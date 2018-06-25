DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 5

1- TARABYA\'DA TOPLANMALAR BAŞLADI

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim sonuçlarını Tarabya\'daki Huber Köşkü\'nde takip ediyor. Erdoğan\'ın Tarabya\'da olduğunu duyan vatandaşlar ellerinde AK Parti ve Türk bayraklarıyla Tarabya sahil yolunda toplanmaya başladı. Cumhurbaşkanlığı Köşkü ve çevresinde polisin yoğun önlemi dikkat çekiyor.

Görüntü Dökümü

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-Köşke çıkan yolda güvenlik önlemleri

-AK Parti bayraklarıyla gelenler

-Vatandaşların coşkusu

-Genel ve detaylar

24.06.2018 - 20.25 Haber Kodu : 180624331

24.06.2018 - 19.47 Haber Kodu : 180624319

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2 - AK PARTİLİLER ERDOĞAN\'IN KISIKLI\'DAKİ EVİNİN ÖNÜNDE TOPLANIYOR

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İSTANBUL DHA

Ak Partililer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Kısıklı\'daki evinin önünde toplanmaya başladı. Ak Partililer ellerinde Türk ve Ak Parti bayraklarıyla meşaleler yakarak Erdoğan lehine sloganlar atıyorlar.

Görüntü dökümü:

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-Toplanan partililer

-Bayrak sallamaları

-Meşaleler yakılması

-Röpler

-Genel ve detaylar

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3- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KISIKLI\'DA VATANDAŞLARI SELAMLADI

Haber-Kamera: Enver ALAS / İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sandıkların kapanmasından sonra 17.40 sıralarında Kısıklı\'daki konutundan çıkarak Huber Köşkü\'ne geçti. Erdoğan yolda kendisini bekleyenleri görünce konvoyunu durdurdu. Ellerinde Türk bayrakları ve AK Parti bayraklarıyla bekleyenler, Erdoğan\'a yoğun sevgi gösterisinde bulundu. Vatandaşlarla bir süre konuşan Erdoğan daha sonra aracına binerek ayrıldı.



Görüntü Dökümü

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-Erdoğan\'ın konvoyunun çıkışı

-Makam aracının geçişi

-Partililerin önünde aracı durdurması

-Erdoğan\'ın araçtan inişi ve selamlaması

-Genel ve detaylar

24.06.2018 - 17.51 Haber Kodu : 180624283

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4- İLHAM ALİYEV\'DEN ERDOĞAN\'A TEBRİK TELEFONU

Gülseli KENARLI / İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bu akşam telefonda görüştüler. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı 24 Haziran seçimlerindeki zaferinden dolayı tebrik eden ilk lider oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a tebriklerini ileten Aliyev\'in, henüz kesin sonuçlar açıklanmamış olsa da, açılan sandıklar neticesinde seçimin galibinin şimdiden belli olduğuna dikkati çektiği öğrenildi.

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5- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN\'A KENDİ SANDIĞINDAN 188 OY ÇIKTI (2)

Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu\'nda 3275 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Erdoğan\'a sandıktan 188 oy çıkarken CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'ye 103 oy çıktı.

İYİ Parti adayı Meral Akşener\'e 23 oy, HDP adayı Selahattin Demirtaş\'a 9, SP adayı Temel Karamollaoğlu\'na 3, Vatan Partisi adayı Doğu Perinçek\'e ise 3 oy çıktı. Kayıtlı 385 seçmenin olduğu sandıkta 331 oy kullanılırken, 2 oy boş çıktı.

AK PARTİ\'YE 158 OY

27. Dönem Milletvekili Seçimlerinde ise; 331 oydan Ak Parti\'ye 158, MHP\'ye 17, CHP\'ye 66, İyi Parti\'ye 35, HDP\'ye 36, Saadet Partisi\'ne 8, Vatan Partisi\'ne 3 oy çıktı. Sandıktan ayrıca Cumhur İttifakı\'na 2, Millet İttifakı\'na 3 oy çıkarken, Hüda Par\'a 1 oy gitti. Boş 3 oy oldu.

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6- AKŞENER\'İN OY KULLANDIĞI SANDIKTAN ERDOĞAN ÇIKTI

İstanbul DHA

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener\'in oy kullandığı sandıktan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a 175, CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'ye 115, Akşener\'e ise 32 oy çıktı.

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener oyunu Üsküdar Hacı Sabancı Anadolu Lisesi\'ndeki 2119 numaralı sandıkta kullandı. Sandıktan, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a 175, Muharrem İnce\'ye 115, Meral Akşener\'e 32, Doğu Perinçek\'e 2, Selahattin Demirtaş\'a ise 2 oy çıktı. Sandıktan 3 de geçersiz oy çıktı.

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7- ABDULLAH GÜL\'ÜN SANDIĞINDAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BİRİNCİ ÇIKTI

Haber-Kamera: Enver ALAS / İSTANBUL,DHA

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül\'ün Beykoz Şehit İsmail Kefal İlkokulu\'nda oy kullandığı sandıkta Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 187 oy alırken, CHP\'nin adayı Muharrem İnce\'ye 107 oy çıktı.

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu Beykoz Şehit İsmail Kefal İlkokulu\'ndaki 1134 nolu sandıkta kullanmıştı. Sayımı tamamlanan Cumhurbaşkanlığı seçimi sonucu şu şekilde:

Recep Tayyip Erdoğan: 187, Muharrem İnce: 107, Meral Akşener: 25, Temel Karamollaoğlu: 8, Selahattin Demirtaş: 1, 3 geçersiz ve 1 oy ise boş

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8- HDP\'Lİ BULDAN\'IN SANDIĞINDAN ERDOĞAN ÇIKTI

İstanbul DHA

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan\'ın oy kullandığı sandıktan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a 123, HDP\'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş\'a 78 oy çıktı. Buldan oyunu Sultanbeyli Mevlana Ortaokulu\'ndaki 1147 nolu sandıkta kullandı. Sandıktan Cumhurbaşkanı Erdoğan 123, Selahattin Demirtaş 78, Muharrem İnce 18 ve Meral Akşener 5 oy alırken, 3 oy geçersiz sayıldı.

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9- AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI\'NDA BEKLEYİŞ BAŞLADI

Haber- Kamera: Cansel KİRAZ- Harun UYANIK / İSTANBUL (DHA)

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı\'nda seçim sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Buraya gelen bazı vatandaşlar İl Başkanlığı binasının önünde bayrak açarak \'Recep Tayyip Erdoğan\' şeklinde sloganlar attılar. Bina önüne kurulan ekrandan seçim sonuçları takip ediliyor.

Görüntü dökümü

- AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde toplanan vatandaşlar

-İl Başkanlığı önünde bekleyenler ve bayrak açanların görüntüsü

-Slogan atılması

-Genel ve detaylar

24.06.2018 - 19.14 Haber Kodu : 180624311

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10- CHP İSTANBUL İL BAŞKANI KAFTANCIOĞLU\'NDAN SEÇİM AÇIKLAMASI

* CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu;

\"İstanbul\'da 19.45 itibarıyla 28 bin 825 sandıktan 7 bin 144 sandık açılmış. Yüzde 43,55 Muharrem İnce, yüzde 44,95 Recep Tayyip Erdoğan. Sistemdeki oy oranımız budur\"

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA-İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL / (DHA)

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, bugün gerçekleşen Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonrası açıklama yaptı. Kaftancıoğlu, \"Sandıklarımızdan gelen sonuçları anbean takip ediyoruz. Sandık başında halkımız, örgütlerimiz oylarına zaten sahip çıkıyorlar. İlçe seçim kurullarında da sonuçları takip edip, oylarımızı orada takip edecekler\" dedi.

Oy oranlarına ilişkin CHP\'nin sistemine gelen verileri paylaşan Kaftancıoğlu, \"İstanbul\'da 19.45 itibarıyla 28 bin 825 sandıktan 7 bin 144 sandık açılmış. Yüzde 43,55 Muharrem İnce, yüzde 44,95 Recep Tayyip Erdoğan. Sistemdeki oy oranımız budur\" diye konuştu. Kaftancıoğlu, belirli aralıklarla sonuçları açıklamaya devam edeceklerini ifade etti.

Görüntü dökümü:

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-Kaftancıoğlu\'nun açıklaması

-Genel ve detaylar

24.06.2018 - 20.16 Haber Kodu : 180624330

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11- SANDIKLAR KAPANDI OY SAYIMI BAŞLADI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Özgür EREN-Mehmet İlkay ÖZER-Zeki GÜNAL-İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi\'nde oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından sandıklar kapatıldı. Oy sayımı başladı.

Görüntü Dökümü:

EK GÖRÜNTÜ

-Kadıköy\'deki oy sayımı

-Fatih\'e getirilen oy çuvalları

GEÇİLEN GÖRÜNTÜ

-Okuldan görüntü

-Sındakların açılması

-Oy sayımı

-Detaylar

24.06.2018 - 18.09 Haber Kodu : 180624290

24.06.2018 - 17.59Haber Kodu : 180624287

24.06.2018 - 17.56 Haber Kodu : 180624285

24.06.2018 - 17.49 Haber Kodu : 180624281

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12- OYLAR FATİH İLÇE SEÇİM KURULUNA GELMEYE BAŞLADI



Taner YENER-Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA)

Fatih İlçesinde sayılan oylar, İlçe seçim kurulunun belirlediği Fatih Spor Kompleksi\'ne getirilmeye başlandı. Sabah saat 08.00\'da başlayıp saat 17.00\'da sona eren oy verme işleminin ardından okullarda sayılan oylar, sandık başkanları eşliğinde Fatih Spor Kompleksi\'nde bulunan İlçe Seçim Kurul Başkanlığına getirildi. Polis ekipleri, Fatih Spor Kompleksi içinde ve girişinde yoğun güvenlik önlemi aldı. Sandık başkanları, oy torbaları ve tutanaklarıyla birlikte seçim kuruluna geldi. Polis nezaretinde içeri giren sandık başkanları, bulundukları bölge önüne gelerek içlerinde oyların bulunduğu çuvalları teslim etti. Tutanakla alınan oy çuvalları belirlenen güvenli bölgelere konuldu. Saatler ilerledikçe gelen oyların arttığı görüldü. Fatih İlçesi\'nde 57\'i mahallede 5\'i seyyar toplam 799 sandıkta oy verme işleminin yapıldığı öğrenildi.



Görüntü Dökümü:

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-Oyların salona getirilmesi

-Görevlilerin gelen oyları alması

-Çuvalları güvenli bölgeye konulması

-Genel ve detaylar

24.06.2018 - 20.14 Haber Kodu : 180624329

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13- BEŞİKTAŞ\'TA SEYYAR SANDIKLAR BOŞ KALDI

Gökhan ÇELİK / İSTANBUL (DHA)

İSTANBUL Beşiktaş\'ta Yüksek Seçim Kurulu\'nun (YSK) ilk kez uyguladığı \"Seyyar Sandıklar\" boş kaldı.

Oy verme işleminin ardından Beşiktaş Seçim Kurulu\'na ilk oy sandıkları boş geldi. Peş peşe gelen 2 sandığın da YSK\'nın yaşlı ve yatalak hastalar için ilk kez uygulamaya koyduğu \"Seyyar sandık\" olduğu öğrenildi. Polis nezaretinde ilçe seçim kuruluna gelen sandıklar, tutulan tutanakların ardından teslim alındı. Sandıkların, seçmenlerin adreslerinde bulunmadığı için boş geldiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Seyyar sandıkların boş gelmesi

-Tutanak tutulması

-Genel ve ayrıntı görüntüler

24.06.2018 - 18.25 Haber Kodu : 180624292

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14 - ATATÜRK HAVALİMANI\'NDA OY KULLANMA İŞLEMİ SONA ERDİ

İbrahim YILDIZ-Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL, (DHA)

Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı Türk vatandaşlarının başta Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanı olmak üzere tüm sınır kapılarında 7 Haziran\'da başlayan oy verme işlemleri bugün saat 17.00 itibariyle son buldu.

Yurt dışında yaşayan seçmenler Atatürk Havalimanı geliş ve gidiş katında belirlenen iki alanda toplam 12 sandıkta oy kullanma işlemi gerçekleşti. Seçmen kütüğüne kayıtlı kişiler, pasaport ve kimliklerini ibraz etmelerinin ardından oy kullanımının sona erdiği saat 17.00\'a kadar oylarını kullandılar. Bazı vatandaşlar son dakikada oy kullanırken, bazı yolcular ise oy kullanamadı. Oy verme işleminin sona ermesinin ardından görevliler, sandıkta bulunan oyları çuvallara koyarak mühürlediler. Oylar daha sonra görevliler ve polis eşliğinde havalimanında belirlenen seçim merkezine götürüldü. Oyların sayımının burada yapılacağı öğrenildi.

SON ANDA OY KULLANDILAR

Son anda oy verme işlemlerinin yapıldığı alanlara yetişen yolcular, oy kullanmak için büyük çaba harcadı. Oy kullanmak için Washington\'dan geldiğini belirten Murat Mayor, \"Hızlı yetişmek için büyük çaba harcadım. Pasaportu hızla geçtik oy vermek için. Hepimize hayırlı olsun. Washington\'dan geliyorum. Oy kullanmak için uçuş saatini ona göre ayarladık\" dedi. Atlanta\'dan İstanbul\'a gelen Ayşe Öztürk ise, isteyerek oy kullanmak için İstanbul\'a geldiğini ve çok mutlu olduğunu söyledi.

OY KULLANAMADILAR

Amerika\'dan gelen ancak 5 dakikayla oy kullanamayan Gökhan Tektaş ise, \"Çok ümitli zaten gelmedik. 1-2 gün önceden burada oy verme işlemlerinin kapatıldığını söylediler bize. 5 dakikayla kaçırdık hayırlısı olsun\" diye konuştu.

Görüntü dökümü

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-Seçim sandıklarından görüntüler

-oy kullananlar görüntüler

-Oyların seçim torbalarına konması

-Torbaların mühürlenmesi

-Görevlilerin torbaları taşıması

-Oy kullanan seçmenler röp.

-Detay görüntüler

24.06.2018 - 18.13 Haber Kodu : 180624291

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15- İYİ PARTİLİ ÜMİT ÖZDAĞ\'IN OY KULLANDIĞI OKULDA GERGİNLİK

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Özgür EREN - İSTANBUL DHA

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, oyunu kullandığı sırada gerginlik çıktı.

Ümit Özdağ oyunu Kağıthane \'de bulunan Mehmet Akif Ersoy İlkokulu\'nda kullandı. Özdağ\'ın yanında okula gelen parti yetkilileriyle okuldaki bir grup arasında tartışma çıktı. Olayların büyümesi üzerine polis önlem aldı. Polis, 6 kişiyi gözaltına aldı. Ancak tarafların şikayetçi olmaması üzerine gözaltına alınan kişiler serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Olaylarla ilgili sosyal medyaya yansıyan görüntüler

-Okuldan detaylar

-Bahçede bekleyen polisler

24.06.2018 - 15.21 Haber Kodu : 180624202

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16- TARABYA\'DA SANDIK BAŞINDA TARTIŞMA

İSTANBUL DHA

Tarabya İstek Kemal Atatürk Okulu\'nda yaşlı kadının oy kullanmasına yardım etmek isteyen kızına müşahit engel oldu. Sinirlenen kadın oy pusulasını yırttı. Yaşanan tartışma araya polisin girmesiyle son buldu.

Tekerlekli sandalyeyle gelen ve gözleri iyi görmediği belirtilen Emine Kavraz 1273 numaralı sandıkta oy kullanmak istedi. Annesine yardım etmek için kabine gitmek isteyen Fatma Kavraz, sandık başkanının engeliyle karşılaştı. Kabine yaşlı kadının tek başına gitmesi gerektiğini söylemesi üzerine kızı Fatma Kavraz duruma itiraz ederek oy pusulalarını yırttı. Bunun üzerine oy kullanılan sınıf karıştı. Polis gelerek tartışmayı sonlandırdı.



Görüntü Dökümü:

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-Yaşanan tartışmalardan görüntü

-Röportaj

-Detaylar

24.06.2018 - 17.11 Haber Kodu : 180624264

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17- OY KULLANMAK İÇİN ENGEL TANIMADILAR

Haber: İSTANBUL DHA

Kadıköy\'de yatalak hastalar sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla evlerinden alınarak oy kullanacakları okullara götürüldü.

Kadıköy Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde yaşayan ve sandığa erişimde güçlük çeken engelli ve yaşlıların oy kullanabilmeleri için ücretsiz ulaşım hizmeti sağladı. Yaşlı ve yatalak hastalar ambulansla evlerinden alınarak oy kullanmaya götürüldü. Oy kullanma işlemini tamamlayanlar tekrar evlerine bırakıldı.

\"EVİM ÇOK YAKIN AMA MERDİVENLERİ İNİP ÇIKAMIYORUM\"

Yurttaşlık görevini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını belirten 86 yaşındaki Nimet Afacan,\"İnşallah hayırlı uğurlu olur. Bu hizmetten dolayı teşekkür ediyorum. Çok memnunum. Evim buraya çok yakın ama merdivenleri inip çıkamıyorum\" dedi. Rahat bir şekilde oy kullanmaya geldiğini ifade eden 92 yaşındaki Türkan Usmanbaş ise kendisine güzel bir jest yapıldığını ifade etti.

5 AMBULANS GÖREV BAŞINDA

Kadıköy\'de randevu alan yatalak hastalara hizmet verdiklerini belirten ambulans görevlisi Mehmet Tan Ünal, \"Sadece seçim günü değil, her zaman bu hizmetleri veriyoruz. 5 ambulansımız da bugün görev başında. İnsanları vatandaşlık görevlerini yerine getirebilmeleri için oy kullanacakları okullara götürüyorlar\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Evlerinden alınması

-Oy kullanmaya götürülmesi

-Röportajlar

-Detaylar

24.06.2018 - 16.33 Haber Kodu : 180624255

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18- BUSE TERİM VE CEMAL HÜNAL OYLARINI KULLANDI

İSTANBUL, (DHA)

Fatih Terim\'in kızı Buse Terim ve oyuncu Cemal Hünal, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için oylarını kullandı.

Fatih Terim\'in kızı Buse Terim, Sarıyer İSTEK Kemal Atatürk Okullarında oyunu kullandı. Bir süre oy kullanmak için bekleyen Terim, sırasının gelmesinin ardından oyunu kullanarak okuldan ayrıldı.

Öte yandan, oyuncu Cemal Hünal da eşi Lale Cangal ve çocukları ile birlikte, Sarıyer Ali Akkanat Anadolu Lisesi\'ne gelerek oylarını kullandılar. Yoğun kalabalıkta sıra bekleyen çift, oylarını kullandıktan sonra çocukları ile birlikte okuldan ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Buse Terim\'in oy kullandıktan sonra kabinden çıkması

-İmza atarak ayrılması

-Cemal Hünel ile ailesinin oy sırasına girmesi

-Oy pusulalarını alarak kabine girmeleri

-Oy kullandıktan sonra imza atarak ayrılmaları

24.06.2018 - 16.45 Haber Kodu : 180624252

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19- GELİNLİK VE DAMATLIKLA OY KULLANDILAR

Nurcan KIRCALI / İSTANBUL DHA

Şile\'de; Serdar Şule Yılmaz çifti, düğünden önce gelin ve damatlıkla geldikleri okulda, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için oylarını kullandı.

Bu akşam dünya evine girmeye hazırlanan Serdar ve Canan Yılmaz çifti, düğün öncesi 15.00 sıralarında Şile 50. Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi\'ne gelerek cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için oylarını kullandı. Bugün çifte mutluluk yaşadıklarını belirten Serdar ve Şule Yılmaz çifti, vatandaşlık görevlerini yerine getirdiklerini söyledi.

Görüntü Dökümü:

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-Okul önünden detay

-Gelin ve damat

-Gelin ve damadın konuşmaları

-Araçlarıyla ayrılmaları

24.06.2018 - 16.18 Haber Kodu : 180624240

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20- TEM\'DE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KİŞİ ÖLDÜ



Haber-Kamera: Erhan TEKTEN / İstanbul DHA

Esenler Tekstilkent mevki TEM otoyolu Edirne istikametinde seyir halinde olan otomobillere aldırış etmeden yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye, Yılmaz Demir yönetimindeki 34 JEJ 50 plakalı otomobil çarptı. TEM otoyolu Tekstilkent sapağında meydana gelen kazada, çarpmanın etkisiyle yaklaşık 50 metre uzağa fırlayan kişi, hayatını kaybetti. Çevredeki sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis Demir\'i gözaltına alarak polis merkezine götürürken, olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. Çalışmaların ardından üzerinden çıkmayan bir erkeğe ait ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, aracın kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.



Görüntü dökümü:

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-Olay yeri

-Yerdeki ceset

-Ayakkabıları

-Ambulans

-Polis ekipleri

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları

-Güvenlik şeridi

-TEM\'de akan trafik

24.06.2018 - 21.09 Haber Kodu : 180624340

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21- OYLARINI KULLANIP SAHİLDE MANGAL YAPTILAR

Haber - Kamera Ramazan Eğri İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi\'nde oylarını kullanan bazı vatandaşlar aileleriyle birlikte sahile akın etti.

Pendik sahiline aileleriyle birlikte gelen vatandaşlar mangal yakıp oyun oynadı. Bazıları ise semaverde demledikleri çaylarını içti.

Mangal yapan bir aile, \"Oyları kullandık mangal yapalım dedik. Kutlayalım dedik. Tabi sadece ben Ak partiliyim onlar CHP\'li. Sadece böyle bir karışıklık oldu.\" dedi.

Görüntü dökümü

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-Mangalla ilgili anons

-Piknik yapanlar

-Okey oynayanlar

-Mangal yapanlar

-Vatandaşlarla röp

- genel ve detay



