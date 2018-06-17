DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 5

1 - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: EN BABA MİTİNGİMİZİ İSTANBUL\'DA YAPIYORUZ (1)

Haber: Gülseli KENARLI - Harun UYANIK / İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti\'nin Yenikapı\'da düzenlediği \"Büyük İstanbul Mitingi\"nde konuşuyor.

\"Yarim, yoldaşım sırdaşım, sığınağım, kardeşim İstanbul\" diyerek sözlerine başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan \"Bugün bize güç ve cesaret veriyorsun İstanbul\" dedi. Babalar gününü kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, \" Böyle bir günde biz de en baba mitingimizi İstanbul\'da yapıyoruz. Muhteşem bir İstanbul var. Bu mübarek günde Rabbimden bize 24 Haziran akşamı bir bayram daha yaşatmasını niyaz ediyorum. Ben inanıyorum, İstanbul\'da bu iş bitmiş, İstanbul Allah\'ın izniyle kararını vermiş. 24 Haziran demokrasi bayramımız şimdiden hayırlı olsun\" diye konuştu.

\"AK PARTİ HUZURDUR\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Güleni şöyle dursun ağlayanı bile bahtiyar İstanbul. Bugün yine muhteşemsin İstanbul, bugün yine destan yazıyorsun İstanbul, bugün yine güç ve cesaret veriyorsun İstanbul. Leyla sensin, Aslı sensin, Şirin sensin, gönülleri yakan, kor ateş sensin İstanbul. Osmanlı çınarı senin ilhamınla dallarını tüm cihana yaydı. Çanakkale\'de mehmetler senin için toprağa düştü. Bu yağmura rağmen sizler dediniz bu Rabbimin rahmeti. Bu milletin ferdi olmaktan iftihar ediyorum. İstanbul merkezi buldandır. Yani dünyanın merkezidir. Bu şehre hizmet sadece Türkiye\'ye değil, dünyaya hizmet etmektir. Konuşmamı ikiye böleceğim. Bir bölümünde İstanbul\'u anlatacağım. Diğer bölümündeyse başbakanlık cumhurbaşkanlığı neler yaptık bunları anlatacağım. Ben birileri gibi konuşmayacağım yalanın bini bir para halen atıyor ve bu işte çok maharetliler. Yani usta neyse çırağı da o. AK Parti temizliktir, AK Parti huzurdur, AK Parti mutluluktur. Biz bunu sağladık, başardık ve başarmaya devam ediyoruz\" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, barkovizyondan yeni AKM binasının animasyonunu izletti. Miting de sık sık \"Türkiye seninle gurur duyuyor\" sloganları atıldı.

Görüntü Dökümü:

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Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın konuşması

Genel ve detaylar

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2- ERDOĞAN: ADALAR\'DAKİ ATLARI FAYTONLARIN BOYUNDURUĞUNDAN KURTARACAĞIZ

Haber: Gülseli KENARLI - Harun UYANIK / İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, \"Atları faytonların boyunduruğundan kurtarıp özgürlüklerine kavuşturmak için bir çalışma yapıyoruz\" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti\'nin Yenikapı\'da düzenlediği \"Büyük İstanbul Mitingi\"nde konuşuyor. Erdoğan, Adalar\'daki faytonlarla ilgili çalışma yaptıklarını belirterek \"Biliyorsunuz Adalar\'da faytonlarda kullanılan atlarla ilgili vicdanı yaralayan görüntülere şahit oluyoruz. Bu konuda gerekli kararı aldık. Atları faytonların boyunduruğundan kurtarıp özgürlüklerine kavuşturmak için bir çalışma yapıyoruz. Biz hayvanlar için vakıf kurmuş, kuş evleri yapmış, peygamberi kedisi ölen bir çocuğa başsağlığına gitmiş bir medeniyetin çocuklarıyız. Yeni düzenlemelerle hayvanseverler, ister ev, ister sokak... Bunlar üzerindeki çalışmaları 5119 sayılı yasayı çok daha farklı bir şekilde ele alıp değerlendireceğiz. Burada birşey önem arz ediyor. Bu operatör (Sakarya) bugün tutuklandı. Sapanca\'daki olaya ilgili yargı tutuklama kararını verdi. O da tutuklandı. Olayın kabul edilebilir hiçbir yanı yok ama bu hassasiyeti göstermek çok çok önemli\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Erdoğan\'ın konuşması

-Detaylar

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3- BAŞBAKAN YILDIRIM, YENİKAPI\'DA KONUŞTU (Geniş haber)

*Başbakan Binali Yıldırım,

\"Birinci bayramımızı yaptık. Haftaya pazar günü 24 Haziran seçim zafer bayramına İstanbul hazır mısın? Yeni bir destan yazacak mıyız?\"

\"Adamlar nereye gidiyorsa yıkımdan bahsediyorlar. AK Parti ne yaptıysa bunları durduracağız, yıkacağız diye ağızlarından bir hayır kelime çıkmıyor. Bunlar bu ülkeye tek bir dikili ağaçları yok.\"

\"Bugün FETÖ\'nün, PKK\'ın adını ağzına alamayanlar ülkeyi yönetmeye talip oluyorlar. Önce siz çıkın cesurca, PKK\'ya, DEAŞ\'a, FETÖ\'ye karşı nasıl mücadele edeceksiniz bunu ortaya koyun. Ondan sonra vatandaşımız size güvensin, size destek versin. İnşallah önümüzdeki pazar günü yapılacak seçimler Türkiye\'nin muasır medeniyetler seviyesine giden yolda yeni bir günün başlangıcı olacak, yeni bir milat olacak, yeni bir tarih olacak\"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA

AK Parti\'nin Yenikapı\'da düzenlediği \"Büyük İstanbul Mitingi\"nde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, \"İstanbul \'Evet\' dediyse Türkiye \'Evet\' demiştir. Sağ olun, var olun. İstanbul, 15 Temmuz sonrasında Yenikapı ruhunu başlatan şehir. İstanbul\'un meydanları Kudüs\'ün, Halep\'in, Urumçi\'nin, İslamabad\'ın sesi oldu. İstanbul, her daim mazlum milletlerin umudu oldu. İstanbul, hazır mısın İstanbul? Bir kez daha destan yazacak mısın İstanbul? Türkiye\'nin yüzünü bir kez daha güldürmeye var mısın İstanbul?\" dedi.

\"YENİ BİR DESTAN YAZACAK MIYIZ?ö

Yıldırım, alanda toplananlara seslenerek, \"Birinci bayramımızı yaptık. Haftaya pazar günü 24 Haziran seçim zafer bayramına İstanbul hazır mısın? Yeni bir destan yazacak mıyız? Milletin adamını, yeni sistemin Cumhurbaşkanı olarak seçecek miyiz? Cumhur İttifakını, AK Parti\'yi güçlü şekilde meclise gönderecek miyiz? Güçlü hükümet için, güçlü Türkiye için \'Evet\' mi?\" diye konuştu.

\"BUNLAR BU ÜLKEYE TEK BİR DİKİLİ AĞAÇLARI YOKö

Başbakan Yıldırım, \"Adamlar nereye gidiyorsa yıkımdan bahsediyorlar. AK Parti ne yaptıysa bunları durduracağız, yıkacağız diye ağızlarından bir hayır kelime çıkmıyor. Bunlar bu ülkeye tek bir dikili ağaçları yok. Hiçbir yerde şu eseri de biz yaptık diyebiliyorlar mı? Bunlar meydana çıkıyorlar. Yol vaadi verelim diyorlar. Bakıyorlar bütün yollar yapılmış. \'Köprü yapalım\' diyorlar. Yahu köprüler de yapılmış. \'Havaalanı yapalım\' diyorlar, bakıyorlar ki o da bitmiş. Yapacak bir iş bulamayınca \'Bari iftira atalım, yalan söyleyelim yıkmaya çalışalım.\' Bunların geçmişi bu. Bunlar değil mi 1936\'da ilk defa uçak yapan Nuri Demirağ\'ın fabrikasını kapatan, bunlar değil mi? Bunlar değil mi köprülere karşı çıkan, köprüler bitince de en önce kullanan, bunlar değil mi?\" şeklinde konuştu.

\"DARBECİLERE, BÖLÜCÜLERE, FETÖ\'CÜLERE, PKK\'LARA, DEAŞ\'A HAKETTİĞİ DERSİ VERDİK Mİ?ö

Yıldırım, \"Hatırlayın, geçmiş yılları hatırlayın. Terör azmış, darbe tehditleri, vesayetler ülkenin adeta kaderi olmuş. İşte böyle bir çıkmazda bir yiğit çıktı, dedi ki \'Artık Türkiye\'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.\' 3 Kasım 2002\'de \'Yakın ışıkları Türkiye aydınlansın\' dedik. Yaktınız mı ışıkları? Türkiye aydınlandı mı? 15 senede Türkiye\'yi 3 kat büyüttük mü? Darbecilere, bölücülere, FETÖ\'cülere, PKK\'lara, DEAŞ\'a hakettiği dersi verdik mi? Ülkemizi, terör belasından kurtardık mı, 15 Temmuz\'da siz kahraman milletimizle beraber Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla meydanları doldurduk mu? FETÖ\'cülere o geceyi zindan ettik mi? O gece halkı gücü, tankın gücünü yendi mi?\" dedi.

\"FETÖ\'NÜN, PKK\'IN ADINI AĞZINA ALAMAYANLAR ÜLKEYİ YÖNETMEYE TALİP OLUYORLARö

Yıldırım, \"Bugün FETÖ\'nün, PKK\'ın adını ağzına alamayanlar ülkeyi yönetmeye talip oluyorlar. Önce siz çıkın cesurca PKK\'ya DEAŞ\'a, FETÖ\'ye karşı nasıl mücadele edeceksiniz bunu ortaya koyun\" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: \"Önce siz çıkın cesurca PKK\'ya, DEAŞ\'a, FETÖ\'ye karşı nasıl mücadele edeceksiniz, bunu ortaya koyun. Ondan sonra vatandaşımız size güvensin, size destek versin. İnşallah önümüzdeki pazar günü yapılacak seçimler Türkiye\'nin muasır medeniyetler seviyesine giden yolda yeni bir günün başlangıcı olacak, yeni bir milat olacak, yeni bir tarih olacak. İstanbul... Hazır mısın İstanbul? Büyük güne hazır mısın? 6 günü gece demeden, gündüz demeden gönüllere girerek, elleri sıkarak geçirecek miyiz? Dolu dolu çalışacak mıyız? Aman siz siz olun mutlaka sandığa gidelim. Gitmeyenleri, sandığa gitmesi için destek olalım, teşvik edelim. Çünkü bu seçim önemli bir seçim. Türkiye\'nin 100. yıl hedeflerini gerçekleştirecek kadroların seçimidir. O yüzden özellikle sizlerden ricam, seçime katılımı Türkiye\'nin her tarafında en iyi şekilde sağlayalım. İstanbul, hazır mısınız?\"

Görüntü Dökümü:

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- Başbakan Yıldırım\'ın konuşması

- Detaylar

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4- BAŞBAKAN YILDIRIM YENİKAPI\'YA VAPURLA GİTTİ

Haber: Gülseli KENARLI / Kamera: İstanbul DHA

Başbakan Binali Yıldırım, Ak Parti\'nin Yenikapı\'da düzenlediği \"Büyük İstanbul Mitingi\'ne vapurla gitti. Başbakan Yıldırım, Vahdettin Köşkü\'ndeki çalışmalarını tamamladıktan sonra Çengelköy İskelesi\'ne geçti. Yenikapı\'ya vapurla geçen Binali Yıldırım\'a, eşi Semiha Yıldırım da eşlik etti.



Görüntü Dökümü:

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Binali Yıldırım\'dan görüntü

Yıldırım, vapur ile Yenikapı\'ya gitmesi

Genel ve detaylar

17.06.2018 - 19.28 Haber Kodu : 180617199

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5- YENİKAPI\'DAKİ AK PARTİ MİTİNGİ\'NE GELİN VE DAMATLIKLARIYLA GELDİLER

Haber - Kamer: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA

Yenikapı\'da Ak Parti tarafından düzenlenen \"Büyük İstanbul Mitingi\" düzenleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın katılımıyla düzenlenen mitinge katılanlar arasında yeni evlenen bir çift de dikkat çekti. Bugün dünya evine giren İlyas Bastık ve Ayfer Çelik çifti Yenikapı\'ya gelinlik ve damatlıklarıyla geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın konuşmasına dakikalar kala alana giren çiftin, mutlulukları yüzlerinden okundu. Damat İlyas Bastık duygularını şöyle dile getirdi: \"Bugün çifte heyecan yaşıyoruz. Hem Sayın Cumhurbaşkanımızı göreceğiz hem de evleniyoruz. Böyle önemli bir günde Cumhurbaşkanımızı yalnız bırakmak istemedik.\"



Görüntü Dökümü:

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-Gelin ve damadın girişte beklemesi

-Damat ile röportaj

-Gelin\'in konuşması

-Genel ve detaylar

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6- (ÖZEL) AK PARTİ MİTİNGİNE KAMERUNLU AİLE DE KATILDI

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER-İSTANBUL DHA

Yenikapı\'da AK Parti tarafından düzenlenen \'Büyük İstanbul Mitingi\' başladı. Mitinge gelenler arasında yer alan Kamerunlu aile dikkat çekti. 4 yıl önce İstanbul\'a taşındığı öğrenilen Kamerun\'lu İda Turan 3 çocuğu ile mitinge geldi. Turan, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı çok sevdiklerini ve desteklediklerini söyledi. Kızları Melek, Elif ve küçük oğlu Yusuf\'la İstanbul\'da yaşayan İda Turan\'ın büyük kızı Melek Turan ise Erdoğan için şiir okudu. Erdoğan\'a \'Dede\' diye hitap eden Melek, anne ve babasının işsiz olduğunu söyleyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan yardım istedi.

Görüntü Dökümü:

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-Alanda toplananlardan görüntü

-İda Turan ile röportaj

-Melek Turan\'ın konuşması

-Aileden detay görüntüler

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7- YENİKAPI\'DAKİ AK PARTİ MİTİNGİ\'NE GELİN VE DAMATLIKLARIYLA GELDİLER

Haber - Kamer: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA

Yenikapı\'da Ak Parti tarafından düzenlenen \"Büyük İstanbul Mitingi\" düzenleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın katılımıyla düzenlenen mitinge katılanlar arasında yeni evlenen bir çift de dikkat çekti. Bugün dünya evine giren İlyas Bastık ve Ayfer Çelik çifti Yenikapı\'ya gelinlik ve damatlıklarıyla geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın konuşmasına dakikalar kala alana giren çiftin, mutlulukları yüzlerinden okundu. Damat İlyas Bastık duygularını şöyle dile getirdi: \"Bugün çifte heyecan yaşıyoruz. Hem Sayın Cumhurbaşkanımızı göreceğiz hem de evleniyoruz. Böyle önemli bir günde Cumhurbaşkanımızı yalnız bırakmak istemedik.\"



Görüntü Dökümü:

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-Gelin ve damadın girişte beklemesi

-Damat ile röportaj

-Gelin\'in konuşması

-Genel ve detaylar

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8- HDP\'NİN İSTANBUL MİTİNGİ BAKIRKÖY HALK PAZARI\'NDA BAŞLADI

Haber - Kamera: Enver ALAS - Çağatay KENARLI - İSTANBUL DHA

Halkların Demokratik Partisi (HDP)\'nin İstanbul\'da Bakırköy Halk Pazarı\'nda başladı.

Miting için yaklaşık iki saat öncesinden gelenler alana iki ayrı noktadan giriş yaptı. Miting nedeniyle alınan geniş güvenlik önlemleri dikkat çekti. Bakırköy Halk Pazarı\'na çıkan yollar trafiğe kapatılırken, polis bariyerleri yol kenarlarına konuldu. Mitinge gelenlere kontrol noktalarında üst araması yapıldı. Pankart ve flamalar tek tek incelendikten sonra alana sokulmasına izin verildi. HDP\'nin İstanbul mitingine Eşbaşkan Pervin Buldan ile milletvekilleri ile milletvekili adayları katılıyor.

Görüntü Dökümü

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-HDP\'lilerin miting alanına gelişleri

-Trafiğe kapatılan yollarda yürüyenler

-Arama noktası

-Polis bariyerleri

-TOMA\'lar ve polis ekipleri

-Polislerin üst araması yapması

-Flama ve pankartların kontrol edilmesi

-Miting alanına gidenler

-HDP flamaları ve bayrakları

-Slogan atanlar

-Genel ve detaylar



