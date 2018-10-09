DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 5

(havadan görüntü)

1- BAĞCILAR\'DA İKİ BİNADA ÇÖKME RİSKİ; 6 BİNA BOŞALTILDI

Haber-Kamera: Ersan SAN- Murat SOLAK - Gökhan ÇELİK - Güven USTA- / İstanbul DHA

Bağcılar\'da yan tarafında inşaat temel kazısı yapılırken iki binada çökme riski oluştu. İki binanın yakınındaki 6 bina boşaltıldı.

Saat 15.45 sıralarında, Kirazlı 1176 Sokak üzerinde bulunan bir inşaatta yapılan kazı çalışmaları sırasında bitişikteki iki binada çökme riski oluştu. Çatlaklar oluşan bina yan yatarken bir binanın da altı boşaldı. Durumun fark edilmesi üzerine yakındaki 6 bina boşaltıldı. Olay yerine belediye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesi sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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HAVADAN GÖRÜNTÜLER

-Yan yatan bina

-Kazı çalışması yapılan inşaat

-Belediye ekipleri

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2- KAŞIKÇI SORUŞTURMASI: BAŞSAVCI VEKİLİ VE CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLDİ

Haber: Özden ATİK - İSTANBUL DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturmasında Suudi Arabistan Başkonsolosluğundaki adli işlemleri yürütmek üzere bir başsavcı vekili ve bir cumhuriyet savcısı görevlendirdi.

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3- SUUDİ YETKİLİLER BAŞKONSOLOSLUKTA

Haber- Kamera: Cansel KİRAZ- Yılmaz BEZGİN, İSTANBUL DHA

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu\'na girişinin ardından haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için başkonsolosluk önünde bekleyiş sürerken Suudi yetkili başkonsolosluk binasına giriş yaptı. Yetkililer yaklaşık 2 saat sonra binadan ayrıldılar.

Görüntü dökümü

-Başkonsolosluk girişindeki güvenlik kamerasının görüntüsü

-Yetkililerin başkonsolosluğa girişi

-Yetkililerin başkonsolosluktan çıkışı

-Genel ve detaylar

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(ek görüntülerle geniş haber)

4- BAKAN ALBAYRAK \"ENFLASYONLA TOPYEKUN MÜCADELE\" PROGRAMINI AÇIKLADI

* Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak,

\"Küresel olarak çok büyük bir şey olmadığı sürece elektrik ve doğal gaza yıl sonuna kadar zam yapılmayacak\"

\"1 Ağustos\'tan itibaren geçerli olmak üzere, bankalarımız yüksek faizle kullandırmış kredilerin faizlerinde indirim uygulayacaklar\"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, \"Küresel olarak çok büyük bir şey olmadığı sürece elektrik ve doğalgaza yıl sonuna kadar zam yapılmayacak\" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı \"Enflasyonla Topyekun Mücadele\" programı, Bakan Berat Albayrak tarafından açıklandı. İstanbul Kongre Merkezi\'nde düzenlenen programa Albayrak\'ın yanı sıra, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank , Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Boyner Grup CEO\'su Cem Boyner, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın da katıldı.

Albayrak, \"Eylül ayı enflasyon rakamları uzmanları da şaşırtan bir rakamda piyasa beklentilerinin üstünde gerçekleşti. Reel olan gerçekleşen tüm bu algıyla oluşan köpüğün neticesiyle karşı karşıya kaldı. Normalleşmenin sağlanacağı bir sürece giriyoruz. Bizim ekonomi anlayışımızda topyekun milletçe kazanmak var. İşte büyük ve güçlü Türkiye hedefiyle, el birliğiyle müreffeh bir geleceği inşa etme hedefimiz var\" dedi.

LOGO HAZIRLANDI

Albayrak, \"Tüm firmalardan asgari yüzde 10 indirim yapmaları ve bu indirimi yıl sonuna kadar sürdürmeleri üzerine bir mutabakata vardık. Tüm firmalarımız belirlenen logo ile indirim kampanyasına destek sözü verdiler. Bu bir gönül işi. Bugün burada büyük bir katılımla başlatacağımız belirlenen logoyla asgari yüzde 10 kampanyasını taahhüt ettiler. Bu logonun stickerlarını camlarına yapıştırarak bu mücadeleye omuz verdiklerini gösterecekler. Bu yüzde 10 alt limit ne kadar üste çıkarlarsa destekleri o kadar artar. Yıl sonu indirim dönemi bu logoyla mücadele kapsamında hali hazırda yapılan indirimler dışında bir indirim\" diye konuştu.

\"ELEKTRİK VE DOĞALGAZA YIL SONUNA KADAR ZAM YAPILMAYACAK\"

Bakan Albayrak, \"Elektrik ve doğalgaza yıl sonuna kadar zam yapılmayacak. Bekleyen KDV iadelerini hızlandıracağız, yıl sonuna kadar başvurular sonuçlandırılacak. KDV iadesi başvurusunda ilk 10 günde yüzde 50 iade yapacağız. Bankalara yeniden yapılandırma tavsiye kararı için tekrar teşekkür ederim. 1 Ağustos\'tan itibaren geçerli olmak üzere bankalarımız yüksek faizle kullandırılmış kredilerin faizlerinde yüzde 10 indirim yapacak. Yüzde 10 indirimin alt limit. Bunun üzerine ne kadar çıkarlarsa destekleri de o kadar fazla olur, destekleri ne kadar fazla olursa milletimizin de teveccühü o oranda yüksek olur\" dedi.

\"BU MÜCADELEYE SAHİP ÇIKIN, BU MÜCADELEYE OMUZ VERİN\"

Yıl sonunun indirim dönemi olduğuna dikkat çeken bakan Albayrak, \"Zaten bu indirimler yapılıyor, arada onu da sıkıştırarak yapılıyor\' değil. Bu logo ile mücadele kapsamında yansıtılacak bu indirimler, hali hazırda yapılma kararı verilen indirim kampanyalarına ek olacak. Burada enflasyon sepetindeki ürünlerin tüm markaları var. Bunun ötesinde bir çağrı yapıyoruz. Bu mücadeleye sahip çıkın. Bu mücadeleye omuz verin. Bu logo ile dükkanlarımızı, ürünlerimizi, caddelerimizi, AVM\'lerimizi adeta süsleyeceğiz\" şeklinde konuştu.

İNTERNET SİTESİ KURULDU

Albayarak, bu kapsamda bir internet sitesi kurduklarını belirterek, \"www.enflasyonlamucadele.org.tr adını verdiğimiz bu site bugün itibarıyla binlerce rakamı buldu. Eğer ulaşamadığımız, konuşamadığımız dostlarımız ve firmalarımız bu kampanyaya katılmak isterlerse, sitemiz veya bakanlığımız üzerinden başvurularını yapabilir, katılımlarını sağlayabilir. Bu görsellerimizi oralardan indirerek kullanmaya hemen başlayabilirler\" dedi.

\"YAKLAŞIK 3 MİLYAR LİRALIK BİR FİNANSMANA ERİŞİM SAĞLAMAYI PLANLIYORUZ\"

Programda bir konuşma yapan Bakan Mustafa Varank, \"Öncelikle, finansman maliyetlerinden kaynaklanabilecek fiyat artışlarını aşağıya çekmek için, Finansman Destek Programı\'nı hayata geçiriyoruz. İşletmelerimizin kullanacakları TL cinsinden kredilerine, yüzde 14\'e kadar finansman desteği sağlıyoruz. Ayrıca, ihracat yapacak olan KOBİ\'lere 200 bin dolara kadar 180 gün vadeli Libor oranında yeni bir destek veriyoruz. Bu sayede, yaklaşık 3 milyar liralık bir finansmana erişim sağlamayı planlıyoruz. KOSGEB\'i enflasyonla mücadelede önemli bir kurum olarak görüyoruz. İki ay önce ekonomimize yönelik saldırılar başladığında, derhal bir acil eylem planı hazırlamış ve uygulamaya başlamıştık. Açıkladığımız o destek ve önlem paketinde geri ödemeli destek alan işletmelerin KOSGEB borcunu, 30 Haziran\'a kadar erteleyeceğimizi ilan etmiştik. Bu süreyi 3 ay daha uzattığımızı ilan ediyoruz. Yani işletmelerimizin KOSGEB\'e olan borçlarına toplamda 1 yıllık erteleme sağlamış oluyoruz\" dedi Varank, \"Belgelendirme ücretleri, tasarım, marka ve patent tescil hizmetleri için ilan ettiğimiz yüzde 25 indirim, 2019 sonuna kadar devam edecek. Bakanlık olarak finansman maliyetlerini indiriyoruz, yurt içi katma değerli üretimi destekliyoruz, ithalata bağımlılığı azaltıyoruz, bakanlığımız uhdesindeki belgelendirme ve tescil işlemlerinde indirime devam ediyoruz. Politikalarımızın ortak özelliği yatırım, üretim ve girdi maliyetlerini düşürmektir. Sanayicimizin elini rahatlatarak, üretime teşvik ederek ve özellikle yerli üretimi tüm kaynaklarımızla destekleyerek, enflasyonla mücadeleye katkı sunuyoruz\" şeklinde konuştu.

\"FIRSATÇININ, STOKÇUNUN VATANDAŞIN CEBİNE ELİNİ ATMASINA MÜSAADE ETMİYORUZ\"

Bakan Pakdemirli ise \"Gübrede çok yakın bir zamanda yüzde 15 indirim yaptık. Bugünden geçerli olmak üzere yine Gübretaş ile konuştuk, sıvı ve toz gübrelerde de 35 çeşit üründe yüzde 10 indirim daha uygulayacaklar. Yine bugünden geçerli olmak üzere TARKİM A.Ş 30 çeşit bitki koruma ürünlerinde yüzde 10\'a varan indirim olacak. Karma hayvan yemlerinde yapılan çalışma ile piyasa fiyatlarının yaklaşık yüzde 10 altında çiftçilerimizin yem ihtiyaçlarını karşılamaktayız. Yem Sanayicileri Birliği\'ne teşekkür ediyorum. Onlar da dünkü görüşmelerimizden sonra aynı kararı aldılar. Tarım Kredi Kooperatifleri ithal ürünlerde yapılmış olan döviz cinsinden tüm sözleşmeler Türk lirasına çevrildi. Yıl sonuna kadar da Bereket Sigorta A.Ş, Tarım Kredi Kooperatifleri\'nin çiftçi ortaklarına yönelik olarak kasko, konut, işyeri, çiftlik ve diğer geleneksel tarım sigorta primlerinde bugünden itibaren ilave yüzde 10 indirime gidilmiştir\" diye konuştu. Bakan Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından pirinç çeşitlerini piyasadaki perakende fiyatlarını yüzde 20-40 altında satıldığını ve bunun devam edeceğini belirtti. Pakdemirli, \"Atatürk Orman Çiftliği de üretilen 14 kalem üründe bugünden geçerli yüzde 10\'luk indirim yaptı. Gıda piyasasından gelen bir arkadaşınız olarak tüm zincir mağazalarımızla birebir görüştüm. 50 kadar üründe 2 ay boyunca yüzde 10 indirime gitme kararı aldıklarını söylediler. Tüm firmalarımızı milli duruşlarından dolayı kutluyorum\" dedi.

Pakdemirli stokçulara dikkat çekerek, \"Fırsatçının, stokçunun vatandaşın cebine elini atmasına müsaade etmiyoruz, bundan sonra da etmeyeceğiz. Türkiye ekonomik bağımsızlığına yönelik saldırıya karşı da dik duruyor. Türkiye\'de bana göre ekonomik kriz yok. Türkiye\'de ekonomi ile alakalı manipülasyon var. Hep beraber milli duruşumuzu sergilememiz lazım. Milletçe inancımız, birliğimiz tamdır. Ekonomik zaferimiz de inşallah tamamdır. Bir yandan Türkiye\'de bir yandan da yurt dışında sürekli seyahate gidiyorum. Derdimiz ülkemize yatırımcı bulmak. Tarımla alakalı önemli yatırımcılarla görüşüyoruz. Gördüğüm kadarıyla onların güveni bizim kendimize olandan daha fazla. Yurt dışı bizi çok iyi görüyor. Yurt dışından bizim yatırımcıları çekiyor olmamız lazım. Her alanda kendi işimizle alakalı yatırımcı bulma derdindeyiz\" diye konuştu.

\"KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİ YAKIN ZAMANDA PLANLIYORUZ\"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise \"İstihdamı destekleyecek yeni programlar da açıklayacağız. Kısa çalışma ödeneğini yakın zamanda planlıyoruz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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- Albayrak\'ın konuşması

- Varank\'ın konuşması

- Pakdemirli\'nin konuşması

- Selçuk\'un konuşması

- Detaylar

09.10.2018 -15.38 Haber Kodu : 181009147

09.10.2018 - 15,35 Haber Kodu : 181009145

09.10.2018 - 15.29 Haber Kodu : 181009140

09.10.2018 - 15.10 Haber Kodu : 181009131_

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5- İŞ DÜNYASI \"ENFLASYONLA TOPYEKUN MÜCADELE\" PROGRAMINI DEĞERLENDİRDİ

* TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik,

\"Oyunun mutlaka serbest piyasa ekonomisi kuralları çerçevesinde oynanmasını sağlamamız gerekir\"

* Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu,

\"Biz grup olarak bunu her yönüyle destekliyoruz\"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA

Hazine ve Maliye Bakanlığı \"Enflasyonla Topyekun Mücadele\" programı, Bakan Berat Albayrak tarafından açıklandı. İstanbul Kongre Merkezi\'nde düzenlenen toplantının ardından iş dünyası programı gazetecilere değerlendirdi.

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, \"Enflasyonla mücadelede en kritik adımlardan bir tanesi. İş dünyası olarak bunu bu şekilde görüyoruz. Bu noktada üyelerimizle beraber bu programın içerisinde olmaktan memnunuz. Önümüzdeki 3 yıllık programa bakıldığı zaman, yeni ekonomi programı içerisindeki enflasyonla olan mücadele, Türkiye ekonomisi üzerindeki bu arındırılmayı tamamıyla yukarıya doğru çıkışı sağlayabilecek önemli adımlardan biri. Enflasyonla olan mücadelede temelde iki adımı çok önemli buluyoruz. Bunlardan bir tanesi sıkı para politikasının devamı ve uygulanması ve aynı şekilde bunun devamı olarak tasarruf tedbirlerini içeren maliye politikalarının topyekun şekilde sürdürülmesi. Bu konuda da sayın bakanlığımızın yaptığı çalışmaları son derece pozitif olarak karşılıyoruz. Ama şüphesiz bu politikalar devam ederken oyunun mutlaka serbest piyasa ekonomisi kuralları çerçevesinde oynanmasını sağlamamız gerekir\" dedi.

ZORLU\'DAN TAM DESTEK

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, \"Bugün gerçekten Türkiye\'nin enflasyonla mücadelesi bakımdan çok önemli bir günü. Bu enflasyonu ve dış algıyı kırmanın mücadelesini bütün sanayici ve iş adamlarının vermesini diliyorum. Biz grup olarak bunu her yönüyle destekliyoruz\" şeklinde konuştu.

EKMEKLİK UNUN ÇUVALI 85 LİRA

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Başkanı Eren Günhan Ulusoy \"Bizim ham maddemiz olan özellikle buğdayın fiyatında bakanlığımızın aldığı önemler, Toprak Mahsülleri Ofisi\'nin satışlarını hızlandırması, yerli stoklarını satışa açması, olası eksiklik için ithal buğdayları sektörün kullanımına sunması bizim sektörümüz için çok önemliydi. Bu kampanya kapsamında bizler de şuanda ekmeklik buğday unundaki çuval fiyatı 85 liraya kampanyası başlatıyoruz. Bu kampanyada 5 milyon çuvalı hedefliyoruz\" dedi.



\"ÜLKEMİZE DAHA FAZLA DÖVİZ GETİRMEK İÇİN ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ\"

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya ise, \"Biz sektör olarak vatandaşlarımıza hem en ucuz tatili sağlamak için elimizden geleni yapacağız ayrıca Türkiye\'ye gelen dövizin revizesi için çalışıyoruz. Ülkemize daha fazla döviz getirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız\" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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- Bilecik\'in konuşması

- Zorlu\'nun konuşması

- Ulusoy\'un konuşması

- Bağlıkaya\'nın konuşması

- Detaylar

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6- VALİ ŞAHİN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YIL AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI



Haber-Kamera: Erhan TEKTEN - Güven USTA / İSTANBUL, (DHA)

İstanbul Üniversitesi (İÜ) 2018-2019 Akademik Yılı Açılış Töreni İÜ Fen Fakültesi Ord. Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu\'nda yapıldı. Tören İstanbul Valisi Vasip Şahin, İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ile birlikte dekanlar, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından konuşmalara geçildi. Burada bir konuşma yapan Vali Vasip Şahin ilimin her zaman idarenin önünde olduğunu vurgulayarak, \"Devlet yönetiminin önünde bir deniz feneri gibi aydınlatıcı olması lazım. Dolayısıyla ilim hem idarenin hem toplumsal ihtiyaçların önünde gitmek durumunda. Üniversitelerden bizim beklentimiz, bizim yolumuzu aydınlatmaya devam etmeleri. Biz üniversite sayısı olarak iyi bir noktaya geldik. Tüm illerimizde en az bir üniversitemiz var. Bundan sonra zemin oluşmuştur. Bundan sonra bu ülke bilgi üretmek, bilim üretmek ve ona dayalı olarak teknolojiyi üretmek ve bu milleti hak ettiği yere taşımada en önemi misyonunu ifa etmek durumundadır. Türkiye bu yola girmiştir. Üniversitelerimizde gerek akademik kadro olarak gerekse öğrenci kadrosu olarak bu özgüvene sahip çok insanımız var\" dedi.

İstanbul Üniversitesi öğrencilerine tavsiyelerde bulunan Şahin, \"Burada üniversite ortamında mümkün mertebe araştırın, mümkün mertebe eleştirin. Eleştirin derken çatışmayı kavga etmeyi değil, doğruya, gerçeğe ulaşma noktasında bu ülkenin insanlarına daha doğru hedefleri gösterme noktasında mutlaka eleştiriler, mutlaka tartışmalar yapın. Sorgulayın. Sormadan, sorgulamadan daha ileri bilgiye ve daha ileri seviyeye ulaşmak mümkün değildir\" ifadelerini kullandı. Rektör Ak tarafından Vali Şahin\'e plaket verildi. Yaylı çalgılar Anasanat Dalı Oda Orkestrasının mini konserinin ardından açılış töreni sona erdi.



Görüntü dökümü:

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-Törene katılanlar

-Vali\'nin açıklamaları

-Rektörün açıklamalarından detaylar

-Plaket verilmesi

-Konserden detaylar

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7- EN SEVİLEN ŞARKILARINI YENİDEN SESLENDİRECEKLER

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL DHA

Türk Müziğinin son 50 yılına damga vurmuş sanatçılar \"Annemin Şarkıları Canlı 45\'lik\" adlı organizasyonla Harbiye Açık Hava Sahnesi\'nde en sevilen şarkılarını yeniden seslendirecek. 16 ekimde gerçekleştirilecek konsere Türk Müziğinin efsane isimler, Cahit Berkay, Gülden Karaböcek, Ersan Erdura, Ercan Turgut, Bilgen Bengü başta olmak üzere çok sayıda sanatçı katılacak.

\"Annemin Şarkıları Canlı 45\'likö adını verdikleri organizyon öncesi, basın mensuplarıyla bir araya gelen sanatçılar açıklamalarda bulundu Müzik dünyasına ilk adımını Harbiye açık hava sahnesinde attığını belirten Bilgen Bengü \"Müzik dünyasına ilk adım attığımda canlı performansımı \"cici kızlarö şarkısıyla harbiye açık hava sahnesinde yapmıştık. Orasının yeri benim için ayrı, yıllar sonra tekrar orada dinleyicilerimizle buluşmak heyecan verici gerçekten\" diye konuştu.

Cahit Berkay da \"Herşeyden önce çok heyecan verici bir proje, 60\'lı 70\'li yıllarda sahne aldığım arkadaşlarımla tekrar sahne buluşacağım. Ben enstrümanımla sinemadaki müziklerimle annelerimize çokça şey katmış müzisyenlerden bir tanesiyim, güzel bir gece olacak\" dedi. Kendi yaşıtları için bir fırsat olduğunu ifade eden Ersan Erdura ise \"Biz çocuklarımıza destek veriyoruz, konserlere yolluyoruz eğlencelere yolluyoruz, kendi yaşıtlarımıza hiç vakit ayıramıyoruz. Çok güzel bir nostalji programı yaşatacağız\" şeklinde konuştu. Ercan Turgut da \"Bizim şarkılarımızla, aşık olmuş sevmiş, hüsranlar yaşamış duygusal günler geçirmiş insanların o gece orada aynı şarkılarla vücut bulacağı inancındayım. Çok muhteşem bir gece olacak. Dua ediyorum inşallah yağmur yağmaz, yağsa bile şarkılarımızla ısıtacağız\" dedi. Gülden Karaböcek de \"Her biri birbirinden değerli arkadaşlarımla bir arada olmak çok heyecan veriyor bana, onlarla birlikte 16 ekim gecesi sevenlerimizle birlikte olacağız bütün sevenlerimizi bekliyoruz\" diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından şarkılar söyleyen sanatçılar, salonda renkli görüntüler oluşturdu.



Görüntü Dökümü

-Salondan görüntü

-Basın açıklamasından görüntü

-Cahit Berkay röp.

-Gülden Karaböcek röp.

-Genel ve Detaylar



