki boşu boşuna uğraşıyorlar çünkü milletimiz bunları ciğerine kadar tanıyor. Milletimiz bunların tıynetini çok iyi biliyor\" diye konuştu.

\"BAKIN SAHİP ÇIKIYOR. NİYE? AL BİRİNİ VUR ÖBÜRÜNE\"

Cenap Şahabettin\'in \"Karga adını değiştirse de sesinden tanınır\" sözünü dile getiren Erdoğan şöyle devam etti:

\"Kargayı biz sesinden tanırız, istediği kadar adını değiştirsin. CHP adını da kılığını da değiştirse, söylemini de değiştirse milletimiz onu sesinden tanır. Nasıl mı tanır? Tek parti devrindeki zulmünden tanır. Darbelere, cuntalara verdiği destekten tanır. Sokak teröristlerine sahip çıkmalarından tanır. İnancına, kültürüne, tarihine olan husumetinden tanır. Terör örgütleriyle olan \'al takke ver külah\' ilişkisinden tanır. Ülkesini yurt dışına şikayet edip bu şekilde içeride siyasi rant peşinden koşmasından tanır. Cumhurbaşkanı adayı dahi olmaya cesaret edemeyen genel başkanından tanır. Millete hakaret eden yöneticilerinden, milletvekillerinden, il başkanlarından, belediye başkanlarından tanır. Lafa gelince demokrat, özündeyse ya simsiyah ya kıpkızıl faşist duruşundan tanır. Milletimiz bunları 26 milyon 330 bin kişinin oyuyla seçilmiş Cumhurbaşkanını asmakla, zehirlemekle, darbeyle tehdit eden o bed sesinden tanır. Bakın sahip çıkıyor. Niye? Al birini vur öbürüne. CHP hangi boyaya boyanırsa boyansın, hangi kılığa girerse girsin, milletimiz onu tanır ve hak ettiği yere yerleştirir. Çünkü bizim milletimiz feraset ve basiret sahibidir. Çünkü bizim milletimizin hamuru adaletle yoğrulmuştur.\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hz. Mevlana\'nın adaleti \"Adalet ağaçlara su vermek, zulüm dikeni sulamaktır.\" şeklinde tarif ettiğini aktararak, \"Milletimiz bilir ki CHP\'ye ülkeyi veya İstanbul gibi bir şehri teslim etmek dikeni sulamaktır\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Erdoğan\'ın açıklamaları

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2 - BİNALİ YILDIRIM: BENİM BU ŞEHRE DAHA FAZLA HİZMET BORCUM VAR

Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ - İSTANBUL DHA

AK Parti\'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım oldu.

Binali Yıldırım, tanıtım toplantısında konuştu. Yıldırım sözlerine, \"Çiceği altın yıldız, suyu telli, pulludur. Ay ve güneş ezelden iki İstanbulludur. Fatih\'in fethettiği İstanbul, Sinan\'ın süslediği İstanbul, Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün kurtardığı İstanbul, Recep Tayyip Erdoğan\'ın ayağa kaldırdığı İstanbul... Mevlama şükürler olsun yeniden birlikteyiz. Yeniden beraberiz\" diyerek başladı. Binali Yıldırım, \"Ben İstanbul\'da Binali Yıldırım oldum. Rabbim, bana bu büyük millet için İstanbul\'da çalışmayı nasip etti\" dedi.

\"İstanbul\'a hizmet biter mi? İstanbulluya hizmet biter mi?\" diyen Yıldırım, \"Bitmez. Benim bu şehre, bu güzel şehre daha fazla hizmet borcum var. Her gün metrobüsle ekmeğinin peşine düşen kardeşime borcum var. Her sabah okul yoluna çıkan çocuklara, gençlere borcum var. Hem çalışıp hem evini, dirlik, düzen içinde tutan kadınlara, analara borcum var. En güzel şeyleri hak eden gazilere,

engellilere, hastalara borcum var. Hayatını bu vatana adamış amcalara, teyzelerime, yaşlılara borcum var. En güzel şeyleri hak eden gazilere, engellilere, hastalara borcum var. Hepinize borcum var. Aday arkadaşlarımla, ekip arkadaşlarımla beraber, şimdi bu borcu ödemeye geliyorum inşallah. Buraya Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından geliyorum. Kurtuluş Savaşı\'nı yöneten, 15

Temmuz\'da hainlerin alçak FETÖ\'cülerin terör örgütlerinin sallayıp, yıkamadığı, Türk milletinin çelik iradesini yedi düvele gösteren Gazi Meclis\'ten... Orada 81 ilden milletvekili var. Her partiden, her siyasi görüşten. Ben hepsinin başkanı oldum. Burada her İstanbullunun başkanı olacağım. Kadıköy\'ün de sorunlarını çözeceğim, Sultanbeyli\'nin de sorunlarını çözeceğim. Pendikli\'ye de hesap

vereceğim, Beşiktaşlıya da hesap vereceğim. Üsküdar\'ın da derdi benim derdim, Bakırköy\'ün de derdi benim derdim. Beyoğlu\'nun isteği benim için talimat, Sarıyer\'inki de aynı şekilde benim için emir. Çok çalışacağız, çok işler yapacağız. İstanbullular sizlerle birlikte başaracağız. Türkiye\'nin başkentinden, Napolyon\'un dediği gibi; dünya başkentine geliyorum\" diye konuştu.

Binali Yıldırım, \"Size söz veriyorum, ben de o ortaokullu Binali gibi çok çalışacağım, İstanbul\'a hizmet edeceğim. Allah şahidim olsun İstanbul\'a hizmet, Türkiye\'ye hizmettir, İstanbul\'a hizmet hakka hizmettir.\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Yıldırım\'ın açıklamaları

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3 - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSTANBUL ADAYLARINI AÇIKLADI

Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ - İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul belediye adaylarını açıkladı.

Sinan Erdem Spor Salonu\'ndaki aday tanıtım toplantısında Erdoğan\'ın açıkladığı isimler şöyle:

1- Adalar: Özlem Öztekin Vural

2- Arnavutköy: Ahmet Haşim Baltacı

3- Ataşehir: İsmail Erdem

4- Avcılar: İbrahim Ulusoy

5- Bağcılar: Lokman Çağrıcı

6- Bahçelievler: Hakan Bahadır

7- Bakırköy: Mehmet Umur

8- Başakşehir: Yasin Kartoğlu

9- Bayrampaşa: Atila Aydıner

10- Beykoz: Murat Aydın

11- Beylikdüzü: Mustafa Necati Işık

12- Beyoğlu: Haydar Ali Yıldız

13- Büyükçekmece: Mevlüt Uysal

14- Çatalca: Mesut Üner

15- Çekmeköy: Ahmet Poyraz

16- Esenler: Mehmet Tevfik Göksu

17- Esenyurt: Azmi Ekinci

18- Eyüpsultan: Deniz Köken

19- Fatih: Ergün Turan

20- Gaziosmanpaşa: Hasan Tahsin Usta

21- Güngören: Bünyamin Demir

22- Kadıköy: Özgül Özkan Yavuz

23- Kağıthane: Mevlüt Öztekin

24- Kartal: Ebubekir Taşyürek

25- Küçükçekmece: Temel Karadeniz

26- Pendik: Ahmet Cin

27- Sancaktepe: Şeyma Döğücü

28- Sarıyer : Salih Bayraktar

29- Sultanbeyli: Hüseyin Keskin

30- Sultangazi Abdurrahman Dursun

31- Şile: İlhan Ocaklı

32- Şişli: Nihal Yıldırım

33- Tuzla: Şadi Yazıcı

34- Ümraniye: İsmet Yıldırım

35- Üsküdar: Hilmi Türkmen

36- Zeytinburnu: Ömer Arısoy

37- Beşiktaş: Serkan Toperi ( MHP)

38- Maltepe: Ahmet Baykan (MHP)

39- Silivri: Volkan Yılmaz (MHP)

Görüntü Dökümü:

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-Erdoğan\'ın adayları açıklaması

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(operasyon görüntüleriyle)

4- İSTANBUL\'DA 12 SAAT SÜREN BÜYÜK OPERASYON

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)İSTANBUL\'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan aranan kişilere yönelik büyük bir operasyon yapıldı. Dün gece saat 02.00 başlayan ve 12 saat süren operasyonda yaklaşık 2 bin 617 eve baskın yapıldı. Baskınlarda haklarında 20 yıl hapis cezasıyla aranan bazı şüphelilerin bulunduğu 903 kişi gözaltına alındı. Emniyet yetkilileri bir operasyonda yakalanan en fazla kişi sayısına ulaşılarak rekor kırıldığını belirtti.

DEV OPERASYON GECE SAAT 02.00 DE BAŞLADI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan\'ın talimatıyla yaklaşık 1 ay süren hazırlığın ardından dün gece saat 02.00\'da operasyon başladı. Yaklaşık 1000 polisi katıldığı operasyonda daha önceden tespit edilen mahkemeler tarafından arandığı tespit edilen kişilerin oturduğu 2 bin 617 adrese baskın yapıldı. 789 ekip ve 1650 personelle yapılan baskınlarda açılmayan kapılan çilingirlerce açtırıldı. Gündüz saat 14.00\'e kadar süren baskınlar sonucu 903 aranan kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

CİNAYETEN DE ARANAN VAR CİNSEL SALDIRIDAN DA

Gözaltına alınanlar arasında adam öldürmekten, gaspa, hırsızlıktan hakarete, cinsel saldırıdan, terör örgütü üyesi olmaya onlarca suçtan mahkemeler tarafından aranan kişiler olduğu belirtildi. Dev operasyonun bilançosu ise şu şöyle sıralandı:

-Yaralama suçundan 187 kişi,

-Hırsızlık suçundan 114 kişi,

-İşyeri, Konut Dokunulmazlığını İhlalden 63 kişi,

-Dolandırıcılık suçundan 47 kişi,

-Silahlı tehditten 42 kişi,

-Mala zarar vermeden 41 kişi,

-Görevli memura direnme ve hakaretten 36 kişi,

-Ruhsatsız silah bulundurmak 6136 SKM suçundan 25 kişi,

-Cinsel istismar/cinsel saldırıdan 18 kişi,

-Yağma-gasp suçundan 5 kişi,

-Taksirle yaralama ve ölüme neden olmadan 11 kişi,

-Sahtecilik suçundan 10 kişi,

-Şantaj-fuhuş suçlarından 7 kişi,

-Uyuşturucu madde ticaretinden 6 kişi,

-Kişiyi Hürriyetinden yoksun bırakmadan 4 kişi,

-5607 SKM suçundan 3 kişi,

-Adam öldürmek suçundan 2 kişi

-Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 2 kişi,

-Diğer suçlardan ise 270 kişi,

20 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI OLANLARDA YAKALANDI

Öte yandan yakalanan kişiler arasında haklarında 20, 10 ve 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişiler bulunduğu öğrenildi.

-20 yıla kadar hapis cezalı 2 kişi,

-10 yıla kadar hapis cezalı 17 kişi,

-5 yıla kadar hapis cezalı 73 kişi,

-2 yıla kadar hapis cezalı 405 kişi,

Operasyonda ayrıca gıyabi tutuklu olarak aranan 406 yakalandı.

Görüntü Dökümü

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-Operasyonun görüntüleri

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5 - AYŞEN GRUDA SOLUNUM CİHAZINA BAĞLANDI

İstanbul DHA

Tiyatro ve sinema oyuncusu Ayşen Gruda\'nın sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama yapıldı.

Açıklamada, Gruda\'nın solunum cihazı desteğine bağlandığı belirtildi. Açıklamada, \"Ayşen Gruda\'nın durumu ciddiyetini korumaktadır ve tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam etmektedir. Bir süredir ileri evre pankreas kanseri sebebiyle hastanemizde tedavi gören değerli tiyatro sanatçımız Ayşen Gruda\'nın yoğun bakımda devam eden tedavisi bu sabah KOAH alevlenmesi sebebiyle solunum cihazı desteği ile devam etmektedir\" denildi.

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-Gruda arşiv



