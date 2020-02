DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 5

1- YANAN FABRİKADAKİ ÇÖKMELER HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Davutpaşa\'da 5 katlı bir kumaş ve iplik fabrikasında sabah saatlerinde çıkan yangın yaklaşık 5 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Sogutma çalışmaları süren binada yer yer çökmeler meydana geldi. Çökmeler nedeniyle itfaiyenin binanın alt katlarına giremediği öğrenildi. Sogutma çalışmalarının ardından binada yıkım çalışması yapacağı belirtildi.

2- DEMİRÖREN AİLESİNE KARAMOLLAOĞLU\'NDAN TAZİYE ZİYARETİ

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demirören Holding ve Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören\'in vefatı nedeniyle Demirören Ailesi\'ne Kanlıca\'daki evlerine gelerek taziye ziyaretinde bulundu.

8 Haziran Cuma günü hayatını kaybeden Erdoğan Demirören dün gerçekleşen cenaze töreni sonrasında sonsuzluğa uğurlandı. Binlerce kişi Demirören Ailesi\'ne taziye ziyaretinde bulundu. Taziye ziyaretleriyle ilgili Demirören ailesinden açıklama yapıldı. Aile, taziyelerin perşembe gününe kadar 17.00 ile 19.00 saatleri arasında Erdoğan Demirören\'in Anadoluhisarı\'ndaki Yalısı\'nda kabul edileceğini duyurdu.

3- GÜLER SABANCI\'DAN DEMİRÖREN AİLESİNE TAZİYE ZİYARETİ

Demirören Holding ve Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören\'in vefatı nedeniyle Demirören Ailesi\'ne taziye ziyaretleri sürüyor. Ailenin Kanlıca\'daki evine gelenler arasında Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı da yer aldı.

4- BAŞBAKAN YILDIRIM TÜSİAD ÜYELERİYLE BİRARAYA GELDİ



*TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bilecik:

*\"Bugün açıklanan birinci çeyrek büyüme yüzdesi yüzde 7,4. Bunlar iş dünyasını ümitlendiren, pozitif bakmayı gerektiren noktalar\"

Başbakan Binali Yıldırım, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik başkanlığındaki

heyeti kabul etti. Dolmabahçe Ofis\'teki kabul, basına kapalı gerçekleşti. Yaklaşık 2,5 saat süren görüşmenin ardından TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik açıklama yaptı. Bilecik, Türkiye ekonomisinin 2018\'in ilk çeyreğinde kaydettiği yüzde 7,4\'lük büyümenin iş dünyasını ümitlendirdiğini ve pozitif bakmayı gerektiren bir nokta olduğunu belirtti.

Başbakan Binali Yıldırım, Erol Bilecik başkanlığındaki TÜSİAD heyetini Dolmabahçe Ofis\'te kabul etti. Basına kapalı şekilde yaklaşık 2,5 saat süren toplantıya, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de katıldı. TÜSİAD Başkanı Bilecik, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, \"Sayın Başbakan ile çok güzel bir istişare toplantısı gerçekleştirdik.\" dedi. Seçimlere son 12 gün kaldığını hatırlatan Bilecik, Türkiye\'nin artık neredeyse seçimlerin dışında konuşulan gündemi yokmuşçasına bir atmosfer olduğunu dile getirdi.

\"ÇOK KUVVETLİ VE GÜZEL BİR KATILIM VARDI\"

TÜSİAD için adeta bir gelenek olan siyasi liderler ve bu döneme özgü olarak da cumhurbaşkanı adayları ile yaptıkları istişare toplantılarının başbakanla olanını bugün gerçekleştirdiklerini anlatan Bilecik, şunları kaydetti: \"Çok kuvvetli ve güzel bir katılım vardı ve sayın Başbakanımız bu keyifli istişareye 2,5 saatin üzerinde bir zaman harcadı. Sayın Başbakanımız başta ekonomi politikaları olmak üzere AK Parti\'nin bütün politikalarının detaylarını anlattı. Ama sadece ekonomi politikaları değil, toplumsal cinsiyet eşitliği, Avrupa Birliği entegrasyon ve üyelik süreci, dış ilişkiler, küresel ilişkiler, hukuk, özgürlük, insan hakları da konuştuğumuz konulardı. Üyelerimizin

tamamı kendilerince gerekli olan hemen hemen bütün soruları sordu ve aynı şekilde sayın Başbakanımız bu soruları yanıtladı. TÜSİAD açısından sorular ve yanıtlar itibarıyla son derece tatmin edici ve iş dünyasının dinlemek istediği bir atmosfer vardı. Son derece memnun bir şekilde istişare toplantımızı tamamladık.\"

\"BÜYÜMENİN RAKAMSAL OLARAK GERÇEKÇİ OLMADIĞI SÖZ KONUSU DEĞİL\"

Erol Bilecik, \"büyümenin gerçekçi olmadığı\" iddialarına ilişkin soruya ise \"Büyümenin rakamsal olarak gerçekçi olmadığı vesaire konusu söz konusu değil. Büyüme rakamsal olarak ilk çeyrekte 7,4\'tür veya geçtiğimiz yıl olarak baktığımız zaman yüzde 7\'nin üzerinde bir rakam gördük.\" yanıtını verdi. Burada bütün meselenin büyümenin sürdürülebilirliği olduğunu vurgulayan Bilecik, \"Bizim TÜSİAD olarak ilk günden beri çok sıklıkla dile getirdiğimiz, kamuoyuyla paylaştığımız; birincisi sürdürülebilir olması, ikincisi kompozisyon olarak baktığımız zaman geleceğe dönük olarak katma değerli üretim başta olmak üzere, bunun talebe dayalı bir yapıdan değil, nihayetinde katma değerli üretime dayalı, daha fazla hissedilebilir, daha fazla büyüyebilir ve sonuç olarak da makro ekonomik istikrar göstergelerini bozmayan bir büyüme modeli tabi ki bütün iş dünyasının tamamıyla hedefi… Bu, ülkenin rekabetçi dünya endeksinde çok daha kuvvetle yukarılarda seyretmesi için zaten olmazsa olmaz temel kurallardan biri. Bunları da konuştuk. Yoksa rakamsal olarak yüzde 7,4 büyümeye iş dünyasını hiçbir itirazı mümkün değil. Tabi ki olamaz. Ancak bunun altına bakıp, bunun sürdürülebilirliğini her zaman sorgulamamız da iş dünyası olarak hakikaten nihayetinde bizim vazifemiz. Çünkü biliyoruz ki güçlü ülkeler olması için güçlü ekonominin altyapı itibarıyla oturması gerekir. Türk iş dünyası olarak da zaten kendi ülkemize yakıştırdığımız ana formasyon birebir budur.\" değerlendirmesinde bulundu.

\"İŞ DÜNYASI OLARAK BAZI PROBLEMLERİN BUGÜNDEN YARINA BİTMEYECEĞİNİ BİLİYORUZ\"

\"Faizlerde ciddi artış olmasına rağmen dolarda istenen düşüş gerçekleşmedi. Bu gündeme geldi mi ya da bununla ilgili bir yorumunuz var mı?\" sorusunu Bilecik, şöyle yanıtladı: \"Bunlarla ilgili zaten genel olarak konuştuk. Sayın Başbakan da sayın Başbakan Yardımcımız Mehmet Şimşek de toplantıdaydı. Bu anlamda önemli, değerli ve iş dünyası için kıymeti harbiyesi son derece yüksek açıklamalar yaptılar. Doğal olarak bunlar biraz süreç meselesi, sabır meselesi. Biz de iş dünyası olarak bazı problemlerin bugünden yarına bitmeyeceğini biliyoruz. Ama artık bütün konsantrasyonumuz şu; bizim bir an önce, aslında yarım saat bile vakit kaybetmeden, ama belli ki artık iş seçimlerden sonraya dönmüş vaziyette, seçimlerden sonra masanın üzerine konulacak olan özellikle reform paketleri iş dünyasının temel isteği, temel beklentisi. Bu noktada tahmin ediyorum kim seçilirse seçilsin ana gündemde bu olacaktır.\"

CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'nin \"Erdoğan bir daha seçilirse dolar 8-10 liraya çıkar\" iddiasına ilişkin yorumu sorulan Bilecik, \"Makro ekonomik göstergelere baktığınız zaman, bunlar tabi ki siyasi yapının bir parçası olarak da yorumlanabilir ama günün sonu itibarıyla bu yapıları seçim sonuçlarıyla birebir ilişkilendirmek yeteri kadar sağlıklı olmaz diye düşünüyorum. Yani dış konjonktürel yapılar var. Uygulamış olduğunuz siyasi yapılar var. Bunların hepsi toplamda zaten ekonomideki bu makro ekonomi rasyolarını veya sonuçlarını ortaya koyan neticeler oluyor. Diliyorum iş dünyasının daha fazla görmek, daha fazla hissetmek ve teneffüs etmek istediği

dengeler içinde oturan bir yönetim şeklimiz ve neticelerimiz olur.\" değerlendirmesini yaptı.,

5- BAŞBAKAN YILDIRIM: DENİZCİLİKTEKİ İTİBARIMIZI YÜKSELTECEĞİZ

Başbakan Binali Yıldırım, WOW Hotel\'de düzenlenen Türk Sahipli Koster Filosunun Yenilenmesi Projesi\'nin imza törenine katıldı.

Başbakan Binali Yıldırım buradaki konuşmasında, \"Türk bayraklı gemiler Baltık\'tan, Kuzey Denizi\'nden Batı Afrika\'ya, Karadeniz\'den Cebelitarık\'a kadar denizcilerin 7 denizler diye tarif ettiği coğrafyada bayrağımızı dalgalandıracak ve denizcilikteki itibarımızın yükselmesine çok büyük katkı sağlayacak\" dedi.

Çalışmalar kapsamında kamunun yüzde 49, özel sektörün yüzde 51 ortak olduğu bir şirket kurulduğunu dile getiren Yıldırım, \"Bunu bilerek böyle yaptık. Kamu kuralları burada işi yine başlatan. Mevzuat dolayısıyla hedeflerimizi gerçekleştirmemizde engel olan bir rol oynamasın. Dolayısıyla KOSTER AŞ\'de özel sektör anlayışı, özel sektörün iş yapma imkân ve kabiliyetleri öncelikli olacak. Ancak devlettekini koruyup, sonra biz bakarız, ederiz öyle bir şey yok. Ortaksak herkes payını verecek. 100 milyon biz veriyorsak, 100 milyon da karşılığını koyacaksınız. Eş zamanlı gidecek, yoksa ortaklık baştan sakat olur. Onu peşinen söyleyeyim.\" diye konuştu.

Yıldırım, projenin 3,5 milyar dolarlık bir hacmi olduğunu belirterek, proje süresinin 10-15 yıl olduğunu kaydetti.

\"KARADENİZ\'DE, AKDENİZ\'DE BİR ÖLÇÜDE HAKİMİYET KURABİLMEMİZ LAZIM\"

Projenin, denizcilik, gemi inşa sanayi için önemli bir proje olduğunu vurgulayan Yıldırım, şöyle devam etti:

Karadeniz\'de, Akdeniz\'de bir ölçüde hâkimiyet kurabilmemiz lazım. Piyasayı kontrol edebilen bir hale gelebilmemiz lazım. Eğer bunu yapamazsak o zaman bu yaptığımız işin de amacına ulaşması zor olur. Bu projeyi hayata geçirince ne olacak? Bir kere çok zor şartlarda faaliyetini sürdüren gemilerimiz devreden çıkacak. Şimdi armatörlerin gözüne uyku girmiyor. \'Gemisi battı mı? Tekneye bir şey oldu mu?\' Bu konuda rahat edecekler. Çevre felaketi, can ve mal emniyeti konusu tamamen gündemden çıkacak. Ayrıca gemi inşa sanayimiz küresel krizden etkilendi. Kamu yatırımları var ama yeni inşalara ciddi canlılık gelecek, sektör 15 sene minimum 500 tekne yapacak. Bu da çok büyük bir iş hacmi. Sadece tersaneler değil, yan sanayiciler, tedarikçiler, tepeden tırnağa herkesin muazzam bir işleri açılmış olacak. Bu belki de gemi inşa sanayide yerlileştirme ve millileştirme hedefimizi de büyük oranda destekleyecek. Ana makineden tut, başka dışa bağımlı olduğumuz başka tesisatlara varıncaya kadar kendi imkân ve kabiliyetlerimizle yapma fırsatı verecek.

\"KOSER AŞ İLE YÜRÜTÜLMESİYLE ZAMAN KAYBININ ÖNÜNE GEÇMİŞ OLACAĞIZ\"

Yıldırım, toplam yatırımın en az yüzde 70\'inin Türk tersaneleri ve yan sanayi şirketleri tarafından karşılanacağını dile getirdi.

İlk paketin 100 gemi olduğunu ifade eden Yıldırım, \"100 gemi 4 bin çalışan demek. Doğrudan, tersanelerde 4 bin yeni istihdam olacak. Ayrıca, bunun dolaylı istihdamı da var. Buraya iş yapacak diğer tedarikçilerden kaynaklanan binlerce vatandaşımız da sektörde iş, aş imkânı bulacak. Finansmanın geriye dönüşü için 10 yıllık bir süre ön görüyoruz. Gemiyi yaptık, piyasaya çıktık ve 10 yılda bu finansman dönecek ve yeni gemiler de devam edecek. Projenin tek elden yürütülmesi bir çatı altında KOSER AŞ ile yürütülmesiyle zaman kaybının önüne geçmiş olacağız. Bir de işlerin maliyet kontrolü ve sektörün bu işten azami ölçüde belirli yerlere yığılma yerine herkesin bundan ekmek yiyeceği bir yapıyı da beraberinde getirmiş olacak.\" şeklinde konuştu.

\"MALİYET KONTROLÜ AÇISINDAN DA BÜYÜK AVANTAJ SAĞLIYOR.\"

Başbakan Yıldırım, şirketin bir gemi inşa şirketi ve tersane sahibi olmadığını ifade ederek, şirketin organizasyonu yapacağını, bütün tersanelere aynı şekilde, eşit mesafede, herkesin işin bir yerinden tutacağı bir organizasyon olacağını anlattı.

Toplu inşaatta maliyeti de yönetme imkânı bulacaklarını vurgulayan Yıldırım, şöyle konuştu:

Bir gemi yapsan maliyeti şu, 20 gemi yapsan maliyeti bu. 20 tane ana makine alıyorsan ayrı pazarlık edersin, bir makine alırsan ayrı pazarlık edersin. Dolayısıyla maliyet kontrolü açısından da büyük avantaj sağlıyor. Bir de 3 bin ton, 6 sin ton, 8 bin ton, 10 bin ton, 12 bin ton şeklinde gruplar yaptığımız zaman bu ciddi anlamda hem inşa süresini hem de maliyeti ciddi ölçüde avantaja dönüştürecek. Bu sürede gemi inşa yan sanayi hem inşaat süresince hem de geminin işletme süresi boyunca ciddi bir tedarik imkânına sahip olacak, sürekli bir kaynak akacak bir yapıyı oluşturmuş olacağız.

\"FİLONUN YAŞ ORTALAMASI DÜŞECEK\"

Başbakan Binali Yıldırım, yenilenen filoyla Karadeniz\'de, Akdeniz\'de, bu havzada ciddi bir rekabet gücünün sağlanmış olacağını vurgulayarak, piyasada yapıcı bir pozisyona geçilmesinin de önemli bir girdi olduğunu kaydetti.

Başbakan Yıldırım, deniz yoluyla taşınan dış ticarete konu yüklerin yüzde 75\'inin KOSTER\'le taşındığını belirterek, \"Burada atacağımız adım sadece bir filo yenileme değil, aynı zamanda ülkemizin taşıma ve lojistik politikası açısından stratejik karar olduğunu gösteriyor. Türk bayraklı gemiler Baltık\'tan, Kuzey Denizi\'nden Batı Afrika\'ya, Karadeniz\'den Cebelitarık\'a kadar denizcilerin 7 denizler diye tarif ettiği coğrafyada bayrağımızı dalgalandıracak ve denizcilikteki itibarımızın yükselmesine çok büyük katkı sağlayacak.\" dedi.

\"PROJENİN FAZİLETLERİ SAY SAY BİTMİYOR\"

Her sene \"Beyaz bayraktan düştük mü, düşeceğiz mi?\" stresinin de yaşamaktan kurtulunacağını ifade eden Yıldırım, faydalarının bununla sınırlı olmadığını, elde edilen ilave navlunun cari açığa olumlu katkı sağlayacağını dile getirdi.

Yıldırım, filonun yaş ortalamasının düşeceğini, yeni gemilerin yüke erişiminin daha da kolaylaşacağını belirterek, şunları söyledi:

\"Bu bir anlamda da ülkemizin denizcilikteki pozisyonunu uluslararası kuruluşlar nezdinde daha güçlü hale getirecek. Her gemi bir fabrika. 10 ila 14 kişi çalışacak. Böylece 2 bin, 2 bin 500 arasında yetişmiş nitelikli gemi adamı istihdamı sağlanmış olacak. Bu gemiler yapıldı, 2,5 sene, 5 sene sonra tekrar bakıma gelecek. Bütün bu bakımlar, küçük bakım, büyük bakım esnasında da tersanelere sürekli iş imkânı sağlayacaklar. Dolayısıyla denizci öğrencilerimizin de yetişmesi, denizde bizatihi çalışmalarını da bu gemiler teşvik edecek, onlara çok büyük katkı sağlayacak. Böylece denizde bizatihi mesai yapmış uzman kadrolara sahip olacağız. 15 yıllık süre içerisinde yan sanayide 35 bin kişiye sürdürülebilir bir iş imkânını bu proje sağlamış olacak. Projenin faziletleri say say bitmiyor. \"

6- MESAM\'DA TARTIŞMALAR SÜRÜYOR

KISA adı MESAM olan, Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği\'nde, olaylı genel kurul sonrası tartışmalar sürüyor. 31 Mayıs 2018\'de yapılan genel kurulun hukuksuz yapıldığını belirten bir grup MESAM üyesi, söz konusu genel kurul ve burada alınan kararların iptal edilmesini istiyor.

İstanbul Etiler\'de bir araya gelen MESAM üyesi bir grup, 31 Mayıs\'ta yaşananları basın açıklamasıyla duyurdu. Birliğin eski Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Sabah, Eski Yönetim Kurulu Üyelerinden Recep Ergül\'ün de içinde bulunduğu bazı üyeler ellerinde, \"MESAM Seçimleri Hilelidir\", \"MESAM\'da sahte üyeler oy kullandı\", \"MESAM Genel Kurulu\'nda Zorbalık Yapıldı\" \"MESAM\'da Adalet İstiyoruz\" yazılı dövizler taşıdı. Grup adına ilk sözü ses sanatçısı Coşkun Sabah yaptı. Sabah, \" MESAM ısrarla siyasetin içine çekilmek isteniyor. Buna şiddetle karşıyız. MESAM\'da siyaset yoktur. MESAM\'da parti ayrımı, din, dil, ırk ayrımı yoktur. Bunun üstüne basa basa söylüyoruz. Bundan çok rahatsızız. Bir siyasi parti de bu olaya girme eğiliminde olmuştur. Bu MESAM\'ın kabul edeceği bir şey değildir\" dedi.

Ardından grup adına basın açıklaması yapan Recep Ergül de, \"31 Mayıs 2018 tarihinde yapılan Genel Kurulda önceden örgütlendikleri ve planlama yaptıkları anlaşılan bir grup, çirkin bir organizasyonla, genel kurula katılan sanatçıları huzursuz etmek, salondan çıkartmak için insana yakışmayacak her türlü yol ve yönteme başvurmuşlardır. Bakanlık teftiş kurulu müfettişlerince hazırlanan ve çok sayıda usulsüzlük tespit edilen inceleme raporlarının okunmasını, korkunç bir kargaşa çıkartarak engellemişlerdir. Yuh çekmek, küfür etmek, tehdit etmek, sataşmak gibi her türlü çirkinlik karşısında, üyelerimizin büyük bölümü sükunetini koruyarak karşılık vermemiş ve böylece olayların önüne geçilmiştir. 40 oy farkla seçilen Divan Heyeti, küfürbaz grubun her istediğini yapmış ve onlarca skandala imza atmıştır\" ifadelerini kullandı.

Olağan üstü genel kurulun tamamen amacından çıktığını ve aykırı pek çok önergenin kabul edildiğini ileri süren Ergül, \"Seçme ve seçilme hakları olmayan 100 civarındaki üyeyi, skandal bir kararla üyeliğe alıp oy kullandırtmışlardır. Seçme ve seçilme hakkı olmayan, son güncel hazirun cetvellerinde isimleri olmayan yüzlerce üye oy kullanmış ve bunlardan ikisi şaşırtıcı bir şekilde üye üst kuruluna seçilmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığı\'nı tanımayan, inceleme raporlarını yok sayan, haklarında onlarca şaibe bulunan şahıslar, Divan Heyeti\'ne bile bile suç işletmiş ve divan heyeti de görevi kötüye kullanmıştır. MESAM üyelerinin ezici bir çoğunluğu, bu \"üst kurulları\" tanımamakta ve Kültür ve Turizm Bakanlığı\'ndan genel kurulun iptalini istemektedir.\" diye konuştu.

Açıklamanın devamında olaylı genel kurulda yaşananlarla ilgili hukuki sürecin de başladığı duyuruldu.

7- 13 YAŞINDAKİ SUNİ KALPLİ FERHAT\'IN ANNESİ: TÜKENDİM, BİTTİM



IĞDIR\'dan 3 yıl önce sevk edildiği İstanbul\'da suni kalp takılan 13 yaşındaki Ferhat Sayan\'ı yaşatmak için çırpınan annesi, \"Diğer 3 çocuğumu yıllardır göremiyorum. Bu çocuğumuz peşinde yoruldum, tükendim, bittim. Allahını seven organ bağışlasın\" dedi.

Iğdır\'ın Oba Köyü\'nde 4\'üncü sınıfa giden Ferhat, sürekli karın şikayeti çekince Iğdır Devlet, ardından Erzurum\'daki Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi\'ne sevk edildi. 18 gün yoğun bakımda tutulan Ferhat, İstanbul\'da Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi. Ferhat, 5 Mayıs 2016 tarihinde Çocuk Kardiyoloji Servisi\'ne yatırıldı aynı yıl 19 Temmuz\'da suni kalp takıldı.

DEFALARCA SIRTINDA HASTANEYE TAŞIDI

Annesi Suna Sayan, tarlada çalışan eşi ve 4 çocuğunu köyde bırakarak tekrar fenalaşabileceği belirtilen Ferhat için İstanbul Avcılar\'daki Tahtakale Mahallesi\'nde zaman zaman 350 TL\'lik kirasını ödeyemedikleri kiraladıkları evde kalmaya başladı. Anne Sunay, 36 kilo ağırlığındaki oğlu Ferhat\'ı çantadaki kalbi ile Siyami Ersek Hastanesi\'nde EKG çekilmesi ve testler için götürmek için minibüs durağına kadar defalarca taşırken oradan otobüse bindirdi.

Avcılar Kaymakamı Hulusi Doğan, çaresiz anne ve oğlu için devlet hastanesi başhekim başkanlığındaki ekibi götürerek birçok sorunlarını çözdü. Avcılar Milli Eğitim Müdürü Emin Engin de Ferhat\'a evde eğitim için öğretmen görevlendirdi, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü de anne ve oğlunun tüm ihtiyaçlarının karşılanmasını sağladı.

KORKUTTU

Yaşıtları gibi koşup, oynayabilmek için annesi ile kalp bağışını umutla bekleyen Ferhat, geçen Mart ayı sonlarında fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Enfeksiyon kaptığı belirlenen çocuk yoğun bakıma alındı. Günler sonra Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi\'nde servis odasına alınan Ferhat, 3 aylık tedavi artından geçen Cuma günü taburcu edildi. Ferhat\'a evinde ders veren Necdet Semker İlköğretim Okulu\'ndaki öğretmeni Aygul Yunuzova, Avcılar\'dan Üsküdar\'a giderek öğrencisini hastanede defalarca ziyaret ederek her seferinde isteği üzerine ders verdi.

\"TÜKENDİM\"

Anne Suna Sayan, oğlu Ferhat\'ın son 3 ay sonra taburcu edildiğini belirterek şöyle dedi:

\"Eşim köyde hayvancılık yapıyor. Onların da çoğunu sattı. 2 tane hayvana bağlandı. Adam 4 çocukla memlekette kaldı. Okula giden çocuklarım da beni özledi. Beni ve kardeşlerini görmeye gelmek istiyorlar. Elde para yok. Ferhat da gözümüzün önünde eriyip gidiyor. Kalp istiyoruz. Büyük yetişkin insanlar; \'Ne olur. Allah rızası için toprakta çürüyüp gideceğine kalplerini Ferhat gibi böyle cıvıl cıvıl çocuğa bağışlasın. Ferhat\'ı evlatları gibi görsünler. Ferhat, 3 yıldır hastane yollarında. Ambulanslarla buraya getirilir, sürekli bıçakların altına yatırılır. Allah\'ını seven bu çocuğu kurtarmaya çalışsın. Anne olarak ben onların ellerini ayaklarını öpmek istiyorum, ne olur benim oğlumu kurtarsınlar. 3 senedir evlatlarıma hasret kaldım, onları göremez oldum. Ben de bir anneyim. Hepsi yetişkin oldu. Bir baba ile baş başa kaldılar. Ferhat 3 yıldır elinde cihazla (Suni kalple), destekle öyle dolaşıyor. Çocuk hastanelerde yoruldu. Kardeşlerini, babasını istiyor. Ama hiçbir umudumuz yok. Perişan olduk. Bu ne zamana kadar böyle devam edecek? Paket paket ilaç yiyor. Sürekli hastanelerde. Dışarıda oynamak istiyor. Her şeyimi yaktım, hayatımı. Ferhat\'ın peşindeyim 3 senedir. Yalnız evlerde yattım, hastanelerde, köşelerde süründüm . Kolay değil, aylarca, yıllarca hastanelerde kalmak. Çocuğumun peşinde. Yoruldum, tükendim, bittim.

\"ALLAH\'INI SEVEN KALBİNİ BAĞIŞLASIN\"

Çaresiz annesi ile uygun bağış ve nakil bekleyen Ferhat Sayan da, \"Allah\'ını seven kalbini bağışlasın da kurtulup köyüme gitmek istiyorum. Arkadaşlarımla oynamayı, okula gitmeyi istiyorum Ağabeylerimi, ablamı çok özledim. 3 yıldır hiç birini göremiyorum. Büyüyünce öğretmen olmak istiyorum. Kalp pili bitince zorlanıyoruz. Annem bu cihazları bilmiyor. Bunu takan bir adam geldi nasıl kullanılacağını bana öğretti. Elektrik kesilince acil onları bir yerde doldurmamız gerek. 6 saatte bitiyor. Birkaç kez jeneratörü olan cami, petrol istasyonunda doldurduk. Tuvalete annem götürüyor. Annem hep benim yanımda oldu\"

Ferhat, Fenerbahçeli olduğunu, televizyonda hayranlıkla izlediği sarı- lacivertli futbolcuların kendisini ziyaret etmesi halinde çok mutlu olacağını söyledi.

