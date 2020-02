DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 5

1- ÇOCUĞUNA SOKAK ORTASINDA ŞİDDET UYGULAYAN KADIN GÖZALTINA ALINDI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA

Tuzla\'da çocuğuna uyguladığı şiddet güvenlik kameralarına yansıyan kadın gözaltına alındı. A.D.\'nin çocuğuna geçmişte de şiddet uyguladığı iddia edildi.

Tuzla\'da yaşanan olayda iddialara göre bir anne çocuğuna sokak ortasında şiddet uyguladı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen anne A.D.\'nin yolda yürüdükleri sırada çocuğunu sokak ortasında elinden tutarak yere fırlatması güvenlik kameralarına da yansıyınca A.D., mahalle sakinlerinin tepkisini çekti. Mahalleli durumu polis ekiplerine haber verdi. Görüntülerin ardından harekete geçen Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.D.\'yi gözaltına aldı. Orhanlı Polis Merkezi\'nde ifadesi alınmaya başlanan annenin psikolojik sorunlarının olduğu öğrenildi. Şiddete maruz kalan çocuk ise Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı. Tuzla\'da şiddet gören minik kız çocuğunun, annesiyle birlikte çöp evde yaşadığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

----------

-Anne ve çocuğun yürürken görüntüsü

-Vatandaşların tepkisi

-Genel ve detay görüntüler



25.09.2018 - 16.55 Haber Kodu : 180925181

===============

2- KAZAYA YARDIM ETMEK İSTEDİ, ARACI KULLANAN EŞİ ÇIKTI

Hakan KAYA-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)

Kağıthane\'de bir sürücü kursuna ait park halindeki eğitim aracına caddede \"U\" dönüşü yaptığı sırada, arkadan gelen kamyonet çarptı. Kazada otomobildeki 2 kişi yaralandı. Kazayı görüp yardıma koşan bir kişi, aracı kullanan yaralının eşi olduğunu görünce yanından biran olsun ayrılmadı.

Kaza, Eyüpsultan Caddesi\'nde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Pınar Çalık(34) bir sürücü kursuna ait 34 YN 4592 plakalı eğitim aracıyla deneme sürüşü yapmak için park halinden yola çıkıp \"U\" dönüşü yapmaya çalıştı. Çıtak\'ın kullandığı araca, arkadan gelen Hasan Çakmak\'ın kullandığı 34 FA 9640 plakalı kamyonet çarptı. Kazada otomobili kullanan Pınar Çalık araç içerisinde sıkışırken, yolcu koltuğunda oturan eğitmen Azize Selen (35) de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

EŞİNİN KAZA YAPTIĞINI TESADÜFEN GÖRDÜ

Tesadüf eseri o sırada yoldan geçerek kaza yapan araca yardım etmeye çalışan bir kişi, aracı kullanan yaralının eşi Pınar Çalık olduğunu görünce yanından biran olsun ayrılmadı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle sıkışan araçtan çıkartılan Pınar Çalık ve yolcu koltuğundaki eğitmen Azize Selen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

\"ARAÇ ANİDEN ÖNÜMÜZE ÇIKTI\"

Kazaya Karışan Kamyonet sürücüsü Hasan Çakmak, \"O araç park halinde duruyordu, aniden önümüze çıktı. Ben sol tarafa kaçmaya çalıştım ama araca vurduk. Direksiyon dersi alıyormuş galiba\" dedi.

Olayın bir diğer görgü tanığı Adem Kantarcı ise, \"Ben karşıdan geliyordum. Bu bayan dönemedi, eğitim aracı zaten dönmeye çalışırken kamyonet vurunca duvara çarptı. O sırada tesadüfen eşi geçiyormuş, eşi kazaya bakınca kaza yapan kişinin eşi olduğunu söyledi. Yardımcı olmaya çalıştı. Biz de elimizden geleni yapmaya çalıştık\" dedi.

Görüntü Dökümü

--------------------

-Yaralı sürücünün araç içerisindeki görüntüsü

-Yolcu koltuğundaki yaralının ambulansa alınması

-Sürücü koltuğundaki yaralı kadının araçtan çıkartılışı

-Yaralı sürücü kadının ambulansa alınması

-Kaza yapan araçlardan detay görüntü

-Sağlık ekiplerinden detay görüntü

-Polis ekiplerinden detay görüntü

-Yaralı sürücünün kocasının eşine yardım etmeye çalışması

-Adem Kantarcı ile röportaj

-Kazaya karışan Kamyonet sürücüsü Hasan Çakmak ile röportaj

-Genel ve yakın detaylar

25.09.2018 - 16.58 Haber Kodu : 180925182

==================

3- ADİL ÖKSÜZ\'ÜN YENGESİNE 6 YIL 3 AY HAPİS

Haber: Özden ATİK / İSTANBUL DHA

FETÖ\'nün \"Hava Kuvvetleri İmamı\" firari Adil Öksüz\'ün yengesi Şenay Öksüz, \"FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi olmak\" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Şenay Öksüz \"Sağ mı ölü mü olduğunu bilmediğim o şahıs nedeniyle burada bulunduğumu belirtirim. Beraatıma ve tahliyeme karar verilmesini isterim\" dedi.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Şenay Öksüz, Tarsus Kapalı Cezaevi\'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Mahkeme heyetinin, daha önceki celse savcılığın verdiği mütalaaya karşı görüşlerini sorduğu sanık Şenay Öksüz, \"Daha önceki savunmalarımı tekrar ederim. Hastalığımın ileride telafisi güç zararlar doğurma ihtimali bulunmaktadır. Mahkemenin bunu göz önüne alacağını düşünüyorum. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum\" dedi. Öksüz\'ün avukatı da müvekkilinin trodilerindeki nodüllerin büyüdüğünü belirterek tahliyesini talep etti.

ÖKSÜZ: \"O ŞAHIS NEDENİYLE BURADA BULUNMAKTAYIM\"

Mahkeme heyeti dosyanın karar aşamasına geldiğini belirterek sanık Şenay Öksüz\'den son sözlerini sordu. Şenay Öksüz, \"Mahkemenizin adaletine güveniyorum. Sağlık sebeplerim göz önüne alınarak tahliyemi talep ederim. Yine sağ mı, ölü mü olduğunu bilmediğim o şahıs nedeniyle burada bulunduğumu belirtirim. Beraatıma ve tahliyeme karar verilmesini isterim\" dedi.

6 YIL 3 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme heyeti, sanık Şenay Öksüz\'ü FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Üyesi olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Tutukluluk halinin devamına karar verilen sanık Şenay Öksüz\'ün \"Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etme\" suçundan ise beraatına karar verildi.

İDDİANAME

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca hazırlanan iddianameye göre Şenay Öksüz\'ün \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\" ve \"Silahlı terör örgütüne üye olmak\" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis ile cezalandırılması isteniyordu. Açılan dava dosyası yetkisizlikle İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi\'ne gönderilmişti.

===============

4- HRANT DİNK CİNAYETİ DAVASI... YENİ MAHKEME BAŞKANI GÖREVE BAŞLADI

Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink\'in öldürülmesine ilişkin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlileri ile ana dava hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 7\'si tutuklu 85 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. İstanbul 14. Mahkemesi heyetinin tamamen HSK kararıyla değişmesi üzerine mahkemenin yeni başkanı Emre Efe Şimşek görevine başladı. Ancak heyetin bir üyesinin göreve başlamaması nedeniyle bugün sadece talepler alınacak.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki 81\'inci celsesi görülen duruşmaya, eski İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek\'in de aralarında bulunduğu tutuklu sanıklardan bazıları, tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Ev hapsi uygulanması şartıyla tahliye edilen dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanı Albay Ali Öz\'ün de tutuksuz sanık olarak hazır bulunduğu duruşmada, müdahil Dink ailesini ise avukatları temsil etti.

YENİ BAŞKAN GÖREVE BAŞLADI

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararıyla İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi\'ne başkan olarak atanan Ali İhsan Horasan, görev yeri değişikliği tebligatının kendisine ulaşması nedeniyle bugünkü duruşmaya girmedi. Yine HSK kararıyla İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak atanan Emre Efe Şimşek bugün görevine başladı. Heyet başkanlığı yapan Şimşek heyetin değiştiğini belirterek \"Bir üyemiz henüz görev yerine başlamadı. Bu nedenle bu duruşmada dinlenilmesi planlanan tanıkları, diğer duruşmada dinleyeceğiz. Bugün sadece tahliyelere ilişkin talepleri alıp, bir ara karar vereceğiz\" diye konuştu.

TAHLİYE TALEBİNDE BULUNDULAR

SEGBİS ile bağlanan tutuklu sanıklar sırasıyla söz alarak tahliye talebinde bulundu. Tutuklu sanıklardan Ramazan Akyürek, cinayetten 11 ay önce Trabzon Emniyet Müdürüyken alınan cinayet bilgisini aynı gün hem İstanbul, hem de Ankara ile paylaştığını belirterek \"4 yıldır tutukluyum. En uzun süre tutuklu kalan kişiyim. Hala tutuklu kalmam hak, hukuk, adalet ölçüleriyle bağdaşmamaktadır. Bu davadan tutukluluğum kaldırılsa bile başka davalardan da tutukluluğum devam edecek. Tahliyemi talep ediyorum.\" diye konuştu. Sanık gazeteci Ercan Gün ise 27 aydır tutuklu olduğunu ifade ederek tahliyesini talep etti.

DURUŞMAYA ARA VERİLDİ

Duruşma salonunda bulunan tutuksuz sanık Ali Öz de ev hapsinde olduğu için en ufak ihtiyaçlarını bile başkasının yardımıyla karşıladığını, 62 yaşında olduğunu sağlık sorunlarını halledebilmesi için dışarı çıkması gerektiğini, yaşlı anne ve babası olduğunu, 2.5 senedir göremediğini ve onları görmek istediğini belirterek \"Hem anne-baba hem taziye ziyaretlerim için uygun tedbirin verilmesini talep ediyorum. Küçük torunumu da özel eğitime götürmek istiyorum. Ev hapsi kararının kaldırılarak uygun görülecek bir tedbirin konulmasını talep ediyorum\" dedi. Duruşmaya, tutuklu sanıklardan eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer\'in talebinin SEGBİS ile alınması için bir süre ara verildi.

================================

5- (ek bilgiyle)- KÜÇÜK ÇOCUĞUN ATIK KAĞIT TOPLAMA ARABASININ İÇİNDE KİTAP AŞKI

Haber: Taylan ERGÜN - İstanbul DHA

Yer Arnavutköy... 10 yaşlarında bir kız çocuğu babasının atık kağıt topladığı araba içinde oturuyor.

Küçük çocuğun elinde kalem var. Dizleri üzerindeki kitabı yazıp çiziyor. Ders mi yapıyor yoksa meraktan mı karalıyor belli değil.

Çöp konteynerinin hemen yanındaki atık kağıt dolu arabanın içinde oturan küçük çocuk yoldan geçenlerinin de dikkatini çekiyor. O ise kimsenin farkında değil, büyük bir hevesle kitabın sayfalarını çeviriyor.

Çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülediği küçük çocuk, babasının atık kağıtları toplamasının ardından buradan ayrılıyor.

Görüntü Dökümü:

--------------

-Küçük çocuğun atık kağıt aracının içindeki görüntüsü

-Kitabı yazması

-Detaylar

25.09.2018 - 12.15 Haber Kodu : 180925079_

===========

6-MUSTAFA TOPALOĞLU\'NA STENT TAKILDI

Haber: İstanbul, (DHA)

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine başvuran sanatçı Mustafa Topaloğlu\'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklama şöyle:

\" 25.09.2018 tarihinde sabah saat 03:00 sıralarında göğüs ağrısı ile Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine başvuran sayın Mustafa Topaloğlu, akut koroner sendrom ön tanısı ile koroner anjiyografi çekilmek üzere anjiyo ünitesine alınmış, kalp damarlarından birinin tıkanıklığı nedeniyle sorunlu damara stent konulmuştur. Şu an hastamızın bütün parametreleri stabil, şuuru açıktır. Yoğun bakımda tedavi gören hastamızın yarın sabah normal servise alınması planlanmaktadır. \"

Görüntü Dökümü: (arşiv)

-Mustafa Topaloğlu

25.09.2018 - 17.01 Haber Kodu : 180925184

=============

7- İSTANBUL İTFAİYESİ 304. YILINI KUTLUYOR

* Sultanahmet\'teki temsili yangını tulumbacılar söndürdü

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK, İSTANBUL (DHA)

İstanbul İtfaiyesi\'nin kuruluşunun 304\'üncü yıldönümü etkinlikleri kapsamında dünyanın en eski itfaiyecilerinden olan tulumbacılar, Sultanahmet Meydanı\'nda yangın tatbikatı yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından organize edilen törene İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ali Karahan ile Anadolu ve Avrupa Yakası\'ndan itfaiye ekipleri ve çok sayıda yerli,yabancı turist katıldı. Tatbikat sırasında Sultanahmet Meydanı\'na maket bir konak konuldu. Konaktan dumanlar yükselmesi üzerine tulumbacılar, naralar atarak yangına müdahale etti. Ardından gelen itfaiye ekipleri de soğutma çalışması yaptı. Bu sırada bir itfaiye eri etkinliği izleyenlere İstanbul İtfaiyesi ile ilgili bilgilendirme broşürü dağıttı. Alevlerin söndürülmesinin ardından ferman okundu ve tulumbacılar dua etti. İzleyenler o anları cep telefonları ile kaydetti. Etkinliğin sonunda yerli ve yabancı turistler tulumbacılar ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

\"365 GÜN 24 SAAT GÖREVE HAZIRIZ\"

Etkinliğin ardından DHA\'ya konuşan Avrupa Yakası İtfaiye Müdürü Hasan Karakaş, \"Burada amaç 304 yıllık bir geçmişi olan itfaiye teşkilatının yangınlara karşı vatandaşların ne tür bir tedbir alması konusunda bilgilendirmek ve İstanbul İtfaiyesi\'nin her türlü afete karşı her zaman hazır olduğunu göstermektir. İstanbul İtfaiyesi 120 istasyon ve 4 bine yakın personelle 24 saat 365 gün görev başında hazır beklemektedir.Ayrıca vatandaşımızı bilinçlendirme konusunda her türlü bilgilendirme ve tatbikat yapmaktayız\" dedi.

\"TULUMBACILAR YANGIN SÖNDÜRMEK İÇİN KAVGA EDERLERDİ\"

Tulumbacılar ekibinin başı Hakan Karahan \"Bundan tam 304 yıl öncesinde bu tulumbacılar bu ekipmanları ile yangına gidiyorlardı. O dönemki tulumbacılar mahalle tulumbacılarından oluşmaktaydı.Arkadaşımız da o dönemin devlet memuru. Görevi, yangın kulelerinden aldığı yangın ihbarını adresiyle birlikte tulumbacılara bağırarak duyurmaktı. Sesi duyan tulumbacılar da sandığı kaldırır ve yangına müdahale ederdi.O dönem mahalle tutulumbacıları yangın söndürmek için birbirleriyle kavga ederlerdi. Hatta tarihte bazı kavgaların ölümle de sonuçlandığını biliyoruz\" ifadelerini kullandı.

\"İTFAİYECİLİK HER ZAMAN ZOR\"

Bir diğer tulumbacılar üyesi Mustafa Vural da, \"Ben yangını gördüğümde nara atarak yangının nerede olduğunu tulumbacılara duyururum. Tabi o an koşuşturmalar başlıyor. O dönem hızlı olmak zorundaydınız. Sandıklar adeta birbirleriyle yarışır vaziyetteydiler. İtfaiyecilik her zaman zordur. O dönem yalın ayak yangına giderlermiş. Ama şimdiki koşullar çok farklı\" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Mehter takımının gelmesi

-Mehter konseri

-Tulumbacıların gelmesi

-Tulumbacıların yangına müdahalesi

-Etkinliği izleyenler

-Ferman okunması ve dua edilmesi

-İtfaiyenin soğutma çalışmaları

-Hasan Karakaş ile röportaj

-Tulumbacılar ile röportaj

25.09.2018 - 16.20 Haber Kodu : 180925165

=============

8-MOTOSİKLETLİ GENÇTEN ÖRNEK DAVRANIŞ; KAPLUMBAĞAYI EZİLMEKTEN KURTARDI

Haber: Zeki GÜNAL/İSTANBUL DHA

Isparta\'da yol ortasında gördüğü kaplumbağayı alıp güvenli yere götüren motosiklet sürücüsü takdir topladı. Yaşananlar motosikletin kask kamerasına yansıdı.

Isparta-Antalya Karayolu üzerinde seyir halinde bulunan motosikletli bir grubun üyelerinden Ali Deveci yol ortasında bir kaplumbağanın olduğunu fark etti. Motosikleti hemen sağa çeken Deveci koşarak kaplumbağayı yol ortasından aldı ve güvenli alana bırakarak yoluna devam etti. Üniversite öğrencisi Ali Deveci \"Motosiklet kulübümüzle beraber yaptığımız gezi sırasında yolun ortasında bir kaplumbağa gördüm. Kaplumbağanın canına bir zarar gelebilir, yada kazaya sebep olabilirdi. Motosikleti sağa çekip durdum, kaplumbağayı da yol ortasından alıp güvenli bir yere götürdüm. Bu konuya duyarlı olalım, hayvan dostlarımıza daha çok dikkat edelim\" diye konuştu.



Görüntü dökümü

KASK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

-Motosikletli gurubun yolda ilerlemesi

-Ali Deveci\'nin yol ortasında kaplumbağayı fark etmesi

-Motosikleti sağa çekip koşması ve kaplumbağayı alması

-Kaplumbağayı güvenli yere bırakması

AKTÜEL KAMERA

-Ali Deveci ile röportaj

25.09.2018 - 16.44 Haber Kodu : 180925176

============