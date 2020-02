DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 5

(havadan görüntülerle)

1-KAÇAK AKARYAKIT İSTASYONUNA POLİS BASKINI KAMERADA



*Özel harekat polislerinin katıldığı operasyonda yer altına gömülü 10 tonluk akaryakıt tankı bulundu

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

Büyükçekmece\'de bir TIR parkındaki kaçak akaryakıt istasyonuna polis ekipleri baskın yaparak 2 kişiyi gözaltına aldı. Baskın anı havadan görüntülendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri Büyükçekmece\'de bulunan bir TIR parkında kaçak akaryakıt istasyonu olduğunu ve kaçak akaryakıt satışı yapıldığını tespit etti.



YER ALTINA GÖMÜLÜ 10 TON\'LUK AKARYAKIT TANKI ÇIKARTILDI

Polis ekipleri 31 Ağustos\'ta Büyükçekmece\'deki TIR parkına Özel Harekat polisleri desteğiyle operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda kaçak akaryakıt istasyonunun yakıt tankının yerin altında gömülü olduğu belirlendi. Ekipler, iş makinaları yardımıyla 2 metre yüksekliğindeki 10 tonluk akaryakıt tankını çıkarttı. Yapılan operasyonda 10 tonluk akaryakıt tankı, 2 akaryakıt pompası ve deponun içinde 450 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Ekipler yaptığı baskında İ.Y. ve H.U.\'yu yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında 5607 sayılı \'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa\' göre işlem başlatıldı.



KAÇAK İSTASYONA BASKINI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekiplerinin yaptığı operasyon film sahnelerini aratmayacak görüntülere sahne oldu. Polis ekipleri baskın anını havadan görüntüledi.



2- GELİN ARACIYLA DRİFT YAPAN SÜRÜCÜ YAKALANDI

Haber-Kamera Ramazan EĞRİ İSTANBUL DHA

Üsküdar\'da gelin aracıyla drift yapan sürücü polis tarafından yakalandı. Ehliyetine el konulan sürücüye 235 lira para cezası kesildi. Geçtiğimiz Pazar günü Üsküdar Altunizade Mahiri İz Caddesi üzerinde gelin aracıyla içinde gelin ve damat olduğu sırada trafiği tehlikeye sokarak drift yapan şoför, Trafik Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekiplerince gözaltına alındı. Sürücü Üsküdar Doğancılar Polis Merkezi\'ne teslim edildi. Ehliyetine el konulan sürücü Ali Rıza A\'ya 235 lira para cezası kesildi. İfadesi alınan sürücü serbest bırakıldı.

3- AVCILAR\'DA HACAMATCIYA BASKIN

*Gerçek mesleği kaportacı olan kişi görüntü alan basın mensuplarına saldırdı.

Haber -Kamera: Alper KORKMAZ DHA

Avcılar\'da ruhsatsız şekilde hacamat ve sülük uygulaması yapan bir iş yerine polis ekipleri baskın düzenledi. İddaya göre gerçek mesleği kaportacı olan kişi görüntü alan basın mensuplarına saldırdı.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı polis ekipleri, İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlileri ile birlikte ruhsatsız olarak hacamat ve sülük uygulaması yaptığı belirlenen bir apartman dairesine baskın düzenledi. Sözde bir çok hastalığın tedavi edildiği binaya gelen polis ekipleri kapıyı çaldı ancak içeride kimse yoktu. Bunun üzerine çilingir çağırıldı. Çilingir kapıyı açmaya çalıştığı sırada hacamat ve sülük tedavisi uygulayan Mustafa C. geldi. Kapının açılması ile içeri giren polis ekipleri hacamatta kullanılan malzeme ile karşılaştı. Mustafa C. ise görüntü alan basın mensuplarına saldırdı. Hacamat için kullanılan malzemelere el konulurken Mustafa C. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Sözde tedavi merkezi olarak kullanılan apartman dairesi ise Avcılar Belediyesi Zabıta ekiplerince mühürlendi.

4- İSTANBUL\'DA \"ULUBATLI-5\" ASAYİŞ DENETİMİ

Haber-Kamera: Murat SOLAK/İSTANBUL DHA

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Aksaray ve Kumkapı civarında \"Ulubatlı-5\" isimli genel asayiş denetimi yapıldı. Denetimlerde şüpheli görülen kişilerin üst araması yapıldı.

Fatih Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlere, Asayiş Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler, Güven Timleri, Motorize polis ekipleri ile polis helikopteri destek verdi. Aksaray ve Kumkapı\'da gerçekleştirilen denetimler 14.00\'da başladı. Polis ekipleri şüpheli gördüğü kişilere Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yaptı. İş yerleri ile durdurulan araçlar didik didik arandı. Yapılan denetimlerde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildiği öğrenildi.

